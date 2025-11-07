Bibit PWM publica un retorno del fondo del 16,9% a medida que el clima de los mercados de criptomonedas "cruce"

, la segunda bolsa de criptomonedas más grande del mundo por volumen de negociación, reveló el rendimiento de octubre de su , destacando la continua estabilidad y los fuertes retornos en medio de un mes marcado por la volatilidad y las tensiones del mercado global. Dubai, UAE, November 7th, 2025/Chainwire/-- Bybit Gestión de la riqueza privada (PWM) Habitaciones Gestión de la riqueza privada (PWM) Destaca el rendimiento En la , Bybit PWM demostró una fuerza consistente en su cartera, subrayando el enfoque disciplinado de la división para gestionar la riqueza en mercados dinámicos. latest Bybit PWM newsletter for October 2025 Última newsletter de Bibit PWM para octubre de 2025 La escalada de las tensiones arancelarias entre EE.UU. y China, particularmente después de los desarrollos del 11 de octubre que desencadenaron liquidaciones generalizadas, combinada con la volatilidad de los ingresos de Big Tech a finales de mes para crear vientos negativos en los mercados de activos digitales. A pesar de estos desafíos, Bibit PWM mantuvo resultados resilientes. su fondo de mejor rendimiento registró una tasa porcentual anual (APR) del 16,94%, mientras que las estrategias basadas en USDT alcanzaron un APR promedio del 11,56%, y las estrategias basadas en BTC alcanzaron una media del 6,81%. los activos del fondo se alinearon a partir del 28 de septiembre de 2025, y los valores netos de los activos se calcularon utilizando el método de Retorno ponderado por el tiempo (TWR), comparado con el rendimiento de la arbitraje de financiación. Chart: Bybit PWM October 2025 Performance Overview \n \n “Nuestro rendimiento de octubre reafirma la importancia de la disciplina, la diversificación y la estrategia basada en datos en un entorno incerto”, dijo Jerry Li, jefe de Productos Financieros y Gestión de la riqueza en Bybit. “Seguimos priorizando la estabilidad para nuestros clientes mientras buscamos oportunidades que brinden rendimientos consistentes. “Nuestro rendimiento de octubre reafirma la importancia de la disciplina, la diversificación y la estrategia basada en datos en un entorno incerto”, dijo Jerry Li, jefe de Productos Financieros y Gestión de la riqueza en Bybit. “Seguimos priorizando la estabilidad para nuestros clientes mientras buscamos oportunidades que brinden rendimientos consistentes. El marco de inversión diversificado de Bybit PWM, respaldado por la infraestructura de nivel institucional de la bolsa, permite a los clientes de alto valor neto acceder a estrategias personalizadas diseñadas tanto para la conservación de la riqueza como para el crecimiento a largo plazo. #Bybit / #CryptoArk About Bybit * El **es la segunda bolsa de criptomonedas más grande del mundo por volumen de negociación, sirviendo a una comunidad global de más de 70 millones de usuarios.Fundada en 2018, Bybit está redefiniendo la apertura en el mundo descentralizado al crear un ecosistema más simple, abierto y equitativo para todos. Bybit Habitaciones Con un fuerte enfoque en Web3, Bybit se asocia estratégicamente con los principales protocolos de blockchain para proporcionar una infraestructura robusta y impulsar la innovación en cadena. Renombrado por su custodia segura, mercados diversos, experiencia de usuario intuitiva y herramientas de blockchain avanzadas, Bybit cierra la brecha entre TradFi y DeFi, empoderando a los constructores, creadores y entusiastas para desbloquear el pleno potencial de Web3. . Página web.com Página web.com Para más detalles sobre Bibit, por favor visite Ayuntamiento Prensa Ayuntamiento Prensa Para consultas a los medios de comunicación, por favor contacte: media@bybit.com Medios@bybit.com Para las actualizaciones, por favor siga: Bybit's Communities and Social Media Comunidades y redes sociales de Bybit Contacto Jefe de PR Tony en Habitaciones Medios@bybit.com \n \n Esta historia fue publicada como un comunicado de prensa por Chainwire bajo el Programa de Blogging de Negocios de HackerNoon. Esta historia fue publicada como un comunicado de prensa por Chainwire bajo el Programa de Blogging de Negocios de HackerNoon. El programa El programa