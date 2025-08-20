Web3 VC: n perustaja James Wo digitaalisen rahoituksen tulevaisuudesta

Vuodesta 2015 lähtien James Wo on ollut kryptovaluutan eturintamassa yrityksen perustajana ja toimitusjohtajana. (Digital Finance Group), yksi menestyksekkäimmistä Web3 VC-yrityksistä. Yli 1 miljardin dollarin omaisuuserien salkku, Wo on osoittanut silmänsä innovaatiopotentiaalia ja kykyä ennakoida seuraavaa suurta trendiä avaruudessa. Tässä haastattelussa Wo tarjoaa yksinoikeudellisen näkökulman ekosysteemin nykyiseen tilaan, tutkia, mitä aloittelijoita ja käyttäjiä voi odottaa, kun markkinat kehittyvät edelleen. DFG DFG 1. DFG was early to enter the crypto and Web3 spaces before they became mainstream. What originally drew you to the space, and how has your outlook on the industry evolved over the years? Kun tutkin valkoista kirjaa ja tutkin tuolloin saatavilla olevia harvoja resursseja, minulle tuli selväksi, että Bitcoin ei ollut vain uusi rahan muoto – se oli paradigman muutos. Siitä lähtien tila on kehittynyt dramaattisesti. Olemme nähneet koko blockchain-ekosysteemien nousun, lisääntyneen institutionaalisen osallistumisen ja merkitykselliset edistysaskeleet sääntelyn selkeydessä. Mikä ei ole muuttunut, on uskomme ydinarvoihin, jotka tukevat Web3:ta: hajauttaminen, läpinäkyvyys ja sensuurin vastustuskyky. Olemme edelleen tämän paradigman muutoksen alkuvaiheessa, ja uskon, että vaikuttavimmat käyttötapaukset ovat vielä tulossa. 2. DFG has worked with a diverse range of Web3 projects. What trends in crypto are you currently watching that most investors are overlooking? DFG: ssä olemme aktiivisesti tukeneet johtavia DeFi-protokollia, kuten Aavea, Uniswapia ja MakerDAO: ta toissijaisten investointien kautta. Meitä on kannustanut alan joustavuus, koska DeFi ei ole vain kasvanut TVL: ssä, vaan myös kypsynyt tuloja tuottavaan, itsensä ylläpitävään ekosysteemiin. Monien näkemys on siitä, miten DeFi on hiljaa tullut Web3: n perusinfrastruktuuriksi, joka mahdollistaa itsehoitoon perustuvat tuotto-strategiat, inflaation suojaamisen ja laajemman omaisuuserien rahallistamisen. DeFi: n ulkopuolella tarkkailemme tiiviisti hajautettua tekoälyä, jota monet sijoittajat edelleen aliarvioivat. Olemme tukeneet hankkeita, kuten Render Network, Gensyn ja NEAR, jotka ovat edelläkävijöitä keskeisissä vertikaaleissa ja nähneet eksponentiaalisen kasvun. hajautettu tekoäly ratkaisee perinteisten tekoälytaisteluiden ongelmat, mukaan lukien tietosuoja, sensuurinvastustus ja infrastruktuurin demokratisointi. Yhdistämällä lohkoketjun avoimuus AI: n hyödyllisyyteen, uskomme, että tämä paradigma ajaa seuraavan aallon osallistavaa, turvallista ja skaalautuvaa innovaatiota. DFG on edelleen sitoutunut tukemaan sekä DeFi:tä että hajautettua tekoälyä keskeisinä teemoina, jotka muokkaavat Web3:n seuraavaa sukupolvea. 3. Kun syntyy uusia sääntelytoimenpiteitä, kuten GENIUS-laki, miten ennustat tällaisia säännöksiä, jotka vaikuttavat stablecoinien hallitsevaan asemaan? Stablecoins ovat valmiita johtamaan kryptovaluutan seuraavaa aaltoa, varsinkin kun kehittyvät lainsäädännöt, kuten GENIUS-laki, tarjoavat sääntelyn selkeyden ja muodollisen polun integroitumiselle yleisiin maksujärjestelmiin. näemme jo varhaisia merkkejä tästä, kun suuret Web2-yritykset, kuten PayPal ja Stripe, ottavat julkisesti huomioon stablecoin-maksut ja blockchain-pohjaisen selvitysinfrastruktuurin. \n \n Sääntelyn selkeys ei ainoastaan laillista olemassa olevia stablecoineja; se avaa tietä innovaatioille eri malleissa, fiat-tuetusta algoritmista. Tämä monimuotoisuus voi avata uusia rahoitusprimitivejä, erityisesti lainoissa, maksuissa ja siirrossa. DFG: ssä olemme olleet varhaisia uskovia tähän kehitykseen, koska olemme johtaneet varhaisia investointeja USDC: n kehittämiseen ja käynnistämiseen. Edetessä, stablecoins toimivat yhä monimutkaisempien markkinarakenteiden peruskappaleina, ja algoritmisuunnittelut voisivat ottaa käyttöön ohjelmoitavia, hajautettuja rahoitusjärjestelmiä, jotka skaalautuvat maailmanlaajuisesti säilyttäen vakauden ja luottamuksen. 4. Blockchainin ja AI: n risteys jatkaa vauhtia. Miten näet tämän suhteen kehittyvän seuraavan vuosikymmenen aikana? Blockchainin ja tekoälyn lähentyminen määrittelee uudelleen, miten data, arvo ja älykkyys kulkevat digitaalisissa ekosysteemeissä. Seuraavan vuosikymmenen aikana odotamme, että laajamittaiset tekoälyn sovellukset integroituvat syvästi jokapäiväisiin alustoihin ja palvelevat miljardeja käyttäjiä sellaisilla aloilla kuin henkilökohtainen rahoitus, sisällöntuotanto, terveydenhuolto ja autonomiset järjestelmät. Suunnittelemme hajautettua infrastruktuuria, joka tukee AI-malleja, mikä mahdollistaa avoimen yhteistyön ja todennettavissa olevan tiedonhankinnan.Tämä risteys avaa täysin uusia talouksia, joissa käyttäjät voivat omistaa, osallistua ja hyötyä AI-järjestelmistä, joiden kanssa he ovat vuorovaikutuksessa. 5. Mikä on yleisimpiä virheitä näet alkuvaiheessa Web3 perustajat tekevät? Yksi yleisimmistä virheistä, joita näemme monien perustajien tekevän, on liiallinen indeksointi kertomuksesta, hypeistä ja pystysuorasta, johon he rakentavat, usein kiinnittää huomiota nopeasti. \n \n Perustajien on pysyttävä vakaina siinä, kenelle he rakentavat ja miksi. Tavoitteen selkeys on se, mikä ajaa todellista käyttäjän hyväksymistä ja pitkän aikavälin säilyttämistä. Onneksi näemme enemmän tiimejä, jotka käsittelevät UX-haasteita parempien abstraktiolajien ja tarkoitukseen perustuvan suunnittelun avulla. Lopulta vain tuotteet, jotka priorisoivat käytettävyyden ja käyttäjän arvon, onnistuvat upottamaan seuraavan miljardin käyttäjän Web3:een. 6. Kun katsot eteenpäin, mitä seuraavaksi DFG: lle? Miten aiot jatkaa jatkuvasti kehittyvän kryptovaluutan navigointia? Lopulta vain tuotteet, jotka priorisoivat käytettävyyden ja käyttäjän arvon, onnistuvat upottamaan seuraavan miljardin käyttäjän Web3:een. 6. Kun katsot eteenpäin, mitä seuraavaksi DFG: lle? Miten aiot jatkaa jatkuvasti kehittyvän kryptovaluutan navigointia? Tulevaisuudessa DFG on sitoutunut syventämään läsnäoloaan kehittyvillä salausaloilla säilyttäen samalla joustavuutensa jatkuvien sääntely- ja markkinoiden muutosten keskellä. Tutkimme strategisia sijoituspalveluyritysten ja riskirahastojen hankintoja, jotka vastaavat vahvuuksiamme ja tukevat globaalia laajentumistamme. Kun teollisuus kypsyy, uskomme, että konsolidointi on avainasemassa innovaatioiden ja pääoman muodostumisen seuraavan aallon edistämisessä. Yhdistämällä voimia tiimien kanssa, jotka jakavat pitkän aikavälin vision ja krypto-alkuperäisen DNA: n, pyrimme parantamaan liiketoimintaamme, laajentamaan sijoittajien verkostoamme ja tukemaan edelleen muuttuvia hankkeita, jotka mu