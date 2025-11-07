¿Qué es la financiación mutua (MUTM)? Fase 6 es 90% Pasado, el salto del precio del 20% se espera pronto

* El **es una poderosa plataforma de préstamo DeFi que se está construyendo para hacer que el préstamo y el préstamo sean simples, seguros y recompensadores. Combina herramientas blockchain avanzadas con funcionalidades del mundo real, creando un sistema completo para ganar rendimiento y gestionar la liquidez. Como una de las mejores criptomonedas para invertir en durante 2025, ahora está llamando una enorme atención en su pre-venta. Con la Fase 6 ya cerca del 90% completa, los inversores tienen una pequeña ventana dejada antes del siguiente paso de precio. Financiación Mutua (MUTM) Financiación Mutua (MUTM) El suministro total de Mutuum es de 4 mil millones de tokens MUTM. El precio de venta previo actual es de $0.035, y la siguiente fase se moverá hasta $0.040, lo que refleja un aumento del 20%. Más de $18,5 millones ya se han levantado a través de las etapas anteriores, y más de 17,800 titulares se han unido al ecosistema. Esta es una de las últimas oportunidades de compra directa antes de que el precio salte al siguiente nivel. Los analistas esperan ganancias fuertes una vez que comiencen las listas de intercambio y la plataforma desarrolle su red principal. Smart Lending and Borrowing at the Core Mutuum Finance (MUTM) permitirá a los usuarios prestar activos para obtener rendimiento pasivo o prestar fondos mediante la publicación de garantías.La plataforma combina dos poderosos modelos de préstamo: Peer-to-Contract (P2C) y Peer-to-Peer (P2P). En el modelo P2C, los usuarios depositarán tokens como USDT, ETH u otros activos aprobados en contratos inteligentes seguros y auditados. Estos depósitos forman piscinas de liquidez que proporcionan préstamos automáticamente. La tasa de interés dependerá de la utilización del pool: cuando se emprestan más fondos, las tasas aumentan para atraer a nuevos prestamistas; cuando el capital es abundante, las tasas caen para apoyar más préstamos. Los prestamistas recibirán mtTokens, que representan su participación en el pool y los intereses acumulados. Este sistema asegura que la liquidez permanezca sana y que los prestamistas ganen rendimientos estables a lo largo del tiempo. El modelo P2P ofrece un tipo diferente de flexibilidad. Permitirá un ajuste directo entre prestatario y prestatario, donde ambas partes pueden negociar la tasa, la duración y el tipo de garantía. Este enfoque beneficia a aquellos que buscan términos específicos o retornos más altos.Juntos, los sistemas P2C y P2P mejorarán la profundidad de la liquidez, reducirán el deslizamiento y darán a los usuarios múltiples vías de empréstito. El crecimiento de la inversión ha sido impresionante en todas las etapas de pre-venta.Un usuario que entró en la Fase 3 con $2,000 a $0.02 recibió 100,000 tokens. A la tasa actual de $0.035, esa posesión vale $3,500.Otro inversor que compró $5,000 en la Fase 1 a $0.01 ahora posee 500,000 tokens valorados en $17,500.Cuando el precio de listado alcanza $0,35, ese mismo portfolio se convierte en $175,000, mostrando el poder de la participación temprana. Modelo de tasa de interés estable y seguridad del préstamo Mutuum Finance (MUTM) también introducirá un modelo de tasa de interés estable para los prestamistas que desean costes de reembolso predecibles. Cuando un usuario selecciona una tasa estable, la plataforma la bloquea en el momento del préstamo. Esta tasa se basará en la media ponderada de la tasa variable actual y indicadores de mercado adicionales. Debido a que los prestamistas obtienen la comodidad de conocer sus costes de reembolso de antemano, la tasa estable suele comenzar ligeramente más alta que la tasa variable inicial. Para mantener el equilibrio, el sistema incluye una condición de reequilibrio. Si las condiciones del mercado cambian drásticamente, especialmente cuando la tasa de oferta actual cae por debajo del 90% de la tasa variable que se aplicaría si todos los préstamos eran variables, el protocolo ajustará la tasa estable del prestatario hacia arriba. Esta regla evita situaciones en las que los prestatarios de tasa estable pagan significativamente menos que la media del mercado, protegiendo la liquidez general. Cada préstamo en Mutuum, ya sea a través de P2C o P2P, requerirá una sobrecollaterización. Un "factor de estabilidad" integrado medirá la salud de la garantía de un usuario en relación con el importe prestado. Si el valor de la garantía cae por debajo de un umbral definido, la liquidación se activará automáticamente. En este proceso, los liquidadores volverán a comprar la deuda pendiente con un descuento. Este mecanismo protege el sistema, asegurando que la deuda mala nunca afecte a otros usuarios o al pool de liquidez. La estructura de gestión de riesgos de Mutuum es una de sus características más atractivas para los inversores serios que buscan los mejores proyectos de criptografía que se centren en la sostenibilidad a largo plazo. Roadmap, Stablecoin Utility, and Rewards Financiación Mutua (MUTM) su V1 del protocolo en Sepolia Testnet por Q4 2025. Esta versión incluirá piscinas de liquidez, recibos mtToken, un sistema de token de deuda y robots de liquidación automatizados. Preparación para el lanzamiento Preparación para el lanzamiento El proyecto también introducirá una stablecoin sobrecollateralizada pegada a un dólar. Se minará cuando los usuarios prestan contra una garantía aprobada y se quemará cuando se devuelvan o se liquidan. Cada acción de minado y quemado crea una demanda de transacción orgánica para MUTM. Las tarifas de la plataforma de Mutuum financiarán las compras de mercado abierto de MUTM, y los tokens re-comprados se distribuirán a los accionistas de mtToken. Este modelo de compra y distribución forma un ciclo de recompensa continuo, convirtiendo los ingresos de la plataforma en beneficios para la comunidad. Security and Community Building La seguridad está siendo tratada con gran importancia. El proyecto ha iniciado un compromiso de auditoría de terceros con CertiK, asegurando la seguridad y la transparencia del código. Al mismo tiempo, un programa de recompensa por errores de 50.000 USDT recompensará a los desarrolladores y hackers éticos. Las recompensas van desde $200 por hallazgos menores hasta $2,000 por descubrimientos críticos, ayudando a mantener la integridad del sistema. Mutuum Finance (MUTM) también está haciendo el acceso fácil. Los inversores pueden comprar directamente con una tarjeta, sin límite superior. El dashboard en vivo y el leaderboard permiten a los usuarios rastrear las posesiones, calcular el ROI y competir por recompensas diarias. El leaderboard se restaura cada 24 horas, y el participante más alto gana $ 500 en MUTM, con bonos para los 50 usuarios más importantes. La comunidad de Mutuum continúa expandiéndose, ahora superando los 12.000 seguidores en Twitter. su regalo de $100.000 - diez ganadores que reciben $10.000 cada uno en MUTM - fomenta el compromiso y la concienciación en todos los mercados globales. Mutuum Finance (MUTM) se acerca al final de la Fase 6, y el siguiente nivel de precios se moverá por 20%. Este es uno de los últimos momentos para asegurar los tokens antes de que el coste aumente. Los inversores pueden comprar con una tarjeta, comprobar sus estadísticas en el dashboard, y unirse al tablero de liderazgo y dar a conocer. El proyecto se está moviendo rápidamente, y esta parte final de la Fase 6 es una oportunidad crítica para actuar. Para más información sobre Mutuum Finance (MUTM), visite los enlaces de abajo: Sitio web: https://www.mutuum.com https://www.mutuum.com En el link: https://linktr.ee/mutuumfinance https://linktr.ee/mutuumfinance \n \n Esta historia fue publicada como un comunicado de prensa por Btcwire bajo HackerNoon's Business Blogging Program. Esta historia fue publicada como un comunicado de prensa por Btcwire bajo HackerNoon's Business Blogging Program. El programa El programa