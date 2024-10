El mejor consejo de entrevista de pizarra que he recibido

function fizzBuzz ( n )

// If n is not a number or not an integer greater

// than zero, return null

// create empty array to store output

// Loop through numbers from 1 to n

// If number modulo 3 is zero, add 'fizz'

// to output array

// Else If number modulo 5 is zero,

// add 'buzz' to output array

// Else If number modulo 3 is zero and

// number modulo 5 is zero, add 'fizzbuzz'

// to array

// Else add the number to the array

// return output array