Νέα ιστορία

Η ενεργειακή απόδοση της οδήγησης: Πώς το ψηφιακό εργοστάσιο του Saatwik Gilakattula μεταμόρφωσε τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας

by
bySanya Kapoor@sanya_kapoor

Expert Tech writer and Reporter

2025/10/29
featured image - Η ενεργειακή απόδοση της οδήγησης: Πώς το ψηφιακό εργοστάσιο του Saatwik Gilakattula μεταμόρφωσε τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας
Sanya Kapoor

About Author

Sanya Kapoor HackerNoon profile picture
Sanya Kapoor@sanya_kapoor

Expert Tech writer and Reporter

Read my storiesΜάθε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ

avatar

ΚΡΕΜΑΣΤΕ ΕΤΙΚΕΤΕΣ

tech-stories#digital-factory-innovation#saatwik-gilakattula#energy-efficiency-technology#microsoft-azure-architecture#utility-peak-load-reduction#demand-side-management#digital-factory-platform#good-company

ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ ΣΤΟ

TerminalTerminalLiteLite

Related Stories