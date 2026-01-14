La escuela de masas inventó "inteligente" y "estúpido": aquí está cómo sucedió

Hace cinco años, elevé mi puntuación de la prueba de inteligencia por 50-70 puntos con esfuerzo. me convertí en arrogante y orgulloso; diría a las personas que son ilógicas o factualmente incorrectas. Si yo era tan inteligente, ¿por qué no estaba en la parte superior de la clase? negativo? organizado? amigable? o enfocado? Después de todo, “La única verdadera prueba de la inteligencia es si obtienes lo que quieres de la vida.” Esta cita es sólo una heurística útil, y me gusta citarla porque es pragmática. Pero no puedes inferir la definición de inteligencia como la capacidad de obtener lo que quieres de la vida. La inteligencia no es objetiva. La inteligencia no es una cantidad escalar; es un cúmulo de muchas habilidades de alta dimensión.Su relevancia depende del dominio del problema y de los circuitos de retroalimentación disponibles. Es un defecto pensar que eres más inteligente que los chicos que bailan en TikTok porque lees ensayos como estos, o tener títulos como “los niños más dotados del mundo”. Si soy rápido en hacer bromas divertidas, y tú eres rápido en matemáticas, ninguno de nosotros es “más inteligente”. Las escuelas, los gobiernos y los medios de comunicación insistirían en que algunos niños son “donados” y otros no lo son. Te mostraré que la separación aguda entre “inteligente” y “estúpido” es apenas de dos siglos, que surgió por razones institucionales aburridas en lugar de verdades profundas sobre el potencial humano, y que la mayoría de las barreras que tratamos como “no suficientemente inteligentes” son productos de la educación masiva del siglo XIX y un puñado de pobres proxies. A excepción de las excepciones obvias: personas con discapacidades neurológicas, un puñado de extraterrestres de nivel de James Sidis, y así sucesivamente.Pero están sumergidos por el número de personas a las que nunca se les dio el entorno, incentivos o tiempo para desarrollar las habilidades que importan para lo que realmente quieren. ¿Quién era inteligente y quién era estúpido hace 500 años? Algunos podrían pensar que los escribas, médicos y filósofos eran inteligentes y los carpinteros, panaderos y carpinteros eran menos inteligentes. ¿Por qué hemos construido modelos de IA que pueden hacer la escritura y la organización de la biblioteca antes de los carpinteros y carpinteros de IA? Un carnicero debe comprender la metalurgia, la tolerancia al calor, la geometría, la memoria muscular, y así sucesivamente. El trabajo de uno no hace que uno esté mentalmente superior a otro. Si quisieras aprender a hacer fuego, entonces verías a alguien haciendo fuego, y seguirías su guía. Si querías aprender a mezclar, aprendiste a mezclar. Si querías medicamentos, seguiste a un médico o a una enfermera. No hubo examen de entrada ni tarjeta de informe. sólo se le juzgó si finalmente podía producir un trabajo que no se rompió, matar al paciente o quemar la casa. El origen de la escuela de masas Las barreras de estatus provienen de nuestros juegos de estatus.Algunos puestos de trabajo se separaron para una guilda, casta o género en particular. Un chico rico que no podía visitar la tienda del carnicero y una pobre chica que no podía asistir a la universidad estaban ambos excluidos por la política, no por ninguna teoría de que sus cerebros no eran aptos para el oficio. Los espartanos, los telpochcalli aztecas, los colegios jesuitas y los sistemas de Volksschule prusianos fueron las raíces de nuestro sistema escolar moderno. Su propósito explícito era producir soldados obedientes y funcionarios públicos que seguirían órdenes sin duda. Prusia tuvo una notable victoria militar sobre Francia en 1870, lo que llevó a muchas naciones a creer que su diseño educativo era clave para el poder nacional. Así que los copiaron. copiaron sus campanas, uniformes, horarios rígidos, cohorte de edad y currículum centralizado. \n \n “El Estado debe asumir por completo la educación de los jóvenes... para que los niños aprendan no lo que sus padres quieren, sino lo que el Estado considera útil.” – Johann Gottlieb Fichte “El Estado debe asumir por completo la educación de los jóvenes... para que los niños aprendan no lo que sus padres quieren, sino lo que el Estado considera útil.” – Johann Gottlieb Fichte \n \n “No trataremos de hacer de estas personas o de cualquiera de sus hijos filósofos o hombres de aprendizaje o hombres de la ciencia... Afortunadamente no tendremos que proporcionar a los artesanos o empresarios más que una mezcla de conocimiento” (Carta Ocasional No. 1 de la Junta de Educación General, 1906). “No trataremos de hacer de estas personas o de cualquiera de sus hijos filósofos o hombres de aprendizaje o hombres de la ciencia... Afortunadamente no tendremos que proporcionar a los artesanos o empresarios más que una mezcla de conocimiento” (Carta Ocasional No. 1 de la Junta de Educación General, 1906). La escuela de masas se trataba de producir una distribución previsible de materia prima humana para las fábricas y las burocracias. La ecuación “dumb” \n \n "De mi abuelo, no haber asistido a escuelas públicas, y haber tenido buenos maestros en casa, y saber que en tales cosas un hombre debe gastar libremente." - Marcus Aurelius "De mi abuelo, no haber asistido a escuelas públicas, y haber tenido buenos maestros en casa, y saber que en tales cosas un hombre debe gastar libremente." - Marcus Aurelius \n \n “Es estúpido responder a una pregunta que no entiendes.Es triste trabajar para un fin que no deseas.Tales cosas estúpidas y tristes a menudo ocurren, dentro y fuera de la escuela, pero el maestro debe tratar de evitar que ocurran en su clase.” ~ G. Polya “Es estúpido responder a una pregunta que no entiendes.Es triste trabajar para un fin que no deseas.Tales cosas estúpidas y tristes a menudo ocurren, dentro y fuera de la escuela, pero el maestro debe tratar de evitar que ocurran en su clase.” ~ G. Polya La escuela es un intento de hacer la educación “escalable” y asequible. Treinta niños deben ser enseñados un currículo a la vez, en grupos de edad y uniformes, mientras que el profesor tiene que apresurarse a través del tema antes de que suene la campana. Dentro de este sistema, es poco probable que cada estudiante comprenda y / o tenga un interés en los problemas escritos en el tablero negro. Cualquiera que no pudiera alcanzar la velocidad promedio de la clase (que depende de la habilidad del profesor y el tamaño de la clase) no pasaría y sería etiquetado como "estúpido". De manera matemática: Los estudiantes y los profesores se optimizan para lo que se escribiera en su papel, y toman cortometrajes. El concepto moderno de inteligencia fija y general es un artefacto de la tecnología de clasificación industrial. Test de IQ. La primera versión fue construida por Alfred Binet en 1905 con un propósito específico: detectar a los escolares parisinos que lucharían con el currículo estándar para que pudieran obtener ayuda adicional. La prueba había sido secuestrada por ejércitos y escuelas en 20 años. Las matrices de Stanford-Binet, WAIS, Raven, etc., que están presentes hoy en día, miden las mismas cuatro cosas: vocabulario, aritmética, diseño de bloques y razonamiento de matriz. Además, como otras habilidades, son entrenables. \n \n \n \n Mi propia puntuación en las pruebas de estilo en línea comunes de Raven saltó 50-70 puntos en aproximadamente cuatro meses de práctica en 2020-2021. Los estudios de entrenamiento de doble n-back muestran ganancias de 10-20 puntos en las pruebas de matriz que duran meses. Los datos militares noruegos muestran que el QI aumenta aproximadamente 3 puntos por década. Las pruebas de QI tienen una mala práctica estadística enraizada en ellas.El tipo de técnicas que puedes encontrar en el libro de Darrel Huff sobre : Cómo mentir con las estadísticas \n \n \n \n \n La muestra es partidaria: las preguntas se eligen porque se correlacionan con las calificaciones escolares en la década de 1920 en Estados Unidos o en Gran Bretaña. El “medio” es forzado a 100 cada generación por renorming. Los efectos del techo y el piso ocultan la variación en las costillas. La reproductibilidad de los resultados de las pruebas exactas en un corto período de tiempo es alta; la reproductibilidad a través de diferentes pruebas o después de años de distancia es mediocre. La habilidad se descompone cuando se deja de perforar. Incluso si diseñaste algunas pruebas de QI estables y bien medidas (hay algunas impresionantes escritas por personas con QI de 190+ SD15), todavía sería una métrica terrible en comparación con lo que realmente importa. Pueden predecir quién hará bien en la escuela de masas (esto es para lo que fueron creados), pero no pueden predecir quién construirá una gran compañía, criará niños felices, compondrá música y resolverá los problemas más importantes del mundo. Enseña a ti mismo Ya no tenemos las excusas que justificaban la escolarización masiva y la clasificación del QI en 1900. Khan Academy, YouTube, tutores de IA, bases de código de código abierto y comentarios en tiempo real de los mercados globales significan que cualquier persona con una conexión a Internet ahora puede acceder a los mejores profesores del mundo en cualquier tema a su ritmo. Elige lo que realmente quieres. Encuentra a las diez personas vivas que son las mejores en ello. Estudiar y elegir lo que hacen; aprender será tan interesante que se puede olvidar de comer o dormir. Medir su rendimiento. Iterate sin piedad. Esa línea derrota cualquier puntuación o etiqueta de la infancia. Lo hice con la escritura, la programación, la ciencia y algunas otras cosas después de dejar de preocuparme por los rompecabezas de la matriz. La barrera nunca fue tu cerebro. ¡Viva! - Elogios Comparte este ensayo, y suscríbete a mi newsletter semanal: https://crive.substack.com