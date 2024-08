Astounding Stories of Super-Science, septiembre de 1930, por Astounding Stories es parte de la serie Book Blog Post de HackerNoon. Puede saltar a cualquier capítulo de este libro aquí . Un Problema en la Comunicación - Parte II: La Nueva Religión



Astounding Stories of Super-Science, septiembre de 1930: PARTE II. La nueva religión

(Esta parte es interpolada por el autor en la narrativa del Dr. Hagstrom).



TODA gran religión tiene como razón psicológica de existir la misión de compensar alguna necesidad humana clamorosa e insatisfecha. El cristianismo se extendió y creció entre personas que eran, en ese momento, súbditos perseguidos o esclavos de Roma; y floreció a lo largo de la Edad Media en una época en que la vida deparaba al individuo principalmente dolor, incertidumbre y duelo. El cristianismo mantuvo al hombre común consolado y mentalmente equilibrado minimizando la importancia de la vida en la tierra y ofreciendo compensación después y en otros lugares.

Una nación débil de soñadores ociosos, desgarrada por un caos de disputas intertribales en el interior, amenazada por naciones poderosas y ansiosas de conquistar desde el exterior, el Islam, la religión de su profeta Mahoma, permitió a Arabia unir a todos sus hijos en una intensa lealtad a Arabia. una causa, y convertir el material de sus sueños en realidad llevando su orgullo y honor nacional más allá de sus fronteras y extendiéndolo por la mitad del mundo conocido.

Los antiguos griegos, desesperados por las debilidades de las emociones humanas y lo impropio de la conducta mundana, que sus brillantes mentes les permitieron reconocer claramente pero que se vieron impotentes para subyugar, dotaron a los dioses, a quienes adoraban, con todos sus propios poderes. pasiones y debilidades, y así la tonta conducta de los dioses los consolaba de sus evidentes defectos. Así sucede en todas las religiones del mundo.

A mediados del siglo XX había en el mundo civilizado millones de personas en cuyas vidas el cristianismo había dejado de desempeñar algún papel. Sin embargo, psíquicamente —recuerde, "psique" significa "alma"— estaban tan enfermos y desequilibrados , tan necesitados de alguna compensación como los súbditos del primitivo imperio romano o los árabes de la Edad Media. Siglos. Se vieron obligados a trabajar al ritmo tenso y monótono de las máquinas; eran esclavos, en cuerpo y alma, de las máquinas; vivían con máquinas y vivían como máquinas; se esperaba que fueran máquinas. Un modo de vida mecanizado les marcaba un ritmo incesante, mientras, como en todas las épocas pasadas, la vida y el amor, las brisas y el cielo azul los llamaban; pero no pudieron responder. Tenían que conducir máquinas para que las máquinas pudieran servirles. Las mentes estaban atestadas y las emociones carecían de hambre, pero las manos debían seguir guiando las palancas y manteniendo las máquinas en funcionamiento. Las vidas se redujeron a una rutina tan mecánica que los hombres se preguntaron cuánto tiempo las mentes humanas y los cuerpos humanos podrían soportar la restricción. Hay mucho en los escritos de la época que muestra que la vida se estaba volviendo casi insoportable para las tres cuartas partes de la humanidad.

Es natural, por lo tanto, que Rohan, el profeta de la nueva religión, encontrara seguidores más rápidamente de lo que podía organizarlos. Unos diez años antes de la visita del Dr. Hagstrom a su amigo Benda, Rohan y su nueva religión habían aparecido mucho en los periódicos. Rohan era eslovaco, aparentemente bien educado en Europa. Cuando llamó la atención por primera vez, era capataz en una planta siderúrgica en Birmingham, Alabama. Era popular como orador y atraía multitudes inauditas a sus conferencias.

Predicó de la Ciencia como Dios, un Ser omnipresente e inexorablemente sistemático, el verdadero Centro y Poder Motriz del Universo; un Ser que veía a los hombres y se compadecía de ellos porque no podían evitar cometer inexactitudes. La Ciencia Dios estaba ayudando al hombre a ser más perfecto. Incluso ahora, los hombres eran mucho más precisos y sistemáticos que hace cien años; la vida de los hombres era ordenada y rítmica, como las leyes naturales, no como las emociones caóticas de las bestias y los salvajes.

De alguna manera, pronto desapareció de la atención de la gran masa del público. Por supuesto, lo hizo intencionalmente, cuando sus ideas comenzaron a cristalizar y sus planes para su futura organización comenzaron a formarse. Al principio tenía una especie de iglesia en Birmingham, llamada La Iglesia del Dios Científico. Nunca hubo nada barato ni descarado en él. Cuando trasladó su iglesia de Birmingham a Lovett Branch Valley en el norte de Virginia, apenas se notó. Pero con él se fueron siete mil personas, para formar el núcleo de la Comunidad de la Ciencia.

DESDE entonces, algún redactor de un periódico dominical metropolitano ha escrito ocasionalmente sobre la Comunidad de la Ciencia, tanto desde su aspecto físico como humano. De estos informes, la evidencia sobresaliente es que Rohan cree intensamente en su propia religión y que sus seguidores son todos adoradores leales del Dios de la Ciencia. Conciben la tierra como un taller en el que los hombres sirven a la Ciencia, su Dios, sirviendo a una especie de aprendizaje durante el cual Él los perfecciona al estado de máquinas ideales. Ser una máquina perfecta, siempre precisa, sin emociones que distraigan, sin desviarse del camino: ese era el ideal que el Gran Dios Ciencia exigía de sus adoradores. Ser una máquina perfecta, o un engranaje perfecto en una máquina, deshacerse de toda individualidad, de todo sentimiento perturbador, esa era su idea de la felicidad suprema. A pesar de la evidente estrechez que implicaba, había algo sublime en la concepción de esta religión. Ciertamente no tenía nada en común con la "Ciencia Cristiana" que estuvo en boga durante los primeros años del siglo XX; se elevaba con noble grandeza por encima de esa débil farsa.

La Comunidad de la Ciencia estaba organizada como una máquina: y todos los hombres desempeñaban su papel, en el gobierno, en el trabajo, en la administración, en la producción, como perfectos engranajes y ruedas precisas, y la máquina funcionaba perfectamente. Los devotos fueron descritos como fanáticos, pero felices. Ciertamente estaban bien entrenados y eran eficientes. La comunidad científica creció. En diez años tenía un millón de habitantes y era una maravilla mundial de planificación y organización cívica; contenía tantos desarrollos asombrosos en el servicio mecánico al bienestar y la comodidad humanos que se consideró como una especie de modelo de la ciudad futura. El hombre común allí estaba provisto de lujos producidos por la ciencia, en su vida diaria, que en el resto del mundo eran el privilegio de unos pocos ricos, pero usó su mayor energía y ocio para servir al más devoto, su Dios, la ciencia. , que había hecho máquinas. Había un gran templo en la ciudad, con la forma de una enorme dínamo-generador, cuyo interior estaba trabajado en un esquema de dispositivos mecánicos, y con música, luces y olores para ayudar en el culto.

LO QUE menos sabía el mundo era que esta religión se estaba volviendo militante. Sus seguidores hablaban de los paganos de fuera y se horrorizaban ante el predominio del pecado del individualismo. Fueron inspirados con la misión de que el mensaje de Dios, la perfección científica, debe ser llevado a todo el mundo. Pero, sabiendo que los intereses creados, los gobiernos, el capital invertido y las religiones establecidas se les opondrían y harían imposible cualquier progreso real, esperaron. Estudiaron la cuestión, buscando alguna oportunidad para difundir el evangelio de sus creencias, preparados para hacerlo por la fuerza, encontrando su justificación en su creencia de que millones de enfermos necesitaban las comodidades que su religión les había dado. Mientras tanto, su número crecía.

Rohan era el ingeniero jefe, cargo que equivalía en honor y dignidad al de profeta o sumo sacerdote. Era un hombre ocupado y trabajador, de pelo negro y demacrado, de baja estatura y ojos fogosos; más parecía un gerente de grandes almacenes sobrecargado de trabajo que un profeta. Estaba encontrando sus manos más ocupadas cada día, tanto por la extraordinaria fertilidad de sus propios planes e ideas, como por el rápido crecimiento de la Comunidad Científica. Entre esta masa heterogénea de forasteros prosélitos que inundaba la ciudad y era eficientemente absorbida por la máquina, era todavía difícil encontrar ejecutivos, líderes, hombres a los que poner a cargo de grandes cosas. Y necesitaba constantemente más y más de tales hombres.

ESO fue por lo que Rohan fue a Benda, y posteriormente a otros como Benda. Rohan tenía un profundo conocimiento de la naturaleza humana. No se acercó a Benda con la oferta de un salario magnánimo, sino que entró en la oficina de Benda pidiendo una consulta sobre algunos de los desconcertantes problemas de comunicación de la comunidad científica. Benda se interesó y, por iniciativa propia, se ofreció a visitar la Comunidad Científica, diciendo que de todos modos tenía que estar en Washington en unos días. Cuando vio cuáles eran las condiciones en la Comunidad Científica, quedó fascinado por sus ventajas sobre Nueva York; un nuevo sistema para planificar desde cero; ninguna instalación obsoleta con la que lidiar; manos absolutamente libres para el ingeniero a cargo; no hay política para jugar; no hay concesiones a la construcción de la ciudad anticuada, ni a la administración de la ciudad de mente débil, solo un sueño de una oportunidad. Estuvo a punto de pedir el trabajo él mismo, pero Rohan tuvo el tacto suficiente para ofrecérselo, y el salario, aunque principesco, apenas se pensó.

Durante muchas semanas, Benda estuvo absorto en su trabajo, excluyendo todo lo demás. Envió su dinero a su banco de Nueva York e hizo que su familia se mudara y viviera con él. Era feliz en sus problemas de comunicación.

"Dame un problema en la comunicación y me haces feliz", escribió. a Hagstrom en una de sus primeras cartas.

Había completado cierta división de su trabajo sobre el sistema de comunicación de la Comunidad Científica, y se le ocurrió que unos días de descanso le harían bien. Una carrera hasta Nueva York sería justo lo que necesitaba.

Para su sorpresa, no se le permitió abordar el autobús de salida.

"Necesitará órdenes de la oficina del ingeniero jefe", dijo el conductor.

BENDA fue a Rohan.

"¿Soy un prisionero?" —exigió con su característica franqueza.

"Una situación embarazosa", admitió el afable Rohan, con mucha calma y tranquilidad. "Verás, no soy nada como un dictador aquí. No tengo poder arbitrario. Todo funciona por sistema, y tú eres una especie de excepción. Nadie sabe exactamente cómo clasificarte. Yo tampoco. Pero, puedo No romper una regla. Eso es pecado.

"¿Qué regla? Quiero ir a Nueva York".

"Solo los de la Fe que han alcanzado el tercer grado pueden ir y venir. Nadie puede obtener eso en menos de tres años".

"¿Entonces me trajiste aquí por fraude?" Benda preguntó sin rodeos.

Rohan se hizo a un lado con elegancia.

"Ya conoces nuestros secretos más íntimos ahora", explicó. "¿Crees que hay alguna esperanza de que abraces la Fe?"

Benda giró sobre sus talones y salió.

"¡Lo pensare!" dijo, su voz quebrada con sarcasmo.

Benda volvió a su trabajo para dejar de pensar en el asunto. Era un hombre bien equilibrado si era algo; y sabía que nada podía lograrse con palabras imprudentes o movimientos imprudentes contra Rohan y su organización. Y ese día conoció a John Edgewater Smith.

"¿Tu aquí?" Benda jadeó. Perdió el equilibrio por un momento de consternación al ver a su compañero ingeniero.

Smith estaba demasiado eufórico para notar el estado de ánimo de Benda.

"Llevo aquí una semana. Sin duda, esta es una oportunidad ideal en mi línea de trabajo. Incluso en el cielo, nunca esperé encontrar una oportunidad así".

Para entonces, Benda había recuperado el control de sí mismo. Decidió no decirle nada a Smith por el momento.

No volvieron a verse durante varias semanas. Mientras tanto, Benda descubrió que su correo estaba siendo censurado. Al principio no sabía que sus cartas, siempre mecanografiadas, eran copiadas y omitidas las objeciones, y su firma reproducida por el proceso de fotograbado, por separado cada vez. Pero al poco tiempo, le llegaron varias cartas con un sello de goma: "No pasable. Por favor, revise". Benda tardó dos días en calmarse y reescribir la primera letra. Pero exteriormente nadie habría sabido nunca que había algo mal con él.

Sin embargo, se acostumbró a dejar su trabajo una o dos horas al día y caminar por el parque, para pensar en el asunto. No le gustó. Este fue el momento en que comenzó a ser un problema real quién era el hombre más grande de los dos, Rohan o Benda. Pero no aparecieron signos externos del problema durante muchos meses.

John Edgewater Smith se dio cuenta antes que Benda de que no podía salir, porque, al no ceñirse tanto al trabajo, lo había intentado antes. Parecía muy preocupado cuando Benda volvió a verlo.

"¿Qué es esto? ¿Lo sabes?" Gritó tan pronto como estuvo a una distancia a la que podía oír Benda.

"¿Cual es la diferencia?" Benda respondió casualmente. "¿No estás satisfecho?"

El rostro de Smith se quedó en blanco.

Benda se acercó a él, lo tomó de los brazos y lo condujo a un amplio césped vacío en el parque.

"¡Escuchar!" dijo suavemente al oído de Smith. "¿No crees que estas personas que nos encierran y censuran nuestro correo no son lo suficientemente inteligentes como para espiar lo que nos decimos?

"Nuestra única esperanza", continuó Benda, "es aprender todo lo que podamos sobre lo que está pasando aquí. Mantén tus ojos y oídos abiertos y encuéntrame aquí en una semana. Y ahora vamos; hemos estado susurrando aquí suficiente tiempo. ."

Curiosamente, la primera pista del acertijo que estaban tratando de resolver fue proporcionada por Francisco, el ex Comisionado de Agua de Nueva York. ¿Por qué los tenían prisioneros en la ciudad? Debe haber más razones para retenerlos allí que el temor de que se llevara a cabo la información, ya que ninguno de los tres ingenieros sabía nada sobre la Comunidad Científica que pudiera tener alguna consecuencia para los extraños. Todos se habían apegado rígidamente a sus propios trabajos.

Se encontraron con Francisco, muy azul y abatido, paseando por el parque un par de meses después. Habían tenido reuniones semanales, sintiendo que una cita más frecuente podría despertar sospechas. Francisco estaba encantado de verlos.

"He estado tratando de averiguar por qué nos quieren", dijo. "Hay algo más profundo que la excusa que han dado; que la podredumbre de un sistema perfecto y que no romper las reglas puede ser cierto, pero no tiene nada que ver con nosotros. Ahora, aquí estamos tres de nosotros, ampliamente admitidos por tener buena cabeza". nosotros. Tenemos que resolver esto.

"El primer hecho en el que trabajar", continuó, "es que aquí no hay trabajo real para mí. Esta ciudad no tiene ningún problema de agua que no pueda resolver el empleado de la oficina de un ingeniero. ¿Por qué me retienen aquí, me pagan ¿un salario derrochador, por un trabajo que es una broma para un hombre adulto? Hay algo detrás que no se ve en la superficie".

Las reuniones semanales de los tres ingenieros se convirtieron en una institución establecida. Conscientes de que su conversación era sin duda objeto de atención por parte de los poderes gobernantes de la ciudad a través de espías y micrófonos ocultos, tenían cuidado de discutir asuntos triviales la mayor parte del tiempo, y mencionaban su problema solo cuando estaban solos en los espacios abiertos de la ciudad. el parque.

DESPUÉS de que semanas de esfuerzo no produjeron resultados, llegaron a la conclusión de que tendrían que espiar un poco ellos mismos. El gran templo, con forma de dínamo-generador, atrajo su atención como primera posibilidad para obtener información. Benda, durante su trabajo con la instalación de teléfonos y televisión, encontró que allí se ubicaba la oficina de una especie de consejo de gobierno o junta directiva. Más tarde descubrió que se llamaba Bastón Científico. Se las arregló para deslizar varios detectores de micrófono ocultos y conectarlos a un receptor privado en su escritorio, haciendo todo el trabajo con sus propias manos con el pretexto de buscar un cortocircuito inteligentemente ideado que sus subordinados no habían podido encontrar.

"Abren su reunión", dijo, informando de varios días de escuchar a sus camaradas, "con muchas cosas religiosas. Realmente creen que son elegidos por Dios para perfeccionar la tierra. Su fanatismo tiene a los mahometanos vencidos de cuarenta maneras. Como Lo entiendo al escuchar, esta ciudad es solo una base preliminar desde la cual llevar, por la fuerza, el evangelio de la Eficiencia Científica a todo el mundo, ellos han sido designados divinamente para organizar la tierra.

"Lo primero en el programa es la incautación de la ciudad de Nueva York. Y no pasará mucho tiempo; he escuchado los detalles de un plan simple. Cuando tengan Nueva York, el resto de Estados Unidos puede ser capturada fácilmente, ya que las ciudades ya no son tan independientes unas de otras como solían serlo.Poner el resto del mundo en sus manos será entonces meramente una cuestión de rutina; solo un poco de tiempo, y estará hecho. ¡Las guerras no estaban en eso con esto!"

Francisco y Smith lo miraron horrorizados. Estos de sarga azul de cara aburrida -las personas vestidas no parecían capaces de hacerlo; a menos que posiblemente uno notara el brillo de fuego en sus ojos. ¡Una cruzada mundial sobre una base científica! La idea los dejó débiles y temblorosos.

"Tenemos que aprender más detalles antes de que podamos hacer algo", dijo Benda. "Vamos, hemos estado susurrando aquí mucho tiempo, ellos sospecharán". El cerebro de Benda ahora estaba definitivamente enfrentado a esta maravillosa organización.

"¡Lo tengo!" Benda informó en una reunión posterior. "Lo armé después de unas pocas horas escuchando. ¡Esquema diabólico!

"¿Puedes imaginar lo que sucedería en Nueva York en caso de una falla en el suministro de agua, la energía eléctrica y las comunicaciones? En una hora habría pánico; en un día la ciudad sería un espantoso caos de sufrimiento, el hambre, las enfermedades y los maníacos pisoteadores... El Infierno de Dante sería un pequeño y encantador lugar de placer en comparación.

"Además, ¿alguna vez te has detenido a pensar cuán pocas personas hay en el mundo que entienden el manejo de estos elementos vitales de nuestra organización civilizada moderna lo suficiente como para mantenerlos en funcionamiento? Ahí tienes el esquema. Porque no quieren destruir la ciudad, pero simplemente para amenazarla, nos tienen retenidos a los tres. Un poco de gestión hábil eliminará a todos los demás hombres posibles que podrían operar la maquinaria de la ciudad, excepto a nosotros mismos. Los tres seremos puestos a cargo. Una amenaza, tal vez un demostración en alguna sección limitada de qué horrores son posibles La ciudad está a su merced y se rinde rápidamente.

"Se discutió un plan alternativo: solo un poco de violencia silenciosa podría eliminar a los que ahora están a cargo de las obras de la ciudad, y comenzaría el pánico y los horrores. Pero, dentro de una hora de la capitulación de la ciudad, los tres podríamos tener cosas funcionando sin problemas de nuevo. Y no habría Nueva York; en su lugar estaría la Comunidad Científica Número Dos. Desde allí podrían pasar a la siguiente ciudad.

Los otros dos lo miraron. Solo hubo un comentario.

"Parecen estar seguros de que pueden depender de nosotros", dijo Smith.

"Puede que tengan razón", respondió Benda. "¿Te quedarías quieto y verías a la gente perecer si un giro de tu mano pudiera salvarlos? Por el momento, olvidarías el problema entre el viejo orden y la nueva religión".

Se separaron, horrorizados por la espantosa simplicidad del plan.

SOLO después de esto, Benda recibió el telegrama que anunciaba la posible visita de su amigo de toda la vida, el Dr. Hagstrom. Se lo llevó de inmediato a Rohan.

"¿Se le permitirá a mi amigo partir de nuevo, si llega una vez aquí?" —exigió con su habitual franqueza.

"Depende de ti", respondió Rohan con suavidad. "Queremos que su amigo vea nuestra Comunidad, y que se vaya y lleve con él los mejores informes y descripciones posibles de ella al mundo. Me pregunto, ¿seré claro?"

"¿Eso significa que tengo que darle de comer caramelo mientras está aquí?" Benda preguntó bruscamente.

"Eliges decirlo sin delicadeza. Él debe ver y escuchar solo aquellas cosas sobre la comunidad científica que agradarán al mundo y lo impresionarán favorablemente. Estoy seguro de que comprenderás que bajo ninguna otra circunstancia se le permitirá salir de aquí. "

Benda se dio la vuelta abruptamente y salió sin decir una palabra.

"Un momento", le gritó Rohan. "Estoy seguro de que aprecia el hecho de que se tomarán todas las precauciones para escuchar la más mínima palabra que le diga durante su estadía aquí. Ahora solo lo vigilan superficialmente. Mientras él esté aquí, lo mantendrán". seguimiento con cuidado, y habrá tres métodos para comprobar todo lo que haces o dices. Estoy seguro de que no subestimes nuestra cautela en este asunto".

Benda pasó los días que median entre ese momento y la llegada de su amigo Hagstrom, encerrado en su oficina, en intenso estudio. Calculaba cosas en pedazos de papel, los memorizaba y quemaba escrupulosamente el papel. Luego deambuló por el parque y arrancó hojas y ramitas.

