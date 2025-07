Tapaa Indium: HackerNoon Viikon yhtiö

Terveisiä hakkerit!

IntiaaniMissä GenAI kohtaa insinöörin huippuosaamisen





GenAI: n, tietojen ja tuotetekniikan risteyksessä Indium rakentaa älykkäitä järjestelmiä, jotka nopeuttavat yritysten innovaatioita. Heidän asiantuntemuksensa ulottuu kaikkeen alhaisesta koodisuunnittelusta ja AI/ML: stä tietotekniikkaan ja laatutekniikkaan - mikä tekee niistä yksittäisen ratkaisun organisaatioille, jotka haluavat skaalata älykkäästi.

Indium kehitti GenAI-pohjaisen ratkaisun johtavalle terveysteknologian tarjoajalle, joka kirjoittaa lääkärin ja potilaan keskusteluja, integroituu EHR-järjestelmiin ja toimittaa jäsenneltyjä potilaskatsauksia alle tunnissa - tehostamalla operatiivista tehokkuutta 90 prosentilla ja vähentämällä käsittelyaikoja 20 kertaa.









He myös johtavat tietäAI quality assurance and LLM testing,auttaa yrityksiä vahvistamaan suuria kielimalleja luotettavuuden, tarkkuuden ja skaalautuvuuden kannalta, koska tekoälyn avulla rakentaminen on tehokasta – mutta luottamuksella rakentaminen on välttämätöntä.

Viime viikolla Intiassa järjestettiinKoodi Rush 2025,yhden päivän hackathon-vuokraustapahtuma Chennai, jossa ammattitaitoiset SDET: t käsittelivät reaalimaailman haasteita saadakseen mahdollisuuden liittyä Indium-tiimiin.





Lue Indiumin tarinoita HackerNoonissa, jossa 10k+ teknologit julkaisevat tarinoita 4M+ kuukausilukijoille.

Lue Indiumin tarinoita HackerNoonissa, jossa 10 000+ teknologiaa julkaisee tarinoita 4 miljoonalle kuukausilukijalle.

Lue Indiumin tarinoita HackerNoonissa, jossa 10 000+ teknologiaa julkaisee tarinoita 4 miljoonalle kuukausilukijalle.





Intiaanion tehnyt yhteistyötä HackerNoonin kanssa meidänLiiketoiminnan bloggaaminenohjelma julkaista huippuluokan ajatusjohtajuutta kaikesta AI-testauksesta älykkääseen automaatioon. Heidän tarinansa sukeltaa syvälle siihen, mitä tarvitaan rakentaakseen vankkoja, luotettavia AI-järjestelmiä tänään.65,000+ total readsHänen kertomuksensa julkaistiin alustalla.





Esillä olevia tarinoita ovat:

AI-hallusinaatioiden hillitseminen: hallusinaatioiden lieventäminen AI-sovelluksissa ihmisen kiertokokeilla

AI-hallusinaatioiden hillitseminen: hallusinaatioiden lieventäminen AI-sovelluksissa ihmisen kiertokokeilla

Chatbotteista varallisuuden neuvonantajiin: Gene-AI-ohjattujen taloudellisten avustajien rakentaminen

Chatbotteista varallisuuden neuvonantajiin: Gene-AI-ohjattujen taloudellisten avustajien rakentaminen

Gen AI toiminnassa: tuotekehityksen elinkaaren virtaviivaistaminen tehokkuuden lisäämiseksi

Gen AI toiminnassa: tuotekehityksen elinkaaren virtaviivaistaminen tehokkuuden lisäämiseksi

AI helpottaa parempien tuotteiden suunnittelua - tässä on miten

AI helpottaa parempien tuotteiden suunnittelua - tässä on miten









Tältä se näyttää tällä viikolla, nähdään seuraavassa!

