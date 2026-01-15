AppGuard critica AI Hyped Defenses; Expande su versión de Insider para su plataforma de próxima generación

McLean, Virginia, Estados Unidos, 15 de enero de 2026/CyberNewsWire/--Una nueva AppGuard ha sido lanzado, haciendo hincapié en las crecientes preocupaciones sobre el malware mejorado por la IA. La IA hace que el malware sea aún más difícil de detectar. Top 10 innovadores en ciberseguridad Top 10 innovadores en ciberseguridad El informe aboga por un cambio fundamental en el enfoque, destacando las limitaciones de las medidas de seguridad reactivas. En lugar de añadir o cambiar constantemente las capas de detección de las pilas cibernéticas, el perfil subraya la importancia de reducir la superficie de ataque de los puntos finales, una perspectiva que desafía las prácticas convencionales de la industria. La crisis de la brecha de detección: por qué la “IA mágica” fracasó El CEO Fatih Comlekoglu menciona que “no se puede seguir tratando de contar el bien del mal entre infinitas posibilidades. La industria está atrapada en una búsqueda inútil, acumulando herramientas de detección y añadiendo mejoras de IA que todavía no pueden cerrar la brecha fundamental.De hecho, las empresas ahora se enfrentan a una inundación abrumadora de alertas, con muchas organizaciones que se dice que empiezan a limitar la cantidad de datos que ingieren simplemente porque ya no pueden seguir adelante. La nueva amenaza: movimiento lateral a la velocidad de la IA Una vez que el control remoto se establece en un punto final, se dice que la IA adversaria ajusta las actividades del proceso malicioso en tiempo real para evitar la detección y adaptarse al entorno. Esto reduce drásticamente el tiempo que los defensores tienen que responder y agrava las deficiencias en la seguridad basada en la detección que dependen de aprobaciones o intervenciones humanas. Cada Cyber Stack necesita una capa "Default-Deny" La IA no puede analizar el infinito; la IA sólo puede analizar lo que puede, más rápido. En lugar de unirse a la persecución inútil, el “default-deny” o la confianza cero aplicada dentro de los puntos finales acorta la superficie de ataque. Al restringir lo que puede correr y lo que puede hacer la carrera, los ataques corren a las paredes, independientemente de la disfraz o la aceleración de la IA. El concepto es similar al fútbol: acorta el “campo de juego” del oponente, así como su “libro de juego”. Muchas capas basadas en controles pueden teóricamente recortar la superficie de ataque hasta cierto grado, pero pocos lo hacen de forma práctica, completa y sin fricción considerable. Mejor aún, se adapta automáticamente a los cambios en el punto final y a las variaciones de la técnica del malware. Menos reglas y menos cambios de reglas equivalen a operaciones más fáciles y mayor eficacia contra el malware, incluso el malware guiado por la IA. AI no es magia de detección, pero es útil Mientras que la IA se promueve cada vez más como un avance en la ciberseguridad, sigue siendo una forma de ajuste de patrones avanzados, sujeto a las mismas limitaciones que los métodos tradicionales de detección. En su lugar, la compañía ve a la IA mejorando su enfoque basado en controles para la protección de los puntos finales. Esto incluye mejorar la gestión de la superficie de ataque, minimizar las interrupciones a los flujos de trabajo legítimos y proporcionar una visibilidad más clara en la aplicación de políticas y eventos bloqueados. Anuncio: Expandido el lanzamiento de Insider para operadores veteranos Después del reconocimiento en el reciente perfil de innovadores de ciberseguridad, AppGuard ha reabierto su programa Insider Release.La iniciativa busca a profesionales de seguridad de puntos finales experimentados, en particular aquellos de MSSPs y MSPs que administran entornos de múltiples clientes, para proporcionar feedback práctico sobre la próxima plataforma de protección de puntos finales re-engineered de AppGuard. Los participantes seleccionados tendrán acceso temprano para desplegar el nuevo agente ligero en combinación con la nueva consola de gestión basada en la nube de AppGuard. Las plazas son limitadas y están reservadas para equipos cualificados con experiencia operativa probada. Los participantes seleccionados reciben: acceso temprano a la nueva consola de agentes y en la nube y influencia directa en las características finales y las prioridades de la hoja de ruta. Los lectores aplican aquí Los lectores aplican aquí Recursos \n \n \n \n \n AppGuard Página principal Leer el perfil de la industria de diciembre de 2025 Vídeo sobre AppGuard Solicite la liberación de Insider AppGuard Página principal Leer el perfil de la industria de diciembre de 2025 Vídeo sobre AppGuard Solicite la liberación de Insider Añadir AppGuard en cualquier lugar: eficacia y pragmatismo probados Añadiendo AppGuard a cualquier pila cibernética para detener lo que otras capas pierden por completo o detectan demasiado tarde: días cero, ransomware, inyección de procesos, robo de credenciales, robos de información, técnicas de vida fuera de la tierra. La eficacia de AppGuard no es teórica. Se ha probado repetidamente en el campo para organizaciones muy grandes a muy pequeñas.Por ejemplo, una de las aerolíneas más grandes del mundo, que gestiona más de 40.000 terminales, había sido atormentada por incidentes semanales de malware a pesar de implementar múltiples soluciones de ciberseguridad de alta calidad. Después de implementar AppGuard en 2019, la organización no ha experimentado violaciones de malware exitosas, un testimonio del impacto del producto en el mundo real. Sobre AppGuard Es la capa de protección de puntos finales basada en controles en tiempo real que detiene lo que las herramientas de detección pierden por completo o detectan demasiado tarde.Extiende los principios de Zero Trust al punto final mismo -abajo al proceso de computación- llenando una brecha crítica donde los modelos tradicionales de Zero Trust tratan el punto final como una caja negra. AppGuard AppGuard Añadiéndolo a cualquier pila cibernética proporciona protección de nivel empresarial con menos reglas, mucho menos ajuste y mucho menos sobrecarga operativa.AppGuard es ideal para organizaciones más pequeñas y grandes empresas cansadas de gastar fortuna en defensas porosas y pesadas de alerta que todavía fallan. Contacto El marketing por Eirik Iverson Encuentro Inc marketing@appguard.us \n \n Esta historia fue publicada como un comunicado de prensa por Cybernewswire bajo HackerNoon's Business Blogging Program. Esta historia fue publicada como un comunicado de prensa por Cybernewswire bajo HackerNoon's Business Blogging Program. El programa El programa