Kikimora ilmoittaa Kikimora Agentin käynnistämisestä: Kohtuuhintainen AI-pohjainen kyberturvallisuusalusta pk-yrityksille

Sofia, Bulgaria, 10. syyskuuta 2025/CyberNewsWire/--Kikimora, kyberturvallisuuden asiantuntija ja tuotekehittäjä, on ilmoittanut , uusi tekoälyä käyttävä alusta, joka tarjoaa helposti saatavilla olevan kyberturvallisuuden hallinnan, haavoittuvuuksien havaitsemisen ja varojen seurannan yrityksille, yksityishenkilöille ja opiskelijoille. Kimi Räikkönen Kimi Räikkönen Kikimora Agent yhdistää vuorovaikutteisen tekoälyn automatisoituihin tietoturvakäytäntöihin, mikä vähentää pk-yritysten (pk-yritykset) työmäärää, kun kyberhyökkäykset lisääntyvät ja turvallisuusosaamisen puutteet kasvavat. \n \n "Kikimora Agent vähentää manuaalisia työkaluja ja korkeita taitovaatimuksia. alustan avulla käyttäjät voivat helposti hallita varoja, suorittaa haavoittuvuustutkimuksia ja luoda vaatimustenmukaisuusraportteja yksinkertaisilla kehotuksilla. se tarjoaa välitöntä arvoa turvallisuusjoukkueille, joilla on vähäinen asennus ja lähes ei oppimiskäyrää", korostaa Krasimir Kotsev, Kikimoran toimitusjohtaja. "Kikimora Agent vähentää manuaalisia työkaluja ja korkeita taitovaatimuksia. alustan avulla käyttäjät voivat helposti hallita varoja, suorittaa haavoittuvuustutkimuksia ja luoda vaatimustenmukaisuusraportteja yksinkertaisilla kehotuksilla. se tarjoaa välitöntä arvoa turvallisuusjoukkueille, joilla on vähäinen asennus ja lähes ei oppimiskäyrää", korostaa Krasimir Kotsev, Kikimoran toimitusjohtaja. Krasimir Kotsev Kikimora Agent on suunniteltu yksinkertaistamaan perinteisesti monimutkaisia kyberturvallisuusprosesseja ja tarjoaa split-screen-liittymän keskusteluihin ja live-varastonhallintaan. Käyttäjät voivat vuorovaikutuksessa luonnollisen kielen kehotusten kautta käyttää turvallisuusvälineitä, hallita infrastruktuuria, seurata haavoittuvuuksia ja saada toimivia suosituksia korjaamiseksi ja noudattamiseksi. Tukea saavat keskeiset segmentit ovat Attack Surface Management, Vulnerability Management, Asset Management, Endpoint Security ja Security Project Management. \n \n "Kyberturvallisuuden automatisointi ei ole enää ylellisyyttä - se on välttämätöntä organisaatioille, joilla on rajalliset resurssit", sanoo Martin Malinov, Kikimora Agentin tuotepäällikkö. "Kyberturvallisuuden automatisointi ei ole enää ylellisyyttä - se on välttämätöntä organisaatioille, joilla on rajalliset resurssit", sanoo Martin Malinov, Kikimora Agentin tuotepäällikkö. Kikimora Agent yhdistää useita turvallisuusintegraatioita, kuten Qualyn web-sovellusten skannauksen ja Wazuh-päätteiden seurannan, varmistaen, että käyttäjät pitävät hallinnassaan tietosuojaa ja vaatimustenmukaisuutta. Kikimora Agent tukee täydellistä työnkulun hallintaa, mukaan lukien varojen luettelointi ja päivittäminen, haavoittuvuuksien skannausten suorittaminen ja seuranta, korjaustoimien määrittäminen, OWASP-tarkistusluetteloiden kysely ja uusien päätepisteiden käyttöönotto. Agentti voi suorittaa tehtäviä, jotka perustuvat paikalliseen kontekstiin, ja antaa toimivia suosituksia korjaustoimien parantamiseksi. Yksinkertainen kirjoittaminen ”Skannaa web-sovellukseni...”, ”Lista nykyiset varat...”, tai ”Luo suunnitelma NIS2-vaatimustenmukaisuudelle...” kehottaa agenttia antamaan yksityiskohtaisia tietoja ja vaiheittaisen oppaan nykyisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Laukaisu tapahtuu aikana, jolloin eurooppalaiset pk-yritykset kohtaavat enemmän kyberuhkia, joissa hyökkäysaste kasvaa ja säännökset ovat tiukempia, kuten GDPR ja NIS2. Kikimora Agentin tavoitteena on vähentää operatiivista monimutkaisuutta ja tarjota konsolidoitu pääsy tekoälyä parantaviin turvallisuusvälineisiin laajemmille organisaatioille ja budjetteille. Käyttäjät voivat aloittaa Kikimora Agentin käytön osoitteessa: https://agentic.kikimora.io/ https://agentic.kikimora.io/ Käyttäjät voivat löytää Get Started Guides, Documentation & Example Prompts: https://kikimora.gitbook.io/kikimora-agent-guide-early-access/ https://kikimora.gitbook.io/kikimora-agent-guide-early-access/ About Kikimora Rakennettu kokenut tiimi Kikimora tarjoaa kyberturvallisuusratkaisuja organisaatioille ympäri Eurooppaa, jotka ovat erikoistuneet kyberturvallisuustuotteiden kehittämiseen ja helposti saatavilla olevaan automaatioon. SoCyber SoCyber Yhtiö on sitoutunut parantamaan saavutettavuutta ja turvallisuutta käytännöllisten, tekoälyä käyttävien työkalujen avulla, jotka yksinkertaistavat toimintaa pienille ja keskisuurille tiimille. Yhteydenotot toimitusjohtaja Krasimir Kotsev Kimiä markkinointi@so-cyber.com \n \n Tämä tarina julkaistiin Cybernewswiren lehdistötiedotteena HackerNoonin Business Blogging Program -ohjelman puitteissa. Tämä tarina julkaistiin Cybernewswiren lehdistötiedotteena HackerNoonin Business Blogging Program -ohjelman puitteissa. Ohjelma Ohjelma