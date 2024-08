Cómo biohackear tu inteligencia: con todo, desde sexo hasta modafinilo y MDMA

Otros artículos de inmersión profunda de Serge:





Actualización: enero de 2019

Nota del autor: He estado pensando mucho desde que escribí este artículo. Deliberadamente lo hice muy agresivo porque quería que la gente hablara de ello y prestara atención. Pero parte de la agresión fue demasiado lejos y no está alineada con mis valores.

Quiero que haya un gran futuro para aquellos de nosotros que (como yo) queremos convertirnos en posthumanos. Quiero animar a todos los seres humanos a explorar la mejora de su salud, inteligencia y productividad. Existe un riesgo real de quedarse atrás si no lo hace. También quiero que toda la humanidad comparta un gran futuro asombroso, ya sea que elijan ser trans/posthumanos o no.

Si hacemos esto bien, tendremos recursos esencialmente ilimitados para que todos puedan beneficiarse. Los grandes futuros humanos y posthumanos son compatibles.

Con ese fin, edité el artículo y eliminé parte del lenguaje que siento que no refleja cómo veo el mundo. Para ser claro, de ninguna manera estoy volviendo atrás en mis creencias u objetivos agresivos. Acabo de darme cuenta de que estaba equivocado al pensar que estos objetivos deben estar en oposición a los objetivos de los demás. Hay un montón de futuro increíble para todos.

Escribiré otro artículo centrado en este tema más adelante.

Introducción

Tuve algo de tiempo libre durante las vacaciones y escribí este artículo para mostrar, sobre la base de una historia personal, muchos enfoques y herramientas altamente prácticos y basados en la ciencia que se pueden usar para mejorar significativamente la inteligencia.

En mi caso, estos incluyen drogas legales/ilegales; usar el sexo como herramienta de biohacking; beber ésteres de cetonas; usar bloqueadores beta o testosterona para ganar ventaja en las negociaciones; comer solo una vez al día; y mucho más.

Fondo

Soy un cliché aficionado a la tecnología de Silicon Valley: ruso, Stanford, YCombinator, comenzó un par de empresas grandes y exitosas, trabajando ahora en inteligencia artificial.

Mi artículo anterior detalló cómo, a los 32 años y sin problemas médicos, gasté ~$200k en mejorar mi salud. Miles de pruebas, equipos médicos, decenas de medicamentos recetados.

Publiqué abiertamente todos mis datos. Muestra muchos beneficios para la salud: reducción de 3 a 4 veces en la grasa corporal, rendimiento atlético muy alto (VO2Max ~70), procesos inflamatorios insignificantes, aumento de >80% en la testosterona y mejoras en muchos biomarcadores del envejecimiento.

El biohacking funciona.

El artículo se hizo extremadamente popular y llegó a millones de lectores. A muchos de ustedes les encantó. Muchos de ustedes sintieron ira y miedo. La biomejora agresiva de las habilidades humanas ha sido durante mucho tiempo un sueño de ciencia ficción.

Y (si leyó el artículo anterior) aquí hay evidencia concreta y muchos datos que muestran que ya está funcionando .

Crédito a New Yorker por esta increíble ilustración.

Creo que lo que estamos haciendo con el biohacking es el comienzo de la división de la humanidad en diferentes especies. Posthumanos mejorados que no se parecerán en nada a los humanos de hoy. Humanos no mejorados que eligen no hacer esto por sus propias razones.

La razón por la que se acerca este cambio cataclísmico: la inteligencia ya se puede mejorar.

PARTE 1: INTELIGENCIA, RIQUEZA Y PODER

Entonces, ¿qué es la "inteligencia"?

Usemos la definición que el maravilloso Prof. Max Tegmark del MIT usa en su nuevo y altamente recomendado libro, Life 3.0 .

— — — — Inteligencia = habilidad para lograr metas complejas — — — —

La inteligencia es aplicada y multidimensional . La inteligencia es mucho más que el coeficiente intelectual o la habilidad en matemáticas.

La definición anterior es fundamental para comprender este artículo: vuelva a leerlo un par de veces.

Hay muchas aplicaciones de la inteligencia. Pero si profundizamos, hay un conjunto de habilidades intelectuales esenciales para casi todos los objetivos humanos complejos. Estos podrían dividirse en:

Inteligencia Clásica (CI): Lógica, Resolución de Problemas, Creatividad, Estrategia Inteligencia Aplicada (IA): Energía, Concentración, Fuerza de Voluntad, Control Emocional Inteligencia Social (SI): Persuasión, Empatía, “Habilidades Sociales” Inteligencia Dinámica (DI): Habilidad para Aprender, Memoria, Conocimiento

"Inteligencia" se referirá a estas "habilidades intelectuales universalmente útiles" en el futuro. Podemos hablar de los que los tenemos como “inteligentes” y de los que no como “estúpidos”. Esto molestará a algunos de ustedes, pero realmente es hora de que dejemos de fingir que todos somos igualmente inteligentes. Eso suena bien y PC, pero la afirmación de que todos tienen aproximadamente la misma capacidad para lograr objetivos complejos es evidentemente falsa.

Inteligencia:

varía enormemente entre los individuos. Por muchas razones, el coeficiente intelectual es 50-80% genético , mientras que yo diría que otros tipos de inteligencia son en su mayoría ambientales.

entre los individuos. Por muchas razones, el coeficiente intelectual es 50-80% genético , mientras que yo diría que otros tipos de inteligencia son en su mayoría ambientales. se desarrolla dentro de un individuo a lo largo de su vida, y nunca deja de cambiar.

fluctúa masivamente dentro de un individuo con cambios bioquímicos.

Si la última parte no es obvia, pruebe su capacidad para lograr metas complejas después de no haber dormido nada, mientras tiene gripe, justo después de tener una discusión intensa o después de beber 10 tragos de espresso.

Entonces, ¿por qué la mejora de la inteligencia dividirá a la humanidad en especies separadas?

Comencemos con una historia tonta:

Imagina que solo hay una forma de ganar dinero en el mundo: correr maratones. Todos los estamos ejecutando, todos los días.

Imagine además, que todos los maratones del mundo se están uniendo rápidamente en uno, la parte del dinero que va a los ganadores está aumentando y la vida útil durante la cual los ganadores pueden competir también está aumentando. Se espera que estas tendencias continúen.

En los últimos 30 años, aparecieron un montón de nuevas y costosas drogas y tecnologías de dopaje que son indetectables, saludables y brindan una gran ventaja para correr.

Además, en los próximos 30 años aparecerán muchas más drogas de este tipo. Serán caros al principio. Solo los que ya estamos ganando podremos permitírnoslos.

Estamos empezando a ver a algunos de nosotros hablar de cuánto mejor corremos con todas estas drogas.

¿Cómo es esto relevante para mejorar nuestra inteligencia?

Lo anterior es exactamente cómo se ve el mundo hoy. Solo necesitamos reemplazar "correr maratones" con "inteligencia".

He aquí por qué:

Existe una serie de intervenciones médicas y de estilo de vida que pueden mejorar significativamente la inteligencia cotidiana. Modafinilo, microdosis de ISRS, MDMA, señales hormonales, sueño óptimo, ejercicio para mejorar las mitocondrias, aislamiento de noticias adictivas/redes sociales y muchas otras cosas. Muchas de estas intervenciones son complejas, costosas, exigen fuerza de voluntad, no brindan recompensas fáciles y son peligrosas si se hacen mal. Es por eso que muchos de nosotros podríamos tardar décadas en adoptarlos. Una mayor inteligencia aplicada resultante de estas intervenciones crea directamente una importante riqueza financiera , social, fisiológica (salud) e intelectual . La vida es taaaaan fácil cuando estamos siempre llenos de energía, extremadamente persuasivos, capaces de concentrarnos. Esta riqueza se puede reinvertir en una mayor mejora de la inteligencia, creando una espiral ascendente de riqueza. Los rendimientos de este ciclo de inversión (a) aumentarán con el progreso acelerado de la biotecnología (b) proporcionarán una mayor ventaja comparativa a medida que el mundo se vuelve cada vez más competitivo (c) se combinarán durante décadas y mejorarán enormemente la vida útil.

Datos de EE. UU. sobre quintiles de ingresos frente a esperanza de vida

Los ingresos ya están impulsando la desigualdad biológica, y más cada año. De las estadísticas anteriores, podemos especular que los hombres nacidos en 1985 y en el 1% superior de ingresos ya tienen una esperanza de vida de al menos 95–100; para las mujeres este número es aún mayor. Incluso antes del biohacking. O el avance masivo de las biotecnologías que se prevé en las próximas décadas.

Para estar seguros de vivir hasta los 100 años, aquellos de nosotros que estamos bien y con salud básica solo necesitamos prestar atención a los datos.

Estas tendencias se sienten imparables e incluso pueden acelerarse.

PARTE 2: MARCO PARA IMPULSAR LA INTELIGENCIA

Empezar con la meta

Punto clave : no puedes ser inteligente si no sabes lo que quieres

Si leemos todas las tácticas a continuación sin considerar los objetivos, podemos quedarnos con la impresión de que Serge básicamente está diciendo " el mío es el único camino verdadero, todos deben copiarme y tener relaciones sexuales con modelos en clubes de swing mientras toman clomid-cetona". batidos!! ”

Optimico mi inteligencia hacia mi meta específica de 50 años. Para construir una de las empresas de plataforma que nos dan The Singularity. Para ayudarnos a convertirnos en dioses posthumanos inmortales que se deshagan de los límites de nuestra biología y se extiendan por todo el Universo. Para tener abundancia ilimitada.

No todos tenemos el mismo objetivo. Pero debemos aceptar que lo anterior es de hecho mi objetivo y que lo encuentro increíblemente significativo. Mucho más que desperdiciar mi vida comprando yates y jets, teniendo hijos o donando a organizaciones benéficas.

El marco a continuación está diseñado para mejorar nuestra inteligencia para obtener lo que queramos. Pero necesitas saber con precisión qué es eso, y no puedo ayudarte a resolverlo.

Quiero ser un dios. Tenga en cuenta el "un dios" (como en uno de los muchos seres poshumanos geniales, ultrapoderosos y ultrainteligentes) no "El Dios".

Parte 1: comience con la Inteligencia Aplicada

Punto clave : si no puedes concentrarte, eres muy, muy estúpido

Comience siempre con IA (energía, enfoque, fuerza de voluntad, etc.). Este es el motor que usamos para impulsar todo lo demás.

Esto significa:

Aprende a entrar en un estado de flujo profundo de alta energía todos los días. Intervenciones clave: arreglar el sueño , hacer ayuno intermitente , llevar las hormonas a niveles óptimos, usar modafinilo , desarrollar los hábitos/desencadenantes correctos, tener un tiempo de inactividad profundo de alta calidad. Eliminar sin piedad todo lo que impide o interrumpe nuestros estados de flujo. Intervenciones clave: hacernos inmunes al estrés ( meditación , litio , ISRS ); elimine las distracciones ( elimine las noticias, las redes sociales, los desencadenantes de la procrastinación ); construir los hábitos correctos con el tiempo.

Profundizaremos en todas estas herramientas un poco más adelante en el artículo.

Cada vez que entramos con éxito en el flujo profundo, nos adaptamos. Será más fácil la próxima vez. Cada vez que procrastinamos, fluir se vuelve más difícil.

Una señal de que somos inteligentes es si logramos obtener de 5 a 8 horas de trabajo totalmente enfocado, verdaderamente profundo e ininterrumpido sin postergación.

Y aún tener tiempo y energía para el gimnasio, los amigos, los viajes, la música, los deportes, el sueño, la meditación, etc., en todo lo cual podemos estar profundamente involucrados.

Esto es factible. En diciembre, logré esto en 23 días, me tomé 3 días libres por completo y me interrumpieron de 0 a 3 horas de trabajo intenso durante 5 días por varias razones (que se pueden reducir aún más).

Este nivel de trabajo profundo es fácil de mantener, pero extremadamente difícil de alcanzar. Somos muy distraídos. El mundo distrae mucho.

Una señal clara de que somos estúpidos es si no leemos libros nuevos, cuidamos mal nuestra salud, rara vez tenemos conversaciones profundas con amigos, no aprendemos nuevas habilidades. Porque estamos “demasiado ocupados”.

Aunque al final del día es difícil escribir con precisión el valioso progreso que hemos logrado con nuestro ajetreo.

En este caso, en realidad no estamos “ocupados”. Somos estúpidos." La buena noticia es que podemos volvernos más inteligentes.

Esta es la parte en la que escribes comentarios indignados sobre cómo tu trabajo o tus hijos te impiden trabajar profundamente. Sugerencia: encuentre una hora de trabajo profundo al día. Úselo para aprender una nueva habilidad: diseño gráfico, codificación, lo que sea. Cambia tu trabajo. Contrata a una niñera para que te ayude con los niños. Invierte el tiempo que liberaste en un trabajo más profundo. Este es un ciclo ascendente gradual de inteligencia creciente.

Aquellos de nosotros que sentimos que lo anterior es demasiado largo/difícil y queremos algo más fácil, simplemente seguiremos siendo estúpidos.

La Alta Inteligencia Aplicada nos permite ser capitanes de nuestras vidas.

Parte 2: invertir tiempo/energía en la creación de riqueza intelectual

Punto clave : enfoque diario + biohacking = inteligencia extrema

Si hacemos un gran trabajo con la IA, tendremos un enorme recurso de energía y tiempo concentrado. Eso (podemos especular) solo lo logrará <1% de nosotros.

La pregunta es en qué invertirlo. Candidatos clave:

Mejoras adicionales a la IA, es decir, pensar obsesivamente en las razones por las que no logramos nuestros objetivos de trabajo profundo y solucionarlos. Recuerde: este es el motor que impulsa todo lo demás. ¿Te distrajo la llamada? Activa No molestar. ¿Portátil descargado? Lleva una batería. Braindead después del almuerzo? No almuerces. ¿No pudo volver al flujo después de una reunión a las 10 a. m.? No tengas reuniones hasta la tarde. Y así sucesivamente, hasta el infinito .

Inteligencia social. Saber cómo persuadir a otros aumenta nuestra inteligencia mucho más que la "inteligencia de los libros". Y es extremadamente "biohackeable": meditación , MDMA , testosterona más alta, bloqueadores beta , ISRS . Estas cosas pueden mejorar nuestro lenguaje corporal, hacernos seguros, tranquilos, empáticos y conscientes de nosotros mismos. Esto presiona todos los botones de la persuasión en otros humanos. Además, nuestro vasto recurso de trabajo profundo se puede utilizar para practicar el lenguaje corporal frente a un espejo, leer los libros correctos y escribir artículos persuasivos. High SI es una superpotencia que hace la vida más fácil. Y es mucho más poderoso que un alto coeficiente intelectual. El mundo simplemente se dobla para acomodar lo que queremos.

, , más alta, , . Estas cosas pueden mejorar nuestro lenguaje corporal, hacernos seguros, tranquilos, empáticos y conscientes de nosotros mismos. Esto presiona todos los botones de la persuasión en otros humanos. Además, nuestro vasto recurso de trabajo profundo se puede utilizar para practicar el lenguaje corporal frente a un espejo, leer los libros correctos y escribir artículos persuasivos. High SI es una superpotencia que hace la vida más fácil. Y es más poderoso que un alto coeficiente intelectual. El mundo simplemente se dobla para acomodar lo que queremos. Inteligencia Dinámica (ie aprender a aprender) + Inteligencia Clásica (ie IQ). Probablemente podamos impulsarlos directamente a través de cosas conocidas por mejorar la neuroplasticidad y la neurogénesis adulta. Nutrientes/suplementos como magnesio , colina , EPA/DHA , curcumina o bacopa monieri . Medicamentos como ISRS y litio . Meditación y cualquier otra reducción de estrés . Haciendo que el sueño sea extremadamente bueno . Ayuno intermitente . Entrenamiento por intervalos . LSD o psilocibina . Se sabe que el modafinilo mejora de forma segura/directa la capacidad cognitiva. Más importante aún, décadas de alta IA nos permiten aprender constantemente nuevas habilidades e ideas complejas; haznos más inteligentes porque entrenamos nuestro cerebro; y haz que mejorar todo esto sea un hábito diario fácil.

El mes pasado pasé varios días leyendo el (excepcional) Pre-Suasion de Robert Cialdini (EL gurú de la persuasión). Fue lento Tomé notas. Ideas aplicadas a una charla pública sobre biohacking la semana siguiente. Destiló los conceptos básicos en una larga recomendación-revisión para amigos. Este libro se convirtió en un modelo mental para el comportamiento humano. Muchas de sus conclusiones ayudan a que este artículo sea extremadamente persuasivo.

Esta es una de las muchas cosas que el trabajo profundo nos permite hacer: comprender verdaderamente, interiorizar y aplicar nuevas ideas complejas.

En el último año leí ~40 libros + tomé ~8 clases en línea ( lista de recomendaciones aquí ) + aprendí a codificar; inició una nueva empresa ( Mirror Emoji Keyboard ) + planteó la ronda inicial Q1 de mayor valoración en Silicon Valley + lanzó un producto altamente calificado que bien puede crear riqueza financiera material; escribió artículos sobre biohacking que llegaron a millones de lectores y ayudó a conocer a líderes increíbles con ideas afines en Silicon Valley; dormí 8.5 horas en promedio (¡imagen de prueba en la sección de sueño!) + hizo ejercicio todas las semanas y meditó cada dos días; Hice nuevos amigos increíbles + hice increíbles viajes de drogas + tuve un gran sexo + viví en todo el mundo. Siéntete verdaderamente feliz. Y entusiasmado por continuar esta trayectoria de crecimiento cada año durante décadas.

Pero comparemos con hace 5-10 años. Era infeliz, improductivo, gordo (27% BF). Llevado adelante en la vida por una combinación de suerte, negación total y ambición extrema. Fui bastante estúpido. Y nunca lo admitiría en ese entonces ante los demás, o ante mí mismo, pero mi vida apestaba. Los pensamientos suicidas aparecieron un par de veces. Por suerte nunca de forma seria.

El punto es: el biohacking puede mejorar significativamente nuestras vidas. Usemos toda la tecnología médica que podamos conseguir para potenciar nuestra inteligencia. Empezar ahora. Reinvertir todo durante años y décadas en la creación de riqueza intelectual, financiera, social y fisiológica. Utilice la nueva tecnología que está llegando. Conseguiremos conseguir todo lo que queramos. Liderar el futuro. Sé saludable y feliz.

PARTE 3: MEJORADORES DE INTELIGENCIA ACCIONABLES

Si desea una discusión centrada en la salud, lea el artículo anterior. Este mencionará algunas de las mismas cosas. Las cosas que nos hacen saludables son en su mayoría las mismas cosas que nos hacen inteligentes. Pero este artículo está escrito específicamente con el propósito de ayudarnos a todos a mejorar nuestra inteligencia.

(Hay otra razón más profunda e interesante por la que pasé todo el tiempo escribiendo esto. Será evidente al final).

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD:

No copie esto sin pensar. Hago la mayoría de estas cosas con un equipo de médicos con décadas de experiencia médica dirigido por Peter Attia , uno de los mejores médicos del mundo en optimización de la salud.

Pedro Attia

Si lee algunos de sus artículos sobre la prevención de enfermedades cardíacas , el colesterol , cómo la cetosis mejora el rendimiento deportivo y por qué si está gordo no se trata realmente de calorías , apreciará la profundidad de pensamiento que se incluye en nuestras decisiones. Peter y su equipo realmente persiguen cualquiera de sus recomendaciones con el mismo nivel de tenacidad y dedicación.

En particular, hacemos miles de pruebas y sabemos que nuestras intervenciones no conllevan mucho riesgo para mí. Pero todos tenemos cuerpos diferentes. Por ejemplo, tengo una función renal con eGFR de >160 (en el 1 % superior de las personas de 30 años), mientras que es posible que usted no. Esto significa que sus riesgos pueden ser mayores. Ser cauteloso.

OTRA VEZ: Solo soy un chico de Internet. No tu médico. No soy responsable de tu salud y no te estoy diciendo que sigas mis consejos a ciegas.

PARTE 3.1: INTELIGENCIA APLICADA — ENERGÍA Y ENFOQUE

Dormir

Punto clave : si duermes menos de 8 horas o te acuestas a horas inconsistentes, te estás jodiendo a ti mismo, volviéndote estúpido y ayudándote a tener Alzheimer .

Si alguien quiere toda la ciencia, consulte este libro : hace referencia a cientos de estudios, muchos de los cuales el autor (director del Laboratorio del Sueño de UC Berkeley y uno de los principales neurocientíficos del sueño del mundo) realizó él mismo. Aquí solo enumeraremos los aspectos más destacados.

Incluso la privación menor del sueño (dormir de 6 a 7 horas); cambio circadiano (cambiar el tiempo de sueño de 1 a 2 horas al día de una noche a la siguiente); o la reducción del sueño profundo NREM o REM reducen nuestra inteligencia de las siguientes maneras:

Inteligencia aplicada : control emocional severamente reducido, resistencia al estrés, fuerza de voluntad y enfoque. Aumento significativo de la procrastinación.

Desregulación hormonal . Con consecuencias como empeoramiento del estado de ánimo y menor energía. Y tamaño de testículo más pequeño ( sí, en serio ). Consulte el cuadro anterior: cuanto más duerma, mejores serán sus hormonas.

. Con consecuencias como empeoramiento del estado de ánimo y menor energía. Y tamaño de testículo más pequeño ( sí, en serio ). Consulte el cuadro anterior: cuanto más duerma, mejores serán sus hormonas. Inmunidad significativamente reducida => más enfermedad => menos productividad. Probaron esto dando a la gente rinovirus y privando a algunos de ellos del sueño. ¡Para la ciencia!

=> más enfermedad => menos productividad. Probaron esto dando a la gente rinovirus y privando a algunos de ellos del sueño. ¡Para la ciencia! Inteligencia dinámica : Empeoró significativamente la capacidad de recordar lo que aprendió el día anterior Y empeoró la capacidad de aprender al día siguiente.

: Empeoró significativamente la capacidad de recordar lo que aprendió el día anterior Y empeoró la capacidad de aprender al día siguiente. Inteligencia clásica : empeoró significativamente la cognición y la capacidad de ver soluciones creativas no triviales.

: empeoró significativamente la cognición y la capacidad de ver soluciones creativas no triviales. Inteligencia social : hay experimentos reales que muestran que las personas privadas de sueño son menos capaces de leer las expresiones faciales, son calificadas como menos atractivas y persuasivas, etc.

: hay experimentos reales que muestran que las personas privadas de sueño son menos capaces de leer las expresiones faciales, son calificadas como menos atractivas y persuasivas, etc. Empeoramiento de la eliminación de desechos del cerebro (ocurre en NREM profundo) => acumulación de proteínas que causan la enfermedad de Alzheimer => daño permanente a los centros habilitadores del sueño => mayor degradación del sueño => estamos jodidos. Tengo una abuela con Alzheimer. Y yo personalmente me congelaría en el segundo en que hubiera algún indicio de que lo tenía. Si la criocongelación no fuera una opción, preferiría morir.

Además de las cosas que nos vuelven estúpidos anteriores, tenemos: empeoramiento de la resistencia a la insulina, cáncer, enfermedades cardiovasculares, riesgo de accidentes automovilísticos, rendimiento atlético, etc.

No tengo tiempo para vincular todos los estudios pero está en el libro. Además, estoy bastante seguro de que la mayoría de nosotros sabremos que lo anterior es cierto por experiencia personal. Por mi parte, me siento como un imbécil por la tarde después de dormir poco.

En otras palabras, el sueño es una gran oportunidad para mejorar la inteligencia. Afecta a muchas otras cosas. Y para la mayoría de nosotros, la calidad del sueño es mala.

Primero un poco de teoría importante:

El sueño está impulsado por dos funciones independientes: la acumulación de presión del sueño (adenosina) y el ritmo circadiano (reloj interno + melatonina). Si estos no están sincronizados entre sí, la calidad del sueño disminuye.

El sueño tiene muchas etapas diferentes (REM, NREM ligero, NREM profundo es una clasificación simple).

Las etapas (1) tienen funciones muy diferentes (2) ocurren en diferente orden, en diferentes momentos de la noche, y dependiendo de la presión del sueño/ritmo circadiano (3) son esenciales.

El sueño no es en realidad un estado en el que estás "apagado"; es una etapa de trabajo muy activo en todo el cerebro y el cuerpo.

Lo que esto significa es que si pasamos 7 horas en la cama, dormimos ~6 horas y recortamos las últimas etapas del sueño, degradando sus funciones únicas en más del 80 %. Si cambiamos nuestra hora de acostarnos 2 horas de un día para otro, destruimos las primeras etapas del sueño y degradamos sus funciones únicas en más del 80 %.

PUNTO CLAVE: usted piensa que dormir 6 horas o irse a dormir 2 horas más tarde degrada el sueño marginalmente, pero en realidad lo hace de manera muy severa .

Así que dormir mejor significa pasar más tiempo dormido , en las fases de sueño correctas , en el momento correcto y constante del día .

Lo primero que hay que hacer es medir. Peter, otros optimizadores de salud líderes y recomiendo el anillo Oura . Use el código "sergef" para obtener $ 100 de descuento en su nueva versión; No gano una tarifa de referencia de esto (me ofrecieron amablemente, lo rechacé). La razón por la que preferimos este dispositivo en particular es que brinda datos mucho más precisos que todas las pulseras. El grosor de la piel, el color de la piel y la tensión de contacto son más favorables en los dedos en términos de análisis del flujo sanguíneo.

Mis métricas de sueño en un día determinado

Mis métricas mensuales de sueño durante los últimos 9 meses

Estas son las cosas clave que queremos:

8 horas de sueño real por día. Esto significa que pasamos de 8,5 a 9 horas en la cama. Paso ~8:30 en la cama en promedio, de los cuales ~7:45 es dormir. Con el objetivo de dormir alrededor de las 8:10 todos los días, es decir, 9 horas en la cama.

por día. Esto significa que pasamos de 8,5 a 9 horas en la cama. Paso ~8:30 en la cama en promedio, de los cuales ~7:45 es dormir. Con el objetivo de dormir alrededor de las 8:10 todos los días, es decir, 9 horas en la cama. Misma hora de dormir todos los días. Cuando todos los días nuestro tiempo de sueño cambia por horas, estamos viviendo efectivamente en un estado permanente de desfase horario. Esto desincroniza nuestra presión de sueño de nuestro ritmo circadiano y destruye ciertas partes del sueño, especialmente el sueño NREM profundo.

1 a 2 horas de sueño NREM profundo por día. Según los datos que he visto de Oura, este será el mayor desafío para la mayoría de nosotros. En un día promedio obtengo ~1:20; Mi objetivo es llegar a la 1:30 y hacerlo consistentemente bueno (a veces tengo caídas inexplicables de 20 a 30 minutos).

2+ horas de sueño REM por día. Obtengo 2:45 en promedio y hasta 5:30 cuando hago mucho trabajo mental. Esto ya es muy alto.

Tendencias de la frecuencia cardíaca en reposo durante la noche

Frecuencia cardíaca baja y estable en reposo. Podemos ver los rangos de referencia aproximados que todos citan para las diferentes edades arriba. Tengo alrededor de 47 años en días buenos, 56 en días malos, 52 en promedio, lo cual es excelente. Queremos que sea bajo + estable durante la noche como en el gráfico anterior. Esto indica un sueño muy reparador.

Toda esta vida

Para dormir mejor:

Elija un horario de sueño en el que pasemos de 8,5 a 9 horas en la cama y no lo cambie más de 20 minutos al día. Esto es increíblemente difícil en la sociedad moderna y es lo primero que hace que duermamos mejor.

difícil en la sociedad moderna y es lo primero que hace que duermamos mejor. Use anteojos que bloqueen la luz azul durante 3 a 4 horas antes de irse a dormir. Los Gunnar son buenos. Además, últimamente los he estado usando porque bloquean aún más la luz azul. Se ven raros, pero tenemos que decidir si nuestro ego importa más que nuestra salud/inteligencia.

No tomes alcohol. Incluso una pequeña cantidad degrada el sueño REM, que es la parte clave del sueño centrado en la inteligencia. Dato interesante: la principal diferencia entre el sueño humano y el de los monos es que los humanos tienen más REM. Entonces, aquellos de nosotros que bebemos básicamente cambiamos la calidad de nuestro sueño a un sueño de mono y podemos especular sobre los impactos a largo plazo de eso. Por cierto, esos estudios sobre los beneficios del vino tinto son una mierda, lo siento .

No beba café o té durante 9 horas antes de acostarse (si es un metabolizador rápido) o en absoluto (si es un metabolizador lento). La vida media de la cafeína es sorprendentemente larga. El gráfico anterior es promedio, pero el 50 % de nosotros (como yo) metaboliza mucho más rápido y el 50 % metaboliza mucho más lento y no debería beber cafeína en absoluto (para ellos está asociada con importantes riesgos para la salud). La distinción es puramente genética y se basa en el gen rs762551 .

Duerma en temperaturas frescas (18 grados Celsius; 65 Fahrenheit) y pruebe duchas calientes o frías antes de dormir. La temperatura corporal baja ayuda a entrar en el sueño NREM profundo. Encuentro que las duchas de hielo me hacen dormir muy rápido (contradictorio).

Asegúrate de que nuestro dormitorio esté totalmente oscuro y silencioso. Use tapones para los oídos y máscaras para dormir. Incluso los sonidos que no nos despiertan en realidad empeoran nuestro sueño.

El ejercicio mejora el sueño, pero hágalo >3 horas antes de acostarse. Considere no comer mucho durante al menos 3 o 4 horas antes de acostarse.

El azúcar y los carbohidratos reducen la calidad del sueño NREM profundo. Otra razón más para no comer esa mierda.

No use pastillas para dormir. Nos hacen perder el conocimiento pero en realidad no nos hacen dormir. Estas son cosas diferentes.

Considere meditar o desconectarse antes de acostarse.

Aquí está la cosa: como la mayoría de las sugerencias en este artículo, lo anterior tiene beneficios compuestos. Cada noche de mal sueño nos daña permanentemente y nunca podemos recuperarnos por completo de ese daño. Parte del daño es al propio aparato del sueño, que con el tiempo nos vuelve estúpidos, nos envejece y nos mata.

Muchos de nosotros no queremos hacer cambios en nuestra vida social, citas, etc. por el bien de dormir.

Es una cuestión de prioridades. Quieres ir al club, o no quieres tener Alzheimer.

Estrés: hacer todo lo posible por bajarlo

Punto clave : las personas estresadas, negativas y emocionales básicamente tienen daño cerebral a largo plazo

El estrés constante realmente daña todo: empeora la cognición [ 1 2 ], agota la energía e incluso reduce la neurogénesis adulta y la neuroplasticidad en nuestros cerebros [ 1 2 ]. Hace que la memoria sea una mierda [ 1 ]. Interfiere con los sistemas hormonales [ 1 ]. Nos envejece y nos mata de muchas maneras[ 1 2 ]. Aquí hay más de 50 estudios sobre cómo el estrés crónico nos jode.

En otras palabras, el estrés constante nos vuelve estúpidos. Cualquier cosa que podamos hacer para reducirlo es una gran victoria. Aquí están las herramientas específicas que encontré útiles para esto:

El antidepresivo ISRS Escitalopram (tomo 10 mg/día) para aumentar la serotonina. Eliminó los "días de mal humor" que solían ocurrir 1 o 2 veces al mes. Disminución de la propensión a reaccionar ante el estrés. La vida se siente un poco mejor todo el tiempo. También se ha demostrado que mejora el crecimiento de nuevas neuronas en cerebros adultos [ 1 , 2 , 3 ].

El escitalopram es extremadamente seguro incluso en dosis altas [ 1 ] especialmente para mí porque tengo genes que están asociados con positivos significativamente más altos y negativos más bajos de este fármaco específico.

Los antidepresivos antiguos (p. ej., IMAO) son peligrosos. También hay estudios que afirman que incluso los mejores y más recientes antidepresivos son malos para usted [ 1 ]. Mi equipo médico es escéptico de esos estudios. La principal razón es el "sesgo de cohorte enferma". Estos "investigadores" toman un grupo de personas deprimidas a las que se les recetan antidepresivos, las comparan con personas que NO toman antidepresivos (mientras afirman compensar mágicamente el hecho de que el último grupo es obviamente gente más saludable). Concluya que el grupo AD tiene una pequeña diferencia en algún tipo de riesgo, y haga publicidad de esto a los medios crédulos. Esto es una mierda, no es ciencia.

Mis médicos toman los ISRS ellos mismos y no ganan dinero recetándomelos. Así que confío en sus conclusiones.

Litio. Obtenemos ~1–3 mg al día del agua. Se prescribe a pacientes con trastorno bipolar en dosis de 800 mg-2000 mg/día. Tomo 100 mg/día (es decir, 10 a 20 veces menos que una dosis que se sabe que es segura). Razones: (1) se ha demostrado que mejora la neurogénesis y está asociado con una gran cantidad de beneficios médicos [ aquí hay una lista de más de 50 estudios sobre sus diversos beneficios ] (2) subjetivamente parece impulsar un ligero aumento en mi resistencia al estrés . No parece haber una buena razón para no tomar litio en este rango de dosis.

Meditación. Medito de 30 a 45 minutos todos los días con una combinación de atención plena y notación de estilo libre. Medita "en la vida" mientras haces cosas, desde comer hasta escuchar música o sentarte en un telesilla. Mis amigos y yo tenemos una comunidad privada de Slack donde mantenemos diarios de meditación compartidos y los discutimos con un entrenador de meditación talentoso. Mi tiempo de meditación no está estructurado: un hábito de meditar cuando estoy en la parte trasera de un automóvil, con un poco de tiempo libre o simplemente cuando estoy aburrido. Es un uso mucho mejor del tiempo que navegar sin pensar en Internet. La meditación mejora con el tiempo y el entrenamiento; ahora soy tan bueno que puedo descartar una emoción extremadamente fuerte en 5 minutos con solo observar sus manifestaciones corporales.

Podemos ser completamente no religiosos y no necesitamos creer en ninguna mierda mística de la que (lamentablemente) está rodeada la meditación. Existe una gran cantidad de evidencia científica seria que sugiere que la meditación es valiosa para todo, desde la neurogénesis hasta la cognición, el estado de ánimo, la atención y el riesgo de enfermedades [ aquí hay una colección de ~50 estudios sobre esto ].

Una vez que somos buenos en la meditación, proporciona trucos aplicados muy concretos que podemos usar. Aquí hay algunos que uso todos los días:

Las emociones son conjuntos de sensaciones corporales específicas [ enlace ]. Una vez que se manifiestan, son reforzados por bucles de pensamientos sobre ellos. Entonces, cuando desee deshacerse fácilmente de una emoción (por ejemplo, la soledad, la ira o la duda), puede sentarse, encontrar esa emoción en su cuerpo y prestarle mucha atención. Esto rompe el ciclo de rumiación (porque no estás pensando) y refuerza tu autoconciencia (porque encuentras sensaciones corporales que impulsan la emoción => entiendes que tus dudas son simplemente una picazón). Puedo descartar emociones negativas en 30 segundos - 5 minutos. Simplemente desaparecen. Puedo verme “desde un lado”. Tengo los ojos abiertos y escribo en la computadora portátil, pero al mismo tiempo puedo verme frente a mí. Esto es más fácil de hacer con los ojos cerrados, es una habilidad que se puede entrenar y es bastante difícil. La razón por la que esto es útil es que te permite disociarte de tus propias emociones y ego. Puedes decirte a ti mismo “ ¿por qué ese tipo que está sentado allí está molesto por una mierda de trabajo? Él sabe muy bien que suceden varias tonterías todo el tiempo, es solo un día normal. ”

Y parece que en la meditación solo rasqué la superficie aunque medité (incorrectamente) durante 5 años. Ya me resulta fácil controlar mis emociones. Mi objetivo este año es llegar a un punto en el que ni siquiera aparezcan las emociones negativas. Esto es factible.

Quita a las personas negativas de la vida. Hay personas que nos hacen felices, energizados e inspirados, de quienes absorbemos nuevas habilidades, a quienes esperamos ver. Hay otros que nos agotan, que nos llenan de sus propias inseguridades, miedos y negatividades. Incluso si estos últimos son nuestros jefes, parientes, amigos, cónyuges, debemos reducir el tiempo con ellos. Podemos empatizar, pero no depende de nosotros arreglar a otras personas. Lo suficientemente difícil como para arreglarnos a nosotros mismos.

Además, vi mejoras materiales para la resistencia al estrés de las cosas descritas en otras secciones. Sobre todo, mejor sueño, sexo, MDMA, eliminación de noticias/redes sociales y mejoras hormonales.

Último punto importante sobre el estrés: nuestra propensión al mismo es algo a largo plazo.

El estrés y el miedo aumentan el tamaño y el poder de la amígdala (la parte de nuestro cerebro donde se genera el miedo), lo que a su vez facilita que nos estresemos y tengamos miedo.

Si estamos constantemente temerosos, estresados, deprimidos, negativos, escépticos de los demás, estamos "enfermos" en el sentido médico de que nuestra estructura cerebral está haciendo algo perjudicial para nosotros debido a un daño a largo plazo. Y es perjudicial: hay mucha evidencia científica para eso (consulte todos los estudios enumerados anteriormente). Podemos mejorar, pero requiere tiempo y esfuerzo.

Trabaje activamente para mantener bajos los niveles de estrés. No solo nos hace más felices y saludables. Nos hace significativamente más inteligentes.

Sexo: también una herramienta de biohacking

Disculpa a la mitad femenina de la audiencia. Esta sección está orientada a los hombres. Eso es lo que conozco y optimizo.

Puntos clave : Sexo = bueno para ti. Humanos = no monógamos. Cuando no estoy en una relación, solo contrato modelos de moda para tener sexo con el fin de ahorrar tiempo en las citas y concentrarme en otras prioridades. Gran sexo = bioquímica.

Pienso en el sexo como algo similar al ejercicio, la meditación o la comida. Otra necesidad fisiológica que debe abordarse de manera eficiente en el tiempo; otra herramienta para potenciar la salud (hablando de sexo seguro obviamente) y la inteligencia. Hay muchas razones por las que el sexo es útil para la inteligencia:

Si no lo conseguimos, pasamos mucho tiempo pensando en ello. Persiguiéndolo, viendo porno, etc. Distracciones inútiles.

La sociedad está sexualizada y ata el ego masculino a tener relaciones sexuales. Si lo hace, hace que el contenido del ego y más fácil de controlar.

El sexo conduce a cambios favorables en el perfil hormonal que mejoran el estado de ánimo y reducen el estrés [ 1 ] e incluso ayudan a dormir [ 1 ]. Curiosamente, incluso noté una correlación muy clara entre el sexo y mis propios niveles de sueño profundo, y cualquier cosa que mejore el sueño profundo es muy valiosa.

Hay evidencia de que el sexo aumenta nuestra neurogénesis y neuroplasticidad. [ 1 ]

Tener buen sexo requiere demasiado tiempo y energía:

Salir con alguien lleva mucho tiempo. Gran parte de ese tiempo se pierde. En personas que no encajan bien. En cosas idiotas como usar Tinder o ir a discotecas (joder con el sueño). Citas casuales = intercambiar nuestro tiempo y energía por sexo y reafirmar nuestro ego de que somos deseables.

Las relaciones monógamas a largo plazo pueden ser excelentes si estamos juntos con alguien que sea un verdadero amigo y comparta nuestros valores: estuve en un MLTR que realmente mejoró mi vida y podría volver a suceder. Pero los MLTR son una solución desafiante para los deseos sexuales. La biología humana no es monógama. Cito: “ En general, de las 1.231 culturas del Ethnographic Atlas Codebook, el 84,6 % se clasifican como polígamos [un hombre, muchas mujeres], el 15,1 % como monógamos y el 0,3 % como poliándricos [una mujer, muchos hombres]. ” [ 1 ].

El simple hecho de pagar por sexo en reuniones únicas en efectivo fuera de Internet es francamente desagradable emocionalmente.

La masturbación no brinda los mismos beneficios por alguna razón. Parece que engañamos a nuestros cerebros, pero no del todo.

Mi solución en este punto de la vida es simple:

Tengo agentes de la industria del modelaje rusa/europea que organizan citas/sexo para mí (que yo pago, organizan toda la logística, no tengo que hacer nada en absoluto).

Todo esto está sorprendentemente bien organizado. Piense en un "bot de mensajería o un perfil de Instagram cerrado que envía ~ 50 carteras nuevas al día: carteras detalladas y de alto perfil con videos, enlaces a portadas de revistas y perfiles de Instagram".

Estos chicos también pueden actuar como una agencia de citas. Como en " ve a buscarme chicas de 18 a 20 años de pequeños pueblos que estudien ciencias/ingeniería, que sean hermosas como a mí me gusta, que tengan una personalidad agradable y que nunca se hayan acostado con alguien por dinero, pero que quieran conocer a un chico exitoso que les ayudará en la vida. ”

Si me llevo bien con una chica en particular (lo que sucedió varias veces), seguimos reuniéndonos cuando nos da la gana. Sin expectativas de relaciones ni reclamos mutuos.

Hay maneras fáciles de hackear la química emocional. Medite o tome con cuidado las drogas adecuadas juntos, tenga relaciones sexuales justo después de un entrenamiento en el gimnasio, aumente las hormonas, haga cosas divertidas como ir a un club de swing.

Una gran razón por la que decidí que esto es óptimo son todas las historias de "chico rico que acosa a las mujeres". De esta manera, todos consienten sin ambigüedades y honestamente. Con expectativas claras. Y un rastro de datos.

Básicamente: puedo tener sexo con mujeres que encuentro atractivas, cuando tengo ganas. Todo el valor psicológico y fisiológico del sexo, con muy poco tiempo o coste emocional. Y sin riesgos porque todos contentos.

La sociedad nos dice que “el tipo correcto” de sexo necesita X meses/fechas de conocerse para ser bueno. Y, por supuesto, “no debe basarse en la apariencia o el dinero” (una teoría fácilmente refutada por la existencia del maquillaje y los Lamborghinis).

En realidad, el sexo increíble solo necesita presionar los botones bioquímicos correctos. Eso es todo.

Muchos de ustedes hacen las cosas que yo hago en silencio. O fantasear con hacerlo. Solo hazlo abiertamente. Te verás confiado y empoderado. El mundo no puede decirte que no hagas lo que quieres.

Por cierto, creo que las relaciones correctas a largo plazo pueden ser increíbles y valiosas. Quiero que estos sean honestos y basados en una conexión genuina. No en "Estoy muy cachondo, voy a perder el tiempo para ligar con mujeres en las que en realidad no tengo ningún interés a largo plazo".

Finalmente, si cree que es “misoginia” perseguir sus propios deseos y alentar a todos, independientemente del género, a hacer lo mismo, puede consultar la definición de “misoginia”.

Hormonas:

Punto clave: tus hormonas probablemente estén jodidas. Arréglalos, mejora el estado de ánimo, la energía y la salud. Y, en general, hace que la vida sea increíble.

Por razones relacionadas con la vida moderna (estrés, falta de sueño, contaminación, etc.), la mayoría de nosotros tendrá hormonas subóptimas.

Esto es difícil de solucionar sin la costosa ayuda y pruebas profesionales. Pero realmente vale la pena explorarlo. La idea general es:

probar todos nuestros sistemas hormonales varias veces comprender la investigación u obtener un endocrinólogo de alta calidad para identificar oportunidades (p. ej., si la TSH es >2, es posible que tengamos una oportunidad relacionada con la función tiroidea). explorar intervenciones, probarlas, ver cómo nos sentimos, probar biomarcadores nuevamente. optimizar y repetir

Mi cambio de testosterona en ~ 2 meses (después de bloquear los receptores de estrógeno hipofisarios con clomid)

Tenía niveles de hormonas tiroideas y testosterona “por debajo del promedio pero clínicamente normales”. Impulsado tanto a través de intervenciones específicas descritas en mi publicación anterior.

Esto mejoró el estado de ánimo y aumentó la energía de una manera bastante material. Además, la testosterona es bastante importante para la inteligencia social (se explica en una sección posterior). Aumenta el comportamiento seguro, agresivo y dominante, así como la voluntad de asumir riesgos. El lenguaje corporal y los comportamientos asociados hacen que sea más fácil lograr que las personas escuchen lo que dices y hagan lo que quieres.

Ayuno intermitente:

Punto clave: comer una vez al día te hace más inteligente y saludable.

Como solo una vez al día, al final de la tarde o temprano en la noche, y ayuno durante 24 horas. Hago esto casi todos los días. Este:

Tiene importantes beneficios para la salud al promover la autofagia (el Premio Nobel de Fisiología o Medicina de 2016 se otorgó al descubridor de este mecanismo), reduciendo las probabilidades de cáncer, enfermedades cardíacas y Alzheimer.

Ahorra un montón de tiempo. Comer una vez al día es una gran ganancia de tiempo porque elimina el cambio de contexto.

Previene el bajón vespertino y mantiene nuestra mente alerta por más tiempo.

Mejora directamente la inteligencia a través de la mejora de BDNF/neuroplasticidad.

Aquí hay ~70 estudios de apoyo . Existe un consenso científico muy amplio de que el IF es excelente para usted.

Básicamente nos hace más inteligentes, ahorra un tiempo valioso y nos hace más saludables. Piense en la gran ventaja que es tener una hora adicional de enfoque nítido al día durante 30 años. ¡Y viviremos más!

También es natural. Toda esa estupidez de desayunar y comer 5 veces al día ignora la pregunta muy obvia: ¿realmente crees que evolucionaste para tener un buffet las 24 horas? ¿Crees que los cazadores-recolectores comían 5 veces al día?

Esto es realmente una obviedad. Un poco duro al principio, pero el cuerpo y la mente se adaptan rápidamente.

Cetosis dietética

Punto clave : tu cuerpo y tu mente funcionan mucho mejor si no comes azúcar, alimentos procesados y cereales. Porque ¿adivinen qué? ¡La evolución te diseñó para comer principalmente grasas!

Una explicación simplificada de la cetosis es que estamos cambiando nuestros cuerpos para quemar grasa en lugar de glucosa. Esto requiere comer casi todas nuestras calorías de la grasa, y se puede medir con bastante precisión a través de muestras de sangre en los dedos.

Mi cetona (izquierda) y glucosa (derecha) en mmol/l en un día aleatorio

El argumento fundamental por el que la cetosis es buena es el siguiente:

Para una reacción oxidativa, la descomposición de cetonas entrega más energía (20-30 % más) que la descomposición de glucosa [ 1 ]. Es básicamente un combustible más limpio que “oxida” menos todos nuestros sistemas por unidad de rendimiento entregado. Mi doctor Peter Attia hace un gran trabajo al explicar los detalles en una serie de artículos aquí [ 1 ].

Puedo oírte argumentar " sí, claro, entonces la evolución no nos hizo de esta manera y Serge cree que puede modificar el metabolismo de su cuerpo para ser un 20-30 % más eficiente ". En realidad, esto nos está devolviendo a aquello para lo que nos construyó la evolución. Antes de que empezáramos a cultivar granos, los carbohidratos y los azúcares rara vez estaban disponibles. Básicamente, solo podíamos obtenerlos de arbustos de bayas y colmenas. El alto consumo de grasas en la dieta y la cetosis es nuestro estado natural.

Existe una gran cantidad de evidencia que sugiere que la cetosis es ventajosa. Aquí hay otros más de 70 estudios si desea leer al respecto .

El problema es que la cetosis es muy difícil en el mundo moderno. Mucho más difícil que el ayuno intermitente. La razón es que los azúcares y los carbohidratos están en todas partes + que son muy adictivos. Y para estar en cetosis, realmente tenemos que comer casi cero azúcares y nuestros carbohidratos deben limitarse a una pequeña cantidad de fruta + lo que obtendremos de las verduras.

Parece que hay una tecnología interesante en el horizonte: HVMN, una empresa de biohacking financiada por Marc Andreessen, ha desarrollado el primer éster de cetona de grado comercial que realmente aumenta las cetonas de forma rápida y significativa (obtuve 0,5 => 3,4 en 15 minutos para esos en el saber), y reduce la glucosa en sangre. Los productos de sal de cetona más antiguos no obtienen un resultado tan bueno.

Cuando tomé su éster de cetona (nota: no gano ninguna tarifa de referencia ni nada parecido de ellos, aunque soy amigo del fundador), sentí una afluencia rápida y duradera de energía/enfoque. Otro efecto particularmente agudo fue la necesidad de respirar menos: en la actividad normal, en la sauna y en una carrera de intervalos.

En este momento, esto es costoso (~ $ 3000 / mes para permanecer en ceto todo el día) y desagradable (las cosas saben ... realmente mal, aunque Geoff, el director ejecutivo, dice que esto se solucionará en breve). Ojalá ambos mejoren. Realmente me gustan los efectos que percibí hasta ahora, así como la ciencia detrás de los beneficios para la salud de las cetonas. Probablemente tomaré esto todos los días además de mi dieta cetogénica intermitente.

Ejercicio:

No hay mucho que agregar a lo que escribí en mi artículo anterior: haz entrenamiento a intervalos (no tonterías de cardio o maratones largos), haz ejercicios pesados de articulación de la cadera, siéntate menos. Es probable que esto contribuya a la inteligencia a través de los sistemas hormonales, el sueño, el control del estrés, etc.; e incluso si no fuera así, querrías hacerlo por los beneficios para la salud.

Distracciones y basura cognitiva adictiva: elimínelas

Punto clave: la tecnología, las notificaciones y los medios de comunicación son vampiros que absorben nuestro tiempo y energía.

Muchas cosas requieren un trabajo profundo y concentrado. Cambiar de contexto es caro. Si nos distraemos de escribir código con una llamada telefónica de 5 minutos, no perdemos 5 minutos, podríamos perder horas de excelente trabajo.

Hay más. Cada vez que una notificación, una llamada telefónica o un video de YouTube nos distraen, nuestras redes neuronales se reconectan. Nos volvemos más distraídos. Menos capaz de concentrarse. Más adicto a estas cosas.

Nos volvemos más estúpidos.

La tecnología y los medios modernos están diseñados deliberadamente para volvernos adictos. Un par de citas de altos ejecutivos de Facebook sobre esto:

“ Tus comportamientos, no te das cuenta, pero estás siendo programado... tienes que decidir cuánto estás dispuesto a ceder, qué parte de tu independencia intelectual”, “mi solución es que ya no uso estas herramientas. No lo he hecho durante años. “[mis hijos] no pueden usar esta mierda. ” — Chamath Palihapitiya, ex director de Crecimiento de Facebook [ 1 ]

“ El proceso de pensamiento que se llevó a cabo para crear estas aplicaciones, siendo Facebook la primera de ellas,... se trataba de: '¿Cómo consumimos la mayor cantidad posible de su tiempo y atención consciente?'... exactamente el tipo de cosas que le gusta a un hacker. a mí mismo se me ocurriría, porque estás explotando una vulnerabilidad en la psicología humana. ” — Sean Parker, expresidente de Facebook [ 2 ]

Esto no se limita a las aplicaciones sociales. Los medios de comunicación, desde Buzzfeed hasta el New York Times, exageran las amenazas, optimizan los titulares de clickbait y, en general, hacen todo lo posible para que nos preocupemos por cosas que en realidad son totalmente irrelevantes para nuestras vidas.

Así es: los medios de comunicación que afirman mantenernos informados y se quejan de que Facebook diseña tecnologías adictivas en realidad prosperan secuestrando nuestras mentes, absorbiendo nuestro tiempo y energía. Y directamente nos convierte en personas más estresadas, negativas, estúpidas.

¿De verdad quieres pasar tus días y tus limitados recursos de atención preocupándote por lo que hará Kim Jong-Un? Por qué. la mierda Tú. ¿Cuidado?

(Si cree que preocuparse por Kim Jong-Un de hecho proporciona valor, lo desafío a publicar en los comentarios una lista de decisiones específicas que la lectura de noticias políticas lo ayudó a tomar en 2017, y qué resultados concretos y valiosos resultaron de estas decisiones ).

Aquí hay algunas ideas sobre cómo podemos abordar este desafío:

Esta es la pantalla de inicio de mi iPhone. Está diseñado deliberadamente para estar despejado y hacer que lea libros (Kindle), escuche podcasts y audiolibros (Overcast, Audible) y use mi producto más reciente ( Mirror Emoji Keyboard ). Considere eliminar Safari y los mensajeros de esta pantalla porque, aunque son indispensables, no queremos dar señales a nuestra mente para usarlos. Hubo un efecto notable: después de que los perdí de vista, dejé de revisarlos sin una buena razón. Además, mi iPhone se cambia a escala de grises y se atenúa (pero no puedo capturarlo). La idea es hacer que todo sea menos colorido/atractivo/adictivo (puedes hacer esto en Accesibilidad).

Mi escritorio es igualmente ordenado y minimalista.

Todas las notificaciones de mi teléfono están desactivadas excepto Calendario y Uber. Facebook, Instagram y aplicaciones similares se eliminan.

Intentos inútiles de llegar a Netflix

Tengo una VPN tanto en mi Mac como en mi iPhone que prohíbe el tráfico web a las redes sociales y todos los sitios de noticias en todo momento.

Agrego esta lista negra de sitios al archivo Mac Hosts para que sea más difícil sortear la prohibición. Aquí hay una guía para hacer esto.

Uso mensajeros/correo electrónico, pero no notificaciones. Intentar llegar a no más de 2 o 3 bloques de respuestas al día. Raramente contesto el teléfono, y nunca de personas desconocidas. Claro, podemos perder algunas oportunidades, pero en realidad, ¿a quién le importa? La vida está llena de oportunidades si tenemos mucho tiempo y energía.

Vivo en hoteles. Pero si alguna vez compro una casa, también estará diseñada para desencadenar comportamientos correctos. Desde habitaciones despejadas que provocan foco, hasta imágenes de azúcar junto a células cancerosas en la cocina. Esta mierda funciona.

No he encendido un canal de televisión una sola vez durante al menos 10 años. Sin exagerar.

Hay trucos físicos que pueden ayudar a mantener la concentración al reducir los datos sensoriales entrantes. Mis favoritos son los tapones para los oídos Etymotic + auriculares Bose Active Noise Cancelling en la parte superior; y sudaderas con capucha para reducir el campo visual. Útil cuando hay mujeres atractivas :). Leí en alguna parte que aquellos de ustedes que van a las competencias de memoria compran anteojos oscurecidos y les perforan agujeros para minimizar aún más el campo de visión cuando están enfocados. Quiere probar esto, en realidad tiene mucho sentido dada la cantidad de capacidad intelectual que utiliza nuestra visión.

Ignoro casi todas las solicitudes; reunirme con personas solo si puedo aprender algo de ellos o si son amigos; y casi nunca tenemos reuniones antes de las 2pm.

Hay muchas otras cosas. El punto clave es que busco implacablemente las razones por las que no pude obtener suficiente flujo en un día en particular y elimino estas razones.

Algunos de ustedes pueden sentir que esto es extremo y que no vale la pena invertir tiempo. Realice un seguimiento de cuántas horas desperdicia en procrastinación, redes sociales, artículos de noticias, etc. en un mes típico. Para mí, ese número solía ser varias horas al día y ahora se acerca a cero. Nuestra inversión en el control de nuestro espacio de información se amortiza muchas veces. Y es fácil una vez habituado.

Esta sección es también la razón por la que elijo no tener hijos. Ninguno de nosotros estará en desacuerdo con que los niños distraen mucho, interrumpen el sueño durante años; son generalmente un costo masivo de tiempo, enfoque y energía; y tienen riesgos materiales de no funcionar, por razones fuera de nuestro control.

Simplemente no veo el ROI en los niños dadas mis metas. Nunca me devolverán el tiempo, el enfoque o la energía. No tiene sentido transmitir nuestros genes una vez que podamos vivir para siempre (y hay buenas razones para pensar que algunos de nosotros lo haremos). Podemos tener otros proyectos significativos a largo plazo. Y si alguna vez nos sentimos solos, podemos tomar MDMA con amigos o aumentar nuestras hormonas y neurotransmisores. La verdadera felicidad está en nuestro estado bioquímico. Podemos tenerlo sin pasos intermedios.

PARTE 3.2: INTELIGENCIA SOCIAL — PERSUASIÓN

Inteligencia Social: mucho más inteligente que IQ

Malas noticias para los introvertidos de alto coeficiente intelectual entre nosotros. Donald Trump es más inteligente que nosotros.

Simplemente irradiando intelecto

Sobrevivió repetidamente a través de bancarrotas que nos habrían destruido a la mayoría de nosotros si hubiéramos estado en su lugar. Tocó los medios como un violín. Se convirtió en presidente de los EE.UU. Y él no es una maravilla de un solo golpe con suerte. Ha estado logrando durante décadas cosas que a la mayoría de nosotros nos gustaría mucho lograr.

Esto no es un respaldo de él. No me gusta lo que hace. Pero su "capacidad para realizar tareas complejas" (es decir, inteligencia) es alta. Y está basado en SI. Lenguaje corporal. Una comprensión de los botones emocionales humanos. Que el cerebro humano equipara atención y credibilidad. Incluso si realmente no te gusta, tiene sentido aprender algunas de sus técnicas.

(Hice una apuesta de $20k para que Trump ganara la presidencia 15 meses antes de las elecciones. Para aquellos de nosotros con una alta inteligencia social, siempre fue obvio que Trump ganaría).

Debemos reconocer que la inteligencia social es mucho, mucho, mucho más poderosa que el coeficiente intelectual. La razón por la que la inteligencia social es tan poderosa es que escala. La comprensión de los botones emocionales humanos nos permite agradar a otros y apoyarnos con sus habilidades, sin importar quiénes sean.

Un alto coeficiente intelectual y la capacidad de debatir con lógica formal también son útiles, por supuesto. Los aviones no vuelan por emociones. Pero si nosotros, después de toda una vida de observarnos a nosotros mismos y a otros humanos, creemos que podemos usar la lógica/los hechos/el coeficiente intelectual para persuadir/dirigir/conectarnos con otros, somos verdaderamente estúpidos.

Hay mucha evidencia de que la inteligencia social y el estatus social tienen muchos efectos de segundo orden en la inteligencia: neurogénesis, felicidad, inteligencia, volumen cerebral, deseo de competir, menor estrés, etc. Aquí hay un libro completo lleno de evidencia de apoyo de Robert Sapolsky. , un destacado neurólogo de Stanford. Y para que no pensemos que esto se debe solo a la desigualdad social humana, gran parte de la investigación se replica incluso para la inteligencia social y el estatus social de los monos (lea el libro).

Entonces, ¿cómo lo impulsamos?

El requisito previo es internalizar verdaderamente que los humanos son "irracionales". Pero la irracionalidad es altamente predecible. Tenemos que entender y creer esto, en nuestro núcleo más profundo.

Ejemplo favorito de "irracionalidad" (soy muy consciente de que los estudios de cebado son controvertidos):

Cuando escuchamos música francesa en una tienda de vinos, nuestras preferencias se desplazan materialmente hacia los vinos franceses. Incluso si nunca nos damos cuenta de la música.

La razón por la que las cosas funcionan de esta manera es en realidad muy lógica.

En algún lugar de nuestra mente hay redes neuronales para Francia, la música francesa, el vino francés, la imagen de la bandera francesa. Están vinculados entre sí. Así es como sabemos que estos están relacionados de alguna manera. La activación de la red French Music activa todas las redes vinculadas, incluidas las redes de Francia y French Wine. Por lo tanto, la señal entrante en la red de vino francés es un poco más fuerte que en la red de vino italiano en este momento. Eso cambia nuestras probabilidades de decisión. Sin que nos demos cuenta.

Todos nosotros somos máquinas programables y hackeables.

Entonces, ¿cómo puede ayudar el biohacking a nuestro SI?

Un ejemplo de lenguaje corporal confiado

El lenguaje corporal, el contacto visual y el tono de voz tienen un mayor impacto persuasivo que las palabras que decimos. La bioquímica impacta en estas cosas. Por ejemplo, la testosterona es tanto una causa como una consecuencia del lenguaje corporal confiado [ aquí hay una charla de TED sobre esto ]. Verse y actuar de manera dominante a su vez mejora nuestra efectividad de persuasión: otros humanos están mucho más interesados en lo que tenemos que decir. Y este sesgo hacia la confianza está tan profundamente arraigado que permanecerá mientras seamos humanos. Elevo mucho mi testosterona a través de terapias personalizadas (ver mi artículo anterior para más detalles).

Todas las herramientas antiestrés (ISRS, litio, etc.) mejoran aún más su lenguaje corporal de confianza relajada. Todos queremos interactuar con personas positivas, seguras de sí mismas y sin estrés.

Recientemente, un importante empresario de Silicon Valley me dijo que usa bloqueadores beta para mantener la calma en las grandes charlas públicas. Luego descubrí que este es uno de los favoritos de los concertistas de piano entre ustedes. Todavía no lo he probado, pero acabo de recibir un poco de propranolol. Suena como una idea genial. Si en una negociación estresante tenemos la cabeza fría y un ritmo cardíaco de 70 mientras que la contraparte está en 120+, tenemos una ventaja intelectual material.

MDMA tiene toda su sección separada.

Hay muchos otros trucos. Si quiero ser agresivo/apasionado en un lugar público, hago una serie de 50 flexiones justo antes. Si quiero estar más tranquilo, medito.

Lo más importante es que con nuestras enormes reservas de Inteligencia Aplicada podemos invertir en SI. Lea libros [ mi lista incluye algunos favoritos sobre el tema ]. Ver videos de nosotros mismos y practicar frente a un espejo. Haz charlas públicas. Escribir artículos de blog persuasivos. Tener conversaciones profundas con amigos y familiares. Estudia clases de neurociencia. A lo largo de las décadas, podemos convertirnos en lo que Scott Adams llama un experto en persuasión [ lea su increíble libro sobre persuasión, Trump y por qué los humanos no son racionales ].

MDMA: la droga de la inteligencia social

Recientemente di una charla sobre biohacking a una audiencia de ~200 líderes exitosos en San Francisco. Cuando les pregunté cuántos de ellos tomaron la droga MDMA (clasificación 1 ilegal en los EE. UU.), >50% de las manos levantaron la mano.

Piense en eso por un segundo.

No te estoy diciendo que lo tomes. Pero en mi experiencia subjetiva, MDMA impulsó la inteligencia social más que cualquier otra cosa. Sus efectos eran permanentes y sumamente beneficiosos.

La investigación científica dice que los riesgos de MDMA (éxtasis) parecen ser mucho más bajos que los del alcohol y el tabaco [ aquí hay varios estudios ; esto es obvio para cualquiera que haya mirado alguna vez la ciencia]. La FDA está a punto de aprobarlo para el tratamiento del PTSD y dice que es un "gran avance" [ 1 ].

El escenario en el que lo tomo es fiestas largas y relajadas con amigos/familiares, excelente música y ambiente, suministro conocido con una medición precisa.

Para los que no lo hemos probado: los efectos son:

Las ansiedades sociales y el ego desaparecen. Nos sentimos libres de decir a los demás lo que realmente pensamos y sentimos, sin preocuparnos de ser juzgados. Podríamos pensar que hacemos estas cosas de todos modos, pero este es un nivel diferente de apertura emocional, confianza y libertad.

Disfrutamos mucho de interactuar con quienes nos rodean y sentimos una profunda empatía por ellos. Somos extremadamente extrovertidos: construir una conexión profunda con alguien que acabamos de conocer es trivial.

No hay diálogo interno sobre el futuro o el pasado. Estamos completamente en el momento, como después de una meditación intensamente profunda.

Lo interesante es que, para mí, todos los efectos anteriores se mantuvieron de forma permanente, aunque no son tan fuertes mientras estoy con MDMA.

El mayor beneficio es que me sentí extremadamente cómodo al ser abierto sobre quién soy y lo que siento. En este artículo admito públicamente tomar drogas ilegales y pagar por sexo. Es trivialmente fácil para mí decir cuál solía ser mi mayor inseguridad ( estatura: 5'8 y pasé años agonizando por eso ) o la mentira más vergonzosa de mi vida ( mentí sobre ingresar a Stanford GSB antes de que realmente lo hiciera; al Decano de Admisiones; todavía no estoy seguro de cómo lo persuadí para que me dejara entrar a pesar de esto ). Todos mis amigos y familiares leen estos artículos por cierto.

Es extremadamente liberador que no nos importe en absoluto lo que los demás piensen de nosotros. Y simplemente ser quienes somos.

Y aquí está la cosa: todos AMAMOS a aquellos de nosotros que somos tan abiertos y honestos. Nos hace interesantes. Memorable. Confiable. Relacionable. Confidente. Hace que sea fácil entrar en conversaciones profundas, lo que construye relaciones. Es mucho más fácil conseguir lo que queremos en la vida cuando no tenemos miedos y lo pedimos directamente. Y muy pocos de nosotros usamos este truco extremadamente poderoso.

El alcohol (88 000 muertes/año en EE. UU.), el tabaco (480 000 muertes) y los analgésicos opioides (15 000 muertes) son legales, pero la MDMA (50 muertes) no lo es. Claramente, muchos de nosotros entendemos esto y no respetamos esta ley (>50% en mi muestra de San Francisco dijo abiertamente que usaba MDMA, mientras que casi nadie fumaba tabaco).

Las leyes de drogas poco científicas e irracionales socavan la autoridad moral de la ley en su conjunto.

PARTE 3.3: INTELIGENCIA CLÁSICA Y DINÁMICA: CI Y LA CAPACIDAD DE APRENDER

Modafinilo: probado para mejorar nuestra Inteligencia Aplicada y Clásica

Un estudio reciente en Oxford revisó todos los estudios en inglés sobre Modafinil durante 25 años, y concluyó que Modafinil mejora significativamente la atención, la función ejecutiva y el aprendizaje ( es decir, la inteligencia, en su forma más clara imaginable ) de humanos sanos sin privación de sueño cuando realizan actividades complejas . tareas , y sin efectos secundarios o cambios de humor en absoluto . [ 1 ].

Tomo 100-200 mg todos los días por la mañana (lo más temprano posible) y planeo hacerlo siempre. Como anécdota, algunas personas descubren que su sueño se ve interrumpido.

El país que primero decida dar modafinilo gratis a todos sus ciudadanos obtendrá enormes beneficios competitivos en la economía global.

Adderall: tiene sus usos

Solía tomar Adderall XR (diariamente durante muchos años). Adderall es muy efectivo y bastante seguro (aquí hay una gran revisión de la ciencia , y sugiere claramente que Adderall puede brindarle una concentración sobrehumana sin mucho riesgo real).

Cambié a Modafinil porque descubrí que Adderall me ponía más ansiosa y me facilitaba concentrarme en cosas sin importancia.

Todavía lo tomo ocasionalmente cuando necesito hacer algo aburrido pero importante. Por ejemplo, en mi última empresa, leí/edité documentos legales clave en Adderall. Y los mecanismos que incorporé dieron ventajas de negociación años después. Al revisar 200 páginas de jerga legal densa, un abogado inversor de $ 1000 / hora es borrado por un fundador en Adderall.

Pero en general no lo recomiendo. Muy poderoso.

Neurogénesis, Neuroplasticidad y Aprendizaje

Punto clave: muchas cosas en este artículo te ayudan a desarrollar nuevas neuronas. que te ayuda a aprender. si no aprende constantemente cosas nuevas y desafiantes, su inteligencia se degrada. Ah, y LSD.

El aprendizaje en sí mismo es una habilidad que necesita ser desarrollada. Para obtener una descripción general de la neurobiología del aprendizaje, recomiendo completar la clase Aprender a aprender en Coursera . Es fácil y muy valioso para todos nosotros, tanto para los que están en la escuela secundaria como para los que son directores ejecutivos.

El aprendizaje depende de la neuroplasticidad y la neurogénesis, es decir, la capacidad de nuestro cerebro para desarrollar nuevas neuronas y reconfigurar las conexiones sinápticas entre las neuronas existentes. Estos son impulsados por algo llamado BDNF, que es altamente modificable.

Ya mencionamos que varias cosas los mejoran: litio, ISRS, sueño, meditación, reducción del estrés, sexo, ayuno. Aquí hay algunos más:

suplementos Los que tomo: EPA/DHA Omega-3, Magnesio, Curcumina, Niacina, Rhodiola, Bacopa. Puede leer sobre todo esto en Examine.com .

Ejercicio, especialmente entrenamiento de intervalos de alta intensidad.

LSD [un montón de estudios relacionados en Nature ]

Aquí hay otros más de 50 estudios de apoyo .

Lo último sobre el LSD merece una mención aparte. Recientemente comencé a tomar microdosis de LSD. experiencia interesante No hay alucinaciones, pero la mente divaga, se enfoca intensamente en varias entradas sensoriales y vincula ideas de maneras novedosas e impredecibles. Me resulta imposible hacer un trabajo enfocado. Pero parece ser una forma increíble de disfrutar profundamente cosas como la música, el arte o incluso darse un baño. También parece ser una forma muy poderosa de cambiar la mente a un modo de pensamiento difuso después de un período de concentración intensa, lo cual es esencial para el aprendizaje (ver la clase mencionada anteriormente para obtener más detalles). El LSD, incluso en grandes dosis, es extremadamente seguro . Los seguiré usando de vez en cuando cuando quiera un día libre. NOTA: no mezcle LSD y litio .

Si usted es el tipo de persona que menosprecia a quienes consumen drogas ilegales, debe saber que Steve Jobs, Bill Gates, Richard Feynman, Thomas Edison y muchos otros importantes empresarios, científicos y líderes usaban drogas ilegales y a menudo se referían a ellas como crucial para su éxito.

Y, por supuesto, para mejorar nuestras habilidades de aprendizaje necesitamos seguir aprendiendo. Podemos aprender a codificar o completar clases de neurociencia o genética o física cuántica o francés o tocar el piano, en lugar de gastar nuestro valioso tiempo y nuestras neuronas en las fallas de los políticos, los hábitos de las celebridades o los detalles de los ataques terroristas. Incluso si nunca usamos la física cuántica, aprenderla nos hará más inteligentes y más capaces de aprender cualquier otro concepto, además de vincularlos a la física cuántica de maneras novedosas.

Suplementos:

Este artículo ya es bastante largo. Tomo muchos suplementos: más de 50 pastillas al día (esa es una imagen real arriba). Son básicamente cosas súper seguras (por ejemplo, ajo concentrado) que pueden tener beneficios plausibles. Más detalles en el artículo de salud.

Evitar la contaminación y las toxinas.

Punto clave: la contaminación y especialmente fumar daña tu cerebro.

Es bien sabido que muchos contaminantes dañan directamente el intelecto (plomo, mercurio); tienen efectos neurológicos ampliamente negativos (compuestos orgánicos volátiles como el estireno); e interrumpir la señalización hormonal (los xenoestrógenos están relacionados con la disminución de testosterona a largo plazo observada en todo el mundo).

Trato de evitar todo esto tanto como sea posible. En un nivel práctico esto significa:

Trate de vivir en un área de aire limpio + pase tiempo en espacios bien ventilados. Espero que alguien cree una máscara de filtro de aire personal conveniente y no demasiado aterradora que pueda usar cuando esté en las ciudades.

No beba líquidos calientes de recipientes de plástico y, en general, trate de evitar los plásticos cerca de su comida.

Coma comida local/orgánica costosa. No sabemos realmente lo que hay en él, por supuesto. Pero la comida cara es un juego de probabilidades. Se garantiza que la comida barata estará llena de varias cosas, desde antibióticos hasta pesticidas. Así es como lo hacen barato.

No fume ni pase tiempo cerca de fumadores. La nicotina es un nootrópico, pero todas las demás mierdas de los cigarrillos (benceno, estireno, etc.) no solo nos dan cáncer, sino que nos vuelven jodidamente estúpidos en el sentido más claro de la palabra . Aquí hay una cita de la EPA de los EE. UU.: “La exposición al estireno en humanos produce efectos en el sistema nervioso central (SNC), como dolor de cabeza, fatiga, debilidad, depresión y disfunción del SNC ”. [ 1 ]

Sé que usé la palabra "estúpido" muchas veces en este artículo, pero todo palidece en comparación con la estupidez de fumar.

Placebo

Placebo: definitivamente bueno para ti

Es probable que muchas de estas intervenciones tengan efectos placebo significativos. El placebo es increíble. Si tenemos una creencia genuina en la eficacia de una intervención, esa creencia en sí misma genera parte del efecto deseado. Esta es una de las observaciones más probadas en la ciencia médica.

El optimismo es saludable y bueno para nosotros en sí mismo.

Resumen

Hice este punto muchas veces. Pero esto se complica. Piense en lo inteligente que se volverá si tiene décadas de aprendizaje enfocado, un sueño increíble, excelente salud, práctica de habilidades sociales, creación de riqueza y poder. Una espiral ascendente que otros nunca alcanzarán. Y debido a que las ganancias en la sociedad se concentran exponencialmente en la parte superior, las ganancias de maximizar su inteligencia son grandes.

Y los hábitos de trabajo profundo también nos entrenan para tener un "tiempo de inactividad profundo". Para tener conversaciones profundamente interesantes con nuestros amigos y familiares, donde mostramos nuestras vulnerabilidades y llegamos al núcleo de quiénes somos. En lugar de mirar nuestros teléfonos y discutir distraídamente el clima (como lo hacemos la mayoría de nosotros).

Todo este enfoque no es solo saludable y útil para crear riqueza e influencia. También es una jodida manera increíble de vivir.

PARTE 3: CONCLUSIÓN

No es la capacidad de multiplicar fácilmente números grandes, sino la capacidad de ganar consistentemente, lo que hace que AlphaGo sea superinteligente en el dominio (muy limitado) de jugar al Go.

Así mismo somos inteligentes si logramos metas complejas. Estúpido si no lo hacemos. Esa inteligencia se basa en nuestra bioquímica.

Este artículo trata sobre ejecutar extremadamente bien. También debe elegir el objetivo correcto y vincularlo en diferentes marcos de tiempo. Tengo objetivos muy generales por década para los próximos 40 años => OKR (objetivos y resultados clave) bastante concretos para 2018 => OKR trimestrales => informan mis prioridades semanales y diarias. En otras palabras, puedo vincular mi elemento de acción de hoy " encontrar un entrenador que me ayude a entrenar mi voz para que sea más lento " con el OKR anual de " mejorar las habilidades de persuasión " para " convertirme en un dios poshumano inmortal en algún momento después de 2060 ".

Y ahora para el VERDADERO propósito de este artículo:

Este artículo tiene muchas sugerencias que pueden hacer que quienes las adoptemos sean más inteligentes, más felices y más influyentes. Y realmente disfruto ayudar a los demás.

Pero hay un propósito más profundo.

Quiero vivir en un futuro post-humano que esté alineado con los valores con los que me alineo: conocimiento, ciencia, tecnología, libertad, progreso, poder, abundancia, pura meritocracia, optimismo. Y donde el tribalismo, la religión, la tradición, los estados-nación, las emociones irracionales, el conservadurismo y el socialismo tienen mucho menos poder sobre el mundo.

Sé que solo aquellos de ustedes que tienen una cosmovisión tecnocrática muy similar internalizarán y adaptarán obsesivamente estos trucos. Aquellos de ustedes que creen en diferentes valores dirán que esto no está probado. Demasiado radical. Muy raro. Demasiado poco humano. Demasiado lejos en el futuro para preocuparse. Demasiado complicado.

Estas herramientas ayudarán al grupo que las adopte a ganar más influencia. Y así ayudar a avanzar aún más en una situación en la que aquellos de nosotros con valores similares a los míos influyan en la agenda de la humanidad. Esto creará un mundo mucho mejor que el que tenemos hoy.

Entonces, para mí, las líneas a lo largo de las cuales nos dividiremos en este enfoque son en sí mismas una característica del enfoque.

Este artículo, elaborado con conceptos deliberadamente llamativos como el sexo, las drogas ilegales y el miedo, está diseñado para ayudar a lograr el gran futuro en el que creo.

**************************************************** ****************

