Hotstuff Labs launches Hotstuff, a DeFi Native Layer 1 Connecting On-Chain Trading With Fiat Rails

Singapur, Singapur, 5 de diciembre de 2025/Chainwire/-- ha anunciado hoy la red de pruebas pública para , una blockchain de Capa 1 de DeFi impulsada por DracoBFT, un protocolo de consenso construido a medida. Hotstuff L1 es una cadena especialmente diseñada que empareja un libro de órdenes en cadena de alto rendimiento con una capa de enrutamiento financiero programable donde los validadores actúan como puertas de enlace de última milla para el comercio, los pagos y las vías fiduciarias. Hotstuff Labs Hotstuff L1 A diferencia de las cadenas de propósito general, Hotstuff L1 está diseñada como una capa de enrutamiento estilo Uber donde los validadores brindan acceso financiero del mundo real bajo demanda. Hotstuff Labs está respaldada por inversores de primer nivel, incluidos Delphi Digital, Dialectic, Stake Capital, Tykhe Ventures y los fundadores de protocolos DeFi líderes como 1inch, Safe, Biconomy, Socket y más. \n \n Julien Bouteloup, Fundador de Stake Capital Group, dijo: "Hotstuff Labs está construyendo una cadena de alto rendimiento que une el comercio, los pagos y la liquidación del mundo real en una capa coherente. La visión es permitir que los validadores se conviertan en puntos de acceso financiero activos. Eso se alinea perfectamente con cómo vemos el futuro de la infraestructura: descentralizado, compatible y directamente conectado a la economía global". Validadores como puntos de acceso financiero Más allá del comercio, Hotstuff L1 está arquitectada para que los validadores puedan optar por ser proveedores de servicios financieros con permiso. En Hotstuff, los validadores no son solo para el consenso, sino que actúan como puntos de acceso financiero globales tanto para el motor de comercio central como para los usuarios finales. \n \n \n Para el motor de comercio central, las vías de stablecoin permiten el acceso a liquidez fuera de la cadena. Para los usuarios finales, los validadores desbloquean la conectividad de última milla para rampas de entrada/salida de fiat a criptomonedas, pagos y casos de uso de divisas. Las integraciones profundas con plataformas de pago líderes, rampas de entrada/salida, socios bancarios y programas de tarjetas integrados en la cadena permiten a los validadores ganar mediante: \n \n \n \n \n Potenciando rampas de entrada/salida de stablecoins fiduciarias Permitiendo vías regionales de pago y remesas Emitiendo o apoyando tarjetas y cuentas locales Sirviendo como conectividad de última milla a diferentes monedas y regiones La cadena empareja a los usuarios con validadores específicos basándose en la participación, el historial de rendimiento y la calidad del servicio, de forma muy parecida a una capa de enrutamiento combinada con pruebas de conocimiento cero ligeras para la verificación sin confianza de acciones tanto en cadena como fuera de cadena. \n \n "La mayoría de las cadenas validan bloques. Hotstuff valida y ofrece acceso sin confianza al dinero. Es el Uber para los validadores financieros, enrutando cada flujo al proveedor correcto", dijo Vyom Sharma, cofundador y CEO de Hotstuff Labs. "Estamos construyendo una Capa 1 que puede conectar a un trader en Asia, un corredor de remesas en LATAM y un emisor de tarjetas en Europa en el mismo tejido de liquidación". Red de pruebas pública de Hotstuff: ahora abierta La red de pruebas pública de Hotstuff L1 está activa y abierta a: \n \n \n \n Traders y Quants: pueden probar el comercio temprano de perpetuos y al contado, bóvedas multivenues e infraestructura de mercado construida directamente sobre la L1 central. Constructores, Fintechs y Proveedores de Infraestructura de Stablecoins: pueden asociarse con Hotstuff Labs para habilitar nuevos primitivos de comercio, pagos, divisas y casos de uso de liquidación. Validadores y Operadores de Nodos: pueden ejecutar nodos DracoBFT, evaluar el rendimiento y experimentar con módulos de servicios financieros. Primeros pasos \n \n \n \n \n Sitio web: https://hotstuff.trade X (Twitter): https://x.com/tradehotstuff Whitepaper de DracoBFT: https://hotstuff.trade/DracoBFT.pdf Comunidad e Integraciones: https://discord.gg/tradehotstuff Acerca de Hotstuff Labs está construyendo Hotstuff L1, una Capa 1 de DeFi especialmente diseñada para finanzas programables, impulsada por el motor de consenso DracoBFT y un tejido de ejecución modular. Con una profunda experiencia en finanzas, consenso, comercio, criptoeconomía y diseño de protocolos, el equipo está creando una capa de enrutamiento global que permite un comercio en cadena de alto rendimiento y conecta los pagos, las remesas y las vías fiduciarias en una sola capa coherente. Hotstuff Labs Para prensa y asociaciones: https://x.com/hotstuff_labs Contacto Hotstuff Labs press@hotstufflabs.com 