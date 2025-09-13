328 αναγνώσεις

Σταματήστε να περιμένετε: Κάντε το XGBoost 46x ταχύτερο με μία αλλαγή παραμέτρων

by
byPaolo Perrone@paoloap

No BS AI/ML Content | ML Engineer with a Plot Twist 🥷 70k+ Followers on LinkedIn

2025/09/13
featured image - Σταματήστε να περιμένετε: Κάντε το XGBoost 46x ταχύτερο με μία αλλαγή παραμέτρων
Paolo Perrone
    byPaolo Perrone@paoloap

    No BS AI/ML Content | ML Engineer with a Plot Twist 🥷 70k+ Followers on LinkedIn

    Story's Credibility
    Guide

About Author

Paolo Perrone HackerNoon profile picture
Paolo Perrone@paoloap

No BS AI/ML Content | ML Engineer with a Plot Twist 🥷 70k+ Followers on LinkedIn

Read my storiesAbout @paoloap

ΣΧΟΛΙΑ

avatar

ΚΡΕΜΑΣΤΕ ΕΤΙΚΕΤΕΣ

machine-learning#feature-engineering#xgboost#gpu-acceleration#nvidia#nvidia-a100-gpu#data-science#cuda#hackernoon-top-story

ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ ΣΤΟ

TerminalTerminalLiteLite

Related Stories