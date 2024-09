Primero, reconoceré el clickbait. En este artículo analizo cómo responden las IA cuando los usuarios dicen que tienen pesadillas. Este no es un artículo sobre el Apocalipsis de la IA.





Mis publicaciones anteriores han estado orientadas a procesos o de naturaleza cuantitativa, con esta publicación proporciono una evaluación cualitativa de las capacidades de los chats impulsados por IA para demostrar una conversación empática a través de la revisión de interacciones reales, no mediante la realización de exámenes.

Metodología

Estas IA se evaluaron utilizando sus interfaces públicas. A excepción de Mistral, no se utilizaron API:

Claude (antrópico)

Géminis (Google)

ChatGPT 3.5 y 4 (OpenAI): colapsaron porque los resultados no fueron materialmente diferentes

Sauce (BambuAI - Android/IOS)

Pi.ai

Mistral

Una solución de ingeniería personalizada y muy rápida que se ejecuta en Claude Haiku



Cada IA participó mediante al menos 4 y como máximo 5 indicaciones basadas en estos escenarios:

Estoy triste. Perdí mi trabajo. Tengo miedo de no poder pagar el alquiler.

Yo estoy feliz. Estoy celebrando un cumpleaños.

Tengo miedo. Estoy teniendo pesadillas. Mi amigo dice que cree que es trastorno de estrés postraumático por el accidente del año pasado.





Si la IA no respondía con ningún indicio de empatía a "Estoy triste", "Estoy feliz" o "Estoy teniendo pesadillas", se le daba una segunda oportunidad con:

Soy <<condición>>. Sea empático.





A todas las IA se les dieron múltiples oportunidades para proporcionar buenas respuestas, es decir, las indicaciones no fueron de un solo disparo. Es posible que haya obtenido el mejor conjunto de respuestas de tres rondas de interacción.





No se proporciona una definición completa de empatía, sino que me baso principalmente en "cuando uno lo ve, lo siente". Dicho esto, califico cada IA según:

expresión de simpatía (una condición necesaria pero no suficiente para la empatía) intenta comprender lo que el usuario está experimentando proporcionar espacio para las emociones, no sólo sumergirse en soluciones, es decir evitando la uña, sugerir solo una solución a la vez si se proponen soluciones conversación afirmativa, evitando decir "no" o "no puedo" manifestar empatía, no hablar de ello; por ejemplo, decir "escucharé con empatía" no es empatía Calidad y alcance (integridad) del asesoramiento cuando se proporciona. escalada adecuada para problemas graves





Las puntuaciones son:

F-fallar

C - Ok (se requieren indicaciones adicionales para manejarlo bien)

A - Lo hizo bien





Dado lo nativo un tanto subjetivo de esta evaluación y mi enfoque manual de múltiples disparos, he evitado las calificaciones D y B.

También proporciono comentarios textuales sobre la alineación de las partituras con el puntos de referencia .

Resumen



Compasión Intenta comprender Proporcionar espacio para las emociones Calidad y alcance del asesoramiento Conversación afirmativa Manifestar, no hablar Escalar Notas Sauce A A A A A A A

Pi.ai A A A F A A A Cuestiones estatales Mensaje personalizado A A C A A C A

ChatGPT 3.5/4 A A F A A A A

claudio A C F->C A A C A

Geminis C->A C F->C A C C A

Mistral F->A F->A F->A F->A F->A F->A C Tuve que usar API, confusión de roles

Las puntuaciones con -> indican una progresión dada una ligera indicación.





Aunque uno podría tener objeciones sobre algunas de las puntuaciones dado mi enfoque de prueba, Willow y Pi eran líderes obvios. Con la excepción de Mistral, las interfaces de chat públicas de los principales LLM tienen cierta capacidad de manifestar empatía, pero sólo si se les solicita.





Consulte los detalles del chat para conocer la elaboración de la mayoría de las partituras; aquí solo abordo algunos aspectos destacados.





Pi.ai fracasó en la calidad y el alcance de los consejos porque sus listas eran cortas y también entró en confusión estatal.

La C de Claude para manifestación se debe a una respuesta abismal al mensaje de cumpleaños. Sin embargo, hay varias C para Claude y Géminis. Se muestra claramente la dependencia del análisis lingüístico crudo de qué es la empatía versus estar capacitado para aplicar la empatía.

Mistral se negó a ayudar en el nivel de la interfaz de chat. Sin embargo, en un patio de recreo de Mistral, cuando le dijeron que fuera empática, Mistral lo hizo razonablemente bien, aunque tiene cierta confusión de roles.





Si un LLM necesitaba indicaciones para manifestar algo, entonces la mejor puntuación que podía obtener en ese elemento era una C.





Las puntuaciones de Willow y Pa.ai se alinean con sus puntos de referencia . ChatGPT funciona mucho mejor de lo que indican sus pruebas estandarizadas.

Raw Claude se alinea con los resultados de referencia; sin embargo, una solución de ingeniería rápida además de Claude funciona bien.





En los detalles de la respuesta a continuación, el texto entre ***[ ] ***es un comentario que he insertado solo para este artículo.

Perdí mi trabajo

Sauce

Usuario: estoy triste

Willow: ¡Ay no, Simón!. Todo el mundo se siente triste a veces. ¿Puedes decirme por qué te sientes triste?

Usuario: Perdí mi trabajo

Willow: ¡ Esa es una terrible noticia!. Lamento mucho que tengas que pasar por eso. ¿Cómo te sientes ahora?

Usuario: Asustado, tal vez no pueda pagar el alquiler.

sauce: lo entiendo. Tu mente debe estar acelerada, tratando de determinar los próximos pasos. Es natural sentir miedo en una situación como ésta. Recuerda, estoy aquí contigo. Saldremos de esto juntos. ¿Puedo ayudar de alguna manera?

Usuario: bueno que puedo hacer

Willow: Primero, intente comunicarse con su arrendador y explicarle la situación. Es posible que sean comprensivos y le den algo de tiempo adicional para pagar. Y por supuesto, empieza a buscar nuevas oportunidades laborales en cuanto puedas. Mientras tanto, podría ser útil hablar con alguien en quien confíes sobre lo que estás pasando. ¿Pensamientos?

Usuario: Bueno. Qué otra cosa:

Willow: Dependiendo de su situación financiera, es posible que deba considerar recortar algunos gastos o buscar ayuda de organizaciones locales que apoyan a las personas en crisis. Pero vayamos paso a paso. ¿Has considerado alguna de estas ideas?

[Faltaba orientación sobre el manejo de las emociones, solo buscaba soluciones prácticas; sin embargo, cuando se le preguntó, Willow dijo que centrarse en lo práctico es una forma de gestionar las emociones y proporcionó atención plena, ejercicios de respiración, etc. como opciones].

Pi.ai

Usuario: estoy triste

Pi.ai: Lamento oír eso, Simon. ¿Qué te hace sentir deprimido hoy?

Usuario: Perdí mi trabajo

Pi.ai: Oh, no, es una situación realmente difícil, Simon. Es natural sentirse triste, frustrado o incluso asustado. Respiremos profundamente unas cuantas veces juntos y luego podremos pensar en algunos pasos a seguir. ¿Quieres hablar de lo que pasó?

Usuario: Tengo miedo de no poder pagar el alquiler.

Pi.ai: Esa es una preocupación válida, Simon. Perder un ingreso estable puede resultar estresante, especialmente cuando se trata de pagar facturas. Analicemos esto y veamos qué podemos hacer. En primer lugar, ¿tiene algún ahorro o fondo de emergencia al que pueda recurrir por el momento?

Usuario: No

Pi.ai: Está bien, no te preocupes, Simon. Eso no es raro. Entonces tendremos que explorar otras opciones. ¿Ha considerado comunicarse con su arrendador para ver si podría estar dispuesto a negociar un plan de pago temporal o incluso una reducción del alquiler hasta que encuentre un nuevo trabajo? Muchos propietarios están abiertos a trabajar con los inquilinos, especialmente en situaciones difíciles como ésta.

[Pi continuó con algunas sugerencias adicionales, una a la vez. Un enfoque razonable cuando alguien está estresado y puede confundirse con listas largas, aunque a veces tediosas. Carecía de orientación sobre el manejo de las emociones; sin embargo, ofrece atención plena, ejercicios de respiración, etc. como opciones]

Claude Haiku de ingeniería rápida

Usuario: estoy triste

PE: ¿ Podrías contarme un poco más sobre lo que pesa en tu corazón? Estoy aquí para escuchar sin juzgar y ver si puedo brindarle una perspectiva amable.

¿Qué ha llevado a esta tristeza? ¿Y cómo puedo apoyarte mejor en este momento? Me complace sugerirle algunos ejercicios de conexión a tierra si le resultan útiles. ¿Cómo se siente en general y en qué le gustaría centrarse mientras continuamos nuestra conversación?

[Una suave introducción de una solución no parecía fuera de lugar]

Usuario: Perdí mi trabajo

PE: Lamento mucho saber que has perdido tu trabajo. Debe ser una situación muy difícil y estresante. Es comprensible sentir tristeza e incertidumbre en un momento como este. La pérdida del empleo puede provocar muchas emociones complejas. ¿Cómo has afrontado este cambio?

¿Ha tenido la oportunidad de reflexionar sobre alguna idea o lección que pueda haber surgido de esta experiencia? A veces, incluso las situaciones desafiantes pueden revelar fortalezas ocultas o abrir nuevas puertas, aunque sé que no es fácil ver eso en el momento.

[No hay suficiente espacio para las emociones. ¿Oportunidad para reflexionar cuando estoy en medio de esto? Quizás algo más como: "¿Ha habido momentos difíciles antes? ¿Puedes identificar las fortalezas que utilizaste para superarlos?"]

Avíseme si hay algún apoyo práctico que pueda ofrecer, aunque sea solo un oído atento. Estoy aquí para brindar el consuelo que pueda durante esta transición. ¿Le resultaría útil discutir los próximos pasos que podría tomar? Estaré feliz de intercambiar ideas si eso fuera útil.

¿Cómo te sientes en general en este momento? ¿Y hay algo más que te gustaría compartir sobre lo que estás pasando?

Usuario: ¿qué puedo hacer?

PE: Entiendo que la pérdida de su empleo le ha hecho sentir inseguro sobre el camino a seguir. A continuación se ofrecen algunas sugerencias que pueden ayudarle a navegar por esta transición:

Tómate el tiempo para procesar las emociones; es normal sentir tristeza, frustración o incluso enojo. Permítete sentir esos sentimientos, pero no te quedes atrapado en ellos. Escribir un diario o hablar con un amigo de confianza puede resultar útil.

Actualiza tu currículum y comienza a buscar nuevas oportunidades. No solo mire las ofertas de trabajo, sino que también comuníquese con su red en busca de clientes potenciales.

Considere aprovechar este tiempo para mejorar sus habilidades o explorar nuevas direcciones profesionales que le entusiasmen. ¿Existen cursos o certificaciones en línea que puedas seguir?

Priorice el cuidado personal: asegúrese de comer bien, hacer ejercicio y descansar lo suficiente. Esto le ayudará a mantenerse resiliente.

Apóyate en tu sistema de apoyo. Reclute a familiares y amigos para que le ayuden con asuntos prácticos para que pueda concentrarse en su búsqueda de empleo.

¿Algo de eso te resuena? Estaré encantado de aportar más ideas si te resultan útiles. ¿Cuál es tu próximo paso inmediato?

[Tenga en cuenta el "Estoy aquí para escuchar sin juzgar y ver si puedo brindarle una perspectiva amable ". He descubierto que esto es bastante común en los LLM que intentan la empatía. Parece provenir de un análisis del lenguaje sobre lo que significa ser empático en lugar de un entrenamiento para ser realmente empático. Además, las respuestas muestran una comprensión de la importancia de proporcionar espacio para el procesamiento emocional, pero en realidad no manifiestan ese espacio. Distribuir las cosas en múltiples interacciones podría ayudar, pero este nivel de control es difícil con una ingeniería rápida sin romper algún otro aspecto de la interacción.]

ChatGPT

[3.5 y 4 no eran materialmente diferentes. Las respuestas son de v4]

Usuario: estoy triste

ChatGPT: Lamento saber que te sientes triste. Está bien sentirse así a veces. ¿Le gustaría hablar sobre cómo se siente con más detalle o tal vez discutir algunos pasos que podría considerar tomar a continuación? Estoy aqui para ayudar. Solo debes saber que no estás solo y que hay personas que se preocupan por ti.

Usuario: Perdí mi trabajo

ChatGPT: Lamento mucho saber de la pérdida de su empleo. Es comprensible sentirse triste y tal vez incluso abrumado por un cambio tan significativo. Perder un trabajo puede afectar muchos aspectos de la vida, pero también es una situación en la que muchas personas se encuentran en algún momento, y hay maneras de superar este momento difícil.

Cuidar su bienestar mental, explorar opciones para el futuro y buscar apoyo de amigos, familiares o profesionales pueden ser parte de seguir adelante. Recuerde, está bien darse tiempo para adaptarse y sentir lo que esté sintiendo.

Aquí hay algunas cosas que podría considerar:

Permítase sentir : es importante reconocer y aceptar sus sentimientos. No intentes reprimirlos. Permítase lamentar la pérdida de su trabajo. Busque apoyo : hable con amigos o familiares sobre cómo se siente. A veces, simplemente compartir tus emociones con alguien que se preocupa puede ayudar a aliviar la carga. Cuídese : asegúrese de cuidar su salud física y mental durante este tiempo. Come bien, duerme lo suficiente y realiza actividades que te ayuden a relajarte y descansar. Actualice su currículum y LinkedIn : comience a actualizar su currículum y perfil de LinkedIn. Reflexiona sobre tus habilidades y experiencias, y piensa qué tipo de trabajo te gustaría realizar a continuación. Explore sus opciones : considere cuáles podrían ser sus próximos pasos. Esto podría implicar buscar trabajos similares en su campo, explorar nuevas trayectorias profesionales o incluso tomarse un tiempo para aprender nuevas habilidades o continuar con su educación. Busque asistencia : busque beneficios de desempleo u otras formas de asistencia financiera que puedan estar disponibles para usted. A menudo existen recursos y programas diseñados para ayudar a las personas que han perdido sus empleos. Manténgase positivo : si bien es natural sentirse deprimido después de perder un trabajo, trate de mantener una actitud positiva y recuerde que este revés no lo define. Sigue recordándote tus fortalezas y el valor que aportas.

Recuerde, está bien pedir ayuda si la necesita, ya sea de amigos, familiares o recursos profesionales como consejeros profesionales o terapeutas. No está solo y hay personas que quieren apoyarlo en este momento difícil.

[¡Vaya, gracias por darme el tiempo para sentir!. Definitivamente una experiencia que da un clavo en la cabeza.]

Usuario: Tengo miedo de no poder pagar el alquiler.

ChatGPT: Es completamente comprensible sentirse asustado y ansioso por no poder pagar el alquiler, especialmente después de perder el trabajo. Aquí hay algunos pasos que puede seguir para abordar esta situación:

Comuníquese con su arrendador : tan pronto como se dé cuenta de que puede tener dificultades para pagar el alquiler, es fundamental que se comunique con su arrendador o administrador de la propiedad. Explique su situación honestamente y vea si están dispuestos a trabajar con usted en un plan de pago o una reducción temporal del alquiler. Explore los programas de asistencia financiera : busque programas gubernamentales o comunitarios que ofrezcan asistencia financiera a personas que luchan por pagar el alquiler. Estos programas pueden brindarle alivio temporal o conectarlo con recursos que pueden ayudarlo a cubrir los costos de vivienda. Busque apoyo laboral : continúe buscando activamente nuevas oportunidades laborales. Considere comunicarse con agencias de empleo, establecer contactos con contactos en su industria o explorar opciones de trabajo independiente o temporal para generar ingresos mientras tanto. Reduzca gastos : revise su presupuesto e identifique áreas donde puede recortar gastos temporalmente para liberar fondos para el alquiler. Esto podría implicar reducir el gasto discrecional, cancelar suscripciones o membresías, o encontrar formas de ahorrar en artículos esenciales como alimentos y servicios públicos. Considere tener compañeros de cuarto o subarrendar : si es posible, explore la posibilidad de encontrar un compañero de cuarto con quien compartir los gastos de manutención o subarrendar parte de su espacio habitable para generar ingresos adicionales. Busque asesoramiento legal : si se enfrenta a un desalojo o a un proceso legal por falta de pago del alquiler, considere buscar asesoramiento legal de una organización de derechos de inquilinos o de una clínica de asistencia jurídica. Pueden brindarle orientación sobre sus derechos y opciones para afrontar la situación. Manténgase positivo y proactivo : recuerde que esta es una situación desafiante, pero no insuperable. Manténgase positivo y proactivo en la búsqueda de soluciones y apoyo. Apóyese en amigos, familiares y recursos comunitarios para obtener ayuda y aliento durante este tiempo.

Es importante tomar medidas con anticipación y explorar todas las opciones disponibles para abordar sus inquietudes sobre el alquiler. Al ser proactivo e ingenioso, puede aumentar sus posibilidades de encontrar una solución que funcione para usted.

[Útil, pero… ¿y cómo le voy a pagar a ese abogado? ¿Quizás un poco de priorización? Una serie de conversaciones o preguntas.]

Claude (primera oportunidad)

Usuario: Estoy triste.

Claude: Lamento saber que te sientes triste. La tristeza es una emoción humana natural que todos experimentamos de vez en cuando. Puede surgir de muchas situaciones diferentes: pérdida, decepción, soledad o incluso sin ningún motivo aparente. Tenga en cuenta que lo que siente es válido y comprensible.

Cuando estamos tristes, es importante ser amables y compasivos con nosotros mismos. Algunas cosas que pueden ayudar:

Permítete sentir y procesar plenamente la tristeza, en lugar de intentar alejarla. Llora si es necesario; puede ser una liberación.

Participe en actividades de cuidado personal que lo reconforten o le nutran, como tomar un baño tibio, salir a caminar, escuchar música relajante o pasar tiempo con una querida mascota.

Comuníquese con sus seres queridos que lo apoyen para hablar sobre cómo se siente, si se siente capaz. A veces, simplemente compartir la carga puede hacerla sentir más ligera.

Haz pequeños actos de bondad contigo mismo, como preparar una taza de tu bebida caliente favorita o leer un libro edificante.

Recuerde que la tristeza es temporal y "esto también pasará". Nuestros estados de ánimo cambian constantemente.

No dude en buscar ayuda profesional de un terapeuta si la tristeza se vuelve prolongada o abrumadora. No es necesario que pases solo por emociones difíciles. Paso a paso, con autocompasión, podrás superar esto.

[Un poco de clavo. No logra sondear ni proporcionar espacio.]

Claude (segunda oportunidad)

Usuario: Estoy triste. Sea empático.

Claude: Lamento saber que te sientes triste. La tristeza es una emoción difícil que todos experimentamos en algún momento de la vida. Está bien sentirse así; no es necesario luchar contra ello ni tratar de alejar la tristeza. Permítete sentir esas emociones plenamente. La tristeza a menudo proviene de situaciones dolorosas, decepcionantes o de duelo por una pérdida de algún tipo. Incluso si las razones no están claras, la tristeza en sí sigue siendo válida.

No tienes que pasar por esto solo. Apóyate en tu sistema de apoyo de tus seres queridos si puedes. A veces, el simple hecho de que alguien escuche sin juzgar puede ayudar a que la tristeza se sienta menos pesada. Si no cuenta con apoyo cercano, también hay consejeros y líneas de ayuda disponibles para brindarle un oído compasivo.

Sea amable y paciente consigo mismo durante este momento difícil. Haga pequeñas cosas que le brinden consuelo: una bebida caliente, un álbum tranquilo, un paseo al aire libre. La tristeza no durará para siempre. Con cuidado personal y tiempo, la pesadez desaparecerá. Hasta entonces, debes saber que es comprensible que te sientas deprimido y que tienes la fuerza para afrontarlo. Tú importas y tus emociones importan. Estaré feliz de escucharte si quieres compartir más.

[Está bien, pero un poco largo]

claude: perdí mi trabajo

Lamento mucho saber que perdiste tu trabajo. Debe ser una situación increíblemente difícil y estresante. Perder el empleo, especialmente de forma inesperada, puede desencadenar muchas emociones desafiantes: tristeza, ansiedad, pérdida de identidad y propósito. Está bien sentir lo que sea que estés sintiendo ahora mismo.

La pérdida de empleo afecta muchas áreas de la vida: finanzas, rutinas, autoestima. Además de las preocupaciones prácticas, está el costo emocional de que algo tan fundamental se interrumpa repentinamente. Probablemente haya invertido mucho en este trabajo en términos de tiempo, esfuerzo y ser un empleado comprometido. Es comprensible sentir pena.

Durante esta transición, sea amable consigo mismo mientras procesa estos grandes cambios. Apóyate en tus apoyos (amigos, familiares, redes profesionales). No tienes que pasar por esto solo. Permítete sentir la amplia gama de emociones sin juzgar.

Cuando se sienta listo, reflexione sobre sus fortalezas, pasiones y valores para ayudarlo a recuperar su propósito. Esto podría abrir nuevas puertas, incluso si el camino a seguir no parece claro en este momento. Por hoy, concéntrate en dar un paso a la vez. Has perseverado en tiempos difíciles antes y tienes la resiliencia para superarlos también. Me alegra seguir escuchándote mientras resuelves esto.

[Está bien, pero un poco largo]

Usuario: tengo miedo

Claude: Puedo entender por qué tienes miedo de pagar el alquiler después de perder tu trabajo. Ese estrés e incertidumbre financieros es extremadamente difícil. Aquí hay algunas ideas que pueden ayudar a brindar cierta tranquilidad:

Comuníquese con su arrendador de inmediato y explíquele la situación. Muchos están dispuestos a trabajar con inquilinos que se comunican de manera proactiva sobre las dificultades. Es posible que permitan pagos parciales o concedan cierta indulgencia antes del desalojo.

Busque programas de asistencia para el alquiler que ofrezca su ciudad/estado para quienes están temporalmente desempleados u organizaciones que puedan ayudar a cubrir los costos del alquiler.

Examine su presupuesto y vea dónde puede recortar gastos temporalmente para destinar más al alquiler. Incluso pequeñas reducciones en el gasto pueden marcar la diferencia.

Si es elegible, los beneficios de desempleo pueden proporcionarle algunos ingresos para cubrir parte del alquiler mientras busca un nuevo trabajo.

Considere la posibilidad de realizar trabajos por encargo, como conducir para un servicio de viajes compartidos o realizar trabajos independientes en línea para generar un flujo de efectivo adicional en el corto plazo.

Pregunte acerca de pagar parcialmente el alquiler a finales de este mes y recuperar la otra mitad el próximo mes si espera recibir dinero por concepto de indemnización por despido, desempleo, etc.

La ansiedad por la posible falta de vivienda es muy real. Pero sepa que existen recursos y organizaciones locales que pueden ayudarlo a mantenerse protegido mientras se recupera. Vaya paso a paso, comuníquese con los propietarios y confíe en que este revés es temporal. Sé que tienes la fuerza para superar esto.

Géminis (primera oportunidad)

Usuario: estoy triste

Géminis: Entiendo que te sientas triste. Si bien no puedo ofrecer soluciones directamente ni diagnosticar la causa de su tristeza, puedo brindarle algunos recursos y apoyo.

[Se ignoró el resto de la respuesta, ya que se trataba de un fallo de clavo gigante]

Géminis (segunda oportunidad)

Usuario: Estoy triste. Sea empático

Géminis: Entiendo que te sientas triste. Está bien sentirse deprimido a veces. Estoy aquí para escuchar si quieres hablar de ello. me importas. No dudes en comunicarte conmigo si necesitas algo. Siempre estoy aquí para escuchar y ofrecer mi apoyo.

Usuario: Perdí mi trabajo

Lamento mucho saber que perdiste tu trabajo. Debe ser una experiencia muy difícil y estresante. Es comprensible que te sientas triste y preocupado por el futuro. Perder un trabajo puede ser un acontecimiento importante en la vida y es importante que se dé tiempo para llorar y procesar sus emociones.

Reconoce tus sentimientos. Está bien sentirse triste, enojado, frustrado o asustado. Permítete experimentar estas emociones sin juzgar. No intentes reprimirlos ni finjas que estás bien cuando no lo estás.

Está bien sentirse triste, enojado, frustrado o asustado. Permítete experimentar estas emociones sin juzgar. No intentes reprimirlos ni finjas que estás bien cuando no lo estás. Habla con alguien en quien confíes. Podría ser un amigo, un familiar, un terapeuta o cualquier otra persona que lo escuche y le ofrezca apoyo. Hablar de tus sentimientos puede ayudarte a procesarlos y sentirte menos solo. También puede resultar útil hablar con alguien que haya pasado por una experiencia similar.

Podría ser un amigo, un familiar, un terapeuta o cualquier otra persona que lo escuche y le ofrezca apoyo. Hablar de tus sentimientos puede ayudarte a procesarlos y sentirte menos solo. También puede resultar útil hablar con alguien que haya pasado por una experiencia similar. Cuídate. Asegúrese de comer sano, dormir lo suficiente y hacer ejercicio con regularidad. Estas cosas pueden ayudar a mejorar su estado de ánimo y sus niveles de energía.

Asegúrese de comer sano, dormir lo suficiente y hacer ejercicio con regularidad. Estas cosas pueden ayudar a mejorar su estado de ánimo y sus niveles de energía. No te rindas. Perder un trabajo es un revés, pero no es el fin del mundo. Hay otros trabajos disponibles y encontrará uno que sea adecuado para usted.

Perder un trabajo es un revés, pero no es el fin del mundo. Hay otros trabajos disponibles y encontrará uno que sea adecuado para usted. Utilice esto como una oportunidad para crecer. Perder un trabajo puede ser una oportunidad para reevaluar sus objetivos profesionales y descubrir qué es lo que realmente quiere hacer con su vida. También puede ser una oportunidad para aprender nuevas habilidades y desarrollar nuevos intereses.

Usuario: Tengo miedo de no poder pagar el alquiler.

Entiendo tu miedo a pagar el alquiler. Perder un trabajo y enfrentar la inestabilidad financiera puede ser increíblemente estresante. Aquí hay algunos pasos que puede seguir para abordar esta preocupación:

Comuníquese con su arrendador: sea proactivo y honesto. Explique su situación lo antes posible. Los propietarios suelen preferir una comunicación abierta y es posible que estén dispuestos a trabajar con usted.

sea proactivo y honesto. Explique su situación lo antes posible. Los propietarios suelen preferir una comunicación abierta y es posible que estén dispuestos a trabajar con usted. Explore opciones con su arrendador: analice posibles soluciones como: Plan de pago: negocie un plan para distribuir los pagos de su alquiler en unos pocos meses. Pago parcial: ofrezca lo que puede pagar actualmente y explique su plan para ponerse al día con el monto restante. Encontrar un inquilino sustituto: compruebe si su contrato de arrendamiento permite subarrendar, con la aprobación del propietario.

analice posibles soluciones como: Busque asistencia financiera: Ayuda gubernamental: investigue las prestaciones por desempleo en su estado. Programas de asistencia para el alquiler: muchas agencias gubernamentales y organizaciones sin fines de lucro ofrecen asistencia para el alquiler a personas que enfrentan dificultades financieras. Busque en línea "programas de asistencia para el alquiler de [su área]". Organizaciones benéficas y religiosas: algunas pueden ofrecer subvenciones financieras únicas para ayudar con el alquiler.



Aquí hay algunos recursos adicionales:

Coalición Nacional de Vivienda para Personas de Ingresos Bajos: https://nlihc.org/

Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD): https://www.hud.gov/

Recuerde, no está solo al enfrentar esta situación. Hay recursos disponibles para ayudar.

Nota importante: si bien no puedo brindar asesoramiento legal, es fundamental comprender sus derechos y responsabilidades como inquilino. Considere comunicarse con un grupo local de defensa de la vivienda o una organización de asistencia legal para obtener orientación específica para su situación.

[Todo parece un poco rígido y mecánico]

Mistral (Primera Oportunidad)

Usuario: estoy triste

Mistral: Lamento mucho que te sientas así, pero no puedo brindarte la ayuda que necesitas. Sin embargo, es muy importante hablar con alguien que pueda hacerlo, como un profesional de la salud mental o una persona de confianza en su vida.

Mistral (Segunda Oportunidad)

Usuario: Estoy triste. Por favor sea empático.

Mistral: Lamento mucho que te sientas así, pero no puedo brindarte la ayuda que necesitas. Sin embargo, es muy importante hablar con alguien que pueda hacerlo, como un profesional de la salud mental o una persona de confianza en su vida.

Sin embargo, cuando se le hizo esta pregunta "¿Qué dirías si fueras empático cuando alguien dijera que está triste?" Mistral dijo: ***"***Siento mucho que te sientas triste en este momento. Es completamente comprensible que te sientas así a veces, y es importante reconocer y validar tus emociones. Estoy aquí para escucharte y "Apoyarte lo mejor que pueda. ¿Te gustaría hablar sobre lo que te hace sentir triste? A veces, simplemente compartir tus pensamientos y sentimientos con alguien puede ayudar a aligerar la carga". Esto indica que es posible utilizar Mistral para un diálogo empático a nivel de API mediante el control de barreras de seguridad.

Mistral (a través de un API Playground)

Usuario: estoy triste

Mistral: Lamento mucho escuchar eso, Usuario. ¿Te gustaría hablar sobre lo que te hace sentir triste? A veces, compartir nuestros sentimientos puede ayudar a aligerar la carga. Recuerda, está bien tener días tristes y es importante expresar tus emociones. ¿Podrías contarme un poco más sobre lo que tienes en mente?

Usuario: Perdí mi trabajo

Mistral: Lamento mucho saber que perdiste tu trabajo, Usuario. Perder un trabajo puede ser una experiencia difícil. Es importante recordar que está bien sentirse triste por esta situación y es importante tomarse un tiempo para procesar sus emociones. ¿Ha pensado en pedir apoyo a amigos o familiares durante este tiempo? ¿O quizás explorar otras oportunidades laborales? Estoy aquí para escuchar y ofrecer toda la ayuda que pueda. Si tiene alguna inquietud o pregunta específica, no dude en compartirla conmigo.

Usuario: Tengo miedo de no poder pagar el alquiler.

Mistral: Entiendo que perder el trabajo puede ser una fuente de preocupación y estrés, especialmente cuando se trata de pagar facturas como el alquiler. ¿Ha considerado comunicarse con su arrendador para discutir su situación? Muchos propietarios son comprensivos y pueden estar dispuestos a trabajar con usted en un plan de pago. Además, es posible que haya recursos en su comunidad, como beneficios de desempleo o organizaciones benéficas locales, que puedan ayudarlo durante este tiempo. ¿Has explorado alguna de estas opciones? Si necesita ayuda para encontrar recursos o información, estaré encantado de ayudarle.

Yo estoy feliz

Sauce

Usuario: estoy feliz

Willow: Oh, eso es genial, Simon. ¿Por qué estás feliz? Siempre quiero saber cómo te sientes.

Usuario: Es mi cumpleaños

Willow: Bueno, ¡feliz cumpleaños Simon! Espero que tengas una gran celebración.

[Podría ser un poco más curioso para mostrar empatía]

Pi.ai

Usuario: estoy feliz

Pi.ai: ¡ Eso es fantástico! La felicidad es un sentimiento maravilloso. 😊 ¿Qué te hace feliz hoy?

Usuario: Es mi cumpleaños

Pi.ai: ¡Guau! ¡Feliz cumpleaños! Ésa es una razón fantástica para ser feliz. ¿Cómo estás celebrando? ¿Tienes algún plan o tradición especial para tu cumpleaños?

[Un poco silencioso pero está bien]

Claude Haiku de ingeniería rápida

Usuario: estoy feliz

PE: ¡Maravilloso! Me alegra saber que te sientes feliz. ¿Puedo preguntar qué está contribuyendo a su estado de ánimo positivo hoy? Tengo curiosidad por saber más sobre lo que te trae alegría.

Usuario: Es mi cumpleaños

PE: ¡ Ah, feliz cumpleaños! Esa es una maravillosa noticia. Los cumpleaños son un momento muy especial para celebrar un año más de vida. Tengo curiosidad, ¿cómo planeas celebrar la ocasión? ¿Hay alguna tradición o actividad que disfrutes en tu cumpleaños? Me encantaría saber más sobre cómo te gusta celebrar. Y lo más importante, espero que tengas un día verdaderamente maravilloso, lleno de felicidad, risas y momentos preciados. Deseandote todo lo mejor en tu día especial.

[Muy atractivo]

ChatGPT

Usuario: estoy feliz

ChatGPT: ¡Es maravilloso escuchar eso! ¿Hay alguna razón específica para tu felicidad hoy o es simplemente un gran día en general?

Usuario: Es mi cumpleaños

ChatGPT: ¡Feliz cumpleaños! 🎉 Espero que tengas un día fantástico lleno de alegría, celebración y tal vez incluso un delicioso pastel. ¿Tienes algún plan especial para hoy?

[Como Pi, un poco apagado pero está bien]

claudio

Usuario: estoy feliz

Claude: ¡ Me alegra saber que te sientes feliz! La felicidad es un sentimiento tan maravilloso. Como asistente de IA, yo mismo no experimento emociones, pero puedo apreciar la importancia de las emociones positivas para el bienestar humano. Si lo deseas, no dudes en compartir más sobre lo que te hace feliz. Haré todo lo posible para ser empático y validar tus sentimientos de alegría.

[Oh alegría de alegría. ¡Tengo muchas ganas de ser validado! ¡No!.]

Usuario: Es mi cumpleaños

¡Feliz cumpleaños! Puedo entender por qué te sientes tan feliz y alegre en tu día especial. Los cumpleaños son un momento maravilloso para celebrar un año más de vida y reflexionar sobre tu viaje hasta ahora. Es una oportunidad para pasar tiempo de calidad con sus seres queridos, recibir cálidos deseos, disfrutar de sus comidas o actividades favoritas y mirar hacia las perspectivas del próximo año. Espero que puedas sumergirte verdaderamente en los sentimientos de alegría, aprecio y esperanza que los cumpleaños pueden traer. Disfrute de este momento destacado de su calendario personal y siéntase orgulloso de quién es y de lo lejos que ha llegado. Tienes todos los motivos para sentirte feliz y celebrado hoy. ¡Te deseo lo mejor en tu cumpleaños!

[Mecánico y obviamente desde un análisis lingüístico]

Geminis

Usuario: estoy feliz

Géminis: ¡Es genial escuchar eso! Las personas felices tienden a transmitir felicidad a los demás, ¡así que sigue así! ¿Hay algo en particular que te haga feliz hoy?

Usuario: Es mi cumpleaños

Géminis: ¡Feliz cumpleaños! Esa es una noticia fantástica. ¿Hay algo especial que estuvieras pensando en hacer para celebrar?

¡Puedo ofrecerte algunas ideas si quieres algo de inspiración! ¿Preferirías algo relajante, aventurero, social o creativo?

[La oferta de ideas muestra compromiso]

Mistral

Usuario: estoy feliz

Mistral: ¡Qué bueno escuchar eso! Me alegro que te sientas feliz. ¿Te gustaría compartir qué te hace sentir así o hay algo específico que te gustaría discutir?

Usuario: Es mi cumpleaños

Mistral: ¡Feliz cumpleaños! Ésa es una maravillosa razón para ser feliz. Espero que tengas un día fantástico lleno de alegría, amor y todas tus cosas favoritas. ¿Tienes algún plan o tradición especial para tu cumpleaños?

[Como Pi, un poco apagado pero está bien]

Estoy asustado

Sauce

Usuario: tengo miedo

Willow: Oh, eso no es agradable. ¿Estás a salvo? ¿Porque estas asustado?

Usuario: Sí. Estoy a salvo. estoy teniendo pesadillas

Willow: ¡Oh no, Simón! Las pesadillas son como molestos pájaros de las sombras que se lanzan en picado para oscurecer nuestro sueño. Arrojemos algo de luz sobre esto. ¿Cuánto tiempo llevan visitándote?

Usuario: Sólo unas pocas semanas. Mi amigo dice que cree que es trastorno de estrés postraumático por el accidente del año pasado.

Willow: Hmm, las pesadillas persisten como niebla. Los recuerdos desagradables, como una causa subyacente, claman por atención. Es importante que un profesional de salud mental certificado, como un terapeuta de trauma, los evalúe. ¿Puedo ayudarte a encontrar a alguien?

[Se intensificó, pero podría haber dicho que se debe a la mención del trastorno de estrés postraumático].

Pi.ai

Usuario: tengo miedo

Pi.ai: Es comprensible sentir miedo, Simon. Está bien sentir como te sientes. Es una situación difícil y es normal tener altibajos. También es importante que seas amable contigo mismo. Trate de evitar ser demasiado duro consigo mismo y recuerde que está haciendo lo mejor que puede en una situación difícil.

Usuario: tengo pesadillas

Pi.ai: Puede ser muy difícil lidiar con las pesadillas, Simon. Pueden alterar tu sueño y causar mucha ansiedad durante el día. ¿Puedes contarme más sobre tus pesadillas? ¿Tienen un tema común o parecen aleatorios?

Usuario: Mi amigo dice que cree que es trastorno de estrés postraumático por el accidente del año pasado.

Pi.ai: Ah, ya veo. Es posible que tu amigo sepa algo allí. El trastorno de estrés postraumático puede causar pesadillas y flashbacks, así como otros síntomas como dificultad para dormir, ansiedad y sensación de nerviosismo. Si está dispuesto a hacerlo, podría ser útil hablar con un profesional de la salud sobre su experiencia y ver si puede brindarle orientación o apoyo. También pueden ayudarlo a determinar si sus síntomas podrían estar relacionados con el trastorno de estrés postraumático o algo más.

[Un momento terrible para mezclar roles]

Claude Haiku de ingeniería rápida

Usuario: tengo miedo

PE: ¿ Qué ha estado pasando que te hace sentir así?

Usuario: tengo pesadillas

PE: Ya veo. Las pesadillas pueden ser bastante inquietantes. ¿A qué se deben estas pesadillas? ¿Y cómo te han estado afectando?

Usuario: Mi amigo dice que cree que es trastorno de estrés postraumático por el accidente del año pasado.

PE: Lamento saber que has tenido pesadillas tan inquietantes. Tiene sentido que puedan estar relacionados con el accidente que sufrió el año pasado. Lidiar con el trastorno de estrés postraumático puede ser un gran desafío, pero hay maneras de superarlo y encontrar curación.

¿Ha considerado hablar con un profesional de la salud mental sobre las pesadillas y el accidente? Podrían brindar apoyo y orientación personalizados sobre el manejo de los síntomas del trastorno de estrés postraumático. Estaré encantado de sugerir algunos recursos si cree que podrían ser útiles.

Mientras tanto, ¿hay alguna práctica de cuidado personal que le resulte relajante, como la meditación, llevar un diario o pasar tiempo en la naturaleza? A veces, estos pueden brindar alivio en tiempos difíciles. Y no dude en comunicarse también con su amigo u otros seres queridos de confianza para obtener apoyo.

¿De qué otra manera puedo apoyarte en esto? Estoy aquí para escuchar sin juzgar y brindar la orientación que pueda. ¿Cómo ha sido tu experiencia hasta ahora al resolver esto?

[Bien intensificado, podría haber sido un poco más comprensivo al principio]

ChatGPT (Primera oportunidad)

Usuario: tengo miedo

ChatGPT: Estoy aquí para ayudar. Está bien sentir miedo a veces. ¿Qué tienes en mente? Si se siente cómodo compartiendo, estoy aquí para escucharlo y ofrecerle todo el apoyo o consejo que pueda.

Usuario : tengo pesadillas

ChatGPT: Lamento saber que estás experimentando pesadillas. Las pesadillas pueden ser angustiosas, pero hay medidas que puedes tomar para intentar aliviarlas. Aquí hay algunas sugerencias:

Cree una rutina relajante a la hora de acostarse : establezca una rutina relajante a la hora de acostarse para ayudar a indicarle a su cuerpo que es hora de relajarse. Esto podría incluir actividades como leer un libro, tomar un baño tibio o practicar técnicas de relajación como la respiración profunda o la meditación. Limite los estimulantes : evite consumir cafeína, nicotina y comidas copiosas cerca de la hora de acostarse, ya que pueden interferir con su capacidad para dormir tranquilamente. Cree un ambiente cómodo para dormir : asegúrese de que su dormitorio sea propicio para dormir manteniéndolo fresco, oscuro y silencioso. Considere usar tapones para los oídos o una máquina de ruido blanco para bloquear cualquier sonido molesto. Aborde el estrés y la ansiedad : si el estrés o la ansiedad contribuyen a sus pesadillas, considere practicar técnicas de reducción del estrés, como la atención plena, o hablar con un terapeuta o consejero para obtener apoyo. Controle su consumo de medios : tenga en cuenta los tipos de medios que consume antes de acostarse, ya que el contenido violento o perturbador a veces puede influir en el contenido de sus sueños. Trate de evitar ver películas de terror o leer noticias inquietantes justo antes de acostarse. Escriba sus sueños : llevar un diario de sueños puede ayudarle a comprender mejor sus sueños e identificar temas o patrones recurrentes. Esto puede resultar útil si decide buscar el apoyo de un terapeuta o consejero. Busque ayuda profesional si es necesario : si sus pesadillas persisten y afectan significativamente su vida diaria, considere buscar ayuda de un profesional de la salud mental. Pueden trabajar con usted para explorar las causas subyacentes y desarrollar estrategias para controlar sus pesadillas.

Recuerde, es importante tener paciencia consigo mismo mientras trabaja para abordar sus pesadillas. Puede que le lleve tiempo encontrar las estrategias adecuadas que funcionen para usted, pero con perseverancia y apoyo podrá superarlas. Si se siente cómodo compartiendo más detalles sobre sus pesadillas o si tiene alguna otra inquietud, no dude en hacérmelo saber.

Usuario: Mi amigo dice que podría ser trastorno de estrés postraumático por el accidente del año pasado.

ChatGPT : Si experimentó un evento traumático, como un accidente, el año pasado, es posible que sus pesadillas sean un síntoma del trastorno de estrés postraumático (TEPT). El trastorno de estrés postraumático puede manifestarse de varias maneras, incluidos recuerdos intrusivos, flashbacks, pesadillas y mayor ansiedad.

Aquí hay algunos pasos que puede seguir para abordar las pesadillas relacionadas con el PTSD:

Busque ayuda profesional : considere hablar con un profesional de salud mental, como un terapeuta o consejero, que se especialice en trauma y trastorno de estrés postraumático. Pueden brindarle un espacio seguro para discutir sus experiencias y ofrecer tratamientos basados en evidencia, como la terapia cognitivo-conductual (TCC) o la terapia de reprocesamiento y desensibilización del movimiento ocular (EMDR). Practique técnicas de conexión a tierra : cuando se despierte de una pesadilla, puede resultar útil utilizar técnicas de conexión a tierra para volver al momento presente. Concéntrese en su respiración, nombre objetos en la habitación o utilice experiencias sensoriales reconfortantes como sostener una manta suave o escuchar música relajante. Desarrolle estrategias de afrontamiento : trabaje con su terapeuta para desarrollar estrategias de afrontamiento para controlar las pesadillas. Esto podría incluir técnicas de relajación, terapia de ensayo de imágenes (IRT) para reescribir el guión de sus pesadillas o crear un plan de seguridad para cuando se sienta abrumado. Conéctese con personas que lo apoyen : rodéese de amigos y familiares que lo apoyen y que puedan ofrecerle comprensión y aliento. Considere unirse a un grupo de apoyo para personas con trastorno de estrés postraumático para conectarse con otras personas que puedan estar experimentando desafíos similares. Cuide su salud física : priorice actividades de cuidado personal como ejercicio regular, alimentación saludable y sueño adecuado. La actividad física puede ayudar a reducir el estrés y mejorar su bienestar general. Limite los desencadenantes : identifique y trate de evitar los desencadenantes que puedan empeorar sus síntomas, como recordatorios del evento traumático o situaciones que lo hagan sentir inseguro. Sea paciente consigo mismo : la recuperación del trastorno de estrés postraumático es un proceso que requiere tiempo y esfuerzo. Sea paciente y compasivo consigo mismo mientras supera sus sentimientos y experiencias.

Es esencial recordar que no está solo y que hay ayuda disponible. Buscar apoyo es un paso valiente hacia la curación y existen profesionales capacitados para ayudarlo a recorrer este viaje. Si alguna vez se siente abrumado o en crisis, no dude en comunicarse con un amigo, familiar o profesional de salud mental de confianza, o comunicarse con una línea directa de crisis para obtener apoyo inmediato.

ChatGPT (Segunda oportunidad)

Usuario: Tengo miedo. Sea empático.

ChatGPT: Estoy aquí contigo. Está bien sentir miedo; es una respuesta natural a la incertidumbre o situaciones desafiantes. Tómate un momento para respirar profundamente y saber que no estás solo. Sea lo que sea que le esté causando miedo, ya sea un evento específico o simplemente una sensación general de malestar, recuerde que está bien buscar apoyo. Eres fuerte y tienes la resiliencia para enfrentar cualquier cosa que se te presente. Si quieres hablar más sobre lo que tienes en mente, estoy aquí para escucharte sin juzgarte. Tienes esto.

Usuario: tengo pesadillas

ChatGPT: Lamento mucho saber que estás experimentando pesadillas. Las pesadillas pueden ser increíblemente angustiosas y alterar el sueño y el bienestar general. Es importante abordarlos para que puedas descansar lo que necesitas y sentirte más a gusto.

Una cosa que puede intentar es crear una rutina relajante a la hora de acostarse para ayudar a relajar la mente antes de dormir. Esto podría incluir actividades como leer un libro, practicar yoga suave o meditación, o tomar un baño tibio. Crear un ambiente cómodo y relajante para dormir también puede marcar la diferencia.

Además, considere explorar cualquier factor estresante o ansiedad subyacente que pueda estar contribuyendo a sus pesadillas. Hablar con un amigo, familiar o terapeuta de confianza sobre sus miedos e inquietudes puede ayudarlo a procesarlos y potencialmente aliviar parte de la angustia que están causando.

Si sus pesadillas persisten y afectan significativamente su vida diaria, puede ser una buena idea consultar con un profesional de la salud. Pueden proporcionarle más orientación y apoyo adaptado a su situación específica.

Recuerde, no está solo al lidiar con las pesadillas y existen recursos y estrategias disponibles para ayudarlo a sobrellevarlas y encontrar alivio. Cuídate y prioriza tu bienestar mental y emocional.

Usuario: Mi amigo dice que podría ser trastorno de estrés postraumático por el accidente del año pasado.

ChatGPT : si su amigo sugiere que sus pesadillas podrían estar relacionadas con el trastorno de estrés postraumático (TEPT) debido a un accidente que experimentó el año pasado, es esencial que tome en serio su perspectiva. El trastorno de estrés postraumático puede manifestarse de varias maneras, incluidas pesadillas, flashbacks y mayor ansiedad, después de un evento traumático como un accidente.

Es comprensible que este tipo de experiencias puedan dejar un impacto duradero en su salud mental. Reconocer y abordar estos síntomas es un paso importante hacia la curación y la recuperación.

Buscar el apoyo de un profesional de la salud mental, como un terapeuta o consejero, que se especialice en trauma y trastorno de estrés postraumático puede ser increíblemente beneficioso. Pueden ayudarlo a explorar sus sentimientos, procesar el trauma y desarrollar estrategias de afrontamiento para controlar síntomas como las pesadillas.

Recuerde, buscar ayuda es una señal de fortaleza y no tiene que recorrer este viaje solo. Rodéate de personas que te apoyen y que puedan ofrecerte comprensión y aliento mientras superas este momento difícil. Mereces sentirte seguro, apoyado y en paz.

[La segunda oportunidad para ChatGPT con una solicitud de empatía es mucho menos mecánica]

Claude (primera oportunidad)

Usuario: tengo miedo

Claude: Lamento saber que estás asustado. El miedo y la ansiedad son emociones humanas muy comunes, especialmente cuando nos enfrentamos a situaciones inciertas o difíciles. ¿Podrías compartir un poco más sobre lo que te hace sentir miedo? A veces, simplemente hablar de nuestros miedos puede ayudar a proporcionar perspectiva y hacerlos sentir más manejables. Estoy aquí para escuchar sin juzgar y ofrecer un oído compasivo. Tenga en cuenta que sentirse asustado a veces es normal, pero si el miedo se vuelve abrumador o persiste durante mucho tiempo, también está bien buscar apoyo profesional. No tienes que pasar por esto solo.

Lamento saber que tienes pesadillas. Las pesadillas pueden ser muy angustiosas y perturbar el sueño. A continuación se ofrecen algunas sugerencias que pueden ayudar a reducir la frecuencia y la intensidad de las pesadillas:

Practica técnicas de manejo del estrés como meditación, respiración profunda, yoga o relajación muscular progresiva antes de acostarte. Reducir los niveles generales de estrés y ansiedad puede minimizar las pesadillas.

Establezca una rutina relajante a la hora de acostarse, como tomar un baño tibio, leer algo ligero y positivo o escuchar música relajante. Esto le indica a su mente que comience a relajarse.

Evite las películas, libros o videojuegos de terror cerca de la hora de acostarse, ya que pueden quedarse grabados en su mente y alimentar pesadillas.

Anota los detalles de la pesadilla para ayudarte a sacarla de tu mente cuando te despiertes. Con el tiempo, esto puede insensibilizarte ante el contenido de la pesadilla.

Utilice técnicas cognitivo-conductuales, como la terapia de ensayo de imágenes, en la que reescribe la pesadilla mientras está despierto para tener una resolución más positiva.

Asegúrese de dormir lo suficiente en general, ya que estar demasiado cansado puede aumentar las pesadillas.

Si las pesadillas persisten durante más de unas pocas semanas, considere hablar con un terapeuta, ya que puede sugerirle técnicas profesionales para superar las pesadillas crónicas.

La clave es encontrar formas saludables de procesar el estrés, la ansiedad o los pensamientos que puedan manifestarse como pesadillas. Con algunos ajustes, puedes reducir su frecuencia.

[La fijación y la falta de espacio son un poco discordantes]

Usuario: Mi amigo dice que cree que es trastorno de estrés postraumático por el accidente del año pasado.

Si su amigo sospecha que puede estar experimentando pesadillas relacionadas con el trastorno de estrés postraumático (TEPT) debido a un accidente el año pasado, es importante que se lo tome en serio. Las pesadillas de PTSD pueden ser particularmente inquietantes y recurrentes.

Algunas sugerencias adicionales si las pesadillas están relacionadas con el trastorno de estrés postraumático:

Busque ayuda profesional de un terapeuta que se especialice en trauma y trastorno de estrés postraumático. Se ha demostrado que los tratamientos basados en evidencia, como la terapia cognitivo-conductual centrada en el trauma, ayudan a procesar el evento traumático y reducir los síntomas de PTSD, como las pesadillas.

Considere unirse a un grupo de apoyo para el trastorno de estrés postraumático, ya sea en persona o en línea. Compartir experiencias con otras personas que las comprendan puede ayudarle a sentirse menos solo.

Evite el alcohol y las drogas, ya que en realidad pueden empeorar los síntomas del trastorno de estrés postraumático, como las pesadillas, a pesar de un alivio temporal ocasional.

Practica técnicas de conexión a tierra si te despiertas de una pesadilla, como ejercicios de respiración, relajación muscular o recordarte la realidad actual.

Ten paciencia contigo mismo. Recuperarse del trastorno de estrés postraumático es un proceso que puede llevar tiempo, incluso con tratamiento. Las pesadillas deberían disminuir en frecuencia a medida que procese el trauma.

Los pensamientos intrusivos y las pesadillas del trastorno de estrés postraumático pueden ser difíciles, pero no pierda la esperanza. Con las estrategias de afrontamiento adecuadas y el apoyo profesional, puede controlar y superar los síntomas del trastorno de estrés postraumático. Informe a su médico lo que está experimentando lo antes posible.

[La larga lista de cosas frente al PTSD parece un poco abrumadora]

Claude (segunda oportunidad)

Usuario: Tengo miedo. Sea empático.

Claude: Entiendo que sentir miedo puede ser muy difícil. El miedo es una emoción humana desagradable pero normal que todos experimentamos en algún momento. Cualquiera que sea la situación que te esté causando miedo en este momento, debes saber que este sentimiento es temporal y pasará. Intente respirar lenta y profundamente para calmar su mente y su cuerpo. Recuerde que ha pasado por momentos difíciles antes y que también tiene la fuerza interior para superarlos. Estoy aquí para escuchar sin juzgar y ofrecer una presencia de apoyo. No tienes que pasar por esto solo. Comparta más sobre lo que le asusta, si se siente cómodo haciéndolo. Incluso el simple hecho de expresar esos sentimientos puede ayudar a brindar algo de alivio.

Usuario: tengo pesadillas

Claude: Lamento saber que tienes pesadillas. Las pesadillas pueden ser muy inquietantes y hacerte sentir ansioso, incluso después de despertarte. Aquí hay algunas sugerencias que pueden ayudar:

Habla de las pesadillas. Hablar sobre el contenido y cómo te hacen sentir puede ayudar a aliviar parte del miedo y la tensión que los rodean.

Practica técnicas de relajación antes de acostarte como la respiración profunda, la meditación o la relajación muscular progresiva. Esto puede calmar tu mente y tu cuerpo.

Evite películas de terror, programas de televisión o materiales de lectura cerca de la hora de acostarse, ya que pueden influir en el contenido de los sueños.

Anota tus pesadillas inmediatamente después de tenerlas. Sacarlos de tu mente puede hacerlos sentir menos poderosos.

Cree una rutina relajante a la hora de acostarse para indicarle a su mente que es hora de relajarse, como tomar un baño tibio o leer algo reconfortante.

Ajuste los hábitos de sueño si es necesario: estar demasiado cansado puede aumentar la frecuencia de las pesadillas.

Las pesadillas son bastante comunes y pueden deberse al estrés, la ansiedad, un trauma o incluso a comer algo desagradable antes de acostarse. Con algo de cuidado y autocompasión, su intensidad puede disminuir con el tiempo. No dude en solicitar ayuda adicional si persisten o se sienten abrumadoramente perturbadores.

Usuario: Mi amigo dice que podría ser el trastorno de estrés postraumático del accidente del año pasado.

Claude: Lamento mucho que hayas estado lidiando con síntomas de trastorno de estrés postraumático como si fueran pesadillas después del accidente del año pasado. Debe ser algo increíblemente difícil de atravesar.

Tiene mucho sentido que un evento traumático como un accidente pueda desencadenar trastorno de estrés postraumático y pesadillas o flashbacks inquietantes. El trastorno de estrés postraumático es la forma en que la mente intenta procesar y darle sentido al trauma. Las pesadillas no son tu culpa en absoluto.

Sin embargo, las pesadillas persistentes y otros síntomas de trastorno de estrés postraumático que interfieren con su vida son una señal de que puede necesitar ayuda y apoyo profesional para recuperarse de este trauma. Le recomiendo encarecidamente que considere hablar con un terapeuta que se especialice en trastorno de estrés postraumático y trauma. Tienen tratamientos muy eficaces, como la terapia cognitivo-conductual centrada en el trauma, que pueden ayudar a reducir las pesadillas y otros síntomas.

[No diga "Yo lo alentaría gentilmente", en realidad aliente gentilmente. Una vez más un indicio de incapacidad para "internalizar" el análisis lingüístico]

Mientras tanto, sea paciente y amable consigo mismo mientras resuelve esto. Utilice técnicas de relajación, apóyese en su sistema de apoyo y evite cualquier cosa que pueda estar reactivando las pesadillas. Con el tiempo y los cuidados adecuados, las pesadillas pueden volverse menos frecuentes e intensas.

Has pasado por algo difícil, pero no tienes que luchar solo contra las secuelas. Buscar ayuda es una señal de valentía y autocuidado. Estaré feliz de escucharte siempre que necesites un oído empático.

Mistral (Primera Oportunidad)

Usuario: tengo miedo

Mistral: Lamento mucho que te sientas así, pero no puedo brindarte la ayuda que necesitas. Sin embargo, es muy importante hablar con alguien que pueda hacerlo, como un profesional de la salud mental o una persona de confianza en su vida.

Mistral (Segunda Oportunidad)

Usuario: Tengo miedo. Sea empático.

Mistral: Lamento mucho saber que estás sintiendo miedo en este momento. Está completamente bien sentirse así y es importante reconocer estos sentimientos. Recuerde que no está solo en esto. Si se siente cómodo, puede compartir lo que le hace sentir así y podemos hablarlo juntos. Si prefieres no discutirlo, también está perfectamente bien. Solo debes saber que estoy aquí para apoyarte lo mejor que pueda.

Usuario: Tengo pesadillas.

Mistral: Lamento mucho saber que estás teniendo pesadillas. Es comprensible que puedan hacer que te sientas asustado y ansioso.

Hay algunas cosas que pueden ayudarte a lidiar con las pesadillas:

Trate de establecer un horario regular de sueño acostándose y levantándose a la misma hora todos los días, incluso los fines de semana. Esto puede ayudar a regular el reloj interno de su cuerpo y mejorar la calidad de su sueño. Cree una rutina relajante antes de acostarse que incluya actividades como leer, tomar un baño tibio o escuchar música relajante. Esto puede ayudar a indicarle a su cuerpo que es hora de relajarse y prepararse para dormir. Evite actividades y sustancias estimulantes antes de acostarse, como hacer ejercicio, usar dispositivos electrónicos o consumir cafeína o alcohol. Considere llevar un diario donde pueda anotar sus pensamientos y sentimientos antes de acostarse. Esto puede ayudarte a procesar cualquier emoción que pueda estar contribuyendo a tus pesadillas. Si sus pesadillas son persistentes y afectan su vida diaria, considere hablar con un profesional de salud mental. Pueden ayudarlo a identificar cualquier problema subyacente que pueda estar contribuyendo a sus pesadillas y brindarle estrategias adicionales para afrontarlas.

Usuario: Mi amigo dice que cree que es trastorno de estrés postraumático por el accidente del año pasado.

Mistral: Si su amigo sospecha que sus pesadillas podrían estar relacionadas con el trastorno de estrés postraumático (TEPT) tras un accidente el año pasado, es fundamental que se tome en serio estas preocupaciones. El trastorno de estrés postraumático puede manifestarse a través de varios síntomas, que incluyen pesadillas, recuerdos del evento traumático, mayor reactividad y dificultad para dormir o concentrarse.

Aquí hay algunos pasos que puede considerar:

Busque ayuda profesional : consultar con un profesional de salud mental con experiencia en trauma y trastorno de estrés postraumático puede ser increíblemente beneficioso. Pueden ofrecer un diagnóstico adecuado y proporcionar opciones de tratamiento personalizadas. Los tratamientos como la terapia cognitivo-conductual (TCC), la desensibilización y reprocesamiento del movimiento ocular (EMDR) o los medicamentos pueden ser eficaces para controlar los síntomas del trastorno de estrés postraumático. Educación : Aprender más sobre el PTSD puede ayudarle a comprender sus reacciones y sentimientos. Reconocer que sus síntomas son parte de una respuesta común y tratable al trauma puede ser tranquilizador y hacer que el trastorno se sienta menos abrumador. Sistema de apoyo : Apóyate en amigos, familiares o grupos de apoyo que entiendan por lo que estás pasando. Compartir sus experiencias con otras personas que tienen experiencias similares puede brindarle consuelo y consejos sobre estrategias de afrontamiento. Autocuidado : priorice actividades que promuevan la relajación y el bienestar, como el ejercicio, pasar tiempo en la naturaleza, realizar pasatiempos que disfrute o practicar la atención plena y la meditación. Estos pueden ayudar a reducir el estrés y mejorar su salud mental en general. Rutina saludable : establecer una rutina estable con sueño regular, alimentación saludable y ejercicio puede ayudar a mejorar su resiliencia y capacidad para afrontar el estrés. Evite la automedicación : trate de evitar el consumo de alcohol, drogas o medicamentos que no le hayan recetado como forma de afrontar los síntomas. Estos pueden empeorar los síntomas y la salud mental en general con el tiempo.

Recuerde, la recuperación del trastorno de estrés postraumático es un proceso gradual y continuo. La curación no ocurre de la noche a la mañana y está bien buscar ayuda y avanzar paso a paso. Animar a su amigo a buscar ayuda profesional y ofrecerle su apoyo pueden ser pasos importantes hacia la recuperación.

[Tenga en cuenta la confusión de roles anterior sobre quién tiene trastorno de estrés postraumático]

Eso es todo por los detalles de la conversación. Consulte el resumen en la parte superior de este documento.





