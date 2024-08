¿Subirán o caerán las cadenas de bloques públicas de capa 1 en el próximo mercado alcista?

Resumen

La creciente popularidad de las aplicaciones de contratos inteligentes en cadenas de bloques públicas ha causado los infames problemas de congestión en Ethereum y un debate general sobre escalabilidad en los últimos años. A raíz de este desafío, surgió el concepto de cadenas públicas de capa 1 y, con él, un número cada vez mayor de alternativas al ecosistema Ethereum. Imaginando un caso de flippening, la cadena que supera a Ethereum puede no ser una bifurcación, ya que enfrentan muchas de las mismas limitaciones técnicas. Más bien, podríamos ver una capa 1 disruptiva y técnicamente diferenciada, fácil de usar, que puede ayudar a aumentar el progreso de la Web 3.0 hacia una mayor madurez y una experiencia de usuario más conveniente y una adopción masiva.

El desarrollo de capas 1 alternativas podría ser un camino exitoso para que la industria de la cadena de bloques y la Web 3.0 den forma a la próxima generación de Internet. Desde la perspectiva de satisfacer las necesidades de escala de aplicaciones de la Web 3.0, la iteración continua de las cadenas de bloques de capa 1 es de gran importancia para el mundo de la Web 3.0, ya que requiere mejoras en muchas dimensiones de la experiencia del usuario.

La finalización gradual del proceso de fusión y fragmentación de Ethereum pronto puede convertirse en un desafío para las bifurcaciones de Ethereum de alto rendimiento. Por lo tanto, los mecanismos de consenso alternativos como DAG, DiemBFT v4 y otras tecnologías alternativas Layer-1, así como las cadenas públicas con marcos modulares e innovadores, pueden destacarse en la próxima ola del mercado. La cadena de bloques pública también continuará diferenciándose gradualmente en otras rutas de desarrollo diferentes, como cadenas de bloques de uso general, privacidad y aplicaciones especializadas (como Metaverse, juegos, etc.).

Los Layer-1 que tienen bases tecnológicas sólidas y atraen continuamente proyectos nativos tendrán una buena oportunidad de sobrevivir a través de las fases alcistas y bajistas del mercado. Los proyectos están desarrollando nuevas cadenas de bloques innovadoras que conllevan una gran cantidad de promesas y vitalidad aún no vistas. Estos proyectos buscan un equilibrio entre la escalabilidad compleja de los sistemas modulares y la simplicidad de la experiencia de usuario que proporciona la cadena de bloques.

Las soluciones públicas de blockchain que están orientadas hacia estructuras verticales, tienen características distintivas, satisfacen necesidades específicas y tienen costos de migración más bajos pueden convertirse en la elección de la próxima ola de poder de innovación de la criptoindustria. Estas opciones tecnológicas de características también tendrán una alta probabilidad de convertirse en fundamentales para la próxima generación de cadenas de bloques públicas que viven en los giros del mercado de la misma manera que las cadenas de propósito general como Ethereum y BSC.

Introducción

Recientemente, la startup de Blockchain, Aptos, recibió una inversión de $150 millones de FTX con una valoración de $2,750 millones, con un nuevo financiamiento por un total de $350 millones. Estos números son un logro particularmente deslumbrante en el mercado bajista actual. Por supuesto, indudablemente se debe en parte a que Aptos ha creado una solución factible mediante la adquisición de información de usuario en Meta (anteriormente Facebook). No menos importante, también consiguieron una gran cantidad de científicos de primer nivel para diseñar su pila de tecnología a fondo, y simplemente han sido valorados por el mercado de capitales. La cadena pública relativamente nueva Solana, que surgió en el último mercado alcista, actualmente tiene un mercado bajista FDV de menos de 20 mil millones de dólares estadounidenses, y Near Protocols FDV es actualmente de solo 4100 millones de dólares estadounidenses como comparación.





La formación de un ecosistema estable que puede habilitar más valor de aplicación y, por lo tanto, generar más valor en el nivel de protocolo de capa 1 a largo plazo. La acumulación de valor a nivel de protocolo depende de muchos factores, pero es muy importante con el tiempo y la participación de los usuarios, un sólido equipo de desarrollo técnico, una gran comunidad y el apoyo de la comunidad técnica para promover conjuntamente el desarrollo y la implementación de aplicaciones. Una gran metáfora para construir una cadena de bloques pública es construir un ferrocarril. La inversión inicial es grande y los costos del proyecto están altamente concentrados en la fase de construcción. Sin embargo, las tarifas a largo plazo recaudadas por el uso de la plataforma generarán flujos de valor continuos que podrían volverse muy lucrativos, ya que las infraestructuras digitales generalmente también son altamente escalables desde un punto de vista operativo. Además, cuanto más próspero y popular sea el ecosistema y la infraestructura, más fuerte será la fuerza de innovación y más ingresos marginales generará. Esto explica en parte la razón detrás de la alta valoración de la cadena pública de infraestructura como portadora de valor central de la Web 3.0. Los mismos patrones de acumulación de valor podrían verse en la Web 2.0 con las diferentes plataformas de redes sociales y otras plataformas digitales, aunque los mecanismos de valor no serán todos iguales en una Web 3.0 más democratizada y descentralizada.

Las tres etapas de las cadenas de bloques públicas de capa 1

Desde su inicio revolucionario, el espacio blockchain ha pasado por un rápido proceso de evolución y desarrollo. Es común en la industria referirse al tiempo percibido de los eventos de rápido movimiento como "años criptográficos", ya que son más cortos de lo que uno podría esperar de un año en otras industrias. Con la alta tasa de desarrollo, hemos visto muchas grandes innovaciones. Tal vez aún más importante, vemos muchos proyectos y esfuerzos de nueva generación trabajando en sus nuevas soluciones para proporcionar cadenas de bloques de capa 1 para satisfacer las necesidades de la Web 3.0. A lo largo de la breve pero profunda historia de las cadenas de bloques públicas, podemos seguir un camino evolutivo que se puede dividir aproximadamente en las siguientes tres etapas.





La primera etapa fue de 2008 a 2013 . Después de que Satoshi Nakamoto publicara el libro blanco de Bitcoin y como el primer invento de este tipo, Bitcoin naturalmente se hizo popular. Aparecieron muchas "monedas alternativas" que intentaron mejorar Bitcoin, lo que resultó en el primer lote de cadenas públicas mientras la industria todavía estaba claramente liderada por Bitcoin.





La segunda etapa fue de 2014 a 2017 . En el desarrollo de blockchains, apareció un nuevo gran hito que fue la adición de la integridad de Turing. El concepto permitió la creación de contratos inteligentes en la cadena de bloques por primera vez y ahora tenía la capacidad de programación para transportar aplicaciones. Al mismo tiempo, con la introducción de aplicaciones como CryptoKitties, las personas comenzaron a experimentar aplicaciones habilitadas por la tecnología blockchain. Ethereum ganó rápida y efectivamente las barreras del ecosistema y la ventaja competitiva con su ventaja de ser el primero en moverse. Las cadenas de bloques públicas de capa 1 creadas durante este período generalmente se centraron en la funcionalidad de contratos inteligentes y entre ellas se encontraban Ethereum, NEO, QTUM, EOS, etc.





La tercera etapa es desde 2018 hasta la actualidad . Varios mecanismos de consenso alternativos y las iteraciones de las tecnologías de capa de verificación de transacciones han creado una serie de cadenas de bloques públicas de capa 1 de alto rendimiento y bajo costo, incluidas BSC, Solana, Avalanche, etc.





En la siguiente etapa del desarrollo de la cadena de bloques pública, puede haber dos tendencias como resultado de la expansión de la fusión y fragmentación de ETH2.0. Después de que el primer tipo de fragmentación se complete y esté activo, los usuarios que se vieron obligados a buscar alternativas debido a las altas tarifas de gas de Ethereum en L1 y el L2 correspondiente compatible con EVM pueden regresar al ecosistema Ethereum. Por lo tanto, a las bifurcaciones de Ethereum podría resultarles difícil retener el número de usuarios y los volúmenes de transacciones. La segunda tendencia es que las cadenas de bloques que no son bifurcaciones de Ethereum, con tecnologías únicas y con marcos innovadores, podrían destacarse y ser competitivas en diferentes nichos de mercado en lugar de tener tarifas más bajas como única ventaja competitiva. Además, el desarrollo de cadenas de bloques también continuará diferenciándose gradualmente en caminos alternativos como sistemas autorizados, cadenas de bloques de aplicaciones específicas y centradas en la privacidad (como Metaverse, juegos, etc.).









La cadena de bloques pública característica es un concepto separado de la cadena de bloques pública generalizada estándar que generalmente se basa en Ethereum. Subdivide las características de la cadena de bloques a nivel de características técnicas, ajuste Producto-Mercado y narrativa de valor. Este podría ser un buen concepto y lente mental al evaluar la dirección del desarrollo de una cadena de bloques específica. Los ejemplos podrían ser que presenten características técnicas como marcos innovadores (como la modularidad) y tecnologías únicas . Las cadenas de capa 1 representativas de este tipo de características incluyen Aptos, Sui, IOTA2.0+Assembly, cadena ligera ZK-Snark MINA, EMIT-Core, etc. Cuando se trata de proporcionar una utilidad de nicho única , las cadenas públicas representativas incluyen Flow, ImmutableX, Metabit y MINA. Con una narrativa de valor diferente están las cadenas como la cadena pública verde ReFi, Celo.





Con tecnologías pioneras, el mercado para el enfoque en la privacidad y la utilidad de nicho específico es todavía un amplio océano desconocido por descubrir.

Cadenas de bloques públicas características

Para mantener un alcance razonable, el análisis de este artículo cubrirá principalmente cinco proyectos que se ajustan al concepto de cadenas públicas características en términos de un marco innovador (como la modularización) y tecnologías centrales.

1. Aptos: nació con una llave dorada, una cadena de alto rendimiento que utiliza el lenguaje Move

Aptos es un proyecto de cadena de bloques público de alto rendimiento L1 iniciado por ex miembros del equipo del proyecto de moneda estable Meta Diem (anteriormente Libra). El equipo de Aptos cree que la experiencia del usuario debe mejorar significativamente en términos de seguridad y escalabilidad para alcanzar la adopción masiva. Aptos tiene quizás la mayor ventaja de ser el primero en moverse entre la nueva generación de cadenas de bloques públicas, y parece que la red principal pública se lanzará en el tercer trimestre de este año.





1.1 Características de la tecnología principal de Aptos





Mecanismo de Consenso





Al igual que Solana, Aptos adopta un BFT optimizado (asincrónico bizantino) como mecanismo de consenso. A diferencia de Solana, Aptos ha añadido un innovador sistema de reputación, especialmente adecuado para un entorno descentralizado y capaz de comprobar los datos de la cadena. Cuando el validador no responde, el líder se puede cambiar automáticamente sin intervención manual. Además, el tiempo de envío de bloques también se reduce significativamente, con un tiempo promedio de finalización de envío de menos de 1 segundo. Mientras tanto, este mecanismo asíncrono también fortalece las capacidades de seguridad de la red frente a condiciones extremas de la red, particiones de la red o ataques DoS a los validadores, ya que no impone ninguna suposición de sincronización en la red.





Motor de ejecución paralela de contrato inteligente de memoria





Aptos Labs ha diseñado un nuevo método de tecnología Block-STM que admite la programación flexible de transacciones en el proceso de sincronización. STM significa memoria transaccional de software. En el entorno experimental, 32 núcleos pueden procesar transacciones de más de 10 000 cuentas al mismo tiempo. En este caso, el rendimiento es 20 veces mayor que la ejecución secuencial con carga de contención baja y 9 veces mayor con carga de contención alta y el TPS teórico esperado supera los 160.000.





Mover lenguaje de programación





El equipo de desarrollo de Aptos creó el lenguaje de programación Move para mejorar la seguridad de la cadena de bloques. Move no solo está diseñado para escribir contratos inteligentes, sino que también puede ser utilizado por los usuarios para administrar sus cuentas, cambiar la configuración de los nodos, ajustar la comisión y agregar nuevas funciones.





Aquí nos gustaría resumir la innovación tecnológica de Aptos en una frase. Su sistema actualmente optimiza transacciones en paralelo a través de consenso (AptosBFT), ejecución (Block-STM) y entorno (Move) para aumentar la velocidad y reducir costos.





1.2 El Ecosistema Actual de Aptos





El equipo de Aptos ha estado trabajando en el desarrollo orgánico de cinco sectores principales que incluyen monedas estables, DEX, billeteras, mercados de préstamos y oráculos. Los más notables son el proyecto Tablecoin de Thata Labs, la primera red Dex Pontem, la billetera cifrada Martian, el protocolo de participación de liquidez Zaptos, el proveedor de servicios de nombre de dominio ANS, la billetera cifrada Fewcha Wallet, el proyecto NFT Aptos Toad Overload, el mercado NFT Topaz y el clon de activos sintéticos, bloquear el navegador Aptosscan, etc. El proyecto del ecosistema parece ser relativamente orgánico. Además, muchos proyectos de Solana han ingresado al ecosistema de Aptos ya que Aptos ha tenido un fuerte efecto sifón en esos proyectos.





2. Sui: una cadena pública de alto rendimiento que aparece al mismo tiempo que Aptos y comparte las características principales

Sui es una cadena pública L1 de alto rendimiento lanzada por Mysten Labs (el equipo proviene del proyecto de billetera Meta stablecoin Diem y Novi). Al igual que Aptos, Sui intenta resolver el trilema de blockchain, pero se enfoca en escalar NFT componibles y dinámicos para una amplia gama de aplicaciones de Metaverse, incluidos juegos, redes sociales y comercio. Sui también logró buenos resultados financieros en el mercado bajista (valoración de $ 2 mil millones) y lanzó un modelo económico simbólico antes de Aptos.





2.1 Similitudes y diferencias entre Sui y Aptos Core Technologies





En términos de entorno de lenguaje, Sui también usa Move como su lenguaje de programación nativo. Aunque los datos de la memoria y el modelo de código de Sui son ligeramente diferentes de los de Aptos, el lenguaje Move de Sui indica claramente el tiempo en que los datos y el código de la memoria son propiedad/compartidos o mutables/inmutables, una característica que Aptos no disfruta. En términos de mecanismo de consenso, similar a Aptos, el protocolo de consenso de Sui también es un derivado de HotStuff. Los mecanismos de consenso de Sui y Aptos minimizan la comunicación requerida entre validadores para procesar transacciones para lograr una latencia más baja. AptosBFT es parcialmente asíncrono. La implementación de consenso de Sui está diseñada para separar el grupo de memoria del protocolo de la capa de consenso, mientras que la mayoría de los PoS L1 tienen un solo protocolo de consenso.





En términos de innovación de SDK, mientras que Aptos también tiene un SDK para mejorar la experiencia del desarrollador y el usuario, el SDK de Sui ha realizado intentos interesantes para conectar otros ecosistemas y casos de uso no criptográfico. Por ejemplo, al abrir las API de juegos, los desarrolladores de juegos podrán interactuar con el ecosistema de Sui (usuarios, otras dApps, activos) y mover el idioma sin problemas. Aptos permite a los desarrolladores de dApp liderar la comunidad al facilitar la portabilidad de activos digitales de otros ecosistemas a Sui, así como desarrollar herramientas de front-end orientadas a "Handshake" como canales para que los usuarios distribuyan, reclamen/canjeen activos digitales de Sui (p. cupones) a usuarios criptográficos y no criptográficos.





2.2 El ecosistema actual de Sui





En la actualidad, Sui ha emitido un registro de red de prueba incentivado y ha lanzado la cartera autohospedada de la extensión de Chrome "Sui Wallet". El progreso orgánico de Sui parece ser relativamente lento. Además de la billetera, hay navegadores, juegos y proyectos de metaverso social actualmente en construcción. Se puede ver que el posicionamiento orgánico de Sui también está más inclinado a la expansión de una amplia gama de aplicaciones de metaverso que incluyen juegos, redes sociales y comercio.

3. IOTA2.0+Ensamblaje: modularización satisfactoria + cadena pública de alto rendimiento con tecnología DAG

Como capa de liquidación de Assembly, IOTA tomó la iniciativa en la adopción de la tecnología DAG, llamada Tangle. Estrictamente hablando, Tangle no es una tecnología de cadena de bloques, sino que está incluida en la definición más amplia de DLT. Aún así, la contribución de IOTA puede considerarse como una tecnología pionera única. Assembly coopera con IOTA 2.0 para proporcionar TPS de alta concurrencia para el mundo web 3.0 que necesita una mejora de la experiencia del usuario a gran escala y puede expandir la cadena de contratos implementada. Los desarrolladores pueden usar la flexibilidad para personalizar los incentivos y las tarifas de cada cadena, compartir la seguridad y otras funciones útiles.





3.1 Introducción de las funciones de tecnología central de Assembly





En términos de componibilidad, Assembly se puede considerar como la capa 1.5, que es una capa de marco de contrato inteligente, y cada cadena de contrato inteligente creada en Assembly es la Capa 2 real. Basado en la estructura DAG del TPS de alta concurrencia L1 de IOTA2.0, la combinación de IOTA2.0+Assembly parece dividir otras estructuras de cadena pública L1+L2 en "2.5 capas", a medida que la modularización se vuelve más explícita. Debido a la capa de marco de contrato inteligente de ensamblaje separada, se pueden combinar varias posibilidades, como acuerdos de acoplamiento con diferentes capas de disponibilidad de datos, capas de ejecución o capas de liquidación.





En términos de costo, las características técnicas de Assembly determinan que el costo de la red para construir aplicaciones o uso interactivo basado en Assembly será el más bajo en todo el mercado público de blockchain, y el costo también se mantendrá en un nivel estable.





En términos de seguridad, Assembly utiliza un proceso similar al Rollup a prueba de fraude ETH2.0. Cada validador promete activos como garantía de seguridad y cualquier tercero puede proporcionar pruebas de fraude cuando el validador actualiza el estado de la cadena incorrecta al monitorear la actividad de la cadena y obtener la adjudicación. Esto asegura que mientras haya un solo validador honesto en el comité de validadores, el estado de la cadena puede protegerse de transiciones maliciosas.





3.2 La construcción orgánica de IOTA2.0 y el ensamblaje





Actualmente hay 213 proyectos en desarrollo en IOTA 2.0, que luego se pueden migrar sin problemas una vez que se lanza la red principal de la Asamblea. Algunos proyectos llevan el enfoque de Industria 4.0 para crear sinergia con procesos fuera de la cadena. Entre los proyectos populares se encuentran IOTAlias, estaciones de carga IOTA, etc.









Basado en el marco de consenso de DAG, el exclusivo sistema Tangle y la estructura modular de IOTA 2.0+Assembly es una de las pocas cadenas públicas con su solución técnica distintiva en el mercado. Aún así, su velocidad de desarrollo orgánico es relativamente lenta.

4. Mina: una cadena de bloques pública liviana con la característica tecnología ZK-Snark

El concepto central de Mina es "simple cadena de bloques", y todas las transacciones procesadas en toda la red de Mina están limitadas a un tamaño de bloque de 22 KB. El último bloque contendrá el último estado de toda la cadena de bloques. Los usuarios solo necesitan una prueba ZK-SNARK para verificar completamente el estado actual de la cadena de bloques en unos pocos milisegundos.









A diferencia de otras cadenas de bloques de capa 1 que aumentan el tamaño de los datos con cada bloque agregado, Mina puede mantener un tamaño fijo de toda la cadena mediante el uso de una serie de pruebas criptográficas autorreferenciales. Es útil visualizar el proceso de criptografía recursiva de Mina como una fotografía de la cadena de bloques. Cada vez que se agrega un nuevo bloque, se toma otra "foto" del nuevo bloque junto con la cadena de bloques existente, lo que limita el tamaño de la cadena de bloques a una foto y conserva toda la información.





La adopción de ZK-SNARK por parte de Mina la convierte en una solución de cadena de bloques pública convincente con diferencias y ventajas únicas sobre las cadenas más convencionales. La ola de conocimiento cero también ha dado paso a una nueva tendencia de desarrollo, tendiendo al algoritmo Snark de combinación modular, y el reemplazo de nuevos módulos de encriptación puede traer resultados interesantes.





4.1 Introducción de las características de la tecnología central de Mina





Resolviendo el problema de la hinchazón estatal





Ethereum planea abordar el problema del tamaño del estado en un conjunto posterior de actualizaciones llamado "The Purge". Mientras tanto, Mina se ha centrado en el problema con el tamaño cada vez mayor de los datos y el crecimiento de las transacciones, cuentas, tokens, contratos y otros. cadena de información desde el inicio del proyecto.





Soporte Privacidad





Las pruebas de conocimiento cero tienen privacidad inherente al no revelar ninguna información innecesaria. La prueba ZK de la cadena de bloques de Mina solo prueba que el estado es válido y no revela las cuentas que interactúan, por ejemplo. Incluso los nodos de consenso de Mina mantienen solo los últimos 290 bloques de la historia.





Mejoras en la descentralización





Ejecutar un nodo sin consenso requiere bastante poco espacio en disco y potencia informática. Mientras que otras cadenas de bloques sufren de exceso de estado y pueden requerir un potente hardware de grado industrial para ejecutar nodos completos, los nodos sin consenso de Mina se ejecutarán en teléfonos inteligentes o navegadores. Cada usuario puede ejecutar su nodo, mejorando significativamente la descentralización. La visión de Blockchain es lograr la autovalidación, y Mina es la única cadena de bloques que puede lograrlo.





4.2 El statu quo, el diseño orgánico y la perspectiva de Mina





Mina Protocol se utiliza actualmente como cadena de pago y cumplirá el primer aniversario del lanzamiento de su red principal el 23 de marzo de 2022. Los contratos inteligentes llamados ZKApps están en la hoja de ruta del producto para el segundo trimestre de 2022. Recaudó USD 92 millones en marzo de grandes criptoinversionistas, incluidos Three Arrows Capital y FTX Ventures, para ejecutar su visión de construir una capa privada y segura para la web 3. La Mina ecosistema ha recaudado un total de $ 140 millones.





Mina actualmente usa el sistema de prueba inductiva de Pickles para completar la operación KYC de ciertas aplicaciones sin revelar la información de identidad del usuario y probar que el puntaje crediticio de un usuario alcanza o supera un cierto umbral sin revelar el puntaje crediticio del usuario. Para realizar escenarios de aplicación tales como arrendamiento sin depósito y préstamos sin hipoteca. Dado que la ecología aún no se ha desarrollado, las ZKApps han dejado suficiente espacio para la imaginación para el futuro diseño orgánico de Mina.





Mina utiliza el potencial del espacio de prueba de conocimiento cero sin afectar la descentralización y se ha convertido en una cadena pública característica líder que combina la tecnología ZK más actual con la tecnología L1.

5. EMIT-Core: una cadena de bloques pública modular de cadena cruzada de alto rendimiento

Como subproyecto del proyecto EMIT, la lógica central de EMIT-Core es minimizar el acoplamiento entre cuentas a través de la estructura de libro mayor Block-Lattice y el algoritmo de consenso Random-Check durante la operación del sistema blockchain. Esto es principalmente para mejorar la eficiencia general del sistema blockchain en los aspectos de capacidad de respuesta y rendimiento. Tiene grandes ventajas en la expansión elástica de los cuellos de botella físicos como la informática, el almacenamiento y el ancho de banda. Dado que el sistema en sí no ejecuta cálculos complejos, las tarifas de transacción son muy bajas o incluso cero. Mientras tanto, hace que el desarrollo de aplicaciones descentralizadas complejas de alto rendimiento (extensión abierta de las funciones de EMIT-Core) sea muy simple.





5.1 Introducción de la tecnología central de EMIT-Core





Libro mayor fragmentado de celosía de bloques





A diferencia de la fragmentación agrupada de Near Protocols, el libro mayor Block-Lattice es el método de fragmentación más limitado verticalmente, ya que cada cuenta es una fragmentación. Para lograr un alto rendimiento y una baja latencia, el libro mayor desacopla las transacciones y las divide en dos partes: origen y recepción, que son creadas por diferentes cuentas. Dado que la creación de bloques en diferentes cuentas no se afecta entre sí, después de introducir el estado de liquidación del bloque, este modelo puede obtener una gran elasticidad de almacenamiento y rendimiento. Este enfoque también generaliza el comportamiento entre cadenas. A diferencia del modelo de cuenta de Nano, EMIT-Core adopta un algoritmo de verificación aleatoria para confirmar bloques y admite activos diversificados.





Nuevo esquema de aplicación descentralizado





EMIT-Core considera que una aplicación descentralizada consiste en un conjunto de nodos de red P2P, que en su conjunto pueden acordar las secuencias de entrada y salida sin tener que preocuparse por el estado interno de cada uno. En casos extremos, la aplicación solo puede tener secuencias de salida. Este enfoque más flexible permite que la lógica aplicada a EMIT-Core sea muy compleja. A través de las ventajas del marco del sistema de baja latencia y alto rendimiento de EMIT-Core, las aplicaciones descentralizadas realmente pueden desafiar a las aplicaciones centralizadas en lo que respecta a la experiencia del usuario.





Algoritmo de verificación aleatoria





Verificación aleatoria significa que el solicitante que confirma la verificación selecciona aleatoriamente algunos nodos en el nodo global y obtiene la información de la cuenta en estos nodos. Si el estado de estas cuentas es consistente, entonces este estado puede considerarse correcto. La seguridad se puede mejorar aumentando el número de comprobaciones o el número de nodos comprobados por comprobación. Este algoritmo garantiza el alto TPS de EMIT-Core.









5.2 El desarrollo orgánico de EMIT-Core





La visión del proyecto EMIT en sí es "integrar los activos del mundo criptográfico y crear un mundo descentralizado económicamente completo". En el proyecto EMIT, se han construido puentes para conectar Ethereum, Binance Smart Chain, Tron, Super ZERO y otras redes descentralizadas. También hay un subproyecto EMIT-Epoch que está constantemente absorbiendo y expandiendo todo el ecosistema. Estos están construidos sobre la base de la tecnología EMIT-Core. Hasta el momento, EMIT tiene su billetera de cadena cruzada y aplicaciones ecológicas como Cross, Chaos, Altar, TeamMining, StarGrid, RelicsMarket, Accounts, Assets, Bangs, etc.





Supuestos de valor y riesgos potenciales

Incluso cuando Aptos se valoró en US$ 2750 millones en el mercado bajista, los optimistas todavía creen que habrá varias o incluso docenas de veces de espacio de crecimiento para Aptos en el próximo mercado alcista, lo que también nos brinda más espacio para la imaginación. Además de la comparación horizontal entre Aptos y los líderes de la cadena pública Ethereum, Near, Solana y otras cadenas públicas de alto rendimiento, ¿qué tan lejos está la infraestructura que atrae tanta atención y uso como las plataformas de Alphabet of Web valoradas en un billón de dólares? 2.0? Por supuesto, los escépticos también creen que el mercado público de blockchain está demasiado congestionado y que la narrativa de alto rendimiento no ha traído cambios reales a la industria, independientemente de la promesa. Quizá sólo la combinación de una aplicación verdaderamente asesina con una capa 1 que pueda ejecutar satisfactoriamente la aplicación pueda inducir a la Web 3.0 a comenzar a capturar su valor esperado.

Conclusión

En comparación con las cadenas de bloques públicas cuyas valoraciones siguen siendo altas incluso en el mercado bajista, las cadenas públicas características que están en desarrollo y con valoraciones relativamente razonables tal vez no deberían ignorarse. Ya sea una cadena de bloques en desarrollo o una tecnología que aún no existe, puede que no sea una bifurcación directa que supere a Ethereum, sino una cadena pública más disruptiva que puede ayudar a que la Web 3.0 crezca y madure. En la actualidad, el desarrollo de la cadena de bloques pública que observamos tiende a ser modular, débilmente acoplado y paralelo a los campos de aplicación verticales. El mercado L1 de propósito general como Ethereum se está convirtiendo gradualmente en un mar rojo. Incluso si se completa la expansión de fusión y fragmentación de ETH 2.0, no significa que ETH 2.0 podrá manejar completamente el aumento potencial del número de usuarios y las altas demandas de la Web 3.0. Por ejemplo, si una aplicación tiene 10 000 usuarios antes de la expansión y la afluencia de 10 millones de usuarios en el período posterior aumenta el requisito de TPS de la cadena pública en 1000 veces. Las demandas de alto rendimiento de estos 1.000 usuarios adicionales obviamente no se pueden cumplir. Incluso si está abarrotado, todavía hay oportunidades en el espacio público de blockchain. El mercado necesita una cadena pública modular, de propósito general, que injerte y superponga los mejores recursos del mundo Web 3.0 para atender a una amplia gama de usuarios, y también requiere profesionales en escenarios de aplicación vertical para proporcionar el suelo más adecuado para el uso específico. casos de utilidad de nicho.





El desarrollo de blockchains públicas más características puede dar lugar a nuevas aplicaciones y modelos de negocio que actualmente no podemos imaginar. En cuanto a qué tipo de nuevas aplicaciones y nuevos modelos desbloquear, al menos podemos esperar que Internet de próxima generación nos brinde una experiencia varias veces mejor que la Web 2.0 bajo la bendición de la nueva generación de tecnología blockchain característica.

