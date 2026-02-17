Εκπαιδευτικό byte: Πώς τα δίκτυα κρυπτογράφησης φθάνουν σε συναίνεση

Όταν υπάρχει εξουσία, είναι εύκολο να καταλήξουμε σε συμφωνία.Οι παίκτες μπορούν απλά να έχουν έναν διαιτητή να χτυπήσει το σφυρί για να σηματοδοτήσει την έναρξη του παιχνιδιού και μια τράπεζα μπορεί να επιβεβαιώσει τα υπόλοιπα στις συναλλαγές.Στα δίκτυα κρυπτογράφησης, ωστόσο, δεν υπάρχουν τραπεζικοί μεσάζοντες.Οι παίκτες μπορούν να συμμετάσχουν από οπουδήποτε στον κόσμο, να φέρουν τους δικούς τους υπολογιστές και να συμμετάσχουν χωρίς άδεια. Μερικοί από τους παίκτες μπορεί να γνωρίζουν ο ένας τον άλλον. οι περισσότεροι από αυτούς δεν είναι. δεν αναμένεται να εμπιστευτούν ο ένας τον άλλον. αλλά το παιχνίδι πρέπει να συνεχιστεί. τα υπόλοιπα του λογαριασμού πρέπει να ταιριάζουν, οι κανόνες πρέπει να ακολουθούνται και το βιβλίο πρέπει να είναι αξιόπιστο. Ενώ από έξω, μπορεί να φαίνεται ότι δεν υπάρχουν ρυθμίσεις για τον συντονισμό των ενεργειών των παικτών, υπάρχουν στοιχεία σχεδιασμού στο σύστημα που φέρνουν τάξη στο φαινομενικό χάος. In reality, there are mechanisms in place that allow the synchronization of many independent, self-organizing computers to act in unison without a central authority. Τι σημαίνει πραγματικά η συναίνεση στα Crypto Networks Η συναίνεση είναι η κοινή διαδικασία που χρησιμοποιεί ένα αποκεντρωμένο δίκτυο για να αποφασίσει ποιες συναλλαγές είναι έγκυρες και με ποια σειρά εμφανίζονται.Το σύστημα πρέπει να απαντήσει στο ερώτημα πώς να συμφωνήσει ποιο από τα πολλά αντίγραφα του βιβλίου σε ένα κατανεμημένο σύστημα είναι νόμιμο και θα πρέπει να θεωρηθεί ως προεπιλεγμένο. Ένα πείραμα σκέψης που περιγράφει πώς να επιτευχθεί συναίνεση όταν ορισμένοι συμμετέχοντες μπορεί να είναι αναξιόπιστοι ή ανέντιμοι. Το πρόβλημα των Βυζαντινών στρατηγών Το πρόβλημα των Βυζαντινών στρατηγών Χωρίς γενική συμφωνία, τα χρήματα θα μπορούσαν να χαθούν, τα κέρματα θα μπορούσαν να δαπανηθούν πολλές φορές και οι άνθρωποι θα έχασαν την εμπιστοσύνη στο δίκτυο.Οι κανόνες αυτοί υπαγορεύουν τις συνθήκες υπό τις οποίες οι ενημερώσεις συστήματος γίνονται αποδεκτές ή απορρίπτονται και τρέχουν συνεχώς στο παρασκήνιο όταν προστίθεται μια συναλλαγή. Αντ 'αυτού, ενσωματώνονται μέσα σε κώδικα που είναι αμετάβλητο. Εάν οι χρήστες επιλέξουν να παίξουν σύμφωνα με τους κανόνες, οι συναλλαγές τους θα καταγραφούν. Εάν επιλέξουν να σπάσουν τους κανόνες, η δουλειά τους θα αγνοηθεί και μπορεί να τιμωρηθεί. Με την πάροδο του χρόνου, αυτό δημιουργεί μια κοινή ιστορία στην οποία συγκλίνουν οι περισσότεροι συμμετέχοντες, όχι επειδή το συνομιλούσαν, αλλά επειδή το πρωτόκολλο τους ωθεί εκεί. It’s important to note that consensus strategies in decentralized platforms have nothing to do with trust in people or companies Φυσικά, το σύστημα δεν είναι άψογο. είναι ακόμα απόλυτα φυσιολογικό για διαφορετικούς κόμβους να έχουν Το θέμα είναι να επιτευχθεί το ίδιο αποτέλεσμα στο τέλος.Οι περισσότεροι συμμετέχοντες θα επιτύχουν αυτό το αποτέλεσμα, και αυτό θα συμβεί καθώς είναι κίνητρα για να το επιτύχουν από το πρωτόκολλο. Διάφορες παραδόσεις Διάφορες παραδόσεις Blockchain και ανταγωνιστική συναίνεση Πολλά κρυπτονομίσματα χρησιμοποιούν blockchain, η οποία είναι μια δομή που αποθηκεύει συναλλαγές ως παρτίδες που ονομάζονται μπλοκ και τα αποθηκεύει χρονολογικά.Για να καθορίσει ποιες συναλλαγές προστίθενται ως το επόμενο έγκυρο μπλοκ, αυτά τα συστήματα έχουν ανταγωνιστικούς μηχανισμούς που προσφέρουν ανταμοιβές και ποινές για την επίτευξη συμφωνιών. Οι συμμετέχοντες εδώ είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν μια ορισμένη ποσότητα υπολογιστικής εργασίας, η οποία θα πάρει κάποια ηλεκτρική ενέργεια και χρόνο (δηλαδή Ο πρώτος χρήστης που λύνει το κρυπτογραφικό παζλ ενός μπλοκ και προτείνει το μπλοκ έχει το δικαίωμα να πάρει αυτό το μπλοκ αποδεκτό, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται συγκεκριμένοι κανόνες.Το κόστος αυτής της εργασίας αναγκάζει το σύστημα να υπερασπιστεί τον εαυτό του από τη χειραγώγηση. For instance, Proof of Work (PoW) is the method used on and Monero. Bitcoins Crypto εξόρυξη Bitcoins Bitcoins Crypto εξόρυξη Το Proof of Stake (PoS), που χρησιμοποιείται από δίκτυα όπως το Ethereum ή το Solana, απενεργοποιεί τη βαριά υπολογιστική για χρηματοοικονομικά στοιχήματα. Το πρωτόκολλο επιλέγει ποιος προτείνει μπλοκ με βάση αυτό το στοίχημα και άλλες παραμέτρους. Εάν κάποιος ενεργεί κατά των κανόνων, το σύστημα μπορεί να πάρει ένα μέρος των κλειδωμένων νομισμάτων τους ως τιμωρία. Απεργία Απεργία Παρά τις διαφορές τους, αυτές οι προσεγγίσεις μοιράζονται ένα κοινό χαρακτηριστικό: βασίζονται σε κάποιο είδος διαμεσολαβητή (εξορυκτές ή «επιβεβαιωτές») μεταξύ μιας συναλλαγής που αποστέλλεται και της τελικής έγκρισής της. Ημερήσια συναίνεση: Ένας διαφορετικός τρόπος να συμφωνήσουμε Αντί να αναγκάζει όλες τις συναλλαγές σε μια ενιαία γραμμή μπλοκ, επιτρέπει σε πολλαπλές συναλλαγές να αναφέρονται η μία στην άλλη άμεσα την ίδια στιγμή.Κάθε νέα συναλλαγή αναφέρεται σε μερικές από τις παλαιότερες, δημιουργώντας ένα δίκτυο αντί για μια αλυσίδα. **Η συμφωνία προκύπτει από την τήρηση των ίδιων κανόνων σχετικά με την εγκυρότητα και την ταξινόμηση των πράξεων. Ένα αρχείο των συναλλαγών αποκτά σταθερότητα καθώς οι μεταγενέστερες συναλλαγές συσσωρεύονται πάνω τους.**Η δραστηριότητα στο δίκτυο είναι πιο κατανεμημένη και τα κενά συγχρονισμού από το μπλοκ one-on-a-time εξαλείφονται.Οι χρήστες δεν χρειάζεται να κάνουν τίποτα περισσότερο από συναλλαγή για να βοηθήσουν στη σταθεροποίηση της τάξης της προηγούμενης δραστηριότητας. εφαρμόζει αυτό το μοντέλο χωρίς ανθρακωρύχους ή «επιβεβαιωτές». Κάθε χρήστης συμβάλλει στην εξασφάλιση του βιβλίου, και η παραγγελία επιτυγχάνεται χάρη στην κοινοτική ψήφο Είναι δημόσιοι κόμβοι που δημοσιεύουν περιοδικά συναλλαγές που ενεργούν ως σημεία διέλευσης για να διατάξουν τα υπόλοιπα, αλλά δεν έχουν καμία άλλη εξουσία. Αυτό αφαιρεί ρόλους που μπορούν να συγκεντρώσουν εξουσία ή να εφαρμόσουν λογοκρισία. Οι DAGs επανεξετάζουν τον τρόπο με τον οποίο σχηματίζεται η συμφωνία στην πρώτη θέση.Είναι μια υπενθύμιση ότι η συναίνεση είναι ένας χώρος σχεδιασμού, όχι μια ενιαία συνταγή.