Toimitusketjun suunnittelun mullistaminen tekoälyn avulla: koneoppiminen ja agenttiset puitteet

Luulet, että kaikki on kunnossa ja sitten tässä tulee tämä ketju junien tavaroiden ja hyllyjen päälle ja onnellinen asiakas ja olet melkein vapaa hengittää, jos jokin voi mennä pieleen.Tämä on todistettu suunnittelussa toimitusketjujen vuosien saat suunnitelmia, paras sinulla on, ylös, ja odota ja valmistautua hyökätä. Se ei kuitenkaan ole ollut niin viime vuosina. Se ei ole aivan niin ilmeinen, mutta kun satut olemaan siinä, niin se tulee sinuun. Suunnittelu on lakannut olemasta sellaista arvailua - ainakin suhteessa joukkueisiin, jotka perustuvat uudempiin järjestelmiin, joilla on tekoäly ja koneoppimisen perusta. Ei, se ei ole sitä, että varastot otetaan robotit. Smarter, Quicker, and Just a Bit Sneaky Älykkäämpiä, nopeampia ja vain vähän lyhyempiä Suosituimmat AI-järjestelmät eivät ole vastenmielisiä, ja olen huomannut, että ne eivät tule instrumenttien raportoinnin tai dramaattisen raportoinnin artikulaation kynnykselle. He tarkkailevat toimituksia, tilauksia, suuntauksia, viivästyksiä, väärinkäsityksiä vaatimuksista - kaikki ne pienet liikkuvat pyörät, joita useimmat näistä mestarillisista suunnittelijoista joutuivat jäljittelemään.Kun toiset kädet alkavat tulla tai jopa silmät tai molemmat, ja kun jokin alkaa mennä pois kellosta, he kertovat sinulle, että hidas toimittajat kasvavat tai että kausiluonteinen myrsky lähestyy puhaltaa, he tekevät sen. What’s Under the Hood Mikä on kappaleen alla Koneoppiminen on avain tähän kaikkeen. Näin käsittelen, että tämä järjestelmä voi toimia, vaikka en ole insinööri. Kuitenkin uskon, että tämä järjestelmä seuraa, mitä on jo tapahtunut, mitä tapahtuu ja mitä pitäisi tapahtua myöhemmin. Ja se tekee sen, tunti kerrallaan, päivä kerrallaan, eikä se näytä olevan väsynyt liiketoimintaan tai huumorista. Se tarvitsee vain poimia ongelmat varhaisessa vaiheessa, etukäteen ihmisen - ja useammin kuin ei, se tekee. Minun tapauksessani minulla oli kokemus, jossa yhden jälleenmyyjän järjestelmä tiesi, että samankaltaisen tuotteen hakutiedoissa oli vähäisiä eroja verkossa. Kukaan ei huomannut. Mutta järjestelmän ennakoivan vaiheen korjaaminen korjaamalla ennuste tilaamalla ylimääräisiä tuotteita oli oikea, ja se olisi johtanut siihen, ettei varastoa olisi poistettu seuraavalla viikolla, toisin kuin mitä todella tapahtui. Still a Human Game Yhä inhimillinen peli Se on yksi niistä asioista, jotka menetetään hypeissä. Ihmisolennot ovat niitä, jotka ovat keskeisessä vaiheessa. Tällaiset järjestelmät eivät tee suuria suunnitelmia. Sen sijaan heitä voidaan pitää konsultteina, ja he voivat suodattaa tuhansia heille saatavilla olevia tietopisteitä ja toimittaa sinulle suodatetun versionsa. Se on heidän huomautuksensa: "Hei, tämä toimittaja ei ole ajan tasalla. aiomme tehdä muutoksen?" Tai, "Täällä maksamme korkealla ensi viikolla, ellemme varaa toimitusta." Se on vain tämä: että tällä kertaa, et aio ärsyttää yrittää saada asiat takaisin polulle. Elää, ei jäädä Suurin muutos on ajoitus. Suunnittelu oli suunniteltu. Viikoittaiset kokoukset. Kuukausittaiset tavoitteet. Neljännesvuosittaiset arvioinnit. Nyt? Se on jatkuva. Se on elävä. Järjestelmä seuraa kaikkea 24/7 ja ei odota maanantaiaamuna muodostamaan hälytystä. On - tai on ollut - aika kertoa sinulle, että se on. Ja kun kaikki ovat yhteydessä toisiinsa – toimittajien sivustot, logistiikka-sovellukset, varastot – jos muutos on tapahtunut, niin kaikki tietävät. Better Prepared, Not Just Faster Parempi valmistautuminen, ei vain nopeampi Huomasin myös, että yritykset pystyivät saamaan itsensä jaloilleen tuntien, ei päivien kuluessa.Se ei ole onnea.Syy tähän on se, että näiden järjestelmien kehittämisen myötä nopeus on vakiintunut, ottaen huomioon, että joustavuus on myös vakiintunut. Ne eivät vain saa sinut matkustamaan nopeammin, vaan tekevät sinusta älykkäämpiä. Ja taustalla he myös auttavat sinua parranajota rasvaa, toimittaa halvempaa ja valita toimittajia, joilla on pienempi jalanjälki. Peeking Ahead Peeking eteenpäin Ihmiset kysyvät aina, mitä seuraavaksi tapahtuu.Sanoinko, että tiedän kaiken?Ei.Mutta minun tapaukseni osalta tulevaisuus tuo esiin näkymättömät auttajat.Mekanismit, jotka ennustavat vaikutusten esiintymistä. Keinotekoinen älykkyys, jossa puhe ei ole tarpeen – kuorma-autoon asennettuun järjestelmään tai varastoon asennettuun anturiin. On robotteja, jotka puhuvat ja ovat ratkaisseet ongelmasi ennen kuin olet edes kuullut, mitä sinulle tapahtui. Ei fanfarea. Ei suuria käynnistystapahtumia. Vain sileämpiä toimintoja. Parempia marginaaleja. Vähemmän päänsärkyä. Bottom Line Alakerran linja Tämä sattuu olemaan elämä, jota on vaikea ylläpitää, kun jatkat edellisen vuoden lukuja ja toivottavasti mikään ei voi mennä pieleen. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että pelkäät käyttää näitä nykyaikaisempia AI-pohjaisia työkaluja enää. Vähän vähemmän palontorjuntaa. Vähän enemmän valvontaa. Järjestelmä ei ole kääntänyt selkääsi ihanteelliseen - vaan melko tyydyttävästi - muuttaa peliä. Se on asia, josta he eivät puhu tarpeeksi kovalla äänellä.Ei otsikkoa.Viisaampia päätöksiä, päivä päivältä. 

Tämä tarina jaettiin Sanya Kapoorin julkaisemana HackerNoonin Business Blogging Program -ohjelman puitteissa.