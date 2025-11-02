Asciidoc: Kun Markdown ei vain leikkaa sitä

Opetin itseäni HTML: lle kauan sitten, ohjelmistolla nimeltä HotDog (Pro?). Ei ollut sellaista asiaa kuin What You See Is What You Get -ominaisuudet tuolloin. Kuitenkin HotDogilla oli hämmästyttävä ominaisuus: työkalurivillä oli kaikki HTML-tunnisteet (ei ollut niin monia tuolloin) painikkeina, ja voit oppia niitä napsauttamalla niitä ja katsomalla tuloksia. Sitten tuli Dreamweaver. Se oli ensimmäinen WYSIWYG-editori, ja se tuli välittömästi erittäin suosituksi. Ihmiset, joilla ei ollut aavistustakaan HTML: stä, alkoivat käyttää sitä: verkkosivustojen määrä nousi. Käytin sitä kerran ja katselin syntynyttä HTML: tä. Opettuaan kirjoittamaan HTML "käsin", löysin sen, jonka Dreamweaver on luonut avoimesti. Jatkoin HTML: n kirjoittamista käsin tai IDEs: n avulla. Nopeasti eteenpäin viisitoista vuotta. HTML ylitti verkkosivustot olemaan yleinen muoto, jota Sir Berners-Lee ei olisi haaveillut siitä. Yhdessä web-selaimien kanssa, se tuli väline web-sovelluksia. Se on HTML. Se on HTML. Se on HTML. Python Docstring -ohjelma Ruotsalainen RDOC Pysy rauhassa Vaikka voit kirjoittaa HTML-osauksia, , JavaDocsissa HTML: n kirjoittaminen rivillä muuttuu poroksi melko nopeasti. Kuitenkin suurin osa dokumentaatiosta ei tarvitse HTML: n täyttä voimaa, varsinkin sen tyyppi, joka on tuotu sen nykyaikaisemmilla versioilla. Jäsen G <table> John Gruber ja Aaron Swartz keksivät Markdownin vuonna 2004. \n \n \n Markdown on kevyt merkintäkieli muotoiltujen tekstien luomiseen yksinkertaisen tekstin muokkaajalla. John Gruber loi Markdownin vuonna 2004 helposti luettavaksi merkintäkieleksi. Markkinaosuus Markdown on kevyt merkintäkieli muotoiltujen tekstien luomiseen yksinkertaisen tekstin muokkaajalla. John Gruber loi Markdownin vuonna 2004 helposti luettavaksi merkintäkieleksi. Markkinaosuus Markdown otti maailman myrskyn kautta. Mielestäni se on vieläkin suositumpi kuin HTML, ainakin tekniikan maailmassa. Se on ollut käytettävissä GitHubissa iäkkäitä aikoja. Java integroi sen JavaDocs-versioon 25. Ja nykyään LLM: t käyttävät Markdownia syöttö- ja lähtötarkoituksiin! Markdown rajoitukset Markdown on hämmästyttävä, mutta sillä on vahvat rajoitukset. Kirjoitin viimeisimmän kirjan Markdownilla, Doc-as-Code-perinteessä. Kokemus oli niin tuskallinen, etten lupasi tehdä sitä enää koskaan. Tässä on yksinkertainen otos kirjallisuuskokemuksestani. Halusin sisällyttää koodin kappaleita kuvaamaan pisteitäni. Kuitenkin halusin, että ne olisivat päteviä: koottu ja testattu. Kirjoitin projektin, joka oli täydellinen rakennuksen konfiguraatiolla. Markdown ei kuitenkaan salli ulkoisten tiedostojen sisällyttämistä. Minun täytyi kopioida ja liittää vaaditut kappaleet. Pahempaa, koska kirjan kirjoittaminen vie jonkin aikaa, pidin riippuvuuksien version ajan tasalla. Joka kerta, kun tein, minun täytyi kopioida ja liittää päivitetty koodi joka kerta. Mielenkiintoista on, että kehittäjille suunnatulla dokumentaatiolla on sama käyttötapa. Toinen yleinen rajoitus on halu kiinnittää huomiota kohtaan. Markdown ei tarjoa mitään vastaavaa. Entä muut kielet? en tiedä; toivoisin, että se olisi osa Markdownia. Python Markdown -ohjelma Vaikka on monia muita, lopullinen pisteeni on taulukoista. Markdown käsittelee taulukoita, jopa pisteeseen asti, joka on sarakeotsikoita. Blogini viesteissä tarvitsen säännöllisesti ja , joita ei tueta. Onneksi HTML on pätevä Markdown. Kuitenkin taulukon, koodin jne. Sisäinen muotoilu on muutettava HTML: ksi. rowspan colspan Aspergerin Asciidoc on ratkaisu edellä mainittuihin rajoituksiin. \n \n \n AsciiDoc on yksinkertainen tekstin merkintäkieli teknisen sisällön kirjoittamiseen. Se on täynnä semanttisia elementtejä ja varustettu ominaisuuksilla sisällön moduloimiseksi ja uudelleenkäyttämiseksi. • Ascidoc AsciiDoc on yksinkertainen tekstin merkintäkieli teknisen sisällön kirjoittamiseen. Se on täynnä semanttisia elementtejä ja varustettu ominaisuuksilla sisällön moduloimiseksi ja uudelleenkäyttämiseksi. • Ascidoc Katsotaanpa, miten Asciidoc käsittelee rajoituksia yksi kerrallaan: \n \n \n \n \n \n \n : Include \n \n An include directive imports content from a separate file or URL into the content of the current document. When the current document is processed, the include directive syntax is replaced by the contents of the include file. Think of the include directive like a file expander. \n \n \n : Admonitions \n \n There are certain statements you may want to draw attention to by taking them out of the content’s flow and labeling them with a priority. These are called admonitions. This page introduces you to admonition types AsciiDoc provides, how to add admonitions to your document, and how to enhance them using icons or emoji. \n \n \n Cell span Asciidoc has a as well as a , both managed by the Eclipse Foundation. Note, though, that is the sole implementation of Asciidoc. The Asciidoctor site is actually hosting the . For most intents and purposes, you can treat them as one, as I do. specification TCK Asciidoctor Asciidoc documentation Inclusive-direktiivi tuo sisällön erillisestä tiedostosta tai URL-osoitteesta nykyisen asiakirjan sisältöön. Kun nykyinen asiakirja käsitellään, Inclusive-direktiivin syntaksi korvataan Inclusive-tiedoston sisällöllä. On olemassa tiettyjä lausuntoja, joihin saatat haluta kiinnittää huomiota ottamalla ne pois sisällön virtauksesta ja merkitsemällä ne etusijalla. Näitä kutsutaan varoituksiksi. Tällä sivulla esitellään varoitustyyppejä, joita AsciiDoc tarjoaa, miten voit lisätä varoituksia asiakirjaan ja miten voit parantaa niitä käyttämällä kuvakkeita tai emojia. Luin edellä, miten Asciidoc ratkaisee kolmea rajoitusta, joita tavataan säännöllisesti Markdownissa, mutta se tarjoaa monia muita etuja. \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n : Video embedding A sample is more descriptive than a complete description: [source]\n----\nvideo::RX9zwgHuNmA[youtube,width=840,height=473]\n----\n \n \n \n , as seen above: Blockquotes with attribution [quote,'https://asciidoc.org/[Asciidoc^]']\n____\nAsciiDoc is a plain text markup language for writing technical content.\n____\n \n \n \n . This one is of utmost importance when I write self-driven workshops: Collapsible blocks [%collapsible]\n====\nThis content is only revealed when the user clicks the block title.\n====\n \n \n \n Materializing is another useful feature for workshops and technical documentation in general: menus and buttons \n \n \n \n \n Click on the OK button. \n \n Go to the item. Text > Text Filters > JSON \n \n Automatic table of contents Oikealla työkaluketjulla voit luoda HTML: n Asciidocista ja julkaista tuloksen GitHub/GitLab Pages. Apache APISIX Hands-on Lab -ohjelmistot Asciidocin ekosysteemi Työkalu on vain yhtä hyödyllinen kuin ympäröivä ekosysteemi. Tässä on muutamia tällaisia työkaluja ja etuja: \n \n \n \n \n \n \n GitHub renders Asciidoc as well as Markdown. Try using a and watch the . Here's a non-exhaustive list of . README.adoc magic happen Asciidoc integration items with GitHub \n \n Jekyll, the blog engine, has a seamless . This blog runs on Jekyll with Asciidoc. Asciidoc integration \n \n \n \n : Asciidoctor Diagram \n \n Asciidoctor Diagram is a set of Asciidoctor extensions that enable rendering of plain text diagrams that are embedded in your AsciiDoc document as part of the Asciidoctor conversion process. I use it with PlantUML. You might have noticed it on this blog already. a lot \n \n \n : Reveal.js integration Asciidoc allows you to generate regular HTML documents, but Reveal.js enables the creation of slide-based presentations. When I taught at university, I used both regular HTML for seminar works and slides for courses. My old is available as a GitHub Pages site (in French). Java EE course Icing on the cake, you can leverage the . diagram integration Asciidoctor-diagrammi on joukko Asciidoctor-laajennuksia, jotka mahdollistavat yksinkertaisen tekstin kaavioiden esittämisen, jotka on upotettu Asciidoctor-asiakirjaan osana Asciidoctor-muuntoprosessia. Markdown on kaikkialla, ja olen enemmän kuin iloinen, jos se täyttää tarpeesi. Minulla oli useita kokemuksia, joissa se ei vastannut odotuksiani: tekninen dokumentaatio, työpajat, kurssit ja kirjan kirjoittaminen. Asciidoc on täydellinen työkalu Markdownin aukkojen täyttämiseksi. Toivon, että tämä artikkeli antoi sinulle tarpeeksi argumentteja kokeilla sitä.