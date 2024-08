Recopilación de respuestas de tuits con Python y la API de Twitter de Tweepy [Guía paso a paso]

Twitter está comenzando a apoderarse del ámbito de las redes sociales. A medida que más comunidades se trasladan a Twitter, comenzamos a ver lo valiosos que son los datos para los anunciantes, los investigadores e incluso los consumidores.

Los datos son ahora la próxima fiebre del oro a medida que comenzamos a comprender cómo los datos necesita ser extraído, transformado, cargado y, para beneficio completo, convertido en Información. En teoría, como el oro, los datos son una mercancía.

En este artículo, planeo explicar lo fácil que es extraer tweets de Twitter en Python3 usando la API de Twitter de Tweepy. Se puede acceder a estos datos mediante la API de Twitter y Tweepy, que resultó ser el método más exitoso. Planeo concentrarme en extraer respuestas de Tweets de usuarios específicos, ya que no he descubierto ningún tutorial que destaque específicamente cómo extraer respuestas de Tweets.

Si desea pasar directamente al código, puede encontrar el código completo en mi Github . El código de Python requiere su API de Twitter y claves de consumidor, así como el nombre de usuario de Twitter del que planea extraer las respuestas y la ID del Tweet.

Asegúrese de tener Python instalado en su máquina. Si no lo hace, sugiero usar Anaconda ; de lo contrario, lea la documentación oficial de Python para encontrar recursos adicionales.

Para realizar operaciones de Twitter desde su máquina, sugiero usar Tweepy . Para instalar Tweepy, navegue hasta su entorno y ejecute:

Python3:

Si está utilizando Anaconda para Python:

Si desea interactuar con Twitter desde una computadora o máquina, deberá presentar una solicitud para desarrolladores de Twitter . La aplicación es sencilla, sea honesto con sus intenciones dentro de la aplicación y será aprobado si Twitter lo considera confiable. Una vez aprobado, podrá crear una aplicación en la plataforma que le proporcione credenciales para autorizar desde Tweepy o su biblioteca de Twitter de Python.

Twitter para desarrolladores brinda acceso a la API de Twitter para publicar y analizar tweets, optimizar anuncios y crear experiencias de cliente únicas. Consulte la documentación de la API de Twitter aquí .

Antes de poder utilizar los extremos de la API de Twitter, cree una cuenta de desarrollador y genere sus claves de API. Puede solicitar una cuenta de desarrollador directamente aquí . Debe responder preguntas sobre cómo planea usar la API y aceptar el Acuerdo de desarrollador de Twitter, y luego se le otorgará acceso al Panel de desarrollador.

Una vez que se le haya aprobado el acceso a Developers for Twitter, inicie sesión en el sitio del desarrollador y cree su aplicación. Este paso generará automáticamente sus claves API de consumidor y tokens de acceso, recuerde, debe mantenerlos en secreto:

La cuenta de desarrollador debe estar vinculada a la cuenta de Twitter donde desea tener activo el bot. Desde la plataforma de desarrollo de Twitter, puede editar los permisos de la aplicación. En mi ejemplo, he otorgado permiso a mi aplicación para leer, escribir y enviar mensajes directos.

Debemos importar Tweepy y luego la interfaz OAuth para recopilar datos, así como csv y ssl.

Para recopilar respuestas de tweet para un usuario específico y un tweet, debemos enumerar el nombre de usuario del usuario que se raspa, así como la ID del Tweet que se puede encontrar copiando la URL.

# update these for whatever tweet you want to process replies to

Como esperaba analizar las respuestas, decidí exportar todas las respuestas a un formato de archivo .csv que se puede abrir en Microsoft Excel o Google Sheets.

Aquí hay un breve vistazo del csv devuelto: