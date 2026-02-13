Πίνακες πλαισίου: Παγκόσμια μοντέλα κατασκευής για την εποχή των πράκτορων AI

Η τεχνητή νοημοσύνη παράγει τον κώδικα εξαιρετικά καλά.Αλλά εδώ είναι με τι αγωνίζεται: η κατανόηση της πραγματικότητας της παραγωγής.Η παραγωγή υπάρχει σε κομμάτια.Ο κώδικας περιγράφει τι πρέπει να συμβεί.Τα εργαλεία παρατήρησης βλέπουν σήματα.Τα συστήματα εισιτηρίων βλέπουν προβλήματα.Το CI / CD βλέπει αλλαγές.Κάθε επιφάνεια βλέπει ένα κομμάτι της παραγωγής.Κανένα δεν διατηρεί ένα συνεκτικό μοντέλο του πώς λειτουργεί πραγματικά το σύστημα. Ο ίδιος κατακερματισμός υπάρχει σε ανθρώπους και ρόλους: SRE, υποστήριξη, QA, dev, PM. Δεν υπάρχει κεντρική κατανόηση του πώς λειτουργεί το λογισμικό παραγωγής. Η κατανόηση της παραγωγής είναι σιωπηρή και κατακερματισμένη – ζει στον κώδικα, τα dashboards, τα εισιτήρια, τη γνώση των φυλών και τα κεφάλια μερικών ανώτερων μηχανικών. Για να βοηθήσει πραγματικά η τεχνητή νοημοσύνη, χρειάζεται να κατανοήσει το «γιατί», το υπόβαθρο των βασικών αποφάσεων. Το πρόβλημα των δύο ρολογιών Αυτό το χάσμα μεταξύ της τρέχουσας κατάστασης και της ιστορικής κατάστασης ονομάζεται «το πρόβλημα των δύο ωρών». Εδώ είναι μια αναλογία που μπορεί να σας βοηθήσει να τυλίξετε το κεφάλι σας γύρω από αυτό: Το CRM σας αποθηκεύει την τελική αξία της συμφωνίας, όχι τη διαπραγμάτευση. Έχουμε χτίσει μια υποδομή τρισεκατομμυρίων δολαρίων για αυτό που είναι αλήθεια τώρα. Αυτό είχε νόημα όταν οι άνθρωποι ήταν το σκεπτικό στρώμα. Ο οργανωτικός εγκέφαλος διανεμήθηκε σε ανθρώπινα κεφάλια, ανακατασκευάστηκε κατόπιν ζήτησης μέσω της συνομιλίας. Τώρα θέλουμε τα συστήματα AI να αποφασίσουν, και δεν τους έχουμε δώσει τίποτα για να δικαιολογήσουν. ζητάμε από τα μοντέλα να ασκήσουν κρίση χωρίς πρόσβαση σε προηγούμενο. Το αρχείο διαμόρφωσης λέει timeout = 30s. Συνήθιζε να λέει timeout = 5s. Κάποιος το τριπλασίασε. Αυτό το μοτίβο είναι παντού.Το CRM λέει "κλειστό χαμένο". Τα περισσότερα συστήματα μπορούν να σας πουν τι είναι αληθινό τώρα και τι συνέβη, αλλά δεν διατηρούν το λόγο για τον οποίο έγινε μια επιλογή αυτή τη στιγμή – ποιες εισροές εξετάστηκαν, ποιες περιορισμοί ήταν δεσμευτικοί, και ποιος συμβιβασμός οδήγησε στην πραγματικότητα το αποτέλεσμα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο "συνδέοντας ένα LLM στα συστήματά σας" συχνά απογοητεύει: το μοντέλο μπορεί να δει τα δεδομένα, αλλά δεν μπορεί να δει τη λογική αποφάσεων του οργανισμού. Το πολύτιμο στρώμα δεν είναι τα έγγραφα· είναι οι αποφάσεις που τα έγγραφα αυτά ενημέρωσαν μαζί με τον τρόπο με τον οποίο δημιουργήθηκαν αυτά τα έγγραφα. Πώς ο συνεργάτης πραγματικά δομήσε αυτό το κέρδος; Γιατί ο αναλυτής απέρριψε αυτόν τον κίνδυνο; Τι έκανε τον κλινικό να αποκλίνει από το πρωτόκολλο; Τα ίχνη αποφάσεων είναι εκεί όπου ζει στην πραγματικότητα η θεσμική νοημοσύνη. Αλλά τα ίχνη αποφάσεων είναι ακόμη πιο δύσκολο να ανωνυμοποιηθούν από τα έγγραφα. Μπορείτε να ψευδωνυμοποιήσετε οντότητες. Δεν μπορείτε εύκολα να ανωνυμοποιήσετε μοτίβα κρίσης. "Πάντα παίρνουμε μια σκληρότερη γραμμή όταν ο δικηγόρος του αντισυμβαλλομένου είναι από την εταιρεία X" αποκαλύπτει κάτι ακόμη και με το X καλυμμένο. Τι είναι στην πραγματικότητα τα γραφικά πλαίσιο Οι επόμενες πλατφόρμες τρισεκατομμυρίων δολαρίων δεν θα κατασκευαστούν προσθέτοντας AI στα υπάρχοντα συστήματα αρχείων, αλλά συλλαμβάνοντας το σκεπτικό που συνδέει τα δεδομένα με δράση σε ένα γράφημα πλαισίου. Όταν τα γραφήματα πλαισίου συσσωρεύουν αρκετή δομή, μπορούν να γίνουν ένα παγκόσμιο μοντέλο. Κωδικοποιούν την οργανωτική φυσική – δυναμική λήψης αποφάσεων, εξάπλωση κατάστασης, αλληλεπιδράσεις οντοτήτων. Μπορείτε να εκτελέσετε προσομοιώσεις ή δοκιμές μέσα σε αυτά τα μοντέλα. Μπορείτε να ρωτήσετε "τι αν;" και να πάρετε χρήσιμες απαντήσεις, όχι άγριες ψευδαισθήσεις, επειδή έχετε χτίσει κάτι πραγματικό. Ένα γράφημα πλαισίου δεν είναι ένα γράφημα ονομάτων, είναι ένα γράφημα αποφάσεων με αποδείξεις, περιορισμούς και αποτελέσματα. Το «γραμμάτιο πλαισίου» γίνεται πραγματικό όταν μπορείτε να μετατρέψετε τις ακατάλληλες λειτουργίες σε κάτι επαναλαμβανόμενο: όχι μόνο γεγονότα, αλλά αποφάσεις με τα αποδεικτικά στοιχεία που ήταν διαθέσιμα, τους περιορισμούς που ήταν δεσμευτικοί, το συμβιβασμό που κέρδισε και τι ακολούθησε. Πώς μοιάζει αυτό στην πράξη; Ένας πράκτορας ανανέωσης προτείνει έκπτωση 20%. Τα καπάκια πολιτικής ανανεώνονται στο 10%, εκτός αν εγκριθεί μια εξαίρεση επιπτώσεων υπηρεσιών. Ο πράκτορας τραβά τρία συμβάντα SEV-1 από την PagerDuty, μια ανοικτή κλιμάκωση "ακύρωση εκτός αν είναι σταθερή" στο Zendesk, και το προηγούμενο thread ανανέωσης όπου ένας αντιπρόεδρος ενέκρινε μια παρόμοια εξαίρεση το περασμένο τρίμηνο. Ο πράκτορας δρομολογεί την εξαίρεση στη χρηματοδότηση. Με την πάροδο του χρόνου, αυτά τα αρχεία σχηματίζουν φυσικά ένα γράφημα πλαισίου: οι οντότητες για τις οποίες η επιχείρηση ενδιαφέρεται ήδη (λογαριασμοί, ανανεώσεις, εισιτήρια, συμβάντα, πολιτικές, εγκρίνοντες, πράκτορες) συνδέονται με γεγονότα λήψης αποφάσεων (οι στιγμές που έχουν σημασία) και συνδέονται με το "γιατί". Ο κύκλος ανατροφοδότησης καθιστά αυτή την ένωση. τα ίχνη αποφάσεων που συλλαμβάνονται γίνονται αναζητήσιμα προηγούμενα.Και κάθε αυτοματοποιημένη απόφαση προσθέτει ένα άλλο ίχνος στο γράφημα. Κανένα από αυτά δεν απαιτεί πλήρη αυτονομία την πρώτη ημέρα. Ξεκινά με τον άνθρωπο-in-the-loop: ο πράκτορας προτείνει, συλλέγει το πλαίσιο, δρομολογεί τις εγκρίσεις και καταγράφει το ίχνος. Με την πάροδο του χρόνου, καθώς παρόμοιες περιπτώσεις επαναλαμβάνονται, περισσότερο από το μονοπάτι μπορεί να αυτοματοποιηθεί επειδή το σύστημα έχει μια δομημένη βιβλιοθήκη προηγούμενων αποφάσεων και εξαιρέσεων. Ακόμη και όταν ένας άνθρωπος κάνει ακόμα την κλήση, το γράφημα συνεχίζει να αυξάνεται, επειδή το στρώμα ροής εργασίας καταγράφει τις εισροές, την έγκριση και τον συλλογισμό ως μόνιμο προηγούμενο αντί να το αφήνει να πεθάνει στο Slack. Αν τα γραφήματα πλαισίου είναι τόσο προφανώς απαραίτητα, γιατί δεν έχουμε δει περισσότερα από αυτά; Γιατί τα γραφήματα πλαίσιο είναι σπάνια: το πρόβλημα των πέντε συστημάτων συντεταγμένων Οι παραδοσιακές βάσεις δεδομένων που λύθηκαν ενώνονται πριν από δεκαετίες. Έχετε ένα customer_id, ένα order_id, μια ξένη σχέση κλειδιού. Η ένωση είναι διακριτική, τα κλειδιά είναι σταθερά, η λειτουργία είναι καλά καθορισμένη. Ο οργανωτικός συλλογισμός απαιτεί ένα διαφορετικό είδος ένωσης. Πρέπει να συνδέσετε: τι συνέβη (εκδηλώσεις) σε όταν συνέβη (χρονική γραμμή) σε ό, τι σημαίνει (σημαντική) σε ποιον ανήκε (αναγνώριση) σε ό, τι προκάλεσε (έξοδος). Αυτά είναι πέντε διαφορετικά συστήματα συντονισμών. Κανένα από αυτά δεν μοιράζονται ένα πρωτεύον κλειδί. Και οι ίδιοι οι κλειδοί είναι υγροί. "Jaya Gupta Πέντε συστήματα συντεταγμένων, πέντε τύποι αρθρώσεων: \n \n \n \n \n \n Η χρονική γραμμή ενώνει: Συνδέοντας την κατάσταση σε βάθος χρόνου. Η διαμόρφωση είναι 30s τώρα. Ήταν 5s την περασμένη Τρίτη. Η ένταξη αυτών απαιτεί χρονική ευρετηρίαση όπου "πριν" και "μετά" είναι επιχειρήσεις πρώτης κατηγορίας, όχι φίλτρα. Συνδέοντας τα συμβάντα σε ακολουθίες. Η ανάπτυξη συνέβη, στη συνέχεια η προειδοποίηση εκτοξεύθηκε, στη συνέχεια η αναδρομή. Η σειρά έχει σημασία. Τα παράθυρα που σχετίζονται με την αιτία έχουν σημασία.Η κατάσταση της σύνδεσης είναι η εγγύτητα στον χώρο συμβάντων, όχι η ισότητα κλειδιού. Σημαντικές ενώσεις: Σύνδεση νοήματος σε αντιπροσωπείες. «κίνδυνος Churn» σε ένα εισιτήριο υποστήριξης αναφέρεται σε «προβληματισμό διατήρησης» σε ένα σημείωμα πωλήσεων. Η προσάρτηση ενώνει: Συνδέοντας τις ενέργειες με τους ηθοποιούς στην ιδιοκτησία. Ποιος ενέκρινε αυτό; Ποιος κατέχει αυτή την απόφαση; Η προσάρτηση διασχίζει δομή οργάνων, ιεραρχίες αδειών, αλυσίδες έγκρισης. Η ίδια η τοπολογία είναι η προϋπόθεση της προσάρτησης. Συνδέοντας τις αποφάσεις με τις συνέπειες. Αυτή η αλλαγή τιμολόγησης οδήγησε σε αυτό το αντίκτυπο των εσόδων. Η σύνδεση είναι αιτιώδης, όχι συσχετιστική. Απαιτεί αντι-πραγματική συλλογιστική: τι θα είχε συμβεί διαφορετικά; Κάθε τύπος σύνδεσης έχει διαφορετική γεωμετρία. Η χρονολογική γραμμή είναι γραμμική. Τα γεγονότα είναι διαδοχικά. Η σημασιολογία ζει στο χώρο του φορέα. Η αναγνώριση είναι γραφηματικά δομημένη. Τα αποτελέσματα είναι αιτιώδη DAG. Το πρόβλημα του γραφικού πλαισίου γίνεται λύσιμο όταν συνειδητοποιείτε ότι δεν τα δημιουργείτε σκόπιμα. είναι ένα υποπροϊόν του τρόπου με τον οποίο αλληλεπιδρούν οι πράκτορες και οι άνθρωποι. Πώς τα γραφήματα περιβάλλοντος γίνονται ανιχνεύσιμα: οι τροχιές του πράκτορα ως δεδομένα κατάρτισης Ο λόγος για τον οποίο τα γραφήματα πλαισίου είναι πλέον εφικτά είναι ότι μπορούμε να μάθουμε ένα κοινό σύστημα συντεταγμένων όπου αυτές οι αρθρώσεις γίνονται εκφραστές. Οι τροχιές του πράκτορα (όταν αρχίζουν να κατέχουν ουσιαστική εργασία) είναι ένα αναδυόμενο σήμα κατάρτισης. Όταν ένας πράκτορας επιλύει ένα πρόβλημα, εκτελεί όλους τους πέντε τύπους σύνδεσης σιωπηρά. Λύνει οντότητες σε αντιπροσωπείες. Ακολουθεί τα γεγονότα. Συνδέει το νόημα. Διασχίζει την ιδιοκτησία. Ακολουθεί τα αποτελέσματα. Η τροχιά είναι ένα δείγμα επιτυχημένων multi-coordinate joins. Συγκεντρώστε αρκετές τροχιές με την πάροδο του χρόνου και μαθαίνετε ενσωματώσεις που κωδικοποιούν τη συμβατότητα της σύνδεσης σε συστήματα συντεταγμένων. Οι οντότητες που συμβαίνουν σε τροχιές είναι οντότητες που ενώνουν καλά στην πράξη. Ο χώρος ενσωμάτωσης γίνεται ένας διδάσκων δείκτης σύνδεσης. Οι δομικές παραστάσεις πρέπει να συνεργάζονται με τις σημασιολογικές. Οι σημασιολογικές ενσωματώσεις κωδικοποιούν την ομοιότητα της έννοιας. Οι δομικές ενσωματώσεις, που μαθαίνουν από τις τροχιές, κωδικοποιούν τη λειτουργική σύνδεση. Μαζί σας δίνουν ένα χώρο όπου "βρείτε σχετικές αποφάσεις" μπορεί να σημαίνει: σχετικές στο χρόνο, σχετικές με Οποιοσδήποτε ζυγισμένος συνδυασμός με την αυθαίρετη σύνδεση προβλέπει σε όλα τα συστήματα συντεταγμένων. Τα γραφήματα πλαισίου δεν έχουν κατασκευαστεί επειδή η σύνδεση σε πέντε διαφορετικές γεωμετρίες με κλειδιά υγρού απαιτεί την εκμάθηση μιας κοινής αναπαράστασης από τα επιχειρησιακά δεδομένα. Οι τοπικές βόλτες (πιθανότατα πίσω) μαθαίνουν ομοφιλία - οι κόμβοι είναι παρόμοιοι επειδή είναι συνδεδεμένοι. οι παγκόσμιες βόλτες (προωθώντας προς τα έξω) μαθαίνουν δομική ισοδυναμία - οι κόμβοι είναι παρόμοιοι επειδή παίζουν ανάλογους ρόλους, ακόμη και αν ποτέ δεν συνδέονται άμεσα. Σκεφτείτε δύο ανώτερους μηχανικούς σε μια εταιρεία. Ένας εργάζεται για πληρωμές, ένας για ειδοποιήσεις. Κανένα κοινό εισιτήριο, κανένας επικαλυπτόμενος κώδικας, κανένα κοινό κανάλι Slack. Η ομοφοβία δεν θα τους έβλεπε ως παρόμοιους. Αλλά δομικά είναι ισοδύναμοι – ο ίδιος ρόλος σε διαφορετικά υπογράμματα, παρόμοια μοτίβα αποφάσεων, παρόμοιες διαδρομές κλιμάκωσης. Οι πράκτορες είναι ενημερωμένοι (όχι τυχαίοι) περιπατητές. Όταν ένας πράκτορας ερευνά ένα πρόβλημα ή ολοκληρώνει μια εργασία, διασχίζει τον οργανωτικό χώρο κατάστασης. αγγίζει συστήματα, διαβάζει δεδομένα, καλεί API. Σε αντίθεση με τα τυχαία βήματα, οι τροχιές του πράκτορα είναι προσαρμοσμένες στο πρόβλημα. Ο πράκτορας προσαρμόζεται με βάση αυτό που βρίσκει. Η διερεύνηση ενός συμβάντος παραγωγής μπορεί να ξεκινήσει ευρέως – τι έχει αλλάξει πρόσφατα σε όλα τα συστήματα; Αυτό είναι η παγκόσμια εξερεύνηση, η δομική εδαφική ισοδυναμία. Καθώς συσσωρεύονται στοιχεία, περιορίζεται σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, συγκεκριμένο ιστορικό ανάπτυξης, συγκεκριμένες διαδρομές αιτήσεων. Οι τυχαίες βόλτες ανακαλύπτουν τη δομή μέσα από την κάλυψη της ακαθάριστης δύναμης. Οι ενημερωμένες βόλτες ανακαλύπτουν τη δομή μέσα από την κάλυψη του προβλήματος. Ο πράκτορας πηγαίνει όπου το πρόβλημα το παίρνει και τα προβλήματα αποκαλύπτουν τι πραγματικά έχει σημασία. Με σωστή μηχανική, οι τροχιές του πράκτορα γίνονται το ρολόι των γεγονότων. Κάθε τροχιά δειγματοληπτικά οργανωτική δομή, προκατειλημμένη προς τα μέρη που έχουν σημασία για την πραγματική εργασία. συσσωρεύουν χιλιάδες και μπορείτε να πάρετε μια έμπειρη αναπαράσταση του πώς λειτουργεί ο οργανισμός, ανακαλύφθηκε μέσω της χρήσης. Οι οντότητες που εμφανίζονται επανειλημμένα είναι οντότητες που έχουν σημασία. οι σχέσεις που διασχίζουν είναι σχέσεις που είναι πραγματικές. οι δομικές ισοδυναμίες αποκαλύπτονται όταν διαφορετικοί παράγοντες που επιλύουν διαφορετικά προβλήματα ακολουθούν ανάλογες διαδρομές. Υπάρχει οικονομική κομψότητα εδώ. οι πράκτορες δεν χτίζουν το γράφημα πλαισίου - είναι η επίλυση προβλημάτων που αξίζει να πληρωθούν. το γράφημα πλαισίου είναι η εξάτμιση. Το καλύτερο πλαίσιο κάνει τους πράκτορες πιο ικανούς. οι ικανοί πράκτορες αναπτύσσονται περισσότερο. η ανάπτυξη δημιουργεί τροχιές. οι τροχιές δημιουργούν πλαίσιο. αλλά λειτουργεί μόνο αν οι πράκτορες κάνουν δουλειά που δικαιολογεί τον υπολογισμό. Με την πάροδο του χρόνου, καθώς τα γραφήματα πλαισίου συγκεντρώνουν αρκετή γνώση, μπορούν να γίνουν κάτι περισσότερο: ένα πλήρως πλωτό μοντέλο παραγωγής. Τα γραφήματα πλαισίου μπορούν να κατασκευαστούν για να γίνουν μοντέλο παραγωγής Ένα μοντέλο του κόσμου παραγωγής είναι μια έμπειρη, συμπιεσμένη αναπαράσταση του πώς λειτουργεί ένα περιβάλλον. Κωδικοποιεί τη δυναμική, δηλαδή τι συμβαίνει όταν λαμβάνετε ενέργειες που αναστέλλονται σε μια συγκεκριμένη κατάσταση. Καταγράφει τη δομή: ποιες οντότητες υπάρχουν και πώς σχετίζονται. Και επιτρέπει την πρόβλεψη: δεδομένης μιας τρέχουσας κατάστασης και μιας προτεινόμενης δράσης, τι θα συμβεί στη συνέχεια; Τα μοντέλα του κόσμου αποδεικνύουν κάτι σημαντικό: οι πράκτορες μπορούν να μάθουν συμπιεσμένες αναπαραστάσεις των περιβαλλόντων και να εκπαιδεύσουν εντελώς μέσα στα «όνειρα» – προσομοιωμένες τροχιές μέσα από τον κρυφό χώρο.Το μοντέλο του κόσμου γίνεται προσομοιωτής. Αυτό έχει μια προφανή αναλογία στη ρομποτική. Ένα παγκόσμιο μοντέλο που καταγράφει τη φυσική (πώς πέφτουν τα αντικείμενα, πώς αναπτύσσονται οι δυνάμεις) σας επιτρέπει να προσομοιώνετε τις ενέργειες του ρομπότ πριν τις εκτελέσετε, να εκπαιδεύετε πολιτικές στη φαντασία, να εξερευνείτε με ασφάλεια επικίνδυνα σενάρια και να μεταφέρετε σε φυσικό υλικό. Η ίδια λογική ισχύει για τις οργανώσεις, αλλά η φυσική είναι διαφορετική. Η οργανωτική φυσική δεν είναι μάζα και δυναμική. Είναι δυναμική λήψης αποφάσεων. Πώς εγκρίνονται οι εξαιρέσεις; Πώς εξαπλώνονται οι κλιμάκωση; Τι συμβαίνει όταν αλλάζετε αυτή τη διαμόρφωση ενώ η σημαία του χαρακτηριστικού είναι ενεργοποιημένη; Ποια είναι η ακτίνα έκρηξης της ανάπτυξης σε αυτή την υπηρεσία δεδομένης της τρέχουσας κατάστασης εξάρτησης; Το ρολόι γεγονότων σας λέει πώς συμπεριφέρεται το σύστημα – και η συμπεριφορά είναι αυτό που πρέπει να προσομοιώσετε. Ένα γράφημα πλαισίου με αρκετή συσσωρευμένη δομή γίνεται ένα παγκόσμιο μοντέλο για την οργανωτική φυσική. Κωδικοποιεί τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσονται οι αποφάσεις, πώς εξαπλώνονται οι αλλαγές κατάστασης, πώς αλληλεπιδρούν οι οντότητες. Στο PlayerZero, δημιουργούμε προσομοιώσεις κώδικα – προβάλλουμε υποθετικές αλλαγές στο μοντέλο των συστημάτων παραγωγής μας και προβλέπουμε τα αποτελέσματα. Λαμβάνοντας υπόψη μια προτεινόμενη αλλαγή, τις τρέχουσες διαμορφώσεις και τις σημαίες χαρακτηριστικών, τα πρότυπα του τρόπου με τον οποίο οι χρήστες ασκούν το σύστημα: θα σπάσει κάτι; Ποια είναι η κατάσταση αποτυχίας; Ποιοι πελάτες επηρεάζονται; Αυτές οι προσομοιώσεις δεν είναι μαγεία. Είναι συμπεράσματα σχετικά με τη συσσωρευμένη δομή. Έχουμε παρακολουθήσει αρκετές τροχιές μέσω προβλημάτων παραγωγής για να μάθουμε μοτίβα - ποιες διαδρομές κώδικα είναι εύθραυστες, ποιες διαμορφώσεις αλληλεπιδρούν επικίνδυνα, ποιες ακολουθίες ανάπτυξης προκαλούν συμβάντα. Η προσομοίωση είναι η δοκιμασία της κατανόησης.Αν το γράφημα περιβάλλοντος δεν μπορεί να απαντήσει "τι αν", είναι απλά ένας δείκτης αναζήτησης. Implications for the Continual Learning Debate Συνέπειες για τη συνεχή μάθηση Πολλοί άνθρωποι υποστηρίζουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν μετασχηματίζει την οικονομία επειδή τα μοντέλα δεν μπορούν να μάθουν στη δουλειά - είμαστε παγιδευμένοι στην οικοδόμηση προσαρμοσμένων κύκλων κατάρτισης για κάθε ικανότητα, η οποία δεν κλιμακώνεται στην μακρά ουρά της οργανωτικής γνώσης. Η συνεχής μάθηση ρωτά: πώς ενημερώνουμε τα βάρη από τη συνεχιζόμενη εμπειρία; Αυτό είναι δύσκολο – καταστροφική λησμονιά, μετατόπιση διανομής, δαπανηρή επανεκπαίδευση. Τα παγκόσμια μοντέλα προτείνουν μια εναλλακτική λύση: κρατήστε το μοντέλο σταθερό, βελτιώστε το παγκόσμιο μοντέλο που το εξηγεί.Το μοντέλο δεν χρειάζεται να μάθει αν το παγκόσμιο μοντέλο συνεχίζει να επεκτείνεται. Αυτό είναι που μπορούν να κάνουν οι πράκτορες πάνω από τα συσσωρευμένα γραφήματα πλαισίου.Κάθε τροχιά είναι απόδειξη της οργανωτικής δυναμικής.Στην ώρα της απόφασης, εκτελέστε συμπεράσματα πάνω από αυτή την απόδειξη: δεδομένου ότι όλα καταγράφηκαν για το πώς συμπεριφέρεται αυτό το σύστημα, δεδομένων των τρέχων παρατηρήσεων, τι είναι το πίσω μέρος του τι συμβαίνει; Ποιες ενέργειες επιτυγχάνουν; Όχι επειδή το μοντέλο ενημερώθηκε, αλλά επειδή το παγκόσμιο μοντέλο επεκτάθηκε. Και επειδή το παγκόσμιο μοντέλο υποστηρίζει την προσομοίωση, παίρνετε κάτι πιο ισχυρό: αντιφατική συλλογιστική. Όχι μόνο "τι συνέβη σε παρόμοιες καταστάσεις;", αλλά "τι θα συνέβαινε αν έπαιρνα αυτή τη δράση;" Ο πράκτορας φαντάζεται τα μέλλοντα, τα αξιολογεί, τα επιλέγει αναλόγως. Δεν υπάρχει διαφορετική γνωστική αρχιτεκτονική, ένα καλύτερο παγκόσμιο μοντέλο. Έχουν δει αρκετές καταστάσεις για να προσομοιώσουν τα αποτελέσματα. "Αν ωθήσουμε αυτή την Παρασκευή, η κλήση θα έχει ένα κακό Σαββατοκύριακο." Το μονοπάτι προς την οικονομικά μετασχηματιστική τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μην απαιτεί την επίλυση της συνεχούς μάθησης. μπορεί να απαιτεί την οικοδόμηση μοντέλων κόσμου που επιτρέπουν στατικά μοντέλα να συμπεριφέρονται σαν να μαθαίνουν, μέσω της επέκτασης των βάσεων αποδεικτικών στοιχείων και του υπολογισμού του χρόνου συμπερίληψης για να σκεφτούν και να προσομοιώσουν πάνω τους. Το γραφικό πλαίσιο είναι το παγκόσμιο μοντέλο που κάνει τον κινητήρα χρήσιμο. Μια υποκείμενη εξάρτηση των παγκόσμιων μοντέλων είναι οι καθολικές οντολογίες, οπότε αξίζει να εξερευνήσουμε τόσο τις προδιαγεγραμμένες όσο και τις διδαγμένες οντολογίες. Προδιαγεγραμμένες εναντίον διδασκόμενων οντολογιών: Δύο προσεγγίσεις στην οργανωτική δομή Πολλοί άνθρωποι κάνουν το λάθος να πιστεύουν ότι ένα γραφικό πλαίσιο είναι μια βάση δεδομένων γραφικών ή δομημένη μνήμη. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Αυτό έχει σημασία καθώς οι ομάδες αναζητούν γνωστά εργαλεία (Neo4j, καταστήματα vector, γραφήματα γνώσης) και αναρωτιούνται γιατί οι πράκτορές τους δεν γίνονται πιο έξυπνοι. "Οντολογία" είναι ένας υπερφορτωμένος όρος. Υπάρχουν προδιαγεγραμμένες οντολογίες (μηχανές κανόνων, ροές εργασίας, στρώματα διακυβέρνησης). Η Palantir δημιούργησε μια εταιρεία $ 50B σε αυτό: ένα καθορισμένο στρώμα που χαρτογραφεί τα δεδομένα της επιχείρησης σε αντικείμενα και σχέσεις. Ορίζετε το σχήμα. Το επιβάλλετε. Λειτουργεί όταν γνωρίζετε την δομή εκ των προτέρων. Η επόμενη εταιρεία ύψους 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων θα οικοδομηθεί πάνω σε έμπειρες οντολογίες. Δομή που προκύπτει από το πώς συμβαίνει πραγματικά η εργασία, όχι από το πώς σχεδιάσατε να συμβεί. Αυτό είναι σημαντικό επειδή υπάρχει τόση σιωπηρή γνώση στη λήψη αποφάσεων που δεν συνειδητοποιούμε καν αυτή τη στιγμή και οι πράκτορες επαναλαμβάνουν την κρίση μας! Η επιχειρηματική τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να πλοηγηθεί και στις δύο. Υπάρχουν πολλές προκαταλήψεις για τις προδιαγεγραμμένες οντολογίες. Δεν υπάρχει σχεδόν καμία υποδομή για τη μάθηση, την εκπροσώπηση και την ενημέρωση των σιωπηρών. Οι σιωπηρές σχέσεις (οι οποίες οντότητες αγγίζουν μαζί, τι συμβαίνει μαζί στις αλυσίδες λήψης αποφάσεων) είναι το χάσμα. Η μνήμη προϋποθέτει ότι γνωρίζετε τι να αποθηκεύσετε και πώς να το ανακτήσετε, αλλά το πιο πολύτιμο πλαίσιο είναι η δομή που δεν γνωρίζατε ότι υπήρχε μέχρι που οι πράκτορες την ανακάλυψαν μέσω της χρήσης. Μια άλλη λανθασμένη αντίληψη: "Τα ίχνη αποφάσεων είναι απλά ημερολόγια τροχιάς."Αυτό είναι σαν να λέμε ότι οι ενσωματώσεις είναι μόνο δείκτες λέξεων-κλειδιών. Θυμηθείτε πότε οι ενσωματώσεις έμοιαζαν με εξωγήινη τεχνολογία; Ένας πιθανότατος τρόπος να αντιπροσωπεύεται η ομοιότητα που έκανε το «λυμένο» πρόβλημα της ασαφούς αναζήτησης να φαίνεται προϊστορικό. Βρισκόμαστε σε παρόμοιο σημείο ανατροπής για τη δομική μάθηση. Τα αρχεία καταγραφής τροχιάς αποθηκεύουν τι συνέβη. Τα ίχνη αποφάσεων (κάνει σωστά) μαθαίνουν γιατί συνέβη. Ποιες οντότητες είχαν σημασία. Ποια μοτίβα επαναλαμβάνονται. Πώς η συλλογιστική ρέει μέσα από τον οργανωτικό χώρο κατάστασης. Η διαφορά: τα αρχεία καταγραφής είναι μόνο συνημμένα αρχεία. τα ίχνη αποφάσεων είναι δεδομένα κατάρτισης για τα μοντέλα του κόσμου παραγωγής. Το σχήμα δεν είναι κάτι που ορίζετε εκ των προτέρων. Όλα αυτά μπορεί να ακούγονται πολύ ακαδημαϊκά ή υποθετικά, αλλά τα γραφήματα πλαισίου υπάρχουν σήμερα στην άγρια φύση, και θα είναι όλο και περισσότερο στο μέλλον. Πού πραγματικά υλοποιούνται τα γραφήματα περιβάλλοντος Το γράφημα πλαισίου γίνεται πραγματικό όταν μπορείτε να μετατρέψετε τις ακαταμάχητες λειτουργίες σε κάτι επαναλαμβανόμενο: όχι μόνο γεγονότα, αλλά αποφάσεις με τα στοιχεία που ήταν διαθέσιμα, τους περιορισμούς που ήταν δεσμευτικοί, το συμβιβασμό που κέρδισε και τι ακολούθησε. Πρώτον, η επιφάνεια λήψης αποφάσεων πρέπει να είναι ευανάγνωστη. Μερικοί τομείς έχουν καθαρές "επενδύσεις": κλήσεις ταξινόμησης, ανακατατάξεις αποστολής, εγκρίσεις απόκλισης, αποφάσεις κλιμάκωσης που καταλήγουν σε μια σαφή "κάνουμε X." Αυτά είναι μάθητα επειδή υπάρχει ένα όριο μεταξύ συλλογισμού και δέσμευσης. Άλλα περιβάλλοντα εξαπλώνονται σε μισές αποφάσεις και αναστρέψιμες κινήσεις. Εάν δεν μπορείτε να προσδιορίσετε τι πραγματικά μετράει ως απόφαση, καταλήγετε να μοντελοποιείτε θόρυβο αντί για κρίση. Αυτό είναι όπου πολλές γενικές προσπάθειες "εξόρυξης διαδικασίας + LLM" σταματούν: καταγράφουν δραστηριότητα, Δεύτερον, η σύλληψη της τριβής έχει σημασία επειδή καθορίζει πόσο δύσκολο είναι να λάβετε ίχνη αποφάσεων. Αυτή η προσπάθεια ποικίλλει δραματικά ανάλογα με τη βιομηχανία. Σε ορισμένα περιβάλλοντα, οι αποφάσεις ζουν ήδη μέσα στο λογισμικό, έτσι ώστε τα ίχνη να πέσουν φυσικά. Σε άλλα, η πραγματική λήψη αποφάσεων συμβαίνει προφορικά: σε κλιμάκωση, χειροκίνητα, κλήσεις αποστολής, επανασχεδιασμός χάντλας, διαπραγματεύσεις. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η φωνή είναι ένα ξεκλείδωμα σε πολλές βιομηχανίες του φυσικού κόσμου: σας επιτρέπει να συλλάβετε στοιχεία της προφορικής λήψης αποφάσεων όπως συμβαίνει, χωρίς να αναγκ Τρίτον, η σύλληψη από μόνη της δεν αρκεί.Το καταγεγραμμένο πλαίσιο μπορεί να είναι λανθασμένο, παρωχημένο ή σιωπηλά αντικατασταμένο.Τα γραφήματα περιβάλλοντος κληρονομούν τα ελαττώματα του οργανισμού: η αισιόδοξη ανάλυση που γίνεται δόγμα, οι αποφάσεις που ανακοινώνονται γραπτώς και αντιστρέφονται σε μια συνάντηση, οι υποθέσεις που σταμάτησαν να είναι αληθινές αλλά ποτέ δεν επαναλαμβάνονται. Η σταθερότητα της οντολογίας έχει επίσης σημασία, αλλά οι επιπτώσεις της διαφέρουν, και εδώ είναι που η αγορά διχάζεται. Σε τομείς με βαριά περιουσιακά στοιχεία, η σαφής δομή του κόσμου είναι σχετικά σταθερή. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι πλατφόρμες πρώτης οντολογίας λειτουργούν καθόλου. Αλλά αυτοί οι ίδιοι τομείς έχουν ιστορικά αναγκαστεί να πληρώσουν έναν ακριβό φόρο μοντελοποίησης εκ των προτέρων, επειδή το πραγματικό στρώμα αποφάσεων δεν συλλαμβάνεται συνεχώς σε πραγματικό χρόνο. Η ευκαιρία είναι να διατηρηθεί το υπόστρωμα, αλλά να προστεθεί ένας άλλος κύκλος μάθησης: να αντιμετωπίζετε το προδιαγεγραμμένο μοντέλο ως ραβδί, και να αφήνετε τα ίχνη να διδάσκουν συνεχώς το σύστημα πώς γίνονται οι αποφάσεις. Με την πάροδο του χρόνου, οι εφαρμογές γίνονται λι Στην τεχνολογία, το αντίστροφο πρόβλημα εμφανίζεται. Οι οντολογίες είναι ασταθείς επειδή η ίδια η επιχείρηση επαναπροσδιορίζεται συνεχώς. τα προϊόντα μεταφέρουν και υποβαθμίζουν τα χαρακτηριστικά. οι ομάδες αναδιοργανώνονται. οι κινήσεις προς την αγορά αλλάζουν. εμφανίζονται νέα μοντέλα τιμολόγησης, τα παλιά εξαφανίζονται. Ακόμη και μέσα στην ίδια εταιρεία, διαφορετικές λειτουργίες λειτουργούν σε θεμελιωδώς διαφορετικά αντικείμενα και χρονοδιαγράμματα, ειδικά στις πωλήσεις B2B, όπου οι προσφορές, οι λογαριασμοί, οι περιοχές, οι εγκρίσεις και η λογική έκπτωσης ποικίλλουν ανά τμήμα, περιοχή και τρίμηνο. Αυτός ο κατακερματισμός είναι ο τόπος όπου εμφανίζεται η μη ευθυγράμμιση. Διάφορα μέρη της εταιρείας μεταφέρουν διαφορετικές εκδοχές του «τι πιστεύουμε»: αφηγήσεις στρατηγικής που μετακινούνται, μετρικοί ορισμοί που μεταλλάσσονται, πολιτικές που ξαναγράφονται με εξαίρεση, κινήσεις πωλήσεων που έρχονται σε αντίθεση με την πρόθεση του προϊόντος. Σε μια οργάνωση που απαρτίζεται μόνο από ανθρώπους, αυτό χαρτογραφείται με συναντήσεις και κλιμάκωση. Σε μια οργανωτική οργάνωση, γίνεται άμεσα λειτουργική, επειδή οι πράκτορες ενεργούν σε οποιοδήποτε πλαίσιο μπορούν να ανακτήσουν. Το αντιφατικό πλαίσιο δεν παράγει καλύτερες αποφάσεις, παράγει σπατάλη εργασίας, επαναδιαδικασίες και ενέργειες που Με την πάροδο του χρόνου, το πιο πολύτιμο πράγμα που παράγει ένας οργανισμός δεν είναι τα δεδομένα. Τα συσσωρευμένα πρότυπα του τρόπου λήψης των αποφάσεων: ποια στοιχεία είχαν σημασία, ποιοι περιορισμοί ήταν δεσμευτικοί, ποιες εξαιρέσεις ήταν φυσιολογικές, ποιοι συμβιβασμοί ήταν αποδεκτοί, έγιναν η πνευματική ιδιοκτησία του οργανισμού. Εάν μπορείτε να συλλάβετε την κρίση ως υποπροϊόν της εκτέλεσης και να τη διατηρήσετε τρέχουσα, μπορείτε να δημιουργήσετε το γράφημα πλαισίου: τη σύνθετη μνήμη αποφάσεων που γίνεται το πηγάδι. Υπάρχει μια αντιστροφή που γίνεται πιο βιώσιμη με την πάροδο του χρόνου. Αντί να δηλώνετε πρώτα τον κόσμο, συλλαμβάνετε αποφάσεις τη στιγμή που δεσμεύονται και μαθαίνετε από το πώς εφαρμόζεται η κρίση στην πράξη. Όταν λαμβάνεται μια απόφαση, καταγράφετε τους πόρους που ζητήθηκαν, τους περιορισμούς που εφαρμόστηκαν, η συμφωνία έγινε, η δράση ελήφθη και πώς αξιολογήθηκε αργότερα. Αυτό δεν αντικαθιστά την τυπική οντολογία, και δεν συμβαίνει όλα ταυτόχρονα. Το προδιαγεγραμμένο μοντέλο εξακολουθεί να έχει σημασία για την κοινή σημασιολογία, την κατάσταση και τους σκληρούς περιορισμούς. Το διδακτικό μέρος είναι το στρώμα οντολογίας-πρώτες πλατφόρμες δεν παίρνουν αξιόπιστα δωρεάν: μαλακοί περιορισμοί, μοτίβα εξαιρέσεων και σιωπηλές ευρισκόμενες που καθορίζουν τα αποτελέσματα. Στην υγειονομική περίθαλψη, το σύστημα γνωρίζει την προηγούμενη έγκριση που υποβλήθηκε. δεν γνωρίζει το μοτίβο που καθορίζει αν ο ασθενής λαμβάνει φροντίδα σε τρεις ημέρες ή τρεις εβδομάδες: σε ποια μορφή τεκμηρίωσης ανταποκρίνεται ένας πληρωτής, όταν οι προσφυγές στρίβουν, όταν το peer-to-peer πρέπει να ξεκινήσει προληπτικά και ποια "τυπικά βήματα" είναι νεκρά. Αυτό αλλάζει επίσης την οικονομία του προϊόντος. Αντί να πληρώνετε τον πλήρη φόρο μοντελοποίησης εκ των προτέρων, μπορείτε να ξεκινήσετε με ένα λεπτό υπόστρωμα και να αφήσετε το στρώμα υψηλότερης αξίας να προκύψει από τις πραγματικές λειτουργίες. Τα περισσότερα συστήματα μπορούν να σας πουν τι συνέβη. σχεδόν κανένα δεν μπορεί να ανακατασκευάσει γιατί συνέβη τη στιγμή που είχε σημασία. ένα γράφημα πλαισίου δεν είναι ένα γράφημα ονομάτων. είναι ένα γράφημα αποφάσεων με αποδείξεις, περιορισμούς και αποτελέσματα. Μπορείτε πρώτα να υποθέσετε ότι προέρχεται από τους οργανισμούς που κατέχουν τα δεδομένα, τα συστήματα αρχείων, αλλά είναι πιο πιθανό να προέρχεται από άλλη πηγή. Γιατί οι υπάλληλοι δεν μπορούν να δημιουργήσουν γραφήματα πλαισίου Μερικοί είναι αισιόδοξοι ότι οι υπάρχοντες παίκτες θα εξελιχθούν σε αυτή την αρχιτεκτονική. οι αποθήκες θα γίνουν "αρχεία αλήθειας", ενώ τα CRMs θα γίνουν "κρατικές μηχανές με API". Αυτό μπορεί να λειτουργήσει για να καταστήσει τα υπάρχοντα δεδομένα πιο προσβάσιμα. Οι επιχειρησιακές θέσεις είναι σιλωμένες και δίνουν προτεραιότητα στην τρέχουσα κατάσταση. Η Salesforce πιέζει την Agentforce, η ServiceNow έχει το Now Assist και η Workday δημιουργεί πράκτορες για το HR. Αλλά αυτοί οι πράκτορες κληρονομούν τους αρχιτεκτονικούς περιορισμούς των γονέων τους.Η Salesforce βασίζεται στην αποθήκευση της τρέχουσας κατάστασης: γνωρίζει πώς μοιάζει τώρα η ευκαιρία, όχι πώς έμοιαζε όταν ελήφθη η απόφαση.Όταν εγκρίνεται μια έκπτωση, το πλαίσιο που την δικαιολογούσε δεν διατηρείται.Δεν μπορείτε να αναπαράγετε την κατάσταση του κόσμου κατά τη στιγμή της απόφασης, πράγμα που σημαίνει ότι δεν μπορείτε να ελέγξετε την απόφαση, να μάθετε από αυτήν ή να τη χρησιμοποιήσετε ως προηγούμενο. Κληρονομούν επίσης τα τυφλά σημεία των γονέων τους. Μια κλιμάκωση της υποστήριξης δεν ζει μόνο στο Zendesk. Εξαρτάται από το επίπεδο του πελάτη από το CRM, τους όρους SLA από την τιμολόγηση, τις πρόσφατες διακοπές από την PagerDuty και τον κίνδυνο του Slack thread flagging churn. Οι οργανισμοί που υπάρχουν στη διασταύρωση των συστημάτων είναι η γέφυρα. RevOps υπάρχει επειδή κάποιος πρέπει να συμβιβάσει τις πωλήσεις, τη χρηματοδότηση, το μάρκετινγκ και την επιτυχία των πελατών. DevOps υπάρχει επειδή κάποιος πρέπει να γεφυρώσει την ανάπτυξη, την πληροφορική και την υποστήριξη. Αυτές οι λειτουργίες "κόλλας" είναι μια λέξη. εμφανίζονται ακριβώς επειδή κανένα σύστημα αρχείων δεν κατέχει τη διαλειτουργική ροή εργασίας. το διάγραμμα org δημιουργεί ένα ρόλο για να μεταφέρει το πλαίσιο που το λογισμικό δεν καταγράφει. Ένας πράκτορας που αυτοματοποιεί αυτόν τον ρόλο δεν εκτελεί μόνο τα βήματα γρηγορότερα. μπορεί να επιμείνει στις αποφάσεις, τις εξαιρέσεις και τα προηγούμενα που δημιουργήθηκε ο ρόλος για να παράγει. Αυτό είναι το μονοπάτι προς ένα νέο σύστημα αρχείων: όχι διαλύοντας ένα υπάρχον, αλλά καταγράφοντας μια κατηγορία αλήθειας που γίνεται ορατή μόνο όταν οι πράκτορες κάθονται στη ροή εργασίας. Με βάση όλα αυτά, τι σημαίνει πρακτικά για τις επιχειρήσεις σήμερα; Το ερώτημα δεν είναι αν τα συστήματα των αρχείων επιβιώνουν - θα επιβιώσουν.Το ερώτημα είναι αν οι επόμενες πλατφόρμες τρισεκατομμυρίων δολαρίων κατασκευάζονται προσθέτοντας AI στα υπάρχοντα δεδομένα, ή καταγράφοντας τα ίχνη αποφάσεων που κάνουν τα δεδομένα ενεργά. Τι σημαίνει αυτό: Τα τρία δύσκολα προβλήματα Τα γραφικά περιβάλλοντος απαιτούν την επίλυση τριών προβλημάτων: Έχουμε χτίσει υποδομή τρισεκατομμυρίων δολαρίων για το κράτος και σχεδόν τίποτα για το σκεπτικό. Σχεδίαση ως εξαγωγή. Δεν μπορείτε να προκαθορίσετε την οργανωτική οντολογία. Οι τροχιές του πράκτορα ανακαλύπτουν τη δομή μέσω προβληματικής διέλευσης. Οι ενσωματώσεις είναι δομικές, όχι σημασιολογικές - συλλαμβάνοντας γειτονιές και μοτίβα συλλογισμού, όχι νόημα. Παγκόσμια μοντέλα, όχι συστήματα αναζήτησης. Συγκεντρωτικά γραφήματα που συσσωρεύουν αρκετή δομή γίνονται προσομοιωτές. Κωδικοποιούν την οργανωτική φυσική - δυναμική αποφάσεων, εξάπλωση κατάστασης, αλληλεπιδράσεις οντοτήτων. Η προσομοίωση είναι η δοκιμή. Αν μπορείτε να ρωτήσετε "τι αν;" και να πάρετε χρήσιμες απαντήσεις, έχετε χτίσει κάτι πραγματικό. Οι εταιρείες που το κάνουν αυτό θα έχουν κάτι ποιοτικά διαφορετικό. όχι πράκτορες που ολοκληρώνουν εργασίες - οργανωτική νοημοσύνη που συνθέτει και εξελίσσεται. Αυτό προσομοιώνει το μέλλον, όχι μόνο ανακτά το παρελθόν. Αυτό είναι το ξεκλείδωμα. Όχι καλύτερα μοντέλα. Καλύτερη υποδομή για τη συσσώρευση της εγκατεστημένης νοημοσύνης.