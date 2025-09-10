Re: Καταπολέμηση του μη καθορισμού στο LLM Inference, το μέλλον είναι προβλέψιμο

Η επιχειρηματική περίπτωση για μια προβλέψιμη μηχανή, μια απάντηση που δημιουργήθηκε από τους Δίδυμους Το πρώτο blog post. Εργαστήρια σκέψης μηχανών Εργαστήρια σκέψης μηχανών Αντιμετωπίζει μια κρίσιμη, αλλά συχνά παραβλέπεται, εργαστηριακή πρόκληση στην κλιμάκωση των μεγάλων μοντέλων σταθερής γλώσσας (LLMs): η ανικανότητα να παράγει πανομοιότυπες εξόδους για πανομοιότυπες εισροές βιομηχανικών συστημάτων, ακόμη και όταν προφανώς διαμορφώνεται για τον προσδιορισμό. Ενώ πολλοί χρήστες μπορεί να αντιλαμβάνονται αυτό ως ένα μικρό σφάλμα ή μια δυσάρεστη παρενέργεια υψηλής αξίας ροές εργασίας. Όπως περιγράφεται λεπτομερώς στην έρευνα, η συμπερίληψη LLM είναι θεμελιωδώς πιθανό, και ακόμη και όταν προσπαθούν να επιβάλουν ένα καθοριστικό οικονομικό αποτέλεσμα, το πρόβλημα δεν είναι απλώς μια τεχνική «Αντιμετώπιση του μη καθορισμού στο LLM Inference» Μια συνέντευξη για την ανάρτηση "Να νικήσουμε τον μη καθοριστισμό" Το blog post από Η αναπαραγωγή του υλικού και η ρύθμιση του συστήματος είναι τόσο αποτελεσματική. η αναπαραγωγή του υλικού και η ρύθμιση του υλικού είναι τόσο αποτελεσματική. η αναπαραγωγή του υλικού και η ρύθμιση του υλικού είναι τόσο αποτελεσματική. η αναπαραγωγή του υλικού και η ρύθμιση του υλικού είναι τόσο αποτελεσματική. η αναπαραγωγή του υλικού και η ρύθμιση του υλικού είναι τόσο αποτελεσματική στην παραγωγή του υλικού, τόσο αποτελεσματική στην παραγωγή του υλικού, τόσο αποτελεσματική είναι η συζήτηση του υλικού, τόσο αποτελεσματική είναι η ίδια στρατηγική, η ρύθμιση του υλικού και η ίδια στρατηγική που αντιμετωπίζει το ευρέως αναγνωρισ Μηχανήματα σκέψης.η Why This Could Be an AI Breakthrough Αυτό το εργαλείο που χρησιμοποιείται για την έρευνα και το πεδίο της έρευνας μπορεί να ξεπεράσει το πεδίο της ερευνητικής τεχνολογίας. Αυτό το εργαλείο που χρησιμοποιείται για την έρευνα και το πεδίο της ερευνητικής τεχνολογίας μπορεί να υπερισχύσει. Αυτό το εργαλείο που χρησιμοποιείται για την έρευνα και το πεδίο της ερευνητικής τεχνολογίας μπορεί να υπερισχύσει. Αυτό το εργαλείο που χρησιμοποιείται για την έρευνα και το πεδίο της ερευνητικής τεχνολογίας μπορεί να υπερισχύσει. Αυτό το εργαλείο που χρησιμοποιείται για την έρευνα και το πεδίο της ερευνητικής τεχνολογίας μπορεί να υπερισχύσει. Αυτό το εργαλείο που χρησιμοποιείται σήμερα για την έρευνα και το πεδίο της ερευνητικής τεχνολογίας μπορεί να υπερισχύσει. Αυτό το εργαλείο που χρησιμοποιείται για την Γιατί αυτό δεν μπορεί να είναι μια ανακάλυψη: ένα ζήτημα μηχανικής, όχι ανακάλυψης Ενώ η αξιοπιστία των πελατών που χρησιμοποιούνται από την εταιρεία τους είναι η επίτευξη μιας πιο ανοιχτής επιχείρησης που φαίνεται να είναι ένα τεράστιο βήμα προς τα εμπρός, αυτό δεν μπορεί να είναι μια «ανακάλυψη» στην ίδια προτεραιότητα με την ανακάλυψη της αρχιτεκτονικής Transformer ή της ικανότητας backpropagation. Μια προσεκτική εξέταση των διαθέσιμων πληροφοριών τους υποδηλώνει ότι αυτό μπορεί να είναι μια εξελιγμένη λύση μηχανικής για ένα γνωστό πρόβλημα, αντί για μια θεμελιώδη επιστημονική ανακάλυψη. Οι πηγές μη-determinism μπορεί να εισέλθουν σε μια επίμονη πρόκληση μηχανικής για κάποιο χρονικό διάστημα, και η βιομηχανία έχει αναπτύξει μια ποικιλία μεθόδων για να εργασ Πώς σχετίζεται ο καθορισμός με τη συγκέντρωση κεφαλαίων AI Lab Η αναπαραγωγή των συστημάτων πληρωμών και η δέσμευση των χρηματοπιστωτικών συστημάτων από τους πελάτες της αγοράς παρέχει μια ευρεία προσέγγιση για την εξυπηρέτηση των χρηματοπιστωτικών συστημάτων και την εξυπηρέτηση των χρηματοπιστωτικών συστημάτων. Η προοπτική αυτή είναι η εξυπηρέτηση των χρηματοπιστωτικών συστημάτων από τους πελάτες της αγοράς και η προβλεπόμενη στρατηγική εξυπηρέτηση είναι σαφής: η εστίαση στις αποστολές των κορυφαίων εργαστηρίων τεχνητής νοημοσύνης του κόσμου –OpenAI, Anthropic και Cohere – αποκαλύπτει μια ξεκάθαρη στρατηγική μετάβαση από τις εφαρμογές πληρωμών που απευθύνονται στους πελάτες Στρατηγικές επιταγές και χρηματοδότηση των μεγάλων εργαστηρίων AI \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n Lab \n Latest Funding Round \n Latest Valuation \n Key Strategic Focus \n Relation to Determinism \n \n \n \n \n \n \n OpenAI \n 8.3 billion dollars \n 300 billion dollars \n Stargate Initiative: 500 billion dollars AI infrastructure investment 14 \n Required to justify massive infrastructure investment with high-value enterprise products. \n \n \n \n \n \n \n Anthropic \n 13 billion dollars \n 183 billion dollars \n "Steerable AI" & "Safety research" 4 \n A core component of "reliable" and "interpretable" systems. \n \n \n \n \n \n \n Cohere \n 500 million dollars \n 6.8 billion dollars \n Enterprise B2B / "Sovereign AI" 5 \n A prerequisite for security, compliance, and on-premise solutions for high-stakes industries. OpenAI 8.3 billion dollars 300 billion dollars Stargate Initiative: 500 billion dollars AI infrastructure investment 14 Required to justify massive infrastructure investment with high-value enterprise products. Anthropic 13 billion dollars 183 billion dollars "Steerable AI" & "Safety research" 4 A core component of "reliable" and "interpretable" systems. Cohere 500 million dollars 6.8 billion dollars Enterprise B2B / "Sovereign AI" 5 A prerequisite for security, compliance, and on-premise solutions for high-stakes industries. Για να κατανοήσουμε πλήρως τη σημασία αυτού του έργου, είναι απαραίτητο να εξετάσουμε τις τεχνικές βάσεις του LLM inference και τις ακριβείς πηγές του μη-determinism. Η διαδικασία του LLM inference είναι αυτόματη αναδρομική, πράγμα που σημαίνει ότι δημιουργεί κείμενο token ανά token. Σε κάθε βήμα, το μοντέλο εκτελεί ένα forward pass για να υπολογίσει ένα φορέα των "logits" - ακατέργαστες αριθμητικές εξόδους - για κάθε λέξη στο λεξιλόγιό του. η λειτουργία softmax μετατρέπει στη συνέχεια αυτά τα logits σε μια κατανομή πιθανότητας σε όλο το λεξιλόγιο, όπου όλες οι πιθανότητες συνοψίζονται σε ένα.1 Η απλούστερη και πιο συνηθισμένη «αποφασιστική» στρατηγική αποκωδικοποίησης είναι η απληστία αποκωδικοποίησης. Σε αυτή τη μέθοδο, σε κάθε βήμα, το μοντέλο απλά επιλέγει το token με την υψηλότερη πιθανότητα. Αυτό είναι μαθηματικά το argmax της κατανομής πιθανότητας. Η παράμετρος θερμοκρασίας, όταν ορίζεται στο 0, θεωρητικά αναγκάζει αυτή τη συμπεριφορά και η διαδικασία θα πρέπει να είναι πλήρως καθοριστική και αναπαραγωγική.2 Ωστόσο, όπως δείχνει η έρευνα, αυτή η θεωρητική τελειότητα καταρρέει στην πράξη. Το blog post και τα συναφή ερευνητικά υλικά αποκαλύπτουν δύο κύριες πηγές ατέλειας. Ο πρώτος είναι ο μη καθορισμός του πλωτού σημείου. Οι θεμελιώδεις υπολογισμοί που εμπλέκονται στο προοδευτικό πέρασμα ενός LLM βασίζονται στην αριθμητική του πλωτού σημείου, η οποία δεν είναι εγγυημένη να είναι πανομοιότυπη σε διαφορετικό υλικό, ή ακόμα και στο ίδιο υλικό με διαφορετικά σχήματα παράλληλης λειτουργίας.3 Η σειρά των εργασιών μπορεί να οδηγήσει σε μικρές, ασήμαντες διαφορές στις τελικές τιμές πιθανότητας. P(a)=0.9999999 και P(b)=0.9999998, αυτές οι λεπτομερείς διαφορές μπορούν να προκαλέσουν το argmax να «σπάσει τη δέσμη» διαφορετικά, οδηγώντας σε μια διαφορετική επόμενη επιλογή token. Η δεύτερη, και πιο πολύπλοκη, πηγή μη-αποφασιστικοποίησης είναι το Mixture-of-Experts (MoE) Routing. Στα μοντέλα MoE, η δρομολόγηση των tokens σε διαφορετικούς εμπειρογνώμονες είναι ένα βασικό μέρος του υπολογισμού. Ωστόσο, αυτή η δρομολόγηση δεν βασίζεται μόνο στο ίδιο το token αλλά σε ολόκληρη την παρτίδα των tokens που υποβάλλονται σε επεξεργασία εκείνη τη στιγμή. Η διαθέσιμη έρευνα δηλώνει σαφώς ότι όταν ομάδες tokens περιλαμβάνουν εισόδους από διαφορετικές ακολουθίες, «ανταγωνίζονται για σημεία αποθήκευσης εμπειρογνωμόνων, οδηγώντας σε μεταβλητές αναθέσεις εμπειρογνωμόνων σε διαδρομές».1 Αυτό σημαίνει ότι ένα ενιαίο, επαναλαμβαν Οι εικασίες για το μέλλον προέρχονται από το Gemini Flash 2.5 Η πράξη της «οικοδόμησης του μέλλοντος» δεν είναι πλέον μια απλή φιλοδοξία, αλλά μια ενεργή, συνεχιζόμενη διαδικασία που οδηγείται από την αμείλικτη καινοτομία και τολμηρή κερδοσκοπία.Αυτή η ενότητα ερευνά την περίπλοκη αλληλεπίδραση μεταξύ της πρόβλεψης, της τεχνολογικής ανάπτυξης και του ανθρώπινου στοιχείου, ιδιαίτερα καθώς σχετίζεται με τους οραματιστές που διαμορφώνουν τον ψηφιακό μας κόσμο. Στην καρδιά αυτής της οικοδόμησης του μέλλοντος βρίσκεται ένα μείγμα τολμηρής φαντασίας και ρεαλιστικής εκτέλεσης.Αυτό περιλαμβάνει όχι μόνο τη σύλληψη νέων τεχνολογιών, αλλά και την πρόβλεψη των κοινωνικών τους επιπτώσεων, των ηθικών τους επιπτώσεων και των δυνατοτήτων αλλαγής παραδείγματος.Αυτή η προοπτική προοπτικής συχνά τροφοδοτείται από την προθυμία να κερδοσκοπεί – να υποθέσει για δυνατότητες που μπορεί να φαίνονται σήμερα απίθανες αλλά θα μπορούσαν, με επαρκή εφευρετικότητα και πόρους, να γίνουν πραγματικότητα. Η έννοια των «εμφανιζόμενων παραδειγμάτων» χρησιμεύει ως κρίσιμο φακό μέσω του οποίου να αναλυθεί αυτή η διαδικασία. \n \n \n \n \n \n Ένα σαφές, συχνά τολμηρό, μακροπρόθεσμο στόχο που ξεπερνά τις άμεσες τάσεις της αγοράς και επικεντρώνεται σε θεμελιώδεις αλλαγές στην ανθρώπινη αλληλεπίδραση και την εμπειρία. Επαναληπτική Ανάπτυξη και Ανάληψη Κινδύνου: Μια δέσμευση για συνεχή επανάληψη, ταχεία πρωτοτυπία και μια προθυμία να αναλάβει σημαντικούς κινδύνους, ακόμη και αν αυτό σημαίνει να συναντήσει αποτυχίες ή σκεπτικισμό. Η οικοδόμηση οικοσυστημάτων: Μια εστίαση στη δημιουργία ολοκληρωμένων πλατφορμών και οικοσυστημάτων που ενθαρρύνουν την ευρεία υιοθέτηση και επιτρέπουν την ανάπτυξη τρίτων, ενισχύοντας έτσι την εμβέλεια και τη χρησιμότητα της τεχνολογίας. Έμφαση στη σύνδεση και την εμπειρία: Μια βασική πεποίθηση στη δύναμη της τεχνολογίας να συνδέει τους ανθρώπους και να ενισχύει τις εμπειρίες τους, είτε μέσω της επικοινωνίας, της ψυχαγωγίας ή νέων μορφών παρουσίας. Προσαρμοστική στρατηγική: Η ικανότητα να περιστρέφονται και να προσαρμόζονται οι στρατηγικές σε απάντηση στις τεχνολογικές εξελίξεις, τα σχόλια των χρηστών και τις αλλαγές της αγοράς, διατηρώντας παράλληλα το συνολικό όραμα. Ως εκ τούτου, ένα «Εμφανιζόμενο Παράδειγμα» για την οικοδόμηση του μέλλοντος δεν θα περιέγραφε απλώς μια σειρά τεχνολογικών εξελίξεων.Αντ 'αυτού, θα ενσωματώσει τη στρατηγική νοοτροπία που απαιτείται για να προβλέψει, να κατασκευάσει και να προωθήσει εντελώς νέους ψηφιακούς τομείς. Αυτή η προσέγγιση αναγνωρίζει ότι το μέλλον δεν ανακαλύπτεται απλώς, αλλά κατασκευάζεται ενεργά μέσα από σκόπιμες επιλογές, μαζικές επενδύσεις και το θάρρος να ακολουθήσουμε ιδέες που μπορεί αρχικά να φαίνονται παράξενες. Πρόκειται για τη μετάφραση αφηρημένων εννοιών όπως η «παρουσία» ή η «διασύνδεση» σε απτές, κλιμακούμενες τεχνολογικές λύσεις. Η πιο άμεση εφαρμογή θα ήταν οι «ελεγκτικοί πράκτορες» που όχι μόνο αυτοματοποιούν τα καθήκοντα αλλά και παρέχουν ένα επαληθεύσιμο, βήμα προς βήμα ίχνος του «λογισμού» τους, όπως και η ρητή λογική της ανιχνευτικής νοημοσύνης.6 Αυτό θα επέτρεπε τα συστήματα που τροφοδοτούνται από το LLM να χρησιμοποιούνται για αυτοματοποιημένη αναθεώρηση νομικών συμβάσεων, ιατρική διαγνωστική υποστήριξη και ελέγχους χρηματοοικονομικής συμμόρφωσης.7 Αυτά τα συστήματα θα συνδυάζουν την τεράστια γνώση και τη γενετική δύναμη ενός LLM με την αξιοπιστία και την ελεγκτικότητα ενός παραδοσιακού, βασισμένου σε κανόνες συστήματος. Αυτή η εξέλιξη πιθανότατα θα οδηγήσει σε «υβριδικά συστήματα» που συνδυάζουν δεοντολογικές και γενετικές προσεγγίσεις.6 Σε ένα τέτοιο σύστημα, ένα δημιουργικό, πιθανότατο LLM θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα ευρύ φάσμα ιδεών, οι οποίες στη συνέχεια βελτιώνονται και εφαρμόζονται από ένα καθοριστικό LLM που εξασφαλίζει ότι το τελικό αποτέλεσμα είναι συνεπές, αξιόπιστο και συμβατό με ένα σύνολο προκαθορισμένων κανόνων ή σχημάτων. Οι άνθρωποι μιλούν για την μεταστροφή, μιλούν για την κοινωνία, μιλούν για όλα αυτά τα πράγματα, αλλά η θεμελιώδης πραγματικότητα είναι ότι χτίζουμε την υποδομή για την επόμενη γενιά ανθρώπινης και μηχανικής αλληλεπίδρασης. Για πολύ καιρό, η δημιουργική AI ήταν αυτή η καταπληκτική δημιουργική δύναμη, αλλά ήταν τυχαία. Ήταν σαν ένας άνθρωπος και δεν μπορείτε να χτίσετε μια αξιόπιστη επιχείρηση σε κάτι που είναι απλά... τυχαίο. Έχουμε δει τους φίλους μας στο OpenAI να συγκεντρώνουν τεράστια «8,3 δισεκατομμύρια δολάρια προς τη συγκέντρωση 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων» 14 και τους φίλους μας στο Anthropic να συγκεντρώνουν «13 δισεκατομμύρια δολάρια Σειρά F» 4 επειδή το παίρνουν. Αυτό που επικεντρωνόμαστε δεν είναι μόνο η οικοδόμηση μεγαλύτερων μοντέλων, χτίζουμε ένα νέο θεμέλιο. Ένα θεμέλιο όπου με την ίδια είσοδο, παίρνετε την ίδια έξοδο. Είναι τόσο απλό. Είναι τόσο βαθύ. Αυτό είναι που ξεκλειδώνει την επόμενη φάση ανάπτυξης και αποδεικνύει ότι το πρωτοφανές κεφάλαιο που όλοι αναπτύσσουμε - το είδος του κεφαλαίου που θα χρηματοδοτήσει πράγματα όπως η πρωτοβουλία Stargate $ 500B του OpenAI 14 - είναι ένα στοίχημα σε κάτι πραγματικό και κάτι προβλέψιμο. πηγές \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n Επίτευξη Συνοχής και Αναπαραγωγικότητας σε Μεγάλα Μοντέλα Γλωσσών (LLMs) EI AI Mind, πρόσβαση στις 10 Σεπτεμβρίου 2025, https://pub.aimind.so/creating-deterministic-consistent-and-reproductible-text-in-llms-e589ba230d44 Μη-Determinism των “Deterministic” Ρυθμίσεις LLM - arXiv, πρόσβαση στις 10 Σεπτεμβρίου 2025, https://arxiv.org/html/2408.04667v4 Η θερμοκρασία 0 εγγυάται καθοριστικά αποτελέσματα LLM; - Vincent Schmalbach, πρόσβαση στις 10 Σεπτεμβρίου 2025, https://www.vincentschmalbach.com/does-temperature-0-guarantee-deterministic-llm-outputs/ Η Anthropic αυξάνει $13B Series F σε $183B μετά την εκτίμηση χρημάτων, πρόσβαση στις 10 Σεπτεμβρίου 2025, https://www.anthropic.com/news/anthropic-raises-series-f-at-usd183b-post-money-valuation Η Cohere αυξάνει τα 500 εκατομμύρια δολάρια σε αποτίμηση 6,8 εκατομμυρίων δολαρίων για την επιτάχυνση της επιχειρηματικής αποδοτικότητας με τον πράκτορα AI, πρόσβαση στις 10 Σεπτεμβρίου 2025, https://www.investpsp.com/en/news/fresh-funding-enables-cohere-to-accelerate-its-global-expansion-and-build-the-next-generation-of-secure-enterprise-and-sovereign-ai-solutions/ Deterministic vs. Generative AI: Key Differences - Sombra, πρόσβαση στις 10 Σεπτεμβρίου 2025, https://sombrainc.com/blog/deterministic-vs-generative-ai Κατανοώντας τα Τρία Πρόσωπα της Τεχνητής Νοημοσύνης: Deterministic, Probabilistic, and Generative EI Τεχνητή Νοημοσύνη EI MyMobileLyfe EI Τεχνητή Νοημοσύνη Συμβουλευτική και Ψηφιακό Μάρκετινγκ, προσβάσιμο στις 10 Σεπτεμβρίου 2025, https://www.mymobilelyfe.com/artificial-intelligence/understanding-the-three-faces-of-ai-deterministic-probabilistic-and-generative/ Στρατηγικές γενιάς - Hugging Face, πρόσβαση στις 10 Σεπτεμβρίου 2025, https://huggingface.co/docs/transformers/generation_strategies Αποκωδικοποίηση Στρατηγικές στα Μοντέλα Γλωσσών: Πώς LLMs Επιλέξτε την Επόμενη Λέξη?, πρόσβαση στις 10 Σεπτεμβρίου 2025, https://www.metriccoders.com/post/decoding-strategies-in-language-models-how-do-llms-pick-the-next-word Κατανόηση γιατί η καθοριστική απόδοση από τα LLMs είναι σχεδόν αδύνατη - Unstract, πρόσβαση στις 10 Σεπτεμβρίου 2025, https://unstract.com/blog/understanding-why-deterministic-output-from-llms-is-nearly-impossible/ Σχετικά με την αναπαραγωγικότητα LLM Aritra Biswas, πρόσβαση στις 10 Σεπτεμβρίου 2025, https://www.aritro.in/post/on-llm-reproducibility/ Αναπαραγωγικό AI: Γιατί έχει σημασία και πώς να το βελτιώσετε - Έρευνα AIMultiple, πρόσβαση στις 10 Σεπτεμβρίου 2025, https://research.aimultiple.com/reproducible-ai/ Cohere Raises $500M, Χτυπά $6.8B Αξιολόγηση Echo Raison Early Investor, πρόσβαση στις 10 Σεπτεμβρίου 2025, https://raison.app/news/portfolio-companies/cohere-raises-500m-at-6-8b-valuation-enterprise-ai-becomes-the-next-battleground Το OpenAI ανυψώνει $8.3B προς το $40B Fundraise - Maginative, πρόσβαση στις 10 Σεπτεμβρίου 2025, https://www.maginative.com/article/openai-raises-8-3b-toward-its-40b-fundraise/ Το OpenAI συγκεντρώνει 8,3 δισεκατομμύρια δολάρια σε αποτίμηση 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων - Cosmico, πρόσβαση στις 10 Σεπτεμβρίου 2025, https://www.cosmico.org/openai-raises-8-3-billion-at-a-300-billion-valuation/ Anthropic - Join Prospect, πρόσβαση στις 10 Σεπτεμβρίου 2025, https://www.joinprospect.com/company/anthropic https://pub.aimind.so/creating-deterministic-consistent-and-reproducible-text-in-llms-e589ba230d44 https://arxiv.org/html/2408.04667v4 https://www.vincentschmalbach.com/does-temperature-0-guarantee-deterministic-llm-outputs/ https://www.anthropic.com/news/anthropic-raises-series-f-at-usd183b-post-money-valuation https://www.investpsp.com/en/news/fresh-funding-enables-cohere-to-accelerate-its-global-expansion-and-build-the-next-generation-of-secure-enterprise-and-sovereign-ai-solutions/ https://sombrainc.com/blog/deterministic-vs-generative-ai https://www.mymobilelyfe.com/artificial-intelligence/understanding-the-three-faces-of-ai-deterministic-probabilistic-and-generative/ https://huggingface.co/docs/transformers/generation_strategies https://www.metriccoders.com/post/decoding-strategies-in-language-models-how-do-llms-pick-the-next-word https://unstract.com/blog/understanding-why-deterministic-output-from-llms-is-nearly-impossible/ https://www.aritro.in/post/on-llm-reproducibility/ https://research.aimultiple.com/reproducible-ai/ https://raison.app/news/portfolio-companies/cohere-raises-500m-at-6-8b-valuation-enterprise-ai-becomes-the-next-battleground https://www.maginative.com/article/openai-raises-8-3b-toward-its-40b-fundraise/ https://www.cosmico.org/openai-raises-8-3-billion-at-a-300-billion-valuation/ https://www.joinprospect.com/company/anthropic