Victoria, Seychelles, 12 de febrero de 2026/Chainwire/-- , una plataforma global de comercio de criptomonedas, anunció su participación como patrocinador de Hong Kong 2026.El evento se celebró en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Hong Kong junto al más amplio Conferencia de Hong Kong. Buenavista Solana acelera el APAC durante el Consenso El consenso Buenavista Solana acelera el APAC durante el Consenso El consenso La reunión combinada reunió a fundadores, representantes institucionales, responsables políticos y desarrolladores de blockchain, subrayando el papel de Hong Kong como un centro regional y un punto de encuentro establecido para la innovación de Web3 y blockchain en la región Asia-Pacífico. BYDFi en Solana Accelerate APAC en Hong Kong Solana Accelerate APAC reunió a la comunidad de Solana y al ecosistema criptográfico más amplio en torno al futuro de los mercados de capital de Internet y la innovación en cadena, en el contexto de un centro financiero global conocido por sus marcos claros y participación activa en el mercado. la participación de BYDFi marcó un primer paso más profundo en la programación y el diálogo de la comunidad centrado en Solana. Durante el evento, el equipo de BYDFi estuvo en el lugar para conocer a los asistentes, compartir el contexto del producto y distribuir mercancías limitadas, incluyendo: artículos de co-marca como parte de la continua colaboración de marca de BYDFi con el club. El stand vio un fuerte tráfico de pies a lo largo del día. El Newcastle United El Newcastle United Qué comparte BYDFi en Hong Kong BYDFi utilizó el evento para compartir cómo un enfoque de dos motores CEX + DEX puede apoyar una participación más clara a través de los lugares y los flujos de trabajo, especialmente para los usuarios que desean tanto liquidez centralizada como descubrimiento en cadena en una experiencia conectada. El motor de negociación en cadena de BYDFi, soporta Solana y está diseñado para ayudar a los usuarios a rastrear y navegar por mercados en cadena en movimiento rápido con un flujo de trabajo construido para la velocidad, la claridad de la señal y la eficiencia de ejecución. Lunax Lunax En paralelo, BYDFi destacó las bases de fiabilidad que apoyan la confianza a largo plazo en los mercados volátiles, con énfasis en las salvaguardas operativas y la respuesta al servicio. , un , y soporte al cliente multilingüe 24/7 con respuestas oportunas a través de los canales oficiales, incluyendo . Evidencia de reservas con informes públicos periódicos Fondo de protección de 800 BTC Social Media Evidencia de reservas con informes públicos periódicos Fondo de protección de 800 BTC Social Media Por qué esto importa para BYDFi y el ecosistema de Solana La participación de BYDFi se centró en dos objetivos: escuchar de cerca a los usuarios y equipos nativos de Solana, y explorar oportunidades de colaboración más profundas que pueden fortalecer la cobertura del producto, la experiencia del usuario y el acceso al mercado a medida que el mercado de criptomonedas continúa madurando. Michael, Co-Founder y CEO de BYDFi, dijo: Solana Accelerate APAC crea el entorno correcto para las conversaciones prácticas entre constructores, participantes del mercado y responsables políticos. BYDFi se unió para aprender, conectar y contribuir de una manera que se mantiene con el tiempo. Sobre el BYDFi Fundada en 2020, BYDFi ahora sirve a más de 1 millón de usuarios en más de 190 países y regiones. BYDFi es el socio oficial de intercambio de criptomonedas exclusivo de Newcastle United. BYDFi ofrece comercio intuitivo y de baja tarifa en todo el mundo y Dos , y , capacitando a los comerciantes nuevos y experimentados para navegar por activos digitales con confianza. Best Crypto Exchanges In Canada For 2026 El spot Contratos perpetuos Copia de comercio Robots de comercio de criptomonedas automatizados Los mejores intercambios de criptomonedas en Canadá para 2026 El spot Contratos perpetuos Copia de comercio Robots de comercio de criptomonedas automatizados BYDFi se dedica a proporcionar una experiencia de comercio de criptografía de clase mundial para cada usuario. Construye tu financiación de sueños. \n \n \n \n \n Sitio web: https://www.bydfi.com E-mail de soporte: cs@bydfi.com Asociaciones de negocios: bd@bydfi.com Preguntas a los medios: media@bydfi.com https://www.bydfi.com Título Título Título Título Título En Twitter (X) Linkedin Telegrama Youtube Título Cómo comprar en BYDFi En Twitter (X) Linkedin Telegrama Youtube Título Cómo comprar en BYDFi Contacto Director Senior de Marketing Chloé Compañía BYDFi Fintech LTD chloé@bydfi.com El Disclaimer: Este artículo es sólo para fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión. Las criptomonedas son especulativas, complejas y implican altos riesgos. Esto puede significar alta volatilidad de precios y pérdida potencial de su inversión inicial. Debe considerar su situación financiera, propósitos de inversión y consultar con un asesor financiero antes de tomar cualquier decisión de inversión. 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