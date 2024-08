Todos los juegos de The Elder Scrolls en orden cronológico

Demasiado Largo; Para Leer

La línea de tiempo de Elder Scrolls se divide en Eras. El orden en que ocurren los juegos, según estas eras, es: Segunda era: The Elder Scrolls Online, The Elder Scrolls Adventures: Redguard Tercera Era (Parte 1): The Elder Scrolls: Arena, The Elder Scrolls Travels: Shadowkey, An Elder Scrolls Legend: Battlespire, The Elder Scrolls II: Daggerfall Tercera Era (Parte 2): The Elder Scrolls III: Morrowind, The Elder Scrolls IV: Oblivion Cuarta Era: The Elder Scrolls: Legends, The Elder Scrolls: Blades, The Elder Scrolls V: Skyrim En cada juego, se pueden encontrar numerosas referencias y personajes familiares. Es emocionante pensar en cómo el próximo título de Elder Scrolls podría conducir a una familiaridad aún mayor para los fanáticos de toda la vida.