3 consejos para convertirse en un entrevistador de nivel Sean Evans

¡Hey hackers! Si desea ser un escritor bien redondeado, tendrá que aprender algunas habilidades que van más allá de la escritura. investigación de SEO, divulgación de redes sociales y - entrevistas. Imagina que tienes la oportunidad de entrevistar a alguien que es crucial para una de tus historias. ¿Qué haces? ¿Qué preguntas haces? ¿Cómo no explotas tu oportunidad? To become a great interviewer, let’s take some lessons from one of today’s best interviewers, El anfitrión Sean Evans. Sean ha tenido un Who’s Who de celebridades en su show, y siempre los mueve con sus preguntas y estilo de entrevistas. Los calurosos 1 Investiga tu tema Este es uno de los aspectos más cruciales de ser un buen entrevistador, y es una de las primeras cosas que debe hacer. Dependiendo de lo bien conocido que sea su tema, esto puede ser complicado.Si son conocidos y han hecho otras entrevistas en el pasado, vea todas ellas.Cualquier entrevista, artículo o vídeo que pueda encontrar de ellos son nuggets de información que debe utilizar para aprender lo más posible sobre ellos. Descubra sus antecedentes profesionales, sus intereses, y cualquier curiosidad especial sobre ellos. Por ejemplo, descubra dónde fueron a la escuela o donde trabajaron anteriormente. Descubra lo que les gusta hacer en su tiempo libre: golf, ir a las películas, etc. Si mencionan historias divertidas o anécdotas, tome nota de ellos. Pero si estás entrevistado no es exactamente conocido, no te preocupes.Todavía hay investigación que puedes hacer.Mira su LinkedIn / cualquier red social. Usando esto, todavía podrás aprender lo suficiente sobre ellos. P.S. Una de las cosas más importantes para la investigación es cómo pronunciar su nombre.Si te presentas a la entrevista y pronuncias mal su nombre justo fuera del ratón, pensarán que has hecho absolutamente cero investigación.Aunque seas positivo sabes cómo decirlo, siempre es mejor comprobarlo dos veces. Quédate fresco, tranquilo y recogido No importa si estás hablando con una persona local en la calle o hablando con Tom Cruise; entrevistar a alguien puede ser nervioso. Tomaron el tiempo de su día para responder a sus preguntas, y no sólo eso, pusieron su fe en usted que sabía lo que estaba haciendo. Pero trate de no mostrarlo a su sujeto porque esperan que sea un profesional, incluso si esta es su primera vez entrevistando a alguien. Además, hay una buena posibilidad de que también estén nerviosos.Si ambos están en pánico, ¿quién va a manejar el barco? \n \n Si desea practicar la entrevista, ¿por qué no rellena este modelo de entrevista de tecnología? Si desea practicar la entrevista, ¿por qué no rellena este modelo de entrevista de tecnología? 3 Ser flexible Bueno, has hecho tu investigación, tienes tus preguntas todas preparadas, y has escondido tu nerviosidad profundamente dentro de ti. Todo se ha establecido, ¿verdad? Nope. Aquí viene el consejo más importante de todos. Si no te acuerdas de este artículo, al menos recuerda esto: ser flexible. Este es el aspecto más importante de ser un buen entrevistador. Por ejemplo, digamos que tienes 4 preguntas que quieres preguntar a tu sujeto: Q1, Q2, Q3 y Q4. Si, mientras responde a Q1, también responde a Q2 y Q3 al mismo tiempo, simplemente siga adelante. no seas tan rígido que aún les preguntes a Q2 y Q3. Otro buen ejemplo es este: si están respondiendo a Q1 y comienzan a hablar de algo que podría pasar fácilmente a Q4, saltar Q2 y Q3, y simplemente saltar directamente a Q4. Y por último, no tengas miedo de plantear preguntas en el lugar.A veces, tu sujeto comenzará a hablar de algo que no te preparabas en absoluto.No tengas miedo de aventurarte de tu lista de preguntas y hacer algunas preguntas de seguimiento sobre este nuevo tema. Su lista de preguntas bien investigada debe ser una guía, no una cárcel. \n \n Para un ejemplo de una buena entrevista, consulte esta entrevista HackerNoon CEO David Smooke llevado a cabo con Avi Schiffmann, CEO de Friend.com. Para un ejemplo de una buena entrevista, consulte esta entrevista HackerNoon CEO David Smooke llevado a cabo con Avi Schiffmann, CEO de Friend.com. Sean Evans implementa estos 3 consejos impecablemente en cada entrevista, y tú también puedes. ¡Eso es para la próxima semana! hasta la próxima vez! El equipo hacker