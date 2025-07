Mitä Länsi voi oppia Vietnamin reaktiosta Covid-19:een

Kiitos, että olet tukenut tarinaani.Se on katsottu ~50k kertaa ja jaettu satoja.Voit kommentoida alla Hacker Noon brand new kommentointijärjestelmä, tai liittyä keskusteluun eri paikoissa ympäri internetiä:

Yhteisön foorumi

Minun Facebook-viestini & ensimmäinen koskaan Twitter-teema

Linkedin virallinen postaus

Vietnamin Reddit

Muistan, että se oli tammikuun viimeisen viikon aikana, kun amerikkalainen perheeni ja ystäväni olivat kaikki päivällispöydässä keskustelemassa siitä, mikä oli silloin ulkomainen, "Kiinan sisältämä" uusi sairaus nimeltä Coronavirus.Se on tartuttanut noin 1000 ihmistä ympäri maailmaa, 500 yksin Wuhanissa Kiinassa ja 1-2 tapausta Yhdysvalloissa.Kerroin ryhmälle, että vain muutama päivä sitten vietnamilaisetHallitus määräsi, että kaikki koulut suljetaan ennakoitavissa olevaan tulevaisuuteenKuten olisi monia "epäolennaisia" julkisia kokouksia ja yrityksiä. Ihmiset olivat erittäin varuillaan.

"Kuinka monta tapausta on tällä hetkellä siellä?" - joku kysyi.

8 ”Minä sanoin.

Paranoidinen paljon? 8 tapausta ja koko maa oli jo puoliksi lukittu?

Siihen mennessä Vietnamin äiti oli lähettänyt minulle viikkoja päivittäisiä viestejä, varoittaen minua asioista, kuten "välttää suuria kokouksia", "varastoi välttämättömyydestäsi", "ajattele uudelleen päivähoitoa Norahille, jos voit", jotka kaikki olen pyyhkinyt pois ylireaktiona tavallisesti huolestuneelta Aasian äidiltäni.

Pohjois-Vietnam ja sen naapurimaatUuden taudin epicentrum, Wuhan (Hubei, Kiina) joutui kaupungin laajuiseen sulkemiseen yhdessä 10 muun kiinalaisen kaupungin kanssa pian sen jälkeen.ja

"Hyvä asia, meillä ei ole paljon kiinalaisia turisteja täällä!" - päätteli joku, sanotun illallisen lopussa.

Seuraavien viikkojen aikana emme kuule paljon viruksesta Yhdysvaltain hallitukselta (tai yleisestä amerikkalaisesta yleisöstä), lukuun ottamatta muutamia tarinoita, jotka yksityiskohtaisesti kuvaavat virusta.Kiinalaista/aasialaista alkuperää olevia ihmisiä kohtaan kohdistuva rasismija

Tärkein oletuksena on:Virus on ulkomainen kiinalainen asiajaSe on kuin tavallinen flunssajaPaniikki on pahempaa kuin itse asiaja

Nopeasti eteenpäin vain noin kuukausi sen jälkeen, mitä ajattelimme olevan "kiinalainen tauti"Maailman terveysjärjestö WHO on julistanut maailmanlaajuisen pandemianjapian sen jälkeen, kun Italia joutui kansalliseen sulkemiseenjaYhdysvallat julisti kansallisen hätätilan, jossa tapausten määrä maailmanlaajuisesti ylittää 200k 100k vain alle viikossa, yli 9k kuolemantapauksia,monien maiden terveydenhuollon infrastruktuuriinniin kuinMaailmanlaajuinen taantuma näyttää yhä väistämättömältäMikään maa, mukaan lukien Yhdysvallat, ei voi varaa teeskennellä, että se on vain yksinomainen "Aasian tuonti" enää.

Lähde: datagraver.com

Nyt monet silmät ovat kääntyneet Aasiaan, mantereeseen, jota ei enää pidetä epidemian keskuksena (Se on nyt Euroopassa, yli 60% kaikista aktiivisista tapauksista• ,Haluaisin korostaa Vietnamia eturintamassa tässä globaalissa taistelussa näkymätöntä vihollista vastaan. Ei Taiwan, Hong Kong, Singapore tai Etelä-Korea(tai kuten haluan sanoa, länsimaisten tiedotusvälineiden suosikki esimerkkejä "hyvistä" Aasian maista). Kyllä, nämä maat ovat tehneet upeaa työtä, joka sisältää viruksen.

Kyllä, Vietnam, maa, joka rajoittaa Kiinaa. Kyllä, Vietnam,15. väkirikkain maa 97M asukkaatKyllä, Vietnam on kommunistinen, totalitaarinen maa useimmissa länsimaisissa kertomuksissa. Se on tämä maa, joka on onnistuneesti pitänyt tapausten määrän 76: ssä (maaliskuun 19. päivänä 2020) ja kuolleisuus nollassa, yli kaksi kuukautta ensimmäisten tapausten ilmoittamisen jälkeen. Ja se ei johdu alikertomuksista. Länsi on paljon opittavaa tästä pienestä pienestä maasta Kiinan eteläpuolella, nimittäin: 1. nopea, tehokas, kohtuuhintainen testipaketti 2. 14-päivän pakollinen karanteeni ja 3. läpinäkyvyys teknologian ja sosiaalisen median kautta.

One: fast, efficient, affordable test kits



Tiesitkö sinäVietnam onensimmäinen maa, joka kehittää nopean, tehokkaan JA kohtuuhintaisen testauspaketinMaailman terveysjärjestö WHO:n mukaan kehitys olisi kestänyt neljä vuotta.Vietnamin tiede- ja teknologiaakatemian Bioteknologian instituutin tutkijoiden ryhmän kehittämä testi maksaa noin 15 dollaria.ja pystyy palauttamaan tuloksia 80 minuutin kuluessa, jossa on 100% spesifisyys ja herkkyys 5 kopiota per reaktio.

Tässä on tili yhdestä ystävästäni, joka testataan Vietnamissa:

"Minä menin johonkin Vietnamissa käytettävissä olevista 30 testauskeskuksesta. He huuhtoivat nenääni ja suuni. Noin 2-3 tuntia myöhemmin he ilmoittivat alustavat tulokset. Minun tapauksessani se oli negatiivinen. Sitten odotin vielä muutaman päivän, että Hanoin epidemiologian instituutti vahvisti lopullisen tuloksen, joka oli myös negatiivinen. Se oli nopea, tehokas ja kivuton."

Testipakkaukset olivat niin tehokkaita ja helppokäyttöisiä, että viime viikolla20 maata ja aluetta ympäri maailmaa ostaa Vietnamista kymmeniä tuhansia testipakettejaVietnamin nykyinen tuotantokapasiteetti on 3 600 kittia päivässä, mutta maa voisi valmistaa 10 000 kittia päivässä ja kolminkertaistaa kapasiteetin tarvittaessa, edustaja sanoi.

Kaikki mitä näen uutisissa on se, mitenYhdysvallat kärsii testien puutteestaMiten?) jaCDC:n kehittämä ensimmäiset testipaketit olivat virheellisiäY (todella?) Ei mitään Vietnam test kitit, tietenkin.

Two: 14 day mandatory quarantine

Kun Yhdysvallat sulkee rajansa Kiinaan ja Eurooppaan, maa on kohdannut kritiikkiä näiden”Liian vähän liian myöhään”Syy: tauti on jo ollut läsnä Yhdysvaltojen rajojen sisällä, ja virus ei tunne rajoja.

Toisaalta Vietnam on asettanut 14 päivän karanteenin kaikille ulkomaalaisille sekä vietnamilaisille, jotka palaavat Covid-19-episentreista, sekä rajoittanut matkustamista näiltä alueilta.Alun perin se oli tarkoitettu ihmisille, jotkaKiinassajaEtelä-KoreaMyöhemmin toimeksiantoa on laajennettu niille, jotka palaavatKaikkialla Euroopassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Yhdysvalloissaja

Tässä on kicker: Vietnamin hallitus toimitti 100 prosenttia vietnamilaisista kansalaisista ja ulkomaalaisista karanteenissa suojaa, ruokaajalääketieteellistä hoitoa näiden 14 päivän aikana. ne ovat olleet viimeisten 2 kuukauden ajan.

ja

Etkö usko minua? lue tämä tarinaBritannian kansalainen, joka on ollut Vietnamin hallituksen karanteenissa Son Tayissä 14. maaliskuuta lähtien, kun hän laskeutui Hanoihin suoralla lennolla Lontoosta Englantiin.:

"Yhtäkkiä kaikki muuttuu hyvin inhimilliseksi, olemme vieraita maassa, joka tekee parhaansa suojellakseen itseään ja laajentaa meille sitä kohteliaisuutta.

Ulkopuolella kaikki on rauhallista. Sijainti on hiljainen, sotilaat työskentelevät väsymättä steriloimaan huoneet päivittäin, kirjaavat lämpötilamme ja puhdistavat pesuastiamme. He asuvat täällä auttaakseen maataan ja huolimatta siitä, mitä he saattavat kuulla, he ovat ystävällisiä ja huolehtivaisia. Tähän mennessä tämä tuntuu enemmän lomanleiriltä kuin karanteenilta. Huoneessamme jaamme välipaloja, hedelmiä ja alamme saada toimituksia rakkailta."

Tunnen henkilökohtaisesti monia ystäviä, jotka palaavat Etelä-Koreasta, Iso-Britanniasta ja Yhdysvalloista, joista useimmat ovatulkomailla opiskelevat opiskelijat, joiden kevätlukukausi on häiriintynytYksi yhteinen teema näiden ystävien keskuudessa on, kuinka kiitollisia ja suojattuja he tuntevat näiden 14 päivän aikana.

Viime viikolla tämän 12 tunnin vlogin vietnamilainen matkustaja, joka palasi Milanosta,”Kuinka ”pelottava” on paikallinen karanteenialue?”Video kuvaili, kuinka raikas ja "ei lainkaan pelottava" alue on, mikä tuo mielenrauhaa tuhansille vietnamilaisille opiskelijoille, jotka pian palaavat Vietnamissa.Yhdysvalloissa yliopistot ja oppilaitokset peruuttavat luokat yksi kerrallaan.ja

Nämä 14 päivän toimenpiteet ovat käytettävissä paitsi ulkomailta Vietnamiin palaaville myös jo maassa oleville.Vietnamin perillinen, joka palasi Hanoihin Milanosta, epäiltiin karanteenin kiertämisestä lentokentällä. hänen koko kadunsa desinfioitiin sitten, sen ihmiset menivät 14 päivän karanteeniin,elintarvikkeita ja suojaa sekä hallituksen tarjoamaa lääketieteellistä henkilökuntaaja



Three: transparency via technology and social media

Yhdysvalloilla on pitkä matka kiinni Vietnamissa, kun se tulee avoimuutta tietoa coronaviruksen leviämisestä.Tässä on kuvakaappaus mielipide kirjoitin paikalliselle sanomalehdelle, Vail Daily, joka ei hyväksytty julkaisemiseksi viime viikolla:

Se on ollut 14 päivääEnsimmäinen COVID-19-tapaus ilmoitettu Coloradossa, ja meillä oli vähemmän tietoa kuin koskaan:

Kuinka monta todellista tapausta on näiden tapausten sijaintipaikat (mitkä kaupungit, mitkä naapurustot) yleistä väestötietoa tapauksista.

Tämä hallituksen sivustoColorado-hallituksen mukaan testaukset ovat yksityisten yritysten saatavilla, ja väestötiedot esitetäänTäälläKuitenkin, kun napsautat sitä, sivusto jäätyy noin 4 / 5 kertaa.

Mitä näet, kun napsautatValtioneuvoston verkkosivusto Covid-19-tiedoistaja

Katsotaanpa, miten Vietnamin hallitus ja tiedotusvälineet ovat käsitelleet tietoa Covid-19:stä.

Aina kun on uusi tapaus, terveysministeriön (MoH) verkkoportaali välittömästi julkistaa tapauksen kaikille suurille uutisvälineille ja yleisölle yksityiskohdilla, mukaan lukien: missä tapaukset ovat, miten ne tarttuvat, mitä toimia on toteutettava.

Sovellus on erittäin ystävällinen ja helppokäyttöinen. sovelluksen avulla voit: 1. lähettää terveys- ja matkatietoja, jotta voit testata itseäsi 2. oppia "kuumista paikoista" kaupungeissa / koko maassa, joissa uusia tapauksia poistetaan 3. saat ajan tasalla olevia tietoja parhaista käytännöistä Covid-19 Vietnamissa ja maailmassa.

Ja lopuksi, kaikki ovat todennäköisesti nähneet tämän (ilmeisesti tämä on ainoa asia, josta länsimaiset tiedotusvälineet ovat kertoneet Vietnamista), vietnamilaisen viruksen käsienpesu-laulun.Sitä suosivat John Oliverin Last Week Tonight ja TikTok.Mutta tiesitkö, että laulun tuotantoyhtiö oli Vietnamin terveysministeriö?He tekivät yhteistyötä laulujen alkuperäisten säveltäjien ja esittäjien kanssa kannustamaan nuoria kiinnittämään enemmän huomiota hygieniaan.

Kuvittele hallitus, joka on todella hyvä sosiaalisessa mediassa ja inspiroi Tiktok-liikettä.Twitterissä kaikki huudot eivät laskeja

Suljettu muistio

Kuten joku, joka asuu kahden maan välillä (syntynyt & kasvanut Vietnamissa, mutta on kasvanut ja työskennellyt ja asuu Yhdysvalloissa), ymmärrän, että kulttuuri on suuri tekijä ero "Itä" ja "Länsi" reaktio Coronavirus.Kuten se tapahtui 17. potilaalla VietnamissaLisäksi (ja tämä on ilmeisesti törkeä yleistyminen), Itä yleensä arvostaa yhteisöä (tai tässä tapauksessa kansanterveyttä), kun taas Länsi yleensä arvostaa yksilöitä (tai tässä tapauksessa yksityisyyttä ja henkilökohtaista vapautta). Minulle olisi järkevää, että silloin mailla, kuten Kiinassa, Vietnamissa tai Singaporessa, on paljon helpompi aika määrätä "drakoonisia toimenpiteitä", kuten varhainen sulkeminen tai pakollinen / vapaaehtoinen ilmoittaminen epäilyttävistä tapauksista.

Mitä en ymmärrä, enkä ole samaa mieltä, on länsimainen kuvaus joidenkin maiden vastauksesta koronavirukseen puhtaasti heidän karikatyyri maasta / kulttuurista.Kiinan koronaviruksen lukitus, jonka autoritaarisuus toi teille”Kun Italia oli suljettuKuvat siitä, miten ihmiset edelleen rakastavat elämää ja laulavat parvekkeeltaKaksinkertainen standardi paljon.Ei tietenkään mitään raportointia hämmästyttävästä työstä, jonka Vietnamin hallitus tekee.

En sano, että olen 100-prosenttisesti kannattava hallituksen kykyä puuttua ihmisten jokapäiväiseen elämään kaikenlaisissa olosuhteissa.Mutta uskon todella, että tässä tapauksessa länsimaisilla hallituksilla on tapoja mennä pelaamaan itäisten hallitusten, erityisesti Vietnamin hallituksen kanssa.Vietnamin varapääministeri Vu Duc DamMitä tulee hänen tähti-kampanjaan Covid-19:n torjumiseksi Vietnamissa tähän mennessä, kaikista vietnamilaisista nuorista ja vanhista, liberaaleista ja konservatiivisista.