Αυτό είναι ένα Δημόσια έκδοση του ενημερωτικού δελτίου των μετόχων της HackerNoon από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο David Smooke και τον COO Linh Smooke που στάλθηκε σε 1,3 χιλιάδες μετόχους. Το ενημερωτικό δελτίο των μετόχων της HackerNoon Το ενημερωτικό δελτίο των μετόχων της HackerNoon to , η HackerNoon έχει μετατραπεί από έναν ιστότοπο που χτίστηκε πάνω από ένα αναξιόπιστο CMS σε μια ανθεκτική, κερδοφόρα πλατφόρμα δημοσίευσης με διαφοροποιημένα έσοδα, ιδιοκτησιακή διανομή και αμυντική υποδομή. Έχουμε επιβιώσει πολλαπλούς κύκλους τεχνολογίας ενώ αυξάνουμε την εμπιστοσύνη του κοινού και την ισχύ τιμολόγησης. 's 62% CAGR and 9% operating expense decline with AWS as our top customer, alongside 4.4M monthly pageviews. Our Editors, Editing Protocol, GPTZero partnership and Second Human Rule differentiate us as AI content pollutes the web, while Ahrefs ranks us as a top 2.8k site in the world. 2026 projects as our best year yet! TL;DR: Από το 2016 2026 Επιχειρηματικό Blogging Διαβάστε το πλήρες blog post παρακάτω για το πλήρες πλαίσιο. 📈 Business Overview Επιχειρηματική επισκόπηση Το 2025 ήταν το ισχυρότερο οικονομικό έτος Ενώ η τεχνητή νοημοσύνη ανέβασε την οικονομία της αναζήτησης, αποδείχθηκε επίσης ότι η εστίασή μας στην ποιότητα και την κοινότητα ήταν το σωστό στοίχημα καθ 'όλη τη διάρκεια. Το τέταρτο τρίμηνο του 2025 ήταν ένα ορόσημο, χτυπώντας ένα ρεκόρ $ 727k σε έσοδα και τελικά σπάζοντας το ετήσιο επίπεδο εσόδων $ 1M που είχαμε διατηρήσει τα τελευταία πέντε χρόνια. μείωση κατά 9% των επιχειρησιακών δαπανών, με Αυτή η ανάπτυξη υποστηρίζεται από τη συνεχή δημοσίευση υψηλής ποιότητας ιστολογίων τεχνολογίας, όπως: , , & & . Δύο , HackerNoon μετατράπηκε από μια τοποθεσία που χτίστηκε πάνω από ένα αναξιόπιστο CMS, σε ένα επικίνδυνο έργο μετανάστευσης πλατφόρμας, σε τώρα μια ανθεκτική, κερδοφόρα πλατφόρμα δημοσίευσης με διαφοροποιημένα έσοδα, ιδιοκτησιακή διανομή και αμυντική υποδομή. Ολοκληρώσαμε, τώρα επικεντρωνόμαστε στα επόμενα δέκα χρόνια. Από το 2016 2026 Ετικέτες hacker.com Από το 2016 2026 Ετικέτες hacker.com Ενώ η τεχνητή νοημοσύνη συνεχίζει να τρώει την επισκεψιμότητα αναζήτησης, το κοινό που κατέχουμε, η ισχυρή αναγνώριση των εμπορικών ονομάτων και η αυξημένη ζήτηση για επιχειρηματικά blogs μας τοποθετούν καλά για συνεχή ανάπτυξη το 2026 και πέραν αυτού. εισοδήματος διατηρώντας παράλληλα την κερδοφορία. Επιχειρηματικό Blogging Επιχειρηματικό Blogging 2025 Traffic & Editorial: AI is Here Whether or Not We Like It 2025 Traffic & Editorial: Η τεχνητή νοημοσύνη είναι εδώ είτε μας αρέσει είτε όχι Η κυκλοφορία το 2025 αντανακλούσε ένα μεταβατικό έτος για το ευρύτερο διαδίκτυο καθώς η τεχνητή νοημοσύνη αναδιαμόρφωσε την ανακάλυψη και τη συμπεριφορά αναζήτησης. Ξεκινήσαμε το 2025 δυνατά και κλείσαμε ακόμη πιο δυνατά. Μέχρι το τέταρτο τρίμηνο, η κυκλοφορία του HackerNoon.com είχε κατά μέσο όρο 4,4 εκατομμύρια μηνιαίες προβολές σελίδων, ενώ το δίκτυο 500+ μαθησιακών κόμβων δημιούργησε επιπλέον 1 εκατομμύριο μηνιαίες προβολές. , το εργαλείο ανάλυσης κυκλοφορίας AI chatbot που Ολόκληρο το hacking Τα μεγάλα αμερικανικά μοντέλα αυξήθηκαν κατά 8,3% από τον Ιούνιο του 2025 έως τον Ιανουάριο του 2026, καταλαμβάνοντας την 20η θέση μεταξύ των προσανατολισμένων στους προγραμματιστές πλατφορμών. Πάνω από 6% ημερησίως τον Ιανουάριο του 2026, περισσότερο από το διπλάσιο του μέσου όρου από τα μέσα του 2025. Σε αυτές τις απαντήσεις τεχνητής νοημοσύνης επικεντρώνονται στην ανάπτυξη λογισμικού, το επιχειρηματικό blogging και το μάρκετινγκ προγραμματιστών, τα οποία ευθυγραμμίζονται καλά με τις συντακτικές μας κάθετες. Ετικέτες hacker.com Βαθιά Συνεργαζόμαστε με Ορατότητα στις απαντήσεις που παράγονται από την AI Το μερίδιο αναφοράς μας για το hackernoon.com αυξήθηκε σταθερά, Top Cited Περιεχόμενο Ετικέτες hacker.com Βαθιά Συνεργαζόμαστε με Ορατότητα στις απαντήσεις που παράγονται από την AI Το μερίδιο αναφοράς μας για το hackernoon.com αυξήθηκε σταθερά, Top Cited Περιεχόμενο Επισκεφθείτε για μια λεπτομερή ανασκόπηση όλων των προσπαθειών μας που σχετίζονται με την AI, και Εμείς έχουμε , Και κάνουν (όπως και και Επιπλέον, ο ιστότοπος προσφέρει μια ολοκληρωμένη βάση δεδομένων αναζήτησης . Χάκερ timeline Δημοσιεύτηκε 15k+ blog posts σχετικά με το AI ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη σε ολόκληρη την πλατφόρμα μας an early stage network of introductory machine learning tools Turing Test Υπολογιστής Το καλύτερο λογισμικό AI του Διαδικτύου και επιχορηγήσεις και πιστώσεις υπολογιστών Χάκερ Χρονολόγιο Δημοσιεύτηκε 15k+ blog posts σχετικά με το AI ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη σε ολόκληρη την πλατφόρμα μας ένα δίκτυο πρώιμων σταδίων εισαγωγικών εργαλείων μηχανικής μάθησης Turing Test Υπολογιστής Το καλύτερο λογισμικό AI του Διαδικτύου και επιχορηγήσεις και πιστώσεις υπολογιστών The Human MOAT Η συντακτική ποιότητα παραμένει ένας από τους ισχυρότερους μακροπρόθεσμους στόχους της HackerNoon. Το 2025, η κατάταξή μας στον τομέα Ahrefs είναι 2.860 παγκοσμίως. Τώρα ξεπερνώντας μεγάλες παγκόσμιες μάρκες όπως McDonalds.com, Deepseek.com, BritishCouncil.org, Windows.com και Cursor.com. Αυτό αντικατοπτρίζει την τεχνολογική μας εξουσία, την ποιότητα του περιεχομένου και την αειφόρο προσέγγιση που αυξάνεται με την πάροδο του χρόνου. Τον Δεκέμβριο του 2025, ανακοινώσαμε επίσημα , ένα εργαλείο ανίχνευσης τεχνητής νοημοσύνης που σαρώνει και επισημαίνει το περιεχόμενο που παράγεται από τεχνητή νοημοσύνη με τον υψηλότερο βαθμό ακρίβειας σύμφωνα με τα κριτήρια αναφοράς της βιομηχανίας. αυτή η συνεργασία είναι η προσπάθεια μας να τονίσουμε τη διαφάνεια της τεχνητής νοημοσύνης και να διατηρήσουμε αυτό που είναι ανθρώπινο στη δημοσίευση περιεχομένου. Η απαιτεί επανεξέταση του προσωπικού-εκδότη κάθε άρθρου και δίνει έμφαση στην πρωτότυπη γραφή.Σε ένα διαδίκτυο μολυσμένο και κατακλυσμένο από το περιεχόμενο που παράγεται από την τεχνητή νοημοσύνη, αυτή η φιλοσοφία έχει χρησιμεύσει ως η δική μας Η συνεργασία μας με την GPT Zero Επεξεργασία του πρωτοκόλλου, Δεύτερος ανθρώπινος κανόνας Διάκριση επιπέδου κατηγορίας. Η συνεργασία μας με την GPT Zero Επεξεργασία του πρωτοκόλλου, Δεύτερος ανθρώπινος κανόνας Διάκριση επιπέδου κατηγορίας. Το κατανεμημένο δίκτυο εκδόσεων του HackerNoon υπερβαίνει τους 1 εκατομμύριο επισκέπτες ανά μήνα. , , , , , , , και . With our in-house CMS, content from πληθυσμός σε αυτές τις δορυφορικές τοποθεσίες, κερδίζοντας περισσότερη κυκλοφορία και ακροατήριο κάθε μέρα. ΕΣΣΚΑΛ της Δεδομένης, Δημόσιος τομέας Text Models Bitcoin Paper Tech Η μισή τεχνολογία Few Shot Μπράισον ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΕΡΒΟΛΗ Τεχνολογία News Byte Ετικέτες hacker.com ΕΣΣΚΑΛ της Δεδομένης, Δημόσιος τομέας Text Models Bitcoin Paper Τεχνολογία Η μισή τεχνολογία Λίγες σφαίρες Μπράισον ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΕΡΒΟΛΗ Τεχνολογία News Byte Ετικέτες hacker.com 2025 Revenue: The Year of Business Blogging Εισόδημα 2025: Το έτος των επιχειρηματικών blogs Μετά από πέντε συνεχόμενα χρόνια ελαφρώς υψηλότερης ετήσιας απόδοσης από 1 εκατομμύριο δολάρια, το τέταρτο τρίμηνο του 2025 κατέγραψε επιτέλους έσοδα ύψους 727 χιλιάδων δολαρίων, γεγονός που μας κάνει να είμαστε προσεκτικά αισιόδοξοι για το μέλλον. Αυτό είναι όπου οι μάρκες πληρώνουν για να δημοσιεύσουν τις δημοσιεύσεις τους στο blog στο HackerNoon, συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιορισμένων σε εταιρικά blogs, τεχνικές δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις προϊόντων, ανακοινώσεις τύπου, τάσεις της βιομηχανίας & εκθέσεις, συνεντεύξεις και περισσότερο περιεχόμενο που ανήκει σε εταιρείες. το 2025, το Business Blogging είδε αυξημένη ζήτηση τόσο από άμεσους αγοραστές (τεχνικές εταιρείες όπως και ) και από μεταπωλητές (εμπορικές εταιρείες όπως και ) της Επιχειρηματικό Blogging ΕΝΔΡΥΒΕ Μονάδα αλυσίδα μπλοκ Επιχειρηματικό Blogging ΕΝΔΡΥΒΕ Μονάδα αλυσίδα μπλοκ Όπως φαίνεται στο παραπάνω γράφημα, από το 2019 έως το 2025, τα έσοδα από την επιχειρηματική blogging της HackerNoon αυξήθηκαν από $36K σε $651K, αντιπροσωπεύοντας ρυθμό ετήσιας ανάπτυξης ~62% σε έξι χρόνια. Η ανάπτυξη επιταχύνθηκε σημαντικά το 2024, με τα έσοδα να αυξάνονται κατά $256K (+139% YoY), ακολουθούμενη από συνεχή επέκταση το 2025 με επιπλέον $211K καθαρά νέα έσοδα (+48% YoY). Μόνο τα τελευταία δύο χρόνια, η επιχείρηση πρόσθεσε $467K σε ετήσια έσοδα, υπερβαίνοντας τη σωρευτική ανάπτυξη των προηγούμενων τεσσάρων ετών. Ωστόσο, ο μεγαλύτερος πελάτης μας ήταν η AWS, η οποία αγόρασε όλες τις διαφημίσεις του ιστότοπού μας και των ενημερωτικών δελτίων μας για τους τελευταίους 2 μήνες του 2025. Συνολικά, τα πακέτα διαφημίσεων μας κινούνται προς λιγότερους πελάτες με μεγαλύτερα μεγέθη συναλλαγών. Όσο μεγαλύτερη είναι η εταιρεία τεχνολογίας, τόσο πιο επωφελής είναι η διαφήμιση - εκτιμούν την απόκτηση μεριδίου φωνής για τεχνολογίες εξειδικευμένης τεχνολογίας. Όσο μικρότερη είναι η εταιρεία, τόσο περισσότερες αναμένουν άμεσες και υπολειπόμενες μετατροπές, γεγονός που καθιστά το επιχειρηματικό blogging μια καλύτερη αγορά αξίας για αυτούς. , , , , , , Και ακόμα περισσότερο. Ιστορίες σελίδες που φορτώνουν γρήγορα σε όλο τον κόσμο ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑΤΙΣΜΟ Μοντέλο-βοηθούμενη επεξεργασία με υποχρεωτική ανθρώπινη αναθεώρηση Μετάφραση σε (σχεδόν) οποιαδήποτε γλώσσα Τροποποίηση blog post σε μια ποικιλία AI φωνές Το podcast τροφοδοτεί Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Trigger Blockchain Υποστήριξη Ιστορίες σελίδες που φορτώνουν γρήγορα σε όλο τον κόσμο ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑΤΙΣΜΟ Μοντέλο-βοηθούμενη επεξεργασία με υποχρεωτική ανθρώπινη αναθεώρηση Μετάφραση σε (σχεδόν) οποιαδήποτε γλώσσα Τροποποίηση blog post σε μια ποικιλία AI φωνές Το podcast τροφοδοτεί Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Trigger Blockchain Υποστήριξη Ενδυναμώστε τις επιχειρήσεις να κερδίσουν μέσω πολλαπλών φωνών συνεισφορών (σε αντίθεση με το Business Blogging όπου οι επιχειρήσεις δημοσιεύουν απευθείας) ενώ ανταμείβουμε τους συγγραφείς με χρηματικά βραβεία. , και Ωστόσο, τα συνολικά έσοδα από τον διαγωνισμό blogging μειώθηκαν κατά 41% YoY. Αυτό ήταν ένα σαφές μήνυμα για εμάς να επανεξετάσουμε το μοντέλο του OG Writing Contests. Διαγωνισμός Blogging Κοινοτική επικύρωση Spacecoin Web3 Ανάπτυξη Το Blockchain Διαγωνισμός Blogging Κοινοτική επικύρωση Spacecoin Web3 Ανάπτυξη Το Blockchain Η επανεξέταση: Συγκεντρώστε πολλαπλούς μικρότερους διαγωνισμούς κάτω από μεγαλύτερα τεχνικά θέματα.Περισσότερα έσοδα, υψηλότερα στοιχήματα, μεγαλύτερες ανταμοιβές και μεγαλύτερη επίδραση στους τεχνικούς όρους που η HackerNoon πιστεύει ότι θα προκύψουν. και την εξασφάλιση πολλαπλών μεγάλων χορηγών πριν από κάθε εκτόξευση. οι δύο πρώτοι του 2026 είναι και Απομακρυσμένη τεχνολογία hackathon Απόδειξη χρησιμότητας Decentralize AI. Απομακρυσμένη τεχνολογία hackathon Απόδειξη χρησιμότητας ξεκίνησε στις αρχές του 2026 με την χορηγία των Algolia, Neo4j, Storyblok και Bright Data. και Οι παραδοσιακοί διαγωνισμοί blogging δεν πηγαίνουν πουθενά, αλλά η απόδειξη της χρησιμότητας δείχνει την υπόσχεση του πώς λειτουργεί το νέο μοντέλο - μεγαλύτερα θέματα, καλύτερα αποτελέσματα. Απόδειξη χρησιμότητας Μετρητά Βραβεία Πιστώσεις λογισμικού Απόδειξη χρησιμότητας Μετρητά Βραβεία Πιστώσεις λογισμικού Η HackerNoon αναλαμβάνει επίσης επίσημους χορηγούς για ολοκληρωμένες λύσεις με τη δική μας Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ανανεώσαμε το Όπως η δική μας Και πρόσθεσε Όπως η δική μας και ΑΣ Οι ενοποιημένοι εταίροι λαμβάνουν επικύρωση και υιοθέτηση από το κοινό μας και έχουμε ισχυρότερη υποδομή και αποδεδειγμένη τεχνολογία. Εκδοτική Πλατφόρμα Αλγερινός Τεχνολογία αναζήτησης ιστοσελίδων ΣΙΑ P2P Backup Περιεχομένου ΓΚΠΤ μηδέν Ο συνεργάτης μας για την ανίχνευση Εκδοτική Πλατφόρμα Αλγερινός Τεχνολογία αναζήτησης ιστοσελίδων ΣΙΑ P2P Backup Περιεχομένου ΓΚΠΤ μηδέν Ο συνεργάτης μας για την ανίχνευση We achieved this by scaling team capabilities (AI ftw!) rather than headcount, cutting email delivery costs by 29% through optimization of our existing provider (Elastic), reducing spend on productivity tools (Notion, Google) by prioritizing lower-cost alternatives & consolidating seats, and replacing 3rd-party software (Wix, Squarespace) with in-house solutions. 2026 expense trajectory shows a continued downward trend, with us doubling down cost-cutting and asking the question: Does this add long-term value to our business? Not only did we increase year-over-year revenue by 20%, we also reduced operating expenses by 9%. 2025 HackerNoon Product Development: An Intelligent and Maturing Technical Publishing Platform 2025 HackerNoon Product Development: An Intelligent and Maturing Technical Publishing Platform Οι συναντήσεις προϊόντων είναι οι πιο μακροχρόνιες συναντήσεις στο HackerNoon. Δηλαδή, είμαστε κατασκευαστές πρώτα και κύρια. Στόχος μας είναι να είμαστε ο προορισμός blogging για τους ανθρώπους που χτίζουν τεχνολογία. Τα χιλιόμετρα: Ετικέτες hacker.tech Ετικέτες hacker.tech for Expanded Translation, Story Boosts, and more Publishing Add-Ons Business Blogging Διευρυμένη μετάφραση, ενισχύσεις ιστοριών και περισσότερα πρόσθετα δημοσίευσης Expanded Translation, Story Boosts, and more Publishing Add-Ons Business Blogging Business Blogging Διευρυμένες επιλογές μετάφρασης γλώσσας (76+), διανομή ήχου, αντίγραφα ασφαλείας blockchain, αναβαθμίσεις ενημερωτικών δελτίων και βελτιωμένες λειτουργίες προώθησης αρχικής σελίδας στο πρόγραμμα Business Blogging. Revamp of Business Dot Revamp of Business Dot Ανακαίνιση του Business Dot The microsite about our business offerings and the initial logged in business experience were a bit disjoined. We removed Squarespace from the experience, and made and as . purchasing possible on business dot HackerNoon pages services within all of HackerNoon dotcom purchasing possible on business dot HackerNoon pages υπηρεσίες εντός όλων των HackerNoon dotcom Chowa Editor ( Co-authorship & Enhanced Writing Tools ) Εκδότης Chowa Εκδότης Chowa Co-authorship & Enhanced Writing Tools Chowa (調和 / ちょうわ, chōwa) είναι μια ιαπωνική λέξη για αρμονική ευθυγράμμιση. Αυτό το έξυπνο widget επεξεργασίας επιτρέπει στους συγγραφείς να προσκαλούν άλλους συγγραφείς να συν-συγγραφούν τις δημοσιεύσεις του ιστολογίου τους, να προβάλλουν / αποδέχονται βελτιώσεις AI, να εισάγουν γραφικά / γραφήματα και πολλά άλλα. Blogging Templates Library Blogging Templates Library Βιβλιοθήκη Templates Blog Με , bloggers can easily access our library of hundreds writing templates that have worked for past campaigns and posts. Βελτιωμένες διατάξεις και φίλτρα Βελτιωμένες διατάξεις και φίλτρα Startups of the Year! Startups of the Year! Startups of the Year! Τον Απρίλιο, εμείς Η και Η εκστρατεία συνολικά Το 2026 Q2, η ψηφοφορία θα ανοίξει ξανά για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις του έτους 2026-2027 με μια ανασχεδιασμένη εμπειρία - πιο ομαλή ψηφοφορία, σημαντικά βραβεία και δεκάδες χιλιάδες νέες νεοσύστατες επιχειρήσεις που ανταγωνίζονται. announced winners by city Από τη βιομηχανία 4.3M tech community votes announced winners by city Από τη βιομηχανία 4.3M tech community votes , , , and SeriesA.tech SeriesB.tech SeriesC.tech SeedFunding.tech SeriesA.tech SeriesA.tech ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ SeriesB.tech ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ SeedFunding.tech ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - Τεχνολογία We made this group of sister sites where AI curates, parses, and publishes funding news. Qualifying funding news updates trigger the creation of , and we use these updates in our outreach to recruit more quality blog content and business blogging customers. HackerNoon company news pages HackerNoon company news pages (Αυτόματη μάθηση για κατασκευαστές, με συγκεκριμένες ενότητες AI) HackerNoon Courses Κούρσα Χάκερ HackerNoon Courses Η πρώτη πορεία που ξεκίνησε ήταν Είναι η προσπάθειά μας να μετατρέψουμε την δεκαετία της εκδοτικής και συντακτικής μας γνώσης σε δομημένες, αυτοσχεδιασμένες εμπειρίες μάθησης για προγραμματιστές, ιδρυτές και φιλόδοξους τεχνικούς συγγραφείς.Οι χρήστες πληρώνουν για το μάθημα, περνούν από κάθε μία από τις ενότητες, απαντούν σε ερωτηματολόγια και υποβάλλουν εργασίες και στο τέλος λαμβάνουν πιστοποιητικό ολοκλήρωσης. HackerNoon’s owned Blogging Course Το Blogging Course του HackerNoon Proof-of-usefulness Hackathon Αποδείξεις χρησιμότητας Hackathon Αποδείξεις χρησιμότητας Hackathon Την πρώτη εβδομάδα του 2026 ξεκινήσαμε το Proof of Utility (POU), ένα υβριδικό hackathon σκορ και διαγωνισμό blogging που αξιολογεί έργα με βάση τον πραγματικό κόσμο αντί για επίδραση ή hype. .” Upon generation of a POU report, aspiring contest participants gain official entrance into the contest by moving their detailed scoring report into a HackerNoon blog post. Our sponsors Bright Data, Algolia, Neo4J, and StoryBlok are committed to giving away $150k+ total ( , ) for this 6-month-long contest in both prizes and software credits. Έκθεση αποδείξεως χρησιμότητας $20k in cash $130k+ in software credits Έκθεση αποδείξεως χρησιμότητας $20k in cash $130k+ in software credits & Pick Your Automated Audio Narration Translation Languages Pick Your Automated Audio Narration Pick Your Automated Audio Narration Μετάφραση γλωσσών Translation Languages Οι bloggers επιλέγουν την προτιμώμενη φωνή AI για ηχητική αφήγηση και φτάνουν σε παγκόσμιο ακροατήριο μέσω . Author-controlled sound, automated audio distribution to podcast feeds too. 76 γλώσσες 76 γλώσσες Platform-Wide UI/ UX Refresh UX Refresh UX Refresh A cleaner homepage, optimized navigation, and smarter content discovery layers rolled out through the year, scaling our effort to synchronize all front-end developments . Continuous improvement is the point: lighter code, trustworthy features, a platform . using the Tailwind framework that gets better every day using the Tailwind framework Κάθε μέρα γίνεται καλύτερα 30k+ Downloads on the Pixel Icon Library Pixel Icon Library Pixel Icon Βιβλιοθήκη Αυτή η βιβλιοθήκη ανοιχτού κώδικα με πάνω από 1400+ εικονοστοιχεία ( , , ) was designed in-house and open sourced. Hacktoberfest, DevOps Days, Iconify, Pixel UI, Coat Rack Icons, Snake Eater UI, IconBuddy, Shadcn.io, and of course, HackerNoon. \\ Github Figma NPM It’s in use by ΓΙΤΣΟΥΒ ΦΙΓΜΑ NPM Χρησιμοποιείται από 70 of our favorite 2025 HackerNoon blogs posts: 70 από τα αγαπημένα μας blog posts για το 2025 HackerNoon: \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n A Basic AI Prompt Helped Me Learn Rust AI - Should We Be Afraid? 3 Years Later Οι πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσαν να εκτελούν το Κέντρο Επιχειρήσεων Ασφάλειας (SOC) για την πρόληψη επιθέσεων Andrew Ng: Οι αναλογίες της ομάδας προϊόντων εξελίσσονται σε έναν μόνο προγραμματιστή λογισμικού για κάθε δύο διευθυντές προϊόντων Τα υψηλά του Bitcoin φέρνουν γνωστές ερωτήσεις, αλλά η πειθαρχία ξεπερνά το hype Building a Production-Ready Laravel Stack with Traefik and FrankenPHP Δημιουργία ενός συστήματος RAG που λειτουργεί εντελώς εκτός σύνδεσης Building Data Intelligence Brick by Brick: From Databricks' Playbook Μπορεί το ChatGPT να ξεπεράσει την αγορά; Εβδομάδα 14 ChatGPT Became the Face of AI—But the Real Battle Is Building Ecosystems, Not Single Models Choosing the Right AI IDE for Your Team: Cursor vs. Windsurf vs. Copilot Το CI/CD είναι νεκρό.Το Agentic DevOps αναλαμβάνει την εξουσία Claude Code Launches Teleport Workflow: Start Anywhere, Continue Everywhere Κωδικός Ανασκόπησης Αντι-Παραδείγματα: Πώς να σταματήσετε τη σύνταξη Nitpicking και να αρχίσετε να βελτιώνετε την αρχιτεκτονική Το DevOps δεν είναι εργαλείο, είναι μια αλυσιδωτή αντίδραση Donald Trump Executes The Ultimate Crypto Rug Pull Επεξεργασία Hoaxes στην Εποχή της AI Αποδράστε από την κόλαση με αυτά τα 8 απαραίτητα εργαλεία ανοιχτού κώδικα Όλες οι αλήθειες (και τα ψέματα) που λέγονται στην «Ημέρα Μηδέν» του Netflix Από τη γενετική τεχνητή νοημοσύνη στην πράκτορα τεχνητή νοημοσύνη: ένα τεστ πραγματικότητας Από τις οθόνες στους δρόμους: Πώς η έρευνα πεδίου UX στο Μαρόκο βοήθησε στο επανασχεδιασμό διαπολιτισμικών κρατήσεων GitHub: Best News Website Developers Should Visit Η καθοριστική αρχιτεκτονική του Groq ξαναγράφει τη φυσική της τεχνητής νοημοσύνης Hands-On WPA Cracking – Πιάστε, Μετατρέψτε, Σπάστε με το Hashcat Εδώ είναι η ακριβής ρύθμιση κωδικοποίησης Vibe που χρησιμοποιώ ως διαχειριστής προϊόντων μέσης ηλικίας Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επηρεάζει το μυαλό μας: πρώιμες αποδείξεις από το Χάρβαρντ και το MIT Πώς προσεγγίστηκα τις συνεντεύξεις μηχανικής μάθησης στα FAANGs ως μηχανικός ML Πώς σταμάτησα να παλεύω με την τεχνητή νοημοσύνη και άρχισα να αποστέλλω χαρακτηριστικά 10 φορές πιο γρήγορα με τον Κώδικα και τον Κώδικα How Much Does It Cost to Self-Host AI? I Built a System to Find Out Πώς οι μηχανές αναζήτησης απαντούν στις ερωτήσεις σας Διαγαλαξιακοί εξωγήινοι: Δεν υπάρχουν μικροί πράσινοι άνδρες - Μόνο ένα κοσμικό USB τρέχει σε μια αποστολή Είναι ήδη σε εξέλιξη η ενθάρρυνση του AI; Το χρονοδιάγραμμα του Elon Musk για την αποικιοκρατία του Άρη είναι ακόμα εφικτό μετά το 2025; Jetpack συνθέτει διαρροές μνήμης: ένα γράφημα αναφοράς βαθιά κατάδυση Knowledge Graphs Gain Traction as AI Pushes Beyond Traditional Data Models Τοπικά μοντέλα LLM και περιπτώσεις χρήσης αλλαγής παιχνιδιών για τους χάκερ της ζωής: Πώς τα τοπικά LLM μπορούν να σας βοηθήσουν Mojo: Η γλώσσα που θα μπορούσε να αντικαταστήσει το Python, το C++ και το CUDA Το αφεντικό AI της Meta αποκαλεί τα LLMs «απλά» - Εδώ είναι τι χτίζει Ποσοτικό μοντέλο ROI για επενδύσεις προϊόντων τεχνολογίας Το React Native προσαρμόζεται στην ενημέρωση υγρού γυαλιού της Apple - Μπορεί το Flutter να κρατήσει; Σταματήστε να χτίζετε το προϊόν σας για τον εαυτό σας: Γιατί οι περισσότερες νεοσύστατες επιχειρήσεις αποτυγχάνουν στο μάρκετινγκ Σταματήστε το SQL Hacking: Πώς να δημιουργήσετε ένα σύστημα αυτοματισμού κλιμακούμενων ερωτημάτων Σταματήστε να χρησιμοποιείτε τη λάθος βάση δεδομένων για το σωστό πρόβλημα Η υπερ-ευφυΐα έχει τη δυνατότητα να ξεκινήσει μια νέα εποχή προσωπικής ενδυνάμωσης Σχεδιασμός Συστήματος σε Nutshell 10 Noteworthy C and C++ Bugs Found in Open-Source Projects in 2025 Η Tether μπορεί να γίνει ο νέος αγοραστής στρατηγικών αποθεματικών της Αμερικής Η Αρχιτεκτονική της Συνεργασίας: Ένα Πρακτικό Πλαίσιο για την Ανθρώπινη ΑΙ Αλληλεπίδραση The Authorization Gap No One Wants to Talk About: Why Your API Is Probably Leaking Right Now Το παράδοξο της κουραστικότητας: Πώς η ανθεκτική στον κίνδυνο μηχανική δημιούργησε τις πιο ανθεκτικές εταιρείες του Διαδικτύου Η κρυπτογραφική καμπύλη: Αριστερά, Δεξιά και Κέντρο Η μέρα που έμαθα ότι το NAS μου ήταν ανιχνεύσιμο μέσω των αρχείων καταγραφής TLS The Ethical Hacker's Guide to Hacking WiFi with Termux Η ιστορία του GitHub Awesome-Lists Η ψευδαίσθηση της κλίμακας: Γιατί τα LLM είναι ευάλωτα σε δηλητηρίαση δεδομένων, ανεξάρτητα από το μέγεθος Η δυσάρεστη αλήθεια για τον Adam Neumann που δεν θα σας πει κανένας δημοσιογράφος της τεχνολογίας Το τελευταίο ανθρώπινο προπύργιο έπεσε: Το GPT-5 μόλις επαναπροσδιορίζει την ανακάλυψη με πρωτότυπα μαθηματικά Το μακρύ παρόν του Διαδικτύου: Στο εσωτερικό της μάχης των αρχείων του Διαδικτύου ενάντια στη λήθη The Physics of AI Ο δρόμος προς την κόλαση είναι στρωμένος με καλές προθέσεις Οι 7 ανταγωνιστές που επιδιώκουν την απόλυτη αρχιτεκτονική κβαντικών υπολογιστών This Illegal Android Hack Will Make You a Better Parent Για να αντλήσετε το φυσικό αέριο ή όχι: Ανάλυση της συζήτησης για το όριο φυσικού αερίου Ethereum Δύο ώρες με το Cursor άλλαξαν τον τρόπο που βλέπω την κωδικοποίηση AI Η Vibe Coding δημιουργεί μια γενιά ανέργων προγραμματιστών "We Are Very Early in Our Work With LLMs," - Prem Ramaswami, Head of Data Commons at Google Βρισκόμαστε σε έναν δρόμο για την ανάπτυξη της AI What Conway, Ants, and Apache Kafka Can Teach Us About AI System Design Ποιος χρησιμοποίησε το One Trillion Plus OpenAI Tokens; Salesforce, Shopify, Canva, Hubspot, & 26 περισσότερες εταιρείες Γράφοντας, Διαδίκτυο, και την ύπαρξη στην εποχή της AI Ten years in, business blogging is our growth engine, editorial standards are our competitive moat, and our tech credibility compounds daily. We're focused on what works, disciplined on expenses, and grateful we get to work on HackerNoon. How we can help you/you can help us: \n \n \n \n Ένα δημοσιευμένο blog post στο HackerNoon πηγαίνει μακριά. Προσωπικές ιστορίες είναι δωρεάν για πάντα. Δημοσιεύστε την ιστορία σας με το HackerNoon σήμερα. Interested in obtaining your company/project’s Proof of Usefulness score? You can then submit the report as a HackerNoon Blog Post to enter the contest for the cash prize & software credits. Στείλτε το URL του έργου σας σήμερα για μια δωρεάν αναφορά. Απλά απαντήστε σε αυτό το ενημερωτικό δελτίο ή κλείστε μια συνάντηση. Δημοσιεύστε την ιστορία σας με το HackerNoon σήμερα Στείλτε το URL του έργου σας σήμερα για μια δωρεάν αναφορά. Βιβλίο για τη συνάντηση Kind Regards, CEO και COO David Smooke Τζέιμς Ντάο καπνίζει Ντέιβιντ Σμοκ Τζέιμς Ντάο καπνίζει Διαβάστε την προηγούμενη επιστολή μας προς τους μετόχους Τα προηγούμενα newsletters στο Αν ψάχνετε για πιο τακτικές ενημερώσεις από το HackerNoon, σας συνιστώ να εγγραφείτε στο και / ή . P.S. State of the Noonion 2025: Scaling Business Blogging and The Technology Publishing Network ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ hackernoon.tech Ημέρα #HackerDay State of the Noonion 2025: Η κλιμάκωση των επιχειρηματικών blogs και το δίκτυο εκδόσεων τεχνολογίας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ετικέτες hackernoon.tech Ημέρα #HackerDay Εδώ είναι μερικές αξιοσημείωτες πληροφορίες για το HackerNoon στο διαδίκτυο από την 1η Ιανουαρίου 2025 μέχρι σήμερα: P.P.S. \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n Beagital: How I Got 23k Διαβάστε περισσότερα στο HackerNoon Bill Achoala: Οι επιρροές των ιδρυτών του πρωθυπουργού κάνουν κύματα BingRank: #20 Ιστοσελίδα για να δημοσιεύσετε το άρθρο σας Μάρτυρες Blogger Business Insider: RIP Skype Clickup: #3 Developer Community Κρυπτοβιομηχανία: HackerNoon Κατάλογος Crypto Slate: Η λίστα HackerNoon CTO Club: #6 Ενημερωτικό δελτίο προγραμματισμού CTO Club: #16 Κοινότητα Προγραμματιστών μαρτυρίες πελατών Datafroq: Πώς η γενετική τεχνητή νοημοσύνη αναδιαμορφώνει τις παραδοσιακές στρατηγικές QA Deepak Gupta: Πρώτος σε εξειδικευμένες τεχνολογικές πηγές Αναλυτικά: #32 Tech Blog Πανεπιστήμιο DeVry: Ποιοι είναι οι διαφορετικοί τύποι τεχνολογικών θέσεων εργασίας; 5W: Το HackerNoon φτάνει στους τεχνικούς κατασκευαστές Fun Blocks: AI Grants & Credit Search από το HackerNoon Unlocks χρηματοδότηση για τους καινοτόμους AI Geekfare: # 11 Καλύτερο δωρεάν site για να αναπτύξετε το εμπορικό σας σήμα GeniusFirms: #8 Μεσαία Dotcom Εναλλακτική (Tech Deep Dives) GitHub: Οι προγραμματιστές ιστοσελίδων πρέπει να επισκέπτονται GlobalBiz: Πρώτη στη λίστα των καλύτερων τεχνολογικών ιστοσελίδων φιλοξενίας GPTZero: Διατηρήστε αυτό που είναι ανθρώπινο στην τεχνολογική δημοσίευση GRIDINSOFT: 5.986η παγκόσμια κατάταξη ιστοσελίδων GritDaily: Αναδημοσίευση του Playbook για την Tech Publishing Τίτλος πρωτοτύπου: HackerNoon Horosin: Τι διαβάζω και βλέπω ως μηχανικός λογισμικού MediaBiasFactChecker: Λιγότερες προκαταλήψεις και υψηλή πραγματική αναφορά ProductHunt: AI Grants & Credit Search από το HackerNoon Quartz: Στην εποχή της AI, η σαφήνεια είναι ο πραγματικός πολλαπλασιαστής δύναμης Αναγνώστες μαρτυρίες Sia: Προσκαλώντας τους προγραμματιστές να χτίσουν το μέλλον της αποκεντρωμένης αποθήκευσης cloud StationX: Το κορυφαίο blog για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο Νότια Αφρική σήμερα: Η στρατηγική AI της HackerNoon αποκαλύπτει πώς τα τεχνολογικά μέσα μπορούν να κλιμακώσουν την ποιότητα, όχι μόνο την ποσότητα TechBullion: Πώς να οικοδομήσουμε ανθεκτικότητα ενώπιον επαναλαμβανόμενων απορρίψεων ή ανατροπών στην επιχείρηση TestMu: #14 Κοινότητα Προγραμματιστών TrendHunter: Το HackerNoon προσφέρει 100 χιλιάδες τεχνολογικές ιστορίες για ανάγνωση, γραφή και μάθηση TripleTen: #7 Blog Ανάπτυξης Λογισμικού Αξίζει Bookmarking Twitter/X Space: Χάκερ ηγεσίας που σώζουν τις νεοσύστατες επιχειρήσεις W3era: #22 Καλύτερος ιστότοπος κοινωνικής σήμανσης Βενιζέλος: Στις ειδήσεις Βικιπαίδεια: HackerNoon Γράφοντας στο HackerNoon με Codesmith: Οδηγίες Συμμετέχοντες xPheno: #14 Πρέπει να ακολουθήσετε το Tech Blog Youtube: Γράφοντας, Διαδίκτυο, και την ύπαρξη στην εποχή της AI 