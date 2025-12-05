Paribu ostaa CoinMENAn, Lähi-idän suurimman paikallisen kryptovaluuttapörssin

\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n İSTANBUL – Turkin johtava digitaalisten omaisuuserien alusta Paribu ilmoitti tänään ostaneensa CoinMENA:n, Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan (MENA) suurimman paikallisen kryptoalan pörssin, arvoltaan jopa 240 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria. Kauppa edustaa Turkin historian suurinta fintech-kauppaa ja maan ensimmäistä rajat ylittävää digitaalisten omaisuuserien alustan hankintaa. Se myös korostaa globaalin digitaalisten omaisuuserien alan jatkuvaa konsolidaatiota, kun vakiintuneet alueelliset toimijat etsivät suurempaa skaalaa, sääntelyvoimaa ja laajempaa markkinatavoittavuutta. Tällä yritysostolla Paribu laajentaa toimintaansa kotimarkkinoiltaan Turkista alueelle, jolla on korkea kryptomarkkinoiden omaksumisaste. CoinMENA:n kautta, joka on Dubain Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) ja Bahrainin keskuspankin lisensoima paikallinen toimija, Paribu saa käyttöönsä kaksi aktiivista digitaalisten omaisuuserien lisenssiä. Tämä laajennettu sääntelyjalanjälki asemoi Paribun yhdeksi alueen harvoista säännellyistä monialueellisista toimijoista ja tukee sen strategiaa säännösten noudattamiseen perustuvasta kasvusta uusille markkinoille. Paribu on yksi Turkin johtavista yrityksistä digitaalisten omaisuuserien ja fintech-alalla, ja se pyrkii kasvusuunnitelmaan, joka keskittyy sääntelyn noudattamiseen, tuoteinnovaatioihin ja maantieteelliseen laajentumiseen. Vuonna 2024 Paribu esitteli Paribu Custody -palvelun, Turkin ensimmäisen ja ainoan digitaalisten omaisuuserien säilytyspalveluntarjoajan, jonka toiminta perustuu sen omaan monikerroksiseen turvallisuusteknologiaan, ColdShield®. Lokakuussa 2025 pääomamarkkinaneuvosto (CMB) valtuutti Paribun perustamaan välitysyrityksen, mikä merkitsi sen tuloa pääomamarkkinoille. CoinMENA:n hankinta vahvistaa entisestään Paribun roolia alueellisena fintech-johtajana. Talal Tabbaan ja Dina Sam’anin vuonna 2020 perustama CoinMENA on lisensoitu kryptovarapalveluntarjoaja, joka toimii Bahrainin ja Dubain sääntelyviranomaisten alaisuudessa. CoinMENA on kerännyt yhteensä lähes 20 miljoonaa dollaria rahoitusta sijoittajilta, kuten BECO, Arab Bank Switzerland, Circle ja Bunat Ventures. Alusta palvelee nyt yli 1,5 miljoonaa käyttäjää 45 maassa, tarjoten pääsyn yli 50 kryptovaluuttaan ja tukien useita paikallisia valuuttoja MENA-alueella. Yasin Oral, Paribun perustaja ja toimitusjohtaja, sanoi: \n \n ”Tämä kauppa on käännekohta paitsi Paribulle, myös digitaalisten omaisuuserien ja laajemman finanssiekosysteemin kannalta Turkissa ja MENA-alueella. Tällä yritysostolla olemme laajentaneet lisensoitua toimintaamme laajemmalle maantieteelliselle alueelle, tullaksemme säännellyksi toimijaksi yhdellä maailman kryptoadoptiivimmista markkinoista. Olemme ylpeitä johtaessamme Turkin suurinta fintech-kauppaa ja sen ensimmäistä kansainvälistä digitaalisten omaisuuserien alustan kauppaa.” \n \n ”CoinMENA, MENA-alueen johtava paikallinen kryptoalan pörssi, on ihanteellinen kumppani alueelliselle laajentumisellemme”, Oral jatkoi. ”Tällä askeleella avaamme uuden luvun Paribun kasvumatkalla, laajennamme läsnäoloamme MENA-alueelle ja edistämme globaalin digitaalisten omaisuuserien alan jatkuvaa konsolidaatiota, rakentaen vahvan pohjan päälle, jonka olemme luoneet Turkissa.” Talal Tabbaa ja Dina Sam’an, CoinMENA:n perustajat, sanoivat yhteisessä lausunnossa: \n \n ”MENA-alueen digitaalisten omaisuuserien markkinat jatkavat kasvuaan ja kypsymistään, ja yhdistyminen Paribun kanssa auttaa nopeuttamaan tätä vauhtia. Yhdistämällä CoinMENA:n alueellisen asiantuntemuksen Paribun teknologiaan, olemme valmiita kehittämään kattavan valikoiman digitaalisia omaisuuserituotteita käyttäjille Turkissa ja MENA-alueella. Tämä yritysosto on mullistavin virstanpylväs CoinMENA:n historiassa. Paribun investointi validoi sen, mitä olemme rakentaneet, ja yhdessä pyrimme luomaan uusia standardeja pääsylle ja innovaatioille alueen digitaalisten omaisuuserien alalla.” Tietoa Paribusta Paribu on Turkin johtava digitaalisten omaisuuserien alusta ja keskeinen toimija maan fintech-ekosysteemissä. Yritys pyrkii kasvustrategiaan, joka keskittyy sääntelyn noudattamiseen, tuoteinnovaatioihin ja laajentumiseen useille maantieteellisille alueille. Vuonna 2024 Paribu lanseerasi Paribu Custody -palvelun, Turkin ensimmäisen ja ainoan digitaalisten omaisuuserien säilytyspalveluntarjoajan, jonka toiminta perustuu sen omaan monikerroksiseen turvallisuusteknologiaan, ColdShield®. Lokakuussa 2025 pääomamarkkinaneuvosto (CMB) valtuutti Paribun perustamaan välitysyrityksen, mikä merkitsi sen tuloa pääomamarkkinoille. CoinMENA:n hankinnan myötä Paribu laajentaa säänneltyä toimintaansa Turkista MENA-alueelle. Tietoa CoinMENA:sta MENA-alueen johtava toimija CoinMENA pyrkii antamaan uusille ja kokeneille sijoittajille mahdollisuuden tarjoamalla helppokäyttöisiä kryptovarainvestointivaihtoehtoja ja antamalla heidän osallistua kehittyvään digitaaliseen talouteen. Pääkonttorinsa Bahrainin kuningaskunnassa sijaitseva CoinMENA B.S.C. (c) on Bahrainin keskuspankin (CBB) lisensoima kryptovarapalveluntarjoaja (kategoria-3). Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa sijaitseva CoinMENA FZE on Dubain Virtual Assets Regulatory Authorityn (VARA) lisensoima välittäjä-jälleenmyyjä digitaalisten varojen palveluntarjoaja (VASP). Kilpailukykyisten palkkioiden, korkean likviditeetin ja koulutuslähestymistavan ansiosta CoinMENA pyrkii olemaan alueen yksinkertaisin ja luotettavin digitaalisten omaisuuserien alusta. Lisätietoja osoitteessa www.coinmena.com Media Contact Eray Dengiz Global Marketingin päällikkö | Paribu eray.dengiz@paribu.com