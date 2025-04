NFT Paris 2025 -katsaus: Upea tapahtuma, mutta normien käyttöönotto? Meillä on työtä tehtävänä

NFT Paris 2025 herätti yhteisöllisyyden ja innovaation henkiin, mutta käyttöönottoongelmat osoittavat, että Web3:lla on vielä pitkä matka massakäyttöön.





Tänä vuonna minulla oli ensimmäistä kertaa ilo osallistua NFT Paris 2025 -tapahtumaan [1] , joka pidettiin La Grande Halle de la Villettessä (ilmeisesti Pariisissa) 13.-14. helmikuuta. Odotettavissa on 20 000 osallistujaa, 150 osastoa, esityksiä 400 puhujalta ja yli 200 sivutapahtumaa, joten tapahtuma lupasi olla valtava – ja minä olin keskellä kaikkea.





Olen osallistunut useisiin kryptokonferensseihin aiemmin, mutta en koskaan käynyt NFT Parisissa, joten odotukseni olivat korkealla. Vaikka minulla ei ole erityistä yhteyttä NFT-peliin (olen enemmän DeFi-tyyppi), olin utelias tutustumaan tapahtumaan ja erilaisiin NFT-yhteisöihin. Se oli todella viihdyttävää, koska NFT:iden taustalla oleva yhteisöllisyys on todella tunnistettavissa tosielämässä ja tuo ihmiset yhteen. Esimerkiksi Pudgy Penguins [2] oli perustanut eräänlaisen Iglun, johon vain Pudgy Penguin NFT:n haltijat pääsivät sisään ja hankkimaan herkkuja. Hieno idea. Mutta NFT Paris ei koskenut vain NFT:itä (vaikka nimi sanookin niin) - siinä oli myös keskusteluja Real World Assetsista (RWA), Bitcoin Ordinalsista ja tekoälystä. Tokenisointia ja RWA:ita käsittelevät paneelit houkuttelivat minua erityisen paljon, koska rakastan tätä aihetta ja työskentelen tällä alalla, sillä niissä on raskaan sarjan kaiuttimet Stellar Foundationilta, VanEckiltä, Société Généralelta ja muilta. Kopit olivat upeita (ja täynnä herkkuja ja jumalauta, rakastan niitä herkkuja), mutta kuten aina, kohokohta oli yhteydenpito web3-ystäviin, rakentajiin ja samanhenkisiin ihmisiin. Näissä keskusteluissa tunnet ekosysteemin pulssin ja opit lisää ajankohtaisista haasteista ja trendeistä.

Positiivinen avaus: edistystä ja innovaatioita

Web3:n kehitys elää ja voi hyvin – varsinkin tokenisoinnin suhteen. On jännittävää nähdä tämän konseptin saavan yhä enemmän vetovoimaa. Vuosien epävarmuuden jälkeen tästä aiheesta voit nähdä kiinnostuksen lisääntyvän. pääasiassa suurten rahoituslaitosten ruokahalusta. Tämä on ehdottomasti trendi, joka on jäädäkseen mielestäni. Yksi erottuva hetki minulle oli oppia BitcoinOS:n [3] ZK-Proofs-toteutuksesta Bitcoinissa. Minulla ei ollut aavistustakaan, että se oli edes mahdollista – se teki minuun aidosti vaikutuksen. Rakentajat, jotka olivat paikalla "vahingossa" voittaessaan osastonsa, olivat uskomattoman mukavia ja esittelivät minut yksityiskohtaisesti aiheeseen (ja tarjosivat minulle T-paidan, kiitos vielä kerran). Ja siitä näissä konferensseissa on myös kyse: uusista projekteista oppiminen ja niiden kehityksen seuraaminen. Toinen mainittava asia on Rektin markkinointinero [4]! Heidän brändäyksensä tulvivat tapahtumaa, kun he jakoivat vain tölkkejä maustettua vettä, joita voit skannata saadaksesi rahakkeita – salausmarkkinoinnin mestarikurssi ja esittely siitä, kuinka helppoa on saada ihmiset kiinnostumaan projektistasi. Erottuva omaksumisen hetki vastakohtana seuraavalle.

Aloitusongelma: hukattu tilaisuus

Nyt vähemmän positiivinen huomio: Uusien ihmisten ottaminen mukaan web3:een on vielä pitkä tie kuljettavana. Anna minun jakaa henkilökohtainen kokemus kanssasi. Osallistuin NFT Paris -tapahtumaan tyttöystäväni ja kahden ystäväni kanssa – heistä kummallakaan ei ole yhteyttä web3:een. Ajattelin, että NFT-teemainen vernissage olisi ihanteellinen johdatus NFT:hen ja web3:een, sillä se on täydellinen tasapaino tosielämän kokemuksen ja web3-kosketuksen välillä. Varsinkin NFT:n yhteydessä taidegallerian pitäisi olla täydellinen. Tapahtuma lupasi ilmaisia NFT:itä QR-koodin lyönnin kautta - täydellinen ensimmäinen kokemus (tai niin luulin).





Mitä itse asiassa tapahtui, kun selitin heille, että sinun täytyy vain skannata QR-koodi lompakollasi, sitten lyödä NFT, ja se pysyy lompakossasi ikuisesti:





Skansin QR-koodin moniketjuisella lompakollani – vain huomatakseni, että se ei tue lyömiseen käytettyä Etherlink [5] -lohkoketjua. Vaihdoin Coinbase Walletiin, jota he suosittelivat minulle (onneksi jo asennettuna) ja skannasin uudelleen. Tällä kertaa lompakko yhdistettiin dAppiin, mutta kun yritin lyödä, sain virheilmoituksen: "Sinun on oltava sallittujen luettelossa." Joten minun piti mennä etsimään taidegalleriasta työskentelevää henkilöä saadakseen minut sallittujen luetteloon. Siihen mennessä ystäväni olivat menettäneet kiinnostuksensa kokemuksen puolivälissä. Prosessi oli liian työläs jollekin, jota he eivät muutenkaan arvostaneet – ilmaiselle NFT:lle.



Ja rehellisesti? En syytä heitä. Jos en olisi jo käyttänyt web3:a, tämä epäkäytännöllinen prosessi olisi sammuttanut minutkin. Tämä kokemus vahvisti mielipidettäni: perehdyttämisen on oltava saumatonta . Web3-sovellusten on asetettava etusijalle käyttökokemus, jotta jopa kryptoa tuntematon henkilö voi olla vuorovaikutuksessa ilman kitkaa. Kunnes korjaamme tämän ongelman, "normien" käyttöönotto on edelleen yksi web3:n suurimmista haasteista. Tämä on suhteellisen looginen johtopäätös, koska tiedämme jo nykyisestä Internetistä, että jos prosessi ei ole suoraviivainen, käyttäjien pysyvyys vähenee erittäin paljon. Olemme tottuneet mukavuuteen ja yksinkertaisuuteen, ja täydellisen web3-kokemuksen on myös tarjottava se.

Viimeiset ajatukset: hieno tapahtuma, joka korostaa trendejä ja haasteita

Selvyyden vuoksi todettakoon, että tämä yksi turhauttava kokemus ei määrittele NFT Parisia kokonaisuutena – minulla oli hämmästyttävä aika pitää yhteyttä ystäviin täällä, ja NFT Paris oli hauskaa. Verrattuna muihin kryptokonferensseihin, joissa olen käynyt, se oli vähemmän muodollinen, ja se keskittyi enemmän hauskanpitoon, hyviin fiiliksiin ja yhteisön rakentamiseen – tervetullut muutos toimialakeskeisiin konferensseihin, kuten Tokenization Summit. Joka tapauksessa konferenssi on saanut minut vieläkin innostumaan Pariisin Blockchain Week 2025 -tapahtumasta, johon toivon edelleen saavani liput (peukkuja, perusteellinen katsaus seuraa).





NFT Paris oli hyvä muistutus siitä, kuinka pitkälle olemme tulleet ja kuinka pitkälle meidän on vielä tehtävä, jotta web3 olisi todella kaikkien saatavilla. Nykymaailmassa ihmiset odottavat saumattomia käyttökokemuksia. Web3:ssa (tosin usein) kohtaamamme kitka on suuri omaksumisen este – ja NFT Parisin kaltaisten tapahtumien pitäisi olla johtavassa asemassa esittelemässä, kuinka helppoa ja palkitsevaa web3 voi olla. Jos haluamme massakäyttöönoton, tarvitsemme dApppeja ja infrastruktuuria, jotka tarjoavat virheettömän ensivaikutelman uusille käyttäjille. Muuten monien ihmisten ainoa vuorovaikutus krypton kanssa rajoittuu keskitettyyn vaihtoon – huono esitys siitä, mitä web3 todella edustaa. NFT Paris muistutti minua siitä, miksi rakastan tätä tilaa – mutta myös miksi meillä on vielä tehtävää ja ehkä siihen, mihin meidän pitäisi keskittyä enemmän.





Oletko käynyt NFT Parisissa tai muussa kryptokonferenssissa? Jaa kokemuksiasi! Ja kenet teistä aion nähdä Pariisin Blockchain Weekillä tänä vuonna?





Jos olet kiinnostunut näistä aiheista, seuraa minua! Kirjoitan artikkeleita DeFistä, kryptosta ja kaikesta asiaan liittyvästä. Jos haluat keskustella kanssani tai tehdä yhteistyötä artikkelin parissa, voit ottaa yhteyttä myös X/Twitterissä tai Blueskyssä , myös siellä on käyttäjänimeni @Maxo1st.





Tsemppiä, xx

