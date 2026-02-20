Τεχνητή Νοημοσύνη υπό έλεγχο: Το Link11 εγκαινιάζει τον πίνακα ελέγχου διαχείρισης τεχνητής νοημοσύνης για καθαρή κυκλοφορία

Φρανκφούρτη, Γερμανία, 19 Φεβρουαρίου 2026/CyberNewswire/-- Ξεκινάει η νέα » Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει θεμελιωδώς την κυκλοφορία στο διαδίκτυο. Σύνδεσμος 11 Διαχείριση του Dashboard Αλλά ενώ πολλές εταιρείες αισθάνονται ήδη την πίεση των AI crawlers στις υποδομές τους, συχνά στερούνται σαφήνειας, αξιόπιστων δεδομένων και επιχειρησιακού ελέγχου. \n \n «Η κίνηση AI δεν είναι πλέον ένα περιθωριακό ζήτημα, αλλά ένα στρατηγικό ζήτημα για την ασφάλεια, το κόστος και τη διακυβέρνηση», λέει ο Jens-Philipp Jung, Διευθύνων Σύμβουλος της Link11. «Οι εταιρείες πρέπει να γνωρίζουν ακριβώς ποια συστήματα AI έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενό τους και πρέπει να είναι σε θέση να ελέγχουν αυτή την πρόσβαση με στόχο. Καθαρή εικόνα της τεχνητής νοημοσύνης αντί για ασαφείς στατιστικές bot Αντί να κρύβει την πρόσβαση στην τεχνητή νοημοσύνη σε γενικές γραμμές «bot traffic», το Link11 AI Management Dashboard απαριθμεί την τεχνητή νοημοσύνη ως τη δική του ειδική κατηγορία ανάλυσης.Αυτό δίνει στις ομάδες ασφαλείας και στο διαδίκτυο εγκληματολογικές γνώσεις από το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης και την κατηγορία crawler.Αυτό μετατρέπει την δραστηριότητα της τεχνητής νοημοσύνης και τις υποθέσεις της σε αξιόπιστες αποδείξεις για επιχειρήσεις, ασφάλεια, ελέγχους και αποφάσεις διακυβέρνησης. Η λύση διαχωρίζει σκόπιμα την κίνηση AI από τη γενική κίνηση bot και την καθιστά ορατή ως ξεχωριστή κατηγορία ανάλυσης δίνοντάς της αφιερωμένη ορατότητα.Επιπλέον, παρέχει μια σαφή αξιολόγηση της επιτρεπόμενης και αποκλεισμένης πρόσβασης καθώς και χρονικές αναλύσεις των τάσεων της κυκλοφορίας AI.Τα μεμονωμένα αιτήματα μπορούν να εντοπιστούν απευθείας στο αρχείο καταγραφής συμβάντων μέσω του drilldown – μια σημαντική βάση για ελέγχους και διακυβέρνηση. Από τα dashboards στην απόδειξη: Κάντε την δραστηριότητα της AI ανιχνεύσιμη Η κεντρική έμφαση δίνεται στην ιχνηλασιμότητα και τη δυνατότητα διακυβέρνησης: οι ομάδες μπορούν να μετακινηθούν από τα συγκεντρωτικά dashboards στο αρχείο καταγραφής συμβάντων σε δευτερόλεπτα και να ελέγξουν ακριβώς τι ζήτησε ένας συγκεκριμένος crawler AI, πότε και πώς. \n \n \n \n Οι εσωτερικές αναθεωρήσεις, απαιτήσεις συμμόρφωσης και ελέγχου, και Νομικές και οικονομικές αξιολογήσεις της πρόσβασης AI. Το Dashboard διαχείρισης AI είναι άψογα ενσωματωμένο σε Δεν απαιτούνται νέα εργαλεία ή ροές εργασίας. Η πλατφόρμα προστασίας εφαρμογών και API του Link11 \n \n Ή όπως συνοψίζει ο Jens-Philipp Jung: «Θέλαμε να προσθέσουμε έλεγχο χωρίς να αυξάνουμε την πολυπλοκότητα. η διαχείριση της τεχνητής νοημοσύνης πρέπει να λαμβάνει χώρα όπου οι ομάδες ήδη εργάζονται σήμερα, στις υπάρχουσες ροές εργασίας ασφαλείας και κυκλοφορίας τους». Με το AI Management Dashboard, το Link11 παίρνει το επόμενο βήμα: μακριά από την ασαφή ορατότητα, προς έναν μετρήσιμο, εκτελεστό και οικονομικά αξιολογητό έλεγχο της κυκλοφορίας AI - και έτσι προς μεγαλύτερη διαφάνεια και δικαιοσύνη στην αντιμετώπιση της AI στο διαδίκτυο. Σχετικά με το link11 είναι ένας εξειδικευμένος ευρωπαϊκός πάροχος ασφάλειας πληροφορικής που προστατεύει παγκόσμιες υποδομές και εφαρμογές ιστού από κυβερνοεπιθέσεις. Οι λύσεις ασφάλειας πληροφορικής που βασίζονται στο cloud βοηθούν τις εταιρείες παγκοσμίως να ενισχύσουν την κυβερνοανθεκτικότητα των δικτύων και των κρίσιμων εφαρμογών τους και να αποφύγουν επιχειρηματικές διακοπές.Η Link11 είναι ένας πιστοποιημένος από την BSI πάροχος προστασίας DDoS για κρίσιμες υποδομές.Με την πιστοποίηση PCI-DSS, SOC2 Type 2, C5 και ISO-27001, η εταιρεία πληροί τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας δεδομένων. Σύνδεσμος 11 Επικοινωνία Λίζα Φρόιντ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 GmbH Ετικέτα: link11.com \n \n Αυτή η ιστορία δημοσιεύθηκε ως δελτίο τύπου από το Cybernewswire στο πλαίσιο του προγράμματος Blogging Business του HackerNoon 