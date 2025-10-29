BitcoinOS $BOS Token está en vivo en Binance Alpha & Top Tier CEX Listings, Avanzando Institucional BTCfi

Londres, Reino Unido, 29 de octubre de 2025/Chainwire/--$BOS token para ir en vivo tanto como un ERC-20 en las cadenas EVM y como un CNT en Cardano. Hoy en día, , el sistema operativo unificador que transforma Bitcoin para las economías digitales, ha lanzado oficialmente el token $BOS a $200 millones FDV, el comercio está en vivo en Binance Alpha junto con Kucoin, Gate, Kraken US, Bitget, MEXC y PancakeSwap DEX. El Bos (BitcoinOS) El Bos (BitcoinOS) El token $BOS está posicionado para cumplir funciones críticas, sirviendo como la capa de incentivo para garantizar que la red BOS permanezca segura, eficiente y descentralizada. Mientras que la computación y la verificación ocurren en Bitcoin, se requiere una red de nodos especializada para: \n \n \n \n \n Generar pruebas de ZK a partir de la computación Monitorización del sistema de actividades fraudulentas Enviar transacciones de desafío a Bitcoin cuando se detecta fraude Provide verification services for non-technical users A medida que la red BOS crece y más cadenas se integran, se requerirá más cálculo debido al aumento de las transacciones, lo que resultará en más pagos con token $BOS. Esto crea una economía nativa de BTC donde los titulares de tokens $BOS ganan efectivamente retornos denominados en BTC a medida que la red crece.Cuanto más actividad tiene en BOS, más BTC fluye para comprar y quemar tokens $BOS, creando presión deflacionaria mientras recompensa a los participantes de la red. Desde su creación, BOS ha anunciado integraciones con proyectos clave de varios ecosistemas, notablemente Cardano, Litecoin, Arbitrum, Mode Network, RISC Zero, Merlin Chain y Nubit. La primera de ellas incluye un sector , el , the first protocol for programmable tokens on Bitcoin, and the , un protocolo de nivel institucional que permite a la generación de rendimiento institucional de BTC mientras se mantiene la auto-custodia. Transferencia de activos cross-chain Lanzamiento de Charms introduction of Grail Pro Transferencia de activos cross-chain Lanzamiento de Charms introduction of Grail Pro The BOS Tokenomics comprises a total supply of 21 billion tokens, a symbolic nod to Bitcoin’s supply. Distribution of the tokens are as follows: Successful pre-sale and airdrop campaigns were conducted earlier in the year, accounting for 3% of the total token allocation. Those who participated in the pre-sale will be able to claim their tokens when trading begins, followed by other early supporter communities including Cardano and EVM ecosystems. Sobre Bitcoin (BOS) es la primera plataforma que permite la programabilidad en Bitcoin sin modificar su protocolo base.A través de la tecnología de prueba de conocimiento cero, BOS desbloquea los contratos inteligentes, las aplicaciones DeFi y la interoperabilidad en cadena, todo garantizado por la inigualable seguridad de la red de Bitcoin. Bitcoins Bitcoins Más de: bitcoinos.build Bitcoins.construcción Contacto Medios de comunicación Contacto Candice Teo candice@espoircommunications.com \n \n Esta historia fue publicada como un comunicado de prensa por Chainwire bajo el Programa de Blogging de Negocios de HackerNoon. Esta historia fue publicada como un comunicado de prensa por Chainwire bajo el Programa de Blogging de Negocios de HackerNoon. Program El programa