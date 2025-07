QA on uusi punainen joukkue: Miksi eettinen hakkerointi alkaa testausvaiheessa

By Elvira Khusainova, Senior Test Automation Engineer at Deutsche Telekom ITTC Hungary





"Turvallisuus ei ole enää yksikkö, se on ajattelutapa - ja testaus on se, mistä se alkaa." - Elvira Khusainova

Vuonna 2025 ei ole enää yllätys, kun mobiilisovelluksesi hakkeroidaan. jos oikeat ihmiset olisivat kysyneet oikeita (tuhoisia) kysymyksiä.

Nämä ihmiset? Yhä useammin he ovat QA-insinöörejä.

Testit, jotka ajattelevat kuin hyökkääjät

Perinteinen QA tarkoitti odotettujen käyttäytymisten vahvistamista, mutta se on vain puolet tarinasta.

"Testi, joka vain todistaa jotakintyöskenteleeon epätäydellinen. todellinen testi on myös yritettävä todistaa senVoidaan rikkoa”Elvira sanoo

Nykyisessä roolissaan Deutsche Telekomissa Elvira yhdistää Selenium-pohjaisen käyttöliittymän automaation OWASP ZAP: n, Burp Suite: n, Postmanin ja jopa Metasploitin kaltaisten työkalujen kanssa.

Näemme kiihtyvän trendin: testauskehykset ja QA-alustat lisätään ominaisuuksilla, jotka olivat kerran yksinomaan tunkeutumistestaajia. Elviran mukaan monet QA-insinöörien käyttämät työkalut ovat nyt kaksinkertaisia turvallisuusominaisuuksina.

Tältä muutos näyttää käytännössä:

Selenium WebDriver on edelleen menossa käyttöliittymän testaukseen - mutta nyt sitä käytetään usein OWASP ZAP: n tai Playwrightin rinnalla syvällisempään analyysiin.

Postman, API-testauksen perusosa, yhdistetään yhä useammin Hoppscotch- tai Burp Suite -ohjelmiin simuloidakseen luvattomia pääsyjä tai injektiokokeita.

Jenkins ja GitLab CI eivät ole enää pelkästään testausautomaatiota varten – ne suorittavat nyt upotettuja turvallisuustarkastuksia, kuten OWASP Dependency Checkin osana rakennusprosessia.

Elviran tiimit täydentävät BDD:tä uhka-mallinnuksella, mikä muuttaa käyttäjätarinoita potentiaalisiksi hyökkäyspuiksi ennen kuin ensimmäinen koodi on edes kirjoitettu.

AI kiihdyttää muutosta

Joukkueensa viimeisimmässä aloitteessa Elvira johtiLLMs to generate attack simulationsTämä ei ollut vain testin kattavuudesta – se oli uhkien löytämisestä.

"Olemme kouluttaneet paikallisen GPT-agentin aikaisemmista hyödyntämistiedoista.

Tässä on, miten AI määrittelee QA-strategiansa uudelleen:

Automaattinen haitallisten käyttäjävirtojen luominen

Vaatimusten automaattinen muuntaminen hyökkäyspuiksi

Simuloitu käyttäjän käyttäytyminen ahdistuksen aikana (kuormitus + tunkeutuminen)

QA-turvallisuuskulttuurin kuilu

Hyödyistä huolimatta aukko on edelleen olemassa. Monet organisaatiot siirtävät turvallisuuden eristettyihin tarkastusryhmiin. Elvira väittää, että tämä on vanhentunut:

"Kun turvallisuusarviointi tapahtuu, on jo liian myöhäistä. QA: n pitäisi omistaa turvallisuus ensimmäisestä päivästä lähtien."

Hän puolustaa ristikoulutusta, joka antaa nuoremmille testaajille altistumisen työkaluille, kuten Kali Linuxille tai OWASP Juice Shopille, ja upottamallabasic threat modeling into agile sprint planning.

Mitä seuraavaksi tulee?

Elvira näkee tulevaisuuden, jossa:

Jokainen QA-työntekijä tietää, miten haavoittuvuustarkistus suoritetaan

CI-putket epäonnistuvat paitsi rikkoutuneissa ominaisuuksissa, myös avoimissa satamissa tai heikossa autossa

Turvallisuudesta tulee yhteinen kieli, ei handoff

Seuraava hanke? - Sisäänrakentaminenaccessibility testingjaperformance under exploitjasecure-by-default test frameworksyrityksen vapautumisjakson aikana.

Lopullinen ajatus

Testit ovat aina olleet käyttäjäkokemuksen puolustajia. vuoteen 2025 mennessä he ovat myös luottamuksen, tietojen ja käyttöajan puolustajia.

Kyse ei ole vain "toimiiko se?" enää. Kyse on "voiko se rikkoa meidät?"

Ja se on kysymysQA should be asking first.