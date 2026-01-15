BreachLock expande la validación de exposición adversa (AEV) a las aplicaciones web

Nueva York, Estados Unidos, 15 de enero de 2026/CyberNewsWire/-- un líder mundial en seguridad ofensiva, hoy anunció que su La solución (AEV) ahora soporta el equipamiento rojo autónomo en la capa de aplicación, expandiendo más allá de sus capacidades iniciales de capa de red introducidas a principios de 2025. El BreachLock Validación de la exposición adversaria El BreachLock Validación de la exposición adversaria BreachLock AEV, el generador autónomo de IA El motor ahora puede emular el comportamiento del atacante en el mundo real en la capa de la aplicación, capturando cómo piensan los oponentes, pivotando y explotando en cadena. AEV continúa validando debilidades explotables en aplicaciones, incluyendo scripting cross-site (XSS), fallas de inyección de código, vulnerabilidades OWASP Top 10, fallas de lógica empresarial y caminos de explotación complejos. Equipo rojo Equipo rojo BreachLock AEV va más allá de la simple identificación de riesgos teóricos y valida su explotabilidad en el mundo real y su impacto en el negocio.Estas profundas perspectivas contextuales ayudan a los equipos de seguridad de la empresa a escalar su cobertura y reducir los riesgos críticos más rápidamente con un enfoque más fuerte en remediar los riesgos validados que representan la mayor amenaza para su organización. \n \n “Los equipos de seguridad no necesitan más herramientas, necesitan mejores resultados”, dijo Seemant Sehgal, fundador y CEO de BreachLock. “Con las pruebas de penetración autónoma para aplicaciones web, estamos empujando los límites de lo que la seguridad ofensiva puede hacer pensando, adaptando y validando continuamente el riesgo de la manera en que los atacantes reales lo hacen. “Los equipos de seguridad no necesitan más herramientas, necesitan mejores resultados”, dijo Seemant Sehgal, fundador y CEO de BreachLock. Para las aplicaciones web, estamos empujando los límites de lo que la seguridad ofensiva puede hacer al pensar, adaptar y validar continuamente el riesgo de la manera en que los atacantes reales lo hacen. Pruebas de penetración Pruebas de penetración BreachLock AEV incluye una funcionalidad interactiva de visualización del camino de ataque en tiempo real, que permite a los usuarios ver dónde pasan y fallan sus defensas a través de la cadena de ataque.Los usuarios también pueden descargar informes PDF detallados, alineados con MITRE ATT&CK directamente de la Plataforma Unificada BreachLock, lo que facilita la comunicación de los hallazgos, la priorización de la reparación y la demostración de la conformidad. Para obtener más información sobre BreachLock AEV, los usuarios pueden visitar . BreachLock.com BreachLock.com Sobre BreachLock es un líder mundial en seguridad ofensiva, proporcionando pruebas de seguridad escalables y continuas.Confiado por empresas globales, BreachLock proporciona gestión de superficie de ataque dirigida por humanos y alimentada por IA, pruebas de penetración como servicio ( Red Teaming, y Adversarial Exposure Validation (AEV) soluciones que ayudan a los equipos de seguridad a mantenerse por delante de los oponentes. El BreachLock Los pétalos El BreachLock Los pétalos Con la misión de hacer de la seguridad proactiva el nuevo estándar, BreachLock está plasmando el futuro de la ciberseguridad a través de la automatización, la inteligencia basada en datos y la ejecución basada en expertos. Contacto Gerente de Comunicaciones de Marketing Megan Charrois El BreachLock por megan.c@breachlock.com \n \n Esta historia fue publicada como un comunicado de prensa por Cybernewswire bajo HackerNoon's Business Blogging Program. Esta historia fue publicada como un comunicado de prensa por Cybernewswire bajo HackerNoon's Business Blogging Program. El programa El programa