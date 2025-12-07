Mutuum Finance (MUTM) se dispara 2.5x hacia los $20M, Fase 6 al 98%

\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n Una altcoin de rápido movimiento con un precio inferior a 0,04 dólares está atrayendo una atención creciente a medida que gana impulso en el mercado. El token ya ha subido 2,5 veces, y la actividad en torno al proyecto sigue aumentando a medida que se acerca a un hito clave de financiación. Con la Fase 6 ahora al 98%, muchos operadores que buscan las principales oportunidades de criptomonedas dicen que la demanda puede estar entrando en su etapa pico. Mutuum Finance (MUTM) está construyendo un ecosistema de préstamos descentralizado diseñado para respaldar la actividad real de préstamos y empréstitos en la cadena. Los usuarios pueden suministrar activos como ETH o USDT y recibir mtTokens. Mutuum Finance (MUTM) Estos mtTokens aumentan de valor a medida que los prestatarios pagan intereses, creando un rendimiento vinculado a la actividad real del protocolo. Por ejemplo, si alguien proporciona liquidez, sus mtTokens crecen automáticamente a medida que se produce más endeudamiento. Los prestatarios interactúan con tasas de interés flexibles moldeadas por las condiciones de liquidez. Cuando la liquidez es alta, el endeudamiento es más barato. Cuando la liquidez se vuelve más escasa, los costos de endeudamiento aumentan. Las reglas de relación préstamo-valor ayudan a mantener la estabilidad y las liquidaciones solo ocurren cuando la garantía cae por debajo de los niveles seguros. Este diseño ayuda al sistema a operar de manera eficiente y reduce el riesgo para los usuarios. Mutuum Finance que su red de pruebas V1 se lanzará en el cuarto trimestre de 2025 en la red Sepolia. Este lanzamiento temprano incluirá el grupo de liquidez, mtTokens, un bot liquidador y un sistema de seguimiento de deuda. Se admitirán ETH y USDT en el lanzamiento. está revisando los contratos inteligentes para preparar el sistema para las pruebas. confirmó en su cuenta oficial de X Halborn Security Por qué importan la financiación y el crecimiento de los poseedores Mutuum Finance ha recaudado 19,1 millones de dólares. Para un token que todavía está por debajo de 0,04 dólares, este nivel de demanda temprana es notable. El proyecto también ha atraído a más de 18.300 inversores, lo que refleja la participación de una comunidad amplia y en expansión. Los analistas dicen que la alta participación temprana suele ser un fuerte indicador de interés a largo plazo. Cuando el token se lanzó a principios de 2025, su precio era de 0,01 dólares. El precio actual de 0,035 dólares representa un aumento del 250%. Esta apreciación constante antes del primer lanzamiento público de la plataforma sugiere una creciente confianza en la hoja de ruta y el progreso del desarrollo. Un token que aumenta 2,5 veces durante el desarrollo a menudo refleja una fuerte creencia en la utilidad futura, y este patrón se está volviendo más visible a medida que Mutuum Finance se acerca a su próximo hito importante. Distribución de tokens y actividad comunitaria Mutuum Finance tiene un suministro total de 4 mil millones de tokens MUTM. De este suministro, se asignaron 1.820 millones de tokens para los primeros patrocinadores. Esto representa el 45,5% del suministro total. Según los datos del proyecto, los usuarios ya han adquirido más de 810 millones de tokens. La gran asignación a la comunidad ayuda a reducir la propiedad concentrada y fomenta una participación más amplia. Herramientas comunitarias como la tabla de clasificación de 24 horas también ayudan a mantener la actividad. La tabla de clasificación recompensa al principal contribuyente cada día con 500 dólares en MUTM, lo que aumenta la participación y apoya la interacción diaria. Además, Mutuum Finance admite pagos con tarjeta, lo que hace que el token sea más accesible para los recién llegados que prefieren una incorporación rápida y sencilla sin múltiples pasos de blockchain. Estos factores combinados han contribuido al rápido crecimiento de poseedores y al aumento de la entrada de tesorería. Auditoría CertiK, Sistema de Stablecoin y Fortaleza Técnica La seguridad es uno de los pilares centrales de la hoja de ruta de Mutuum Finance. El proyecto completó una auditoría de CertiK y recibió una puntuación de Token Scan de 90/100, lo que lo sitúa entre los proyectos DeFi mejor valorados en esta etapa. Halborn Security está realizando una revisión completa de contratos para fortalecer el protocolo antes del lanzamiento de V1. Mutuum Finance también está preparando una stablecoin vinculada al USD que se acuñará y quemará en función de la demanda. La stablecoin estará respaldada por el interés de los prestatarios, lo que ayuda a respaldar su valor y proporcionar una mayor liquidez. Los analistas dicen que las stablecoins a menudo juegan un papel importante en el crecimiento de las plataformas de préstamos, lo que hace de esta característica un componente importante a largo plazo. El proyecto utilizará feeds de Chainlink, oráculos de respaldo, precios agregados y datos de exchanges descentralizados para garantizar valoraciones precisas de los activos. Estas capas ayudan a proteger a los usuarios de eventos de liquidación incorrectos y a mantener la confiabilidad del sistema durante alta volatilidad. La Fase 6 se agota rápido y el papel de la actividad de las ballenas La Fase 6 tiene ahora el 98% de asignación, y solo queda una pequeña cantidad de MUTM al precio actual. Las fases tardías suelen acelerarse a medida que los compradores se mueven rápidamente para asegurar la oferta restante antes del próximo aumento de precios. Mutuum Finance registró recientemente una asignación de ballenas de 100.000 dólares en un solo día. Compras grandes como esta tienden a aumentar la visibilidad y atraer más atención de los compradores minoristas. Cuando las ballenas participan tarde en una fase, muchos operadores lo interpretan como una señal de creciente confianza en la dirección del proyecto. Esta actividad de las ballenas ayudó a llevar la Fase 6 a su tramo final, y la oferta restante ha estado disminuyendo más rápido en los últimos días. Mutuum Finance se ha posicionado rápidamente como uno de los nuevos proyectos de criptomonedas más activos del año. Mutuum Finance se ha posicionado rápidamente como uno de los nuevos proyectos de criptomonedas más activos del año. Con su sistema de doble préstamo, rendimiento de mtToken, lanzamiento de V1, desarrollo de stablecoin, contratos inteligentes auditados y creciente compromiso comunitario, el proyecto continúa atrayendo la atención tanto de compradores minoristas como de inversores más grandes.