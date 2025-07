Gigaton Run: Διαστημική τεχνολογία εναντίον της κλιματικής αλλαγής

Είναι παλιά είδηση ότι η Γη είναι σε πυρκαγιά. πόσο καιρό μέχρι να μαγειρευτούμε;





Οι κλιματικοί επιστήμονες εκτιμούνΓια τα τελευταία 175 χρόνια, έχουμε βασιστεί σε μεγάλο βαθμό στους ρευστούς προγόνους μας για να υποστηρίξουμε τον τρόπο ζωής μας και τώρα βυθίζουμε σε χρέη βαθιά στον ωκεανό.





Τι θα γινόταν αν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι γι’ αυτό;ΕσύΜπορεί να ?





Και δεν εννοώ τη θυσία των σημερινών απλών απολαύσεων για ένα καλύτερο αύριο.ΡεάλΑξία που μπορούμε πραγματικά να χρεώσουμε για να διορθώσουμε πραγματικά αυτό το χάος.





Αν δεν πιστεύετε στην κλιματική αλλαγή,Δείτε τις πλημμύρες στη ΝιγηρίαΑκούω ότι συμβαίνει και στο Κονγκό.Αυτό που οι Αφρικανοί δεν παίρνουν είναι ότι η Αφρική καίγεται πρώτα.





Ή πλημμύρες πρώτα, ό, τι σας αρέσει.





Η Γη καίγεται και η Αφρική καίγεται πρώτα.

Η Γη καίγεται και η Αφρική καίγεται πρώτα.





Η Αφρική συνεισφέρει μόνο το 4% των παγκόσμιων εκπομπών άνθρακα.Δεν έχουμε τις υποδομέςΑν κάποιος πρέπει να επενδύσει βαριά σε λύσεις και αντίμετρα, θα πρέπει να είμαστε εμείς.





Δεν το γράφω για να σας τρομάξω, αλλάto bring you tangible hope that I've held with my own hands.









ΧΡΕΟΣ ΓΙΓΑΤΟΝΩΝ ΣΤΟ ΧΡΕΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Ποια θυσία προσφέρουμε για να παρηγορήσουμε τον θεό του άνθρακα;





Σήμερα, είμαστε~ 286 GtCδισεκατομμύρια τόνους ή τρισεκατομμύρια κιλά άνθρακα).And this mess is exploding yearly.





Αν υπάρχει κάποια πιθανότητα να σώσουμε τον εαυτό μας εγκαίρως, θα χτιστεί πάνω στην τεχνολογία του διαστήματος.



Ποιος θα πίστευε ότι η πιο ελπιδοφόρα εφαρμογή της διαστημικής τεχνολογίας στη Γη θα ήταν να μας βοηθήσει να αποκαταστήσουμε τη θερμοκρασία της επιφάνειας του πλανήτη μας;





Οι δορυφόροι μας δίνουν μια πλανητική θέση στο κενό του διαστήματος.



Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να δούμε αν οι προσπάθειές μας λειτουργούν πραγματικά, να προβλέψουμε καταστροφές και να ανταποκριθούμε έγκαιρα και να παράσχουμε κρίσιμες πληροφορίες κατά τη διάρκεια περιβαλλοντικών καταστροφών.





Θα χτίσουμε το μέλλον μας πάνω τους σε αυτά τα κρίσιμα 25 χρόνια.





Προς το παρόν όμως,there is no planetary-scale climate action being taken.





Πώς γνωρίζουμε ότι το κλίμα μας αλλάζει;

Υποθέτοντας ότι θέλουμε να αγνοήσουμε όλους τους λιώσιμους πάγους στην Αρκτική και τις τρομερές ξηρασίες και πλημμύρες στην Αφρική, θα χρειαζόμασταν να συλλέξουμε δεδομένα, σωστά; Όπως όλοι οι καλοί επιστήμονες θα έπρεπε.





Έχουμε κάποιες επιλογές.





Θα μπορούσαμε να μετρήσουμε την ποσότητα του CO2 στον αέρα.Και το κάναμε.Αλλά πώς ξέρουμε ότι είναι αυτό το μικροσκοπικόΑύξηση 0,2%Μαγειρεύουμε όλοι μας;

Το διοξείδιο του άνθρακα είναι μια φυσική παγίδα θερμότητας. Έτσι μπορούμε να δούμε πώς μια περίσσεια μπορεί να αυξήσει τη θερμότητα.

Θέλετε να κοροϊδεύετε μέχρι ολόκληρη η πόλη σας να πλημμυρίσει για να μάθετε;





Το πρόβλημα με την κλιματική δράση είναι ότι οι άνθρωποι δεν είναι συνηθισμένοι να σκέφτονται σε μια κλίμακα gigatonne, οπότε δεν μπορούν να υπολογίσουν τη θεωρία του χάους, ή πώς οι μικρές ενέργειες οδηγούν σε απρόβλεπτα αποτελέσματα.









Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο θα ήμασταν αρκετά τυφλοί για να αγνοήσουμε όλους τους λιώσιμους πάγους στην Αρκτική και τις τρομερές ξηρασίες και πλημμύρες στην Αφρική. ή την ασθένεια που προκαλείται από τις επιβλαβείς υπεριώδεις ακτίνες από τις οποίες η Γη δεν μπορούσε να μας προστατεύσει.





Πώς πήραμε τις πληροφορίες ότι ο πάγος λιώνει; Δορυφορικές εικόνες. Και η συρρίκνωση της λίμνης Τσαντ στην Αφρική; Δορυφορικές εικόνες. Και ο δείκτης UV για την ημέρα; Ναι. Δορυφόροι.





Τι είναι ένας δορυφόρος; Μια μικρότερη μάζα που περιστρέφεται γύρω από μια μεγαλύτερη μάζα στο διάστημα.

Τι είναι ένας δορυφόρος; Μια μικρότερη μάζα που περιστρέφεται γύρω από μια μεγαλύτερη μάζα στο διάστημα.





Οποιαδήποτε αποτελεσματική δράση για το κλίμα θα εξαρτηθεί από τέτοια διαστημική τεχνολογία για να μας βοηθήσει να ταιριάξουμε και να διαχειριστούμε την κλίμακα που απαιτείται για την επίλυση αυτού του προβλήματος:



Εάν οι ετήσιες εκπομπές μας αυξάνουν το χρέος μας GtC πολύ πιο γρήγορα από τις διορθωτικές μας ενέργειες, τότε αυτό είναι ένα παιχνίδι ταχύτητας που παίζεται σε κλίμακα.









Ένα παιχνίδι ταχύτητας

Τι συμβαίνει όταν τα κύτταρά σας γίνονται συνειδητά;





Μόλις συνειδητοποιήσαμε πόσο μικροί ήμασταν στο ουράνιο σχήμα, αρχίσαμε να το βλέπουμε ως ουράνια δύναμη.



Με τα πόδια μας ασφαλή, στέλνουμε διαστημικά εργαλεία. δορυφορικά ραδιομετρητές, βαρυμετρητές, φασματομετρητές, LiDAR, και πολλές άλλες ειδικές κάμερες και αισθητήρες επέκτειναν την κατανόησή μας για την κατάσταση μας.





Έχουμε στείλει πολλούς περισσότερους δορυφόρους, παρακολουθώντας το πλανητικό άλμπεδο, τη δύναμη του βαρυτικού πεδίου, τη θερμοκρασία του ωκεανού, το πάχος του πολικού πάγου, τη συγκέντρωση διοξειδίου του άνθρακα, την αποψίλωση των δασών, την ακτινοβολία UV και την ποιότητα του αέρα.









Αρχίσαμε να κατανοούμε την επίδραση της κλίμακας Gt που κάνουμε σε αυτόν τον πλανήτη κάθε χρόνο, να είμαστε σε θέση να μεγεθύνουμε και να κατανοήσουμε πώς τα μικροσυστήματα κινούν τα μακροσυστήματα και το επίπεδο εργασίας που πρέπει να κάνουμε για να επαναισορροπήσουμε την εξίσωση.





Όλοι όσοι γνωρίζουν τα κρεμμύδια τους το γνωρίζουν αυτό: αν μπορούμε να φτάσουμε στην απαιτούμενη κλίμακα θεραπευτικής δράσης εγκαίρως, 25 χρόνια είναι εφικτά.





Ενώ αυτό ακούγεται εύκολο, η ίδια η ανθρώπινη φύση είναι αυτό που μας έφερε εδώ.Έτσι πρέπει να στοιχηματίσουμε σε αυτό αν θέλουμε να κάνουμε αλλαγές υψηλού επιπέδου αποτελεσματικά.Αν πρέπει απολύτως να κερδίσουμε έναντι της κλιματικής αλλαγής, πρέπει να κάνουμε 3 στοιχήματα:





Δεν μπορείς να αλλάξεις την ανθρώπινη φύση εγκαίρως.

Με μόνο 25 χρόνια για να αναλάβουμε δράση, δεν μπορούμε να κάνουμε μικρά στοιχήματα.Κάθε αλλαγή που πρέπει να κάνουμε πρέπει να εξεταστεί από τις κλίμακες της παραγωγής, της διανομής και των εκπομπών.

Έτσι, κορόιδο η φύτευση δέντρων, τα έργα τέχνης και η ουδετερότητα του άνθρακα. Πώς μπορούμε πραγματικά να λύσουμε αυτό το πρόβλημα;

Αν δεν ξέρεις την απάντηση,ΕΔΩΕίναι δικό μου.





Μπορούμε να επωφεληθούμε από τη δράση για το κλίμα.

Αποθηκεύστε τις διαμαρτυρίες σας για την Greta Thunberg & φίλοι. όλοι οι οργανισμοί πρέπει να παράγουν πολύτιμα απόβλητα για αυτόν τον πλανήτη να τρέξει, ακόμα και εσείς.

Αισθάνεστε σαν να μην μπορείτε να κάνετε κάτι πραγματικό για το πρόβλημα του κλίματος. χτίζουμε τη βιοοικονομία αντί για το υπερβολικό άνθρακα.

Αν το κάνουμε κερδοφόρο σε κλίμακα Gt, μπορούμε να αναλάβουμε δράση σε πλανητική κλίμακα με όλους τους επενδυτές ρευστότητας όπως εσείς.

Στο Solarium, χτίζουμε το πρώτο της ΓηςΠραγματικάκερδοφόρα σήματα άνθρακα για να σας βοηθήσουν να χρηματοδοτήσετε τη δράση για το κλίμα (yay us) και να κάνετε κέρδη από αυτό (yay you).Πως λοιπόν;





Μπορούμε να μετρήσουμε τα αποτελέσματα.

Στο χαρτί του άνθρακαWEB ΣελίδαΚαι σεΚοντά στο μηδέν(το βραβευμένο stablecoin άρθρο μου στο Hackernoon), συζητώ τη συνολική εξάρτησή μας από τα οράματα για να τροφοδοτήσουμε τα δεδομένα του κλίματος στις έξυπνες συμβάσεις του token μας.

Τα δεδομένα τους θα προέρχονται απευθείας από το δίκτυο των δορυφόρων και των διαστημικών σταθμών που βρίσκονται σε τροχιά γύρω από τη Γη και θα διαχειρίζονται από τους οργανισμούς που είναι υπεύθυνοι για αυτούς, με τους οποίους θα συνεργαστούμε.





Με όλα αυτά τα δορυφορικά δεδομένα διαθέσιμα στο κοινό, φτάνοντας στο Solarium25 χρόνια αποστολήςΗ τεχνολογία του διαστήματος σημαίνει ότι θα γνωρίζουμε αν η δράση μας για το κλίμα σε πλανητική κλίμα λειτουργεί χρησιμοποιώντας αυτές τις μετρήσεις:

Πλανήτης Αλμπέδο

Question:Πόση ηλιακή ακτινοβολία αντανακλά η Γη;

Purpose:Η θερμότητα που παγιδεύεται από την περίσσεια ατμοσφαιρικού άνθρακα θα απορροφήσει περισσότερο φως. Περισσότερο φως; Περισσότερη θερμότητα.

Tools:Τα δορυφορικά ραδιόφωνα όπωςMODIS(Στους δορυφόρους Terra και Aqua της NASA),VIIRS(για τους δορυφόρους Suomi NPP και JPSS της NOAA), καιCERES(Στους δορυφόρους Terra, Aqua και NOAA-20 της NASA) που μετρούν την ακτινοβολία σύντομου κύματος του ήλιου που αντανακλάται από τη Γη.

Coverage:Παγκόσμια (CERES), σχεδόν παγκόσμια (MODIS & VIIRS)

Data Access:Διαθέσιμο από τη NASAEarthdata portal

Data Management:Διαίρεση μεταξύ των NASA DAACs (Distributed Active Archive Centres) για τις διαδικασίες γης (LP) και το Ατμοσφαιρικό Επιστημονικό Κέντρο Δεδομένων (ASDC)





Η δύναμη του βαρυτικού πεδίου

Question:Αλλάζει το βαρυτικό πεδίο της Γης;

Purpose:Αν η μάζα ενός πλανήτη κινείται γύρω, η βαρύτητά του θα αλλάξει επίσης.Αν δεν κινείται στο τελευταίο μου άλμπουμ, τι κινείται; Ναι.

Tools:Τα δορυφορικά βαρυμετρικά όπωςGRACE(Gravity Recovery and Climate Experiment**) καιGRACE-FO(GRACE-Follow On), χρησιμοποιώντας τις σχετικές αποστάσεις τους για τη μέτρηση των διακυμάνσεων της βαρύτητας.

Coverage:Παγκόσμια

Data Access:Διαθέσιμο από τη NASAΗ Πύλη της Γης(Δωρεάν Λογισμικό Λογισμικού

Data Management:Το Jet Propulsion Laboratory της NASA (JPL) DAAC και το Πανεπιστήμιο του Τέξας στο Κέντρο Διαστημικών Ερευνών του Όστιν (UT-CSR).





Θερμοκρασία ωκεανού

Question:Πόση θερμότητα απορροφούν οι ωκεανοί;

Purpose:Δεν θέλουμε να μαγειρέψουμε όλα τα ψάρια στη Γη ταυτόχρονα.

Tools:Τα δορυφορικά ραδιόφωνα όπωςVIIRS(για τους δορυφόρους Suomi NPP και JPSS της NOAA),SLSTR(για τους δορυφόρους Sentinel 3 της ESA), καιAMSR2(στο δορυφόρο GCOM-W1 της JAXA) μετρήστε την θερμική ενέργεια υπέρυθρου ή την ακτινοβολία μικροκυμάτων από τον ωκεανό.

Coverage:Η θερμοκρασία της επιφάνειας των ωκεανών

Data Access:Διαθέσιμο από τη NASAEarthdata portalΔιαθέσιμο και από τη ΝΟΑΑ Παρατηρητήριο.

Data Management:Φυσική Ωκεανογραφία της NASA (PO) DAAC, και CoastWatch της NOAA.





Πολικό πάγο πάγου

Question:Πόσος πάγος έχει απομείνει;

Purpose:Περισσότερη θερμότητα σημαίνει λιγότερο πάγο, λιγότερος πάγος σημαίνει περισσότερο νερό, περισσότερο νερό σημαίνει περισσότερη θερμότητα.

Tools:Δορυφορικά υψόμετρα όπωςICESat-2Η NASA και οι λέιζερCryoSat-2(ESA, ραντάρ) μετρά το ύψος του πάγου που έχουμε αφήσει από το διάστημα.

Coverage:Πολικές περιοχές

Data Access:Διαθέσιμο από τη NASAEarthdata portal

Data Management:Εθνικό Κέντρο Δεδομένων Χιονιού και Πάγου (NSIDC DAAC)





Συγκέντρωση διοξειδίου του άνθρακα

Question:Ποιο ποσοστό του αέρα είναι CO2;

Purpose:Το CO2 είναι ο κύριος φύλακας όλης της θερμικής ενέργειας του ήλιου που προσπαθεί να ξεφύγει από τη Γη μέσω του αέρα.ΣολάριοΘα του κάνει μια προσφορά που δεν μπορεί να αρνηθεί.

Tools:Ειδικές αποστολές όπως OCO-2 (Orbiting Carbon Observatory-2) και OCO-3 (Orbiting Carbon Observatory-3) (και οι δύο NASA).

Coverage:Near-Global (OCO-2), Γεωγραφικά πλάτη ~52° Ν έως 52° S (OCO-3) από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS), εξαιρετική για την παρακολούθηση του ισημερινού

Data Access:Διαθέσιμο από τη NASAΗ Πύλη της Γης

Data Management:Κέντρο Επιστημών της Γης και Υπηρεσιών Πληροφοριών Goddard (GES DISC)





Αποψίλωση

Question:Έχουμε αρκετά δέντρα για να καταπολεμήσουμε τη ζέστη;

Purpose:Φανταστείτε έναν κόσμο χωρίς σκιά σαν να μην αρκεί, μετατρέπουν τον υπερβολικό άνθρακα στον αέρα σε μια πηγή ενέργειας που τροφοδοτεί, καίει και προστατεύει τον κόσμο.

Tools:Δορυφόροι οπτικής απεικόνισης υψηλής ανάλυσης όπως το LANDSAT-9 (NASA/USGS), το Sentinel-2 (ESA/Copernicus) και άλλοι από εμπορικούς παρόχους λαμβάνουν φωτογραφίες για να μας βοηθήσουν να συγκρίνουμε πόση γη καλύπτεται από όμορφα πράσινα δέντρα.

Coverage:Σχεδόν παγκόσμια επιφάνεια γης

Data Access:

LANDSAT-9: Δημόσια διαθέσιμο από το EarthExplorer του USGS και την πύλη Earthdata της NASA

Sentinel-2: Δημόσια διαθέσιμο από το Κέντρο Ανοικτής Πρόσβασης του ESA Copernicus & EarthExplorer.

Data Management:Το USGS Earth Resources Observation and Science (EROS) Center (LANDSAT-9) και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ESA) για τα δεδομένα Sentinel-2 στο πλαίσιο του προγράμματος Copernicus.





UV ακτινοβολία

Question:Πόση προστασία της επιφάνειας έχει αφήσει η Γη;

Purpose:Η υπερβολική ακτινοβολία UV θα σκοτώσει κάθε ζωντανό ον, αργά ή γρήγορα, ανάλογα με την ποσότητα με την οποία ασχολούμαστε.

Tools:Δορυφορικά φασματομετρητικά όπωςOMI(Ozone Monitoring Instrument) στον δορυφόρο Aura της NASA, καιGOME-2(Global Ozone Monitoring Experiment-2) στους δορυφόρους MetOp της ESA/EUMETSAT μετρούν τη δύναμη της ενέργειας UV που αντανακλάται στον δορυφόρο.

Coverage:Παγκόσμια .

Data Access:Διαθέσιμο από τη NASAEarthdata portal

Data Management:Το Goddard Earth Sciences Data and Information Services Center (GES DISC) της NASA για το OMI και το EUMETSAT για το GOME-2.





Ποιότητα αέρα

Question:Τι βάζουμε στον αέρα;

Purpose:Οι ατμοσφαιρικοί ρύποι όπως το διοξείδιο του αζώτου, το διοξείδιο του θείου και τα αερολύματα αναγκάζουν το κλίμα να αλλάξει, καθιστώντας δυσκολότερο για τα ζωντανά όντα να αναπνεύσουν.

Tools:Δορυφορικά φασματομετρητές, LiDAR & ραδιομετρητές όπωςTROPOMI(από τον δορυφόρο ESA/Copernicus Sentinel-5P)OMI(Στον δορυφόρο Aura της NASA) καιGOME-2(σε δορυφόρους MetOp) μετρήστε τη συμπεριφορά του φωτός στον αέρα για να μας πείτε ακριβώς τι το ρυπαίνει.

Coverage:Παγκόσμια, με διαφορετικές χωρικές λύσεις ανάλογα με τον ρύπανση και το όργανο.

Data Access:Διαθέσιμο από τη NASAΗ Πύλη της Γης

Data Management:Το Goddard Earth Sciences Data and Information Services Center (GES DISC) της NASA για το OMI, και το EUMETSAT (για το TROPOMI στο Sentinel-5P και το GOME-2).





Τακτική κλίμακας

Για να παίξουμε το παιχνίδι της ταχύτητας, θα πρέπει να αλλάξουμε τις παραπάνω μετρήσεις ταυτόχρονα σε 25 χρόνια.Δεν υπάρχει καλύτερο όχημαγια τόσο γρήγορη κλιματική δράση σε πλανητική κλίμακα όσο με το έργο μας Περιβαλλοντική Βιοτεχνολογία στο Solarium.





Το να σκέφτεσαι σε Gigatonnes είναι τρελό μέχρι να σκέφτεσαι σε Kilotonnes, και στη συνέχεια Tonnes ακολουθώντας τις πρώτες αρχές. ο εγκέφαλός μου ανανεώθηκε εντελώς προσδιορίζοντας τις εφικτές καθημερινές απαιτήσεις για να ενεργεί η κλίμακα Gt ετησίως.





Τώρα το μόνο που μένει είναι να το κάνουμε, και είμαι βέβαιος ότι η κόλαση δεν μπορεί να το κάνει μόνη της.Παγκόσμια Συνεργασία για το Κλίμα, και / ή ψηφιακά μέσω τηςΚανόνας άνθρακα.





Ακόμα κι αν αφήσετε χρήματα στο τραπέζι, αρνούμαι να κάνω τίποτα.

Απειλές και αδυναμίες

Gravitational Field Interference

Δεδομένου ότι η διαστημική τεχνολογία βασίζεται στο βαρυτικό πεδίο της Γης για την τροχιά της, δεν θα είναι αστείο όταν η κλιματική αλλαγή δημιουργεί αρκετή παρεμβολή βαρυτικού πεδίου για να στρεβλώσει τη συλλογή δεδομένων μας ή ακόμα και να έχουν δορυφόρους να πέσουν από την τροχιά.

Η αναδιανομή της μάζας της Γης λόγω της κλιματικής αλλαγής θα επηρεάσει το βαρυτικό μας πεδίο.Οι πάγοι λιώνουν στους πόλους και όλα όσα συγκεντρώνει το νερό στον ισημερινό (Αφρική).





Μπορεί να είναι μια μικρή συνολική αλλαγή, αλλά οι συνέπειες θα είναι δραστικές, κλείνοντας μας σε μια κατάσταση catch-22 επειδή χρειαζόμαστε τους δορυφόρους μας σε τροχιά για να αναλάβουμε δράση για το κλίμα σε πλανητική κλίμα.





Verdict

Πρέπει να κινηθούμε πολύ γρήγορα για να αναλάβουμε δράση σε πλανητική κλίμακα.





Low Earth Orbit (LEO) Satellites

Αυτά είναι διαστημικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη που μπορούν να βρίσκονται οπουδήποτε μεταξύ του μεγέθους ενός ψωμιού ή ενός σχολικού λεωφορείου. κινούνται γρήγορα (οδό 90 λεπτών), απαιτούν σκουλήκια για να δημιουργήσουν δίκτυα σε κλίμακα πλανήτη και έχουν τη συντομότερη διάρκεια ζωής όλων των δορυφόρων που έχουμε σήμερα.





Είναι οι πιο προσιτές, αλλά οι μεγαλύτερες δυνάμεις τους είναι επίσης η μεγαλύτερη αδυναμία τους, και το χαμηλό τους υψόμετρο σημαίνει ότι σίγουρα θα επηρεαστούν από τη θερμότητα που παγιδεύεται στην ατμόσφαιρα από το CO2.









Καθώς οι δορυφόροι LEO γίνονται πιο συνηθισμένοι, οι κίνδυνοι σύγκρουσης αυξάνονται, καθώς και ο κίνδυνος καύσης και πτώσης από την τροχιά λόγω της κλιματικής αλλαγής.





Αν αποτύχουν, χάνουμε τα κλιματικά δεδομένα που συλλέγουν.





Verdict

Πρέπει να διαφοροποιήσουμε τις πηγές συλλογής δεδομένων μας μόλις αρχίσει η δράση σε πλανητική κλίμακα.





Ανθεκτικότητα και αυτοπεποίθηση

Οι δορυφορικές κάμερες είναι αβοήθητες κατά της ρύπανσης και της παρεμβολής σε περιοχές χαμηλής ποιότητας αέρα.





Αυτό σημαίνει ότι αν κάτι σπάσει, θα έχουμε περισσότερα συντρίμμια διασκορπισμένα γύρω από την τροχιά της Γης.





Και ενώ έχουμε δύο διαστημικούς σταθμούς (Διεθνής Διαστημικός Σταθμός [ISS] & ) τώρα σε τροχιά γύρω από τον πλανήτη, βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε πολύπλοκα και απίστευτα ακριβά ταξίδια για να επανασυσκευάσουν προμήθειες και να παραδώσουν μέλη του πληρώματος.





Verdict

Πριν ακόμη αρχίσουμε να εξετάζουμε την αποικιοποίηση ενός άλλου πλανήτη, πρέπει να επικεντρωθούμε στην ανάπτυξη αυτόνομων δορυφόρων ικανών να επιβιώσουν από την κλιματική αλλαγή.









Ο τελικός χώρος

Χρησιμοποιείτε την τεχνολογία του διαστήματος στην καθημερινή σας ζωή, από το GPS στο τηλέφωνό σας μέχρι την δορυφορική τηλεόραση και μερικές φορές για κλήσεις και πρόσβαση στο διαδίκτυο.





Αλλά η μαλακή υποδομή για τη διανομή αυτής της τεχνολογίας ήταν μέσω ψηφιακών διεπαφών που χρησιμεύουν ως μεσάζοντες – απλοποιώντας τις αλληλεπιδράσεις σας με την ουράνια τεχνολογία μας.





Τώρα δημιουργούμε τη διεπαφή μεταξύ σας και της διαστημικής τεχνολογίας για δράση για το κλίμα στο Solarium.Με αυτό, θα παρακολουθήσουμε την αποτελεσματικότητα της δράσης μας για το κλίμα σε πλανητική κλίμα και θα αναπτύξουμε δείκτες ηρεμίας και φόβου από τα δεδομένα του Οράκλ που υποστηρίζουν τη βιοοικονομία του άνθρακα σήμερα και την ελπίδα για το μέλλον μας σε αυτόν τον πλανήτη.





Λαμβάνοντας υπόψη το χρονοδιάγραμμα, την κλίμακα των προβλημάτων και την τεχνολογία του διαστήματος, εξακολουθούμε να έχουμε μια ευκαιρία να πολεμήσουμε την κλιματική αλλαγή, αλλά πρέπει να προχωρήσουμε γρήγορα στην εμπιστοσύνη που μας δίνετε εσείς και δισεκατομμύρια άλλοι.





Ξεκινάει η εκστρατεία του Γκιουλέν: Είστε έτοιμοι;