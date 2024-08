Cómo usar coincidencias de consultas aproximadas en Elasticsearch

Demasiado Largo; Para Leer

Elasticsearch puede manejar errores tipográficos fácilmente con Fuzzy Query. Elasticsearch no se usa sin formato para buscar en el índice invertido. El Elasticsearch no tiene que ser la coincidencia exacta con los términos en el índice invertido. En Elasticsearch, la consulta difusa significa que los términos no son las coincidencias exactas del índice. El resultado es 2, pero puede usar la borrosidad para encontrar la palabra correcta para un error tipográfico en la borrosidad de Elasticsearch en Match Query. Para 6 caracteres, Elasticsearch por defecto permitirá 2 distancias de edición.