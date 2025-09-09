Link11 reporta un 225% más de ataques DDoS en el primer semestre de 2025 con nuevas tácticas contra la infraestructura

**Frankfurt am Main, Alemania, 9 de septiembre de 2025/CyberNewsWire/--**El paisaje de amenazas que rodean los ataques de denegación de servicio distribuido (DDoS) se intensificó significativamente en la primera mitad de 2025, según el último informe Los ataques documentados dirigidos a los red aumentó en un 225% en comparación con el mismo período en 2024. Informe europeo de ciberseguridad de Link11. Enlace 11 Informe europeo de ciberseguridad de Link11. Enlace 11 El informe destaca no sólo un aumento marcado en la frecuencia de los ataques, sino también una escalada sustancial en su duración, intensidad y sofisticación técnica.En particular, los atacantes desplegaron volúmenes que alcanzaron 438 terabytes -equivalente a más de siete años de streaming continuo 4K Netflix- y cada vez emplearon ataques de capa 7 que imitan de cerca el tráfico legítimo de los usuarios. Números de registro: Avalanches de datos y ataques sostenidos En la primera mitad de 2025, el volumen de ataques totalizó 438 terabytes. Esto corresponde al consumo de datos de 7 años de streaming ininterrumpido de Netflix en resolución 4K. Los valores máximos registrados de 1,2 terabytes por segundo y 207 millones de paquetes por segundo alcanzaron dimensiones que pueden sobrecargar incluso a los sistemas de alto rendimiento. La duración también ha aumentado: el ataque más largo documentado duró más de 8 días.El cambio de ataques de flash cortos a fuego sostenido coordinado a través de campañas a largo plazo presenta sistemas de defensa con desafíos en constante cambio. Nuevas formas de ataque: precisión en lugar de fuerza bruta Mientras que los ataques volumétricos clásicos siguen dominando, los analistas de Link11 están viendo un aumento significativo en los ataques de capa 7 precisa. “Si son invisibles en el tráfico regular, 20.000 solicitudes engañosamente genuinas por minuto pueden ser más peligrosas que 200 millones de paquetes por segundo”, explica Jag Bains, VP Solution Engineering en Link11. Ataques políticamente motivados contra infraestructuras críticas La conexión entre los acontecimientos geopolíticos y las olas de ataques es particularmente sorprendente. Grupos pró-russos como NoName057(16) atacaron agencias gubernamentales, bancos, proveedores de energía y administraciones urbanas en Europa. Estos ataques a menudo coincidieron con decisiones de política de seguridad.

"Las dimensiones son aterradoras.En la primera mitad de 2025, registramos un total de 438 terabytes de tráfico DDoS en la red Link11.Equivalente a más de 7 años de streaming Netflix sin parar en 4K. Comparaciones como esta ilustran la amenaza mejor que cualquier estadística", dice Jens-Philipp Jung, fundador y CEO de Link11. Professionalization Through Crime-as-a-service and AI Los ataques no solo son más grandes y más largos, sino que también son más organizados profesionalmente.Los atacantes están trabajando cada vez más juntos, utilizando plataformas DDoS-as-a-service y AI para optimizar y camuflar sus ataques.El Foro Económico Mundial destaca esta automatización en su Global Cybersecurity Outlook 2025 como un motor clave del paisaje de amenazas. Resilience Instead of Reaction Required Los hallazgos del informe muestran que las empresas e instituciones necesitan ampliar constantemente su arquitectura de seguridad. \n \n \n \n Monitorización en tiempo real para la detección temprana de ataques Sistemas de defensa con soporte de IA para mitigación automatizada Planes de emergencia y estrategias de despido para situaciones de emergencia Sólo con una combinación de tecnología de defensa inteligente y estrategias de resiliencia claramente definidas se pueden limitar eficazmente las consecuencias de los ataques masivos a los procesos empresariales e infraestructuras críticas. About Link11 un proveedor especializado de seguridad de TI europeo que protege las infraestructuras globales y las aplicaciones web de los ciberataques. Sus soluciones de seguridad de TI basadas en la nube ayudan a las empresas de todo el mundo a fortalecer la ciberseguridad de sus redes y aplicaciones críticas para evitar interrupciones de negocios. Link11 es un proveedor de protección DDoS para infraestructuras críticas cualificado por BSI. Con las certificaciones PCI DSS y ISO 27001, la compañía cumple los más altos estándares en seguridad de datos.