GISEC Global 2025: Dubai yhdistää kyberpuolustuksen johtajat tekoälyn kyberrikollisuutta vastaan

Toukokuun 6. ja 8. päivän välisenä aikana yli 25 000 kyberturvallisuuden asiantuntijaa kokoontuu Lähi-idän ja Afrikan suurimpaan kyberturvallisuustapahtumaan turvaamaan alueen digitaalisen tulevaisuuden syvällisiltä huijauksilta ja kriittisiltä infrastruktuurin haavoittuvuuksilta.

Kun tekoälyyn perustuva kyberrikollisuus ja ransomware-hyökkäykset lisääntyvät maailmanlaajuisesti, GISEC Global 2025 palaa Dubaissa 6.–8. toukokuuta, kokoamalla yhteen maailman johtavat johtajat, innovaattorit ja visionäärit suuressa ponnistuksessa digitaalisen tulevaisuutemme turvaamiseksi.

GISEC Global muuttaa Dubain maailmankauppakeskuksen kyberturvallisuuden epicentreiksi, joka kokoaa yhteen yli 450 CISO:ta, 25 000 ammattilaista 160 maasta ja yli 750 tuotemerkkiä – AWS:stä, Huaweistä ja Microsoftista innovatiivisiin startup-yrityksiin – MEA:n tärkeimpään kybertapahtumaan, jonka teema on ”Varmistamalla tekoälyä käyttävä tulevaisuus”. Vuosi 2025 on julistettu ”Yhteisön vuodeksi” Hänen Korkeutensa Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Yhdistyneiden arabiemiirikuntien presidentti, joka kehottaa yhteistoimintaan rakentamaan yhdistettyä ja vahvistettua yhteiskuntaa tekoälyä ja yrittäjyyttä käyttäen.

14. painos tuo yhteen kriittisiä painopistealueita joistakin alan johtavista toimijoista, kuten Huawei, AWS, Microsoft, Google Cloud Security, CISCO, Deloitte, Kaspersky, Check Point, Cloudflare ja Honeywell, sekä uraauurtavia kyberturvallisuusyrityksiä, kuten Spire Solutions, CPX, CyberKnight, LinkShadow, OPSWAT, Qualys, CrowdStrike, StrikeReady ja Dream Group.

Kolmen päivän tapahtuma vahvistaa Yhdistyneiden arabiemiirikuntien asemaa maailmanlaajuisena johtajana tekoälyn innovoinnissa ja vastuullisessa tekoälyn käyttöönotossa uhkien edessä, yhdistämällä globaalia asiantuntemusta alueellisiin painopisteisiin ja painottaen voimakkaasti julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä, innovaatioita ja lahjakkuuksien kehittämistä.

Nämä prioriteetit tulevat kriittiseen vaiheeseen. The World Economic Forum’s Global Security Outlook 2025 report, GISEC Global 2025 -tutkimus on osoittanut, että

66% of organisations view AI as a game-changer in cybersecurity.

Nearly half (47%) warn that generative AI is simultaneously arming hackers with scalable new attack vectors