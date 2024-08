Prueba de conocimiento cero: Explícalo como si tuviera 5 años (Edición de Halloween)

Explicar las criptomonedas es difícil, explicar las criptomonedas con palabras simples es más difícil. ¿Explicar la prueba de conocimiento cero a un niño? ¡Fácil! Así que aquí tienes, explicó ZKP con algunos dulces de Halloween.

Anteriormente en la serie: Explicar como si fuera 5: Cifrado de extremo a extremo

Protocolo de conocimiento cero

Zero Knowledge Protocol (o Zero Knowledge Password Proof, ZKP) es una forma de autenticación en la que no se intercambian contraseñas, lo que significa que no pueden ser robadas. Esto es genial porque hace que su comunicación sea tan segura y protegida que nadie más puede averiguar de qué se está comunicando o qué archivos está compartiendo entre sí.

ZKP le permite demostrar que conoce algún secreto (o muchos secretos) a alguien en el otro "extremo" de la comunicación sin revelarlo realmente. El mismo término "conocimiento cero" se origina del hecho de que no se revela información ("cero") sobre el secreto, pero la segunda parte (llamada "Verificador") está (con razón) convencida de que la primera parte (llamada "Prover") conoce el secreto en cuestión. ¿Por qué necesitarías demostrar que conoces el secreto sin contarlo? Cuando no confías en la otra persona, pero aun así necesitas persuadirla de que lo sabes. Entonces, ¿cómo es el proceso?

Barras de chocolate y millonarios

Ilustrémoslo con la ayuda de Bob y Alice, quienes compraron unas barras de chocolate para Halloween.

Les gustaría saber si recibieron la misma cantidad de dulces, sin revelar su número de chocolates porque no quieren compartir.

Supongamos que pueden tener exactamente 10, 20, 30 o 40 barras de chocolate en sus bolsas de truco o trato.

Para comparar la cantidad de barras de chocolate que obtuvieron sin compartir la cantidad real, Bob obtiene 4 cajas con cerradura y pone una etiqueta en cada una que dice 10, 20, 30 o 40 (barras de chocolate).

Entonces Bob tira todas las llaves excepto la llave de la caja que corresponde al número de barras de chocolate que tiene (digamos que tiene 20 barras de chocolate) y se va.

Alice toma 4 pedazos pequeños de papel y escribe "+" en uno de ellos y "-" en todos los demás.

Luego desliza la pieza "+" a través de una ranura en la caja con el número que corresponde a la cantidad de dulces que tiene (digamos que tiene 30 barras de chocolate) y desliza los pedazos de papel con "-" en ellos en el resto de las cajas y también hojas.

Bob regresa y abre la única caja de la que todavía tiene la llave, la que corresponde a la cantidad de dulces que tiene, y ve si contiene "+" o "-".

Si es un "plus", Alice tiene la misma cantidad de barras de chocolate en su bolso. Si la hoja de papel dice "-", significa que tienen una cantidad diferente de dulces (pero aún así no se compartirán entre ellos).

Sabemos que la bolsa de Bob contiene 20 barras de chocolate y la de Alice, 30 barras de chocolate. Al abrir la caja y encontrar la hoja de papel con un "menos", Bob se entera de que él y Alice tienen diferentes cantidades de dulces. Pero no tiene forma de averiguar si Alice tiene más o menos barras de chocolate.

Alice también regresa y ve que Bob tiene un papel con un "menos". Así que tiene una cantidad diferente de dulces. Pero tanto Alice como Bob todavía no saben cuántas barras de chocolate tiene cada uno. Sólo saben que no tienen la misma cantidad.

Tal ejemplo, en una forma ligeramente diferente, es ampliamente conocido como el problema del millonario de Yao, donde dos millonarios quieren saber si tienen la misma cantidad de dinero sin revelar la cantidad exacta. Este es un ejemplo simple de cómo funciona ZKP.

Gracias por leer. Para obtener una explicación criptográfica adecuada para adultos del Protocolo de conocimiento cero, diríjase a nuestro blog .

