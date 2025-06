BingX AI Evolution alkaa: 300 miljoonan dollarin visio rakentaa AI-pohjaisen kryptovaluutan tulevaisuutta

**PANAMA CITY, PANAMA, 20. toukokuuta 2025/Chainwire/--**BingX, johtava kryptovaluuttojen vaihto ja Web3 AI-yritys, on innoissaan ilmoittamaan rohkeasta, kasvavasta strategiasta BingX on esittänyt strategisen aloitteen keinotekoisen älykkyyden integroimiseksi alustalleen ja ekosysteemiin ja osoittaa 300 miljoonaa dollaria seuraavien kolmen vuoden aikana tukeakseen tätä kehitystä.

Tämä merkittävä aloite korostaa BingX: n tehtävää määritellä salaus uudelleen tekoälyn avulla, mikä edistää merkityksellistä edistystä Web3-alueella sisällyttämällä tekoälyä käyttäjäkokemuksen, vaihto-operaatioiden ja tulevan teollisuuden yhteistyön kaikkiin näkökohtiin.





”Olemme iloisia voidessamme jakaa tämän kehityksen, kun juhlimme seitsemättä vuosipäiväämme. Tämä ei ole pelkästään tuotepäivitys – se on strateginen uudelleen suuntautuminen”, sanoo Vivien Lin, BingX:n tuotepäällikkö. ”Tulevaisuudessa tekoälystä tulee evoluutiomme määrittelevä moottori, joka mahdollistaa nopeammat ja älykkäämmät kokemukset. Haluamme, että BingX on enemmän kuin pelkkä kaupankäyntialusta – haluamme, että se on paikka, jossa käyttäjät tuntevat voimansa ja aidosti tukea älykkäitä työkaluja matkansa jokaisessa vaiheessa. Kun tekoäly kasvaa voimakkaammaksi, on ratkaisevan tärkeää, että innovaatiot pysyvät käyttäjien tarpeiden ja pitkän aikavälin

"Olemme innoissamme voidessamme jakaa tämän kehityksen, kun juhlimme seitsemättä vuosipäiväämme.Tämä ei ole pelkästään tuotepäivitys - se on strateginen uudelleensuuntautuminen", hän sanoi. Eläminen Lin ”Tulevaisuudessa tekoälystä tulee evoluution määrittelevä moottori, joka mahdollistaa nopeammat ja älykkäämmät kokemukset. Haluamme, että BingX on enemmän kuin pelkkä kaupankäyntialusta – haluamme, että se on paikka, jossa käyttäjät tuntevat itsensä valtuutetuiksi ja aidosti tuetuiksi älykkäillä työkaluilla matkan jokaisessa vaiheessa. Kun tekoäly kasvaa tehokkaammaksi, on ratkaisevan tärkeää, että innovaatiot pysyvät käyttäjien tarpeiden ja pitkäaikaisen luottamuksen mukaisina.

AI kumppanina jokaisessa käyttäjän matkassa

BingX ottaa käyttöön tekoälyä käyttäjäkokemuksen jokaisessa vaiheessa, alkaen tekoälyä käyttävästä työkalusta, joka tukee käyttäjiä eri skenaarioissa. reaaliaikaisesta markkinatutkimuksesta ja sijaintidiagnostiikasta älykkäisiin kaupankäyntiehdotuksiin ja kauppiaiden analysointiin työkalu on suunniteltu auttamaan käyttäjiä kaupankäynnissä älykkäämmin ja luottavaisemmin. Se käsittelee yleisiä huolenaiheita, kuten markkinoiden epävarmuutta ja monimutkaisia strategioita.

Samaan aikaan BingX Labs aikoo nopeuttaa investointeja tekoälyyn perustuviin Web3-hankkeisiin ja inkuboida innovaatioita, jotka yhdistävät hajautetut teknologiat koneoppimismahdollisuuksiin.

AI BingX DNA:n ytimessä

BingX:stä tulee tekoälyyn perustuva yritys sen toiminnassa, kulttuurissa ja päätöksenteossa. Sisäisistä prosesseista strategiseen suuntaan tekoäly vaikuttaa siihen, miten BingX ajattelee, toimii ja kasvaa.

Tämä pitkän aikavälin visio ulottuu vaihto-alustan ulkopuolelle, sillä BingX on sitoutunut johtamaan vastuullisen, joustavan ja yhteentoimivan Web3 AI -ekosysteemin rakentamista. Syvällä yhteistyöllä alan kumppaneiden kanssa vaihto pyrkii yhdessä luomaan puitteita, joilla varmistetaan, että innovaatiot ovat turvallisuuden, etiikan ja yhteisten standardien mukaisia.

AI x Web3: Crypto:n älykkään tulevaisuuden muotoilu

BingX tunnustaa, että lahjakkuus on tämän vallankumouksen kulmakivi ja pyrkii tulemaan huippukohteeksi yksilöille, jotka haluavat johtaa ja muokata seuraavaa läpimurtoa tällä dynaamisella alalla.

Samaan aikaan BingX perustaa AI-tutkimus- ja innovaatioinstituutin, joka on suunniteltu olemaan läpimurtojen moottori AI: n ja Web3: n risteyksessä3. Tämä aloite heijastaa BingX: n pitkän aikavälin visiota paitsi sopeutua tulevaisuuteen - mutta rakentaa sitä aktiivisesti.

BingX:n kasvu korostaa sitoutumistaan tähän tekoälyn kehitykseen.Alusta palvelee nyt yli 20 miljoonaa käyttäjää ympäri maailmaa ja kuuluu viiden parhaan kryptovälineiden kaupankäyntialustan joukkoon.BingX Labsin kautta yli 15 miljoonaa dollaria on jo investoitu nopeuttamaan innovaatioita ja tukemaan laajempaa Web3-ekosysteemiä.

Kun BingX etenee eteenpäin, sen AI-pohjainen lähestymistapa jatkaa älykkäämpiä, osallistavia ja yhdistettyjä digitaalitaloutta - johtaa tarkoituksella, innostaa edistystä ja avaa älykkäämpiä tapoja AI: n alkuperäiseen kryptovaluuttaan.

Tietoja BingX

Perustettu vuonna 2018, Bingoja on johtava kryptovaluutto- ja Web3 AI-yritys, joka palvelee yli 20 miljoonan käyttäjän maailmanlaajuista yhteisöä. Kattava tuotevalikoima ja palvelut, jotka perustuvat tekoälyyn, mukaan lukien johdannaiset, spot-kaupankäynti ja kopiointi, BingX vastaa käyttäjien kehittyviin tarpeisiin kaikilla kokemustasoilla, aloittelijoista ammattilaisiin.

BingX on sitoutunut rakentamaan luotettavan ja älykkään kaupankäyntialustan, joka antaa käyttäjille innovatiivisia työkaluja, jotka on suunniteltu parantamaan suorituskykyä ja luottamusta. Vuonna 2024 BingXista tuli ylpeänä Chelsea Football Clubin virallinen kryptovaluuttakumppani, joka merkitsi jännittävää alkua urheilun sponsoroinnin maailmassa.





Tiedotusvälineiden kyselyistä käyttäjät voivat ottaa yhteyttä: [email protected]

Lisätietoja käyttäjät voivat käydä: https://bingx.com/

Yhteydenotot

BingX mediaa

[email protected] Yhteystiedot

Tämä tarina julkaistiin Chainwiren lehdistötiedotteena HackerNoonin Business Blogging Program -ohjelman puitteissa.

Tämä tarina julkaistiin Chainwiren lehdistötiedotteena HackerNoonin Business Blogging Program -ohjelman puitteissa.