Director de historia

Cualquier punto de vista expresado a continuación es el punto de vista personal del autor y no debe constituir la base para tomar decisiones de inversión, ni interpretarse como una recomendación o consejo para participar en transacciones de inversión.





Todos somos especuladores. Cada instante que existimos en este universo está lleno de incertidumbre. En nuestro intento de atravesar una existencia impredecible, nuestro cerebro construye constantemente un mapa probabilístico de nuestro entorno. Nuestras acciones no se basan en hechos sino en probabilidades percibidas de diversos resultados.





Un ejemplo sencillo y aplicable a mi existencia es el riesgo de provocar una avalancha mientras esquío. Las pistas de nieve polvo más divertidas del backcountry se encuentran en pendientes de 35° a 40°. Esta es también la pendiente perfecta para una avalancha. Antes de llegar, mi guía evalúa la probabilidad de una avalancha, dadas las condiciones climáticas y de nieve observadas. Mi guía también se basa en observaciones recientes de otros guías que han esquiado en la misma zona. Si el riesgo es demasiado alto, no esquiamos.





Un ejemplo más cotidiano es si tomar el ascensor o las escaleras. El primero es más rápido que el segundo. Sin embargo, los ascensores son dispositivos mecánicos que a veces fallan, y una falla podría provocar lesiones graves o la muerte. Usted evalúa el valor esperado (probabilidad * resultado), ya sea que sea consciente de ello o no, del tiempo y esfuerzo ahorrados al subir 30 pisos en el ascensor, dada su creencia sobre la posibilidad de sufrir lesiones o muerte, frente a subir escaleras. que es un modo de viajar menos riesgoso pero que lleva mucho más tiempo y es más agotador.





Estás jugando con tu vida cada segundo de cada día. No es algo malo; simplemente es la esencia de la incapacidad de la humanidad para pronosticar perfectamente el futuro. Y qué existencia tan terrible sería esa si supiéramos exactamente cómo se desarrollará el futuro. Prefiero nuestra imperfección.





La historia que usted se cuenta sobre ciertas acciones informa su percepción de su riesgo. A esto lo llamaré la narrativa. Para seres sociales como los humanos, la narrativa se crea principalmente a través de la “sabiduría” de la multitud. Para bien o para mal, las historias más poderosas son aquellas en las que todos creen.





La narrativa también se crea a partir de hechos objetivos. Los hechos, en la mayoría de los casos, son eventos discretos que señalan el riesgo de ciertos comportamientos. Es un hecho que las avalanchas son más frecuentes en un ángulo de 40°. Es un hecho que hay personas que han resultado heridas o muertas mientras viajaban en un ascensor.





La charla común y los hechos objetivos se combinan para crear la narrativa. Si bien los hechos son excelentes, es un desafío como individuo saber el número exacto de muertes en un ascensor sobre el número total de viajes realizados. También es un desafío saber el número de esquiadores que murieron en avalanchas en una pendiente de 40° sobre el número total de pistas realizadas en una pendiente similar. A falta de nuestra capacidad para determinar los datos actuariales exactos, dependemos de otros.





Es algo parecido a esto.





Avalanchas:





Sé que las avalanchas en este tipo de aspecto son más frecuentes. Pero mi guía, que tiene amplia experiencia y formación sobre cómo determinar qué pendientes son propensas a avalanchas, cree que esta línea en particular es segura. Seguro no significa que no habrá avalanchas; Seguro implica que la probabilidad de una avalancha es lo suficientemente baja como para ser aceptable. Por eso, debido a mi confianza en su sistema de entrenamiento, que evolucionó a partir de la experiencia de miles de guías de montañismo a lo largo del tiempo, lo seguiré por esta vertiente.





Ascensores:





Sé que subir en ascensor es más peligroso que subir escaleras. Pero todos los demás toman el ascensor. Si todos los demás toman el ascensor, entonces debe ser seguro. No todos pueden estar equivocados al mismo tiempo. Además, existen códigos de construcción que se crearon utilizando la experiencia de ingenieros capacitados y este ascensor está certificado como seguro. Por lo tanto, al confiar en la experiencia de ingenieros que nunca conoceré y en la sabiduría de la multitud, me siento seguro viajando en el ascensor.





La forma en que asignamos probabilidades no depende de los hechos o la tecnología sino de nuestra percepción de los hechos y de qué tan buena es la tecnología. Estas percepciones se basan en lo que otros humanos, que suponemos saben más que nosotros debido a su formación y experiencia, dicen que son hechos o dicen que es buena tecnología.





Cripto:





Para vincular esto con las criptomonedas, considere lo siguiente. Supongamos que un nuevo proyecto pretende resolver un problema utilizando tecnología novedosa. El problema que pretenden resolver es bien conocido y las fichas de otros proyectos que intentan resolverlo son muy valoradas. Cree que los ingenieros del proyecto son lo suficientemente inteligentes y talentosos para resolver este problema. Usted cree esto porque otros ingenieros que han lanzado proyectos criptográficos exitosos los están asesorando. También tiene confianza en el equipo porque se graduaron de reconocidas universidades centradas en la tecnología y tienen experiencia laboral previa en empresas tecnológicas exitosas. Debido a que la narrativa es sólida (historia + tecnología), usted invierte. Pero profundizando en tu proceso de pensamiento, ¿qué es más importante: la historia o la tecnología?





La historia. La historia es más importante que la tecnología. Su probabilidad percibida de éxito se basa en lo que otras personas dicen sobre el problema y lo que otras personas dicen sobre la competencia técnica del equipo. En muy pocos casos, tiene la capacidad de evaluar la tecnología únicamente en un nivel fundamental. Es por eso que confía en otras personas que cree que están mejor informadas que usted para indicarles si es muy probable que la tecnología resuelva el problema.





Si bien tus habilidades tecnológicas suelen ser inadecuadas para evaluar adecuadamente el proyecto, puedes comprender fácilmente si una historia es buena o no. Una buena historia es aquella que cada vez más personas se cuentan. Por supuesto que es genial si se habla de la historia de manera positiva. Por ejemplo, "Todos los comerciantes minoristas cambiarán de CEX a DEX en este ciclo". Pero incluso si se habla negativamente de la historia: "No hay forma de que los comerciantes minoristas dejen los CEX por los DEX", la historia de la migración del volumen de operaciones de CEX a DEX todavía se está difundiendo. No me importa si la gente cree la historia; Sólo quiero que me digan una variante positiva o negativa. Debido a que se gana más dinero estando a largo plazo que a corto plazo, el optimismo vencerá al pesimismo durante el ciclo. Así es como está conectado el cerebro humano.

¿Cual es mi trabajo?

Si bien mi título oficial es Director de Inversiones en Maelstrom, debería cambiarlo a Director de Historia. Cuento historias. Cuanto mejor y más concisa sea la historia, más rápido se difundirá. Cuanto mayor sea la viralidad de la historia, más se apreciarán los tokens adyacentes a esa historia.





¡La tecnología no importa!





Todos los profesionales financieros de Maelstrom se graduaron con títulos en finanzas de la Wharton School of Business de la Universidad de Pensilvania. No lo planeé de esa manera; acaba de suceder. Si bien entendemos las aplicaciones potenciales de la tecnología criptográfica y blockchain, no somos criptógrafos, ni especialistas en redes distribuidas, ni tenemos un profundo conocimiento técnico en informática. Cuando cerramos acuerdos, subcontratamos la debida diligencia tecnológica a otras personas con esas habilidades.





Los otros podrían ser la empresa líder de capital de riesgo o ángeles calificados en una ronda de tokens de preventa. Algunos podrían ser los asesores técnicos muy respetados del proyecto. En ausencia de este tipo de validadores, es posible que nos sintamos cómodos con la tecnología porque los fundadores han lanzado proyectos exitosos, y por exitosos me refiero a aplicaciones que fueron utilizadas por muchos proyectos criptográficos en el pasado.





Nuestro trabajo es determinar qué proyecto tiene la mayor probabilidad de éxito dada la vertical de la historia. El éxito depende de que una macro y microhistoria se difunda amplia y ampliamente. Se gana la mayor cantidad de dinero con una ficha adjunta a una historia para pasar de ser percibido como "nunca" a "tal vez" sucediendo.





Prefiero invertir en un token con una probabilidad de éxito percibida del 0,01 % que tenga una historia en la fase de crecimiento de viralidad que en un token con una probabilidad de éxito percibida del 50 % pero que tenga una historia que haya alcanzado la fase de conocimiento común. Si la probabilidad de éxito aumenta del 0,01% a solo el 1% porque la historia rápidamente infecta las mentes de muchos, multiplico 100 mi dinero. Pero la única manera de multiplicar por 100 mi dinero con un token que tiene una probabilidad percibida de éxito del 50% es que los resultados reales, en cualquier formato que sea relevante para ese proyecto, sean tan sorprendentes que el crecimiento provenga de los resultados observados en lugar de una percepción creciente. de éxito futuro.





La historia macro habla de una tendencia observada y de cómo este proyecto la aprovechará. Es más una historia que una tendencia porque estamos tomando un pequeño movimiento y extrapolando su impacto mucho más hacia un futuro incierto. Historia macro: "El volumen de negociación de derivados minoristas está pasando de CEX a DEX". BitPerp está construyendo un DEX de intercambio perpetuo (delincuente). El token de BitPerp aumentará porque su historia macro no es muy conocida actualmente, pero tiene el potencial viral de infectar muchas mentes.





La microhistoria explica por qué este proyecto en particular será el mejor de su clase entre todos los que compiten dentro de una macrohistoria en particular. Micro Story: "BitPerp cuenta con el asesoramiento de Arthur Hayes, quien ayudó a inventar el intercambio perpetuo". Cuando otros se enteran de que Arthur está involucrado, asumen que el proyecto recibirá algunos consejos excelentes que los ayudarán a superar a todos los demás proyectos competidores.





Este blog suele tratar sobre macrohistorias. La mayor parte del tiempo, cuento historias sobre banqueros centrales y políticos ladrones que están destruyendo el valor del tiempo y el trabajo humano imprimiendo dinero fiduciario. Estoy contando la historia de cómo Bitcoin y el ecosistema criptográfico son un antídoto contra este robo organizado de la dignidad humana. Pero dado que tengo un libro de negociación, también cuento microhistorias sobre las tendencias dentro de las criptomonedas y cómo las monedas y tokens que elegí aumentarán de precio a medida que más personas crean y escuchen sobre la historia en cuestión.





No escribo microhistorias en profundidad con tanta frecuencia sobre tokens específicos fuera de Bitcoin y Ethereum. Pero es tiempo de mercado alcista, perras. Senté las bases de las fuerzas importantes que impulsarán el uso y la adopción de las criptomonedas; Es hora de engañar a mis maletas.

Resultados

¿Importan los resultados, y con esto me refiero al crecimiento en el volumen de operaciones, el valor total bloqueado, la cantidad de billeteras únicas, etc.? Sí, importan, pero su importancia para el precio de un token difiere dependiendo de en qué parte del ciclo de vida en el que se esté invirtiendo.





Al invertir en una historia/tendencia que usted cree que pasará de “nunca” a “tal vez” suceda, la importancia de la tracción de un proyecto es baja. El mercado no espera mucho porque cree que este token está vinculado a una tendencia que es poco probable que crezca en el futuro. Por lo tanto, incluso los resultados mediocres se consideran innovadores porque las expectativas son muy bajas.





Al invertir en una historia/tendencia que usted cree que pasará de "tal vez" a "definitivamente", la importancia de la tracción de un proyecto es alta. Las expectativas del mercado son altas porque creen en un futuro brillante. Lo que en la fase anterior se considerarían resultados alucinantes, en esta fase se consideran mediocres. Los resultados sorprendentes no son suficientes; En esta fase, un proyecto debe ser genuinamente revolucionario para poder cumplir con las expectativas.

Hora del cuento de Shitcoin

El objetivo de este ensayo y ejercicio de reflexión es brindar a los lectores una visión del marco conceptual que guía Maelstrom. Durante los próximos meses, la mayoría de los ensayos que escriba se centrarán en tokens específicos que poseemos y sus macro y micro historias. Estos tokens se han lanzado o tienen próximos lanzamientos públicos y, por lo tanto, estoy tratando de difundir la historia por todas partes. No me importa si compras o vendes los tokens de los que se habla. Me importa presentar una historia tan provocativa y argumentos de apoyo que puedas discutirla de manera positiva o negativa con los demás.





Sé que lo he logrado cuando leo lo siguiente en las redes sociales:\

“¿Leíste el último ensayo de Arthur? Hombre, ese tipo es un jodido idiota. No hay forma de que Pendle sea la mayor plataforma de comercio de derivados en criptografía, superando a Binance. Ni siquiera sé qué es un swap de tasas de interés, ni tampoco lo saben otros degens en criptografía”.





O





“¿Leíste el último ensayo de Arthur? Joder, ninguno de nosotros posee lo suficiente de Ethena. Tether está cayendo y Ethena definitivamente será la principal moneda estable vinculada al USD ".





A continuación se muestra una idea aproximada de las macro y micro historias que pretendo contar durante los próximos meses.





El volumen de negociación de derivados minoristas pasará de CEX a DEX.

Proyectos en cuestión: dYdX, GMX y posiblemente otro retador



El lanzamiento de ETH provocará un aumento en los volúmenes de negociación de swaps de tasas de interés en DeFi

Proyecto en cuestión: Pendle



Hay una manera de utilizar decenas de miles de millones de dólares en mierdas de baja capitalización de mercado para impulsar los volúmenes de negociación de derivados quanto de DEX.

Proyecto en cuestión: Krav



La liquidez en cadena de DEX será proporcionada por middleware que elimina la intermediación de la cosecha actual de empresas creadoras de mercado.

Proyecto en cuestión: Elixir



A medida que los DEX se conviertan en el lugar principal para el descubrimiento de precios, los oráculos en cadena que proporcionan precios para la liquidación y liquidación cobrarán importancia.

Proyecto en cuestión: Flare



Por qué Tether y cualquier moneda estable utilizan un banco TradFi para la custodia de dinero fiduciario enfrentará presión y podemos crear monedas estables vinculadas a dinero fiduciario sin depender de TradFi.

Proyecto en cuestión: Ethena



Cómo resolver el puente de activos entre cadenas sin construir un puente.

Proyecto en cuestión: Axelar

Cosecha

En este momento, la energía y la atención están puestas en la asombrosa cantidad de Bitcoin que están acumulando los ETF al contado que cotizan en EE. UU. Esto, junto con una orgía global de degradación del dinero fiduciario, llevará a Bitcoin a alturas insondables en términos de moneda fiduciaria. Y el próximo ETF de Ether que cotiza en EE. UU. también hará subir los precios del Ether. Tengo mi Bitcoin y Ether. Quizás compre un poco más, pero en general mi atención se está centrando en las mierdas.





¿Hay tokens que pueda comprar que superen a Bitcoin y, en segundo lugar, a Ether? Esta es la tasa de rentabilidad de Maelstrom. Logramos esto adquiriendo el mayor conocimiento posible sobre ciertos proyectos y contando historias asombrosas.