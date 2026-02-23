Ένας ολοκληρωμένος οδηγός για τα Stablecoins: Τύποι, κίνδυνοι και το μέλλον του ψηφιακού χρήματος

What Are Stablecoins and Why Do We Need Them? Τι είναι τα Stablecoins και γιατί τα χρειαζόμαστε Το πρόβλημα της μεταβλητότητας Μπορεί να κερδίσει ή να χάσει το 10% της αξίας του σε μια μέρα. Αυτή η μεταβλητότητα καθιστά τα κρυπτονομίσματα εξαιρετικά για κερδοσκοπία αλλά τρομερά για: Bitcoins Ethereum \n \n \n \n \n \n Καθημερινές συναλλαγές Μεγάλη αξία Πληρωμές μισθών Λογαριασμοί αποταμίευσης Οτιδήποτε απαιτεί σταθερότητα τιμών Το πρόβλημα: Αν πληρώνεστε με Bitcoin τη Δευτέρα, μέχρι την Παρασκευή ο μισθός σας θα μπορούσε να αξίζει 20% λιγότερο – ή 20% περισσότερο. Η λύση Stablecoin Τα stablecoins επιλύουν αυτό διατηρώντας μια σταθερή αξία, συνήθως συνδεδεμένη με: \n \n \n \n \n Νόμισμα Fiat (USD, EUR) Φυσικά περιουσιακά στοιχεία (χρυσός, εμπορεύματα) Αλγοριθμικοί μηχανισμοί Παρατηρήσεις τιμών πραγματικού κόσμου Δημιουργήστε ψηφιακά χρήματα που συμπεριφέρονται όπως τα παραδοσιακά νομίσματα - σταθερά, προβλέψιμα, χρησιμοποιήσιμα στην καθημερινή ζωή - διατηρώντας παράλληλα τα οφέλη της τεχνολογίας blockchain. The goal: The Four Types of Stablecoins Οι τέσσερις τύποι stablecoins 1. Fiat-Backed Stablecoins Για κάθε stablecoin που εκδίδεται, ο εκδότης διατηρεί ένα ισοδύναμο ποσό fiat νομίσματος σε αποθεματικό. How they work: Examples: \n \n \n \n USDT (Tether): Pegged σε USD, υποστηριζόμενη από USD αποθεματικά USDC (USD Coin): Pegged σε USD, υποστηριζόμενη από USD αποθεματικά **BUSD (Binance USD):**Συμμετοχή σε USD, υποστηριζόμενη από USD αποθεματικά The mechanism: Ο μηχανισμός : 1 USDT που εκδίδεται = 1 USD που διατηρείται σε αποθεματικό User deposits $100 → Receives 100 USDT\nUser redeems 100 USDT → Receives $100 USD\n Pros: ΠΡΟΣ : \n \n \n \n \n Απλό να κατανοήσουμε: 1 νόμισμα = 1 δολάριο (ή άλλο fiat) Υψηλή ρευστότητα: Εύκολη αγορά / πώληση Ευρέως αποδεκτή: Οι περισσότερες ανταλλαγές τις υποστηρίζουν Ισχυρή αξία: Απευθείας συνδεδεμένη με το νόμισμα fiat, έτσι μοιράζονται την ίδια σταθερότητα με την αναφορά του, γι 'αυτό χρησιμοποιούνται κυρίως ισχυρά νομίσματα fiat. Cons: Ετικέτες CONS: \n \n \n \n \n \n \n \n Κίνδυνος συγκέντρωσης: Η ενιαία οντότητα ελέγχει τα αποθέματα Απαιτείται εμπιστοσύνη: ο εκδότης πρέπει να εμπιστεύεται τα αποθεματικά Ρυθμιστικός κίνδυνος: Οι κυβερνήσεις μπορούν να παγώσουν τα αποθέματα Ελεγκτικές ανησυχίες: Τα αποθεματικά ενδέχεται να μην επαληθευτούν πλήρως Περιορισμένη προσφορά: Δεν μπορεί να υπερβεί τα αποθεματικά fiat, το stablecoin συχνά αναγκάζει τις κυβερνήσεις να εκδώσουν νέα αποθεματικά fiat, δημιουργώντας χρέος Δημιουργία χρέους του Υπουργείου Οικονομικών: Το Stablecoin αντιπροσωπεύει ήδη μία από τις υψηλότερες πηγές χρέους του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ. Πιθανή λογοκρισία: Ο εκδότης μπορεί να παγώσει τους λογαριασμούς Real-world issues: \n \n \n \n Tether (USDT) αντιμετωπίζει ερωτήσεις σχετικά με την υποστήριξη των αποθεματικών Αυξάνεται ο ρυθμιστικός έλεγχος Κάποιοι εκδότες έχουν παγώσει τα χρήματα των χρηστών Best for: \n \n \n \n Εμπόριο και διαιτησία Γρήγορη μεταφορά αξίας Χρήστες που εμπιστεύονται κεντρικές οντότητες 2. Asset-Backed Stablecoins Υποστηρίζεται από φυσικά περιουσιακά στοιχεία όπως ο χρυσός, το ασήμι ή άλλα εμπορεύματα που διατηρούνται σε αποθεματικό. How they work: Examples: \n \n \n \n PAX Χρυσό (PAXG): 1 PAXG = 1 ωραία τροϊκή ουγγιά χρυσού Tether Gold (XAUT): Υποστηρίζεται από φυσικό χρυσό Silver-backed tokens:Διάφορα έργα The mechanism: 1 PAXG issued = 1 ounce of gold in vaultPrice fluctuates with gold market\nUser can redeem for physical gold (with fees)\n Pros: \n \n \n \n \n \n Αντικειμενική υποστήριξη: Πραγματικά περιουσιακά στοιχεία σε θησαυρούς Πληθωρισμός: Ο χρυσός διατηρεί ιστορικά την αξία του Διαφάνεια: Τα περιουσιακά στοιχεία μπορούν να ελεγχθούν Αποθήκευση αξίας: Σε αντίθεση με το fiat, ο χρυσός έχει εγγενή αξία Δυνατότητα αποκέντρωσης: Λιγότερη εξάρτηση από τις κυβερνήσεις Cons: \n \n \n \n \n \n \n Ανεπάρκεια τιμών: Η τιμή του χρυσού κυμαίνεται Vaults cost money Storage costs: Πληθωρισμός: Μετατροπή σε υλικά περιουσιακά στοιχεία Περιορισμένη κλιμάκωση: Δεν μπορεί να υπερβεί τα αποθεματικά περιουσιακών στοιχείων Κίνδυνος κηδεμονίας: Τα περιουσιακά στοιχεία πρέπει να αποθηκεύονται με ασφάλεια Δεν είναι πραγματικά σταθερή: Η αξία ακολουθεί το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο και τον νόμο της προσφοράς και της ζήτησης Best for: \n \n \n \n Μακροπρόθεσμη αποθήκη αξίας Προστασία από τον πληθωρισμό Οι χρήστες που θέλουν ασφάλεια με υποστήριξη περιουσιακών στοιχείων 3. Algorithmic Stablecoins Χρησιμοποιήστε αλγόριθμους και έξυπνα συμβόλαια για να διατηρήσετε τη σταθερότητα, συχνά χωρίς άμεση υποστήριξη. How they work: Examples: \n \n \n \n DAI (MakerDAO): Υπερ-συνδεδεμένη με κρυπτογραφικά περιουσιακά στοιχεία FRAX: Μερική αλγοριθμική stablecoin UST (Terra): Αποτυγχάνει το 2022, δείχνοντας κινδύνους The mechanism (DAI example): User locks $150 worth of ETH as collateral\nReceives 100 DAI (worth $100)If ETH price drops, user must add collateral or face liquidation\nSystem maintains 150%+ collateralization ratio\n Pros: \n \n \n \n \n \n Αποκέντρωση: Καμία ενιαία οντότητα ελέγχου Διαφάνεια: Οι έξυπνες συμβάσεις είναι ελεγχόμενες Δεν απαιτούνται fiat αποθεματικά: Λειτουργεί με κρυπτογραφικά περιουσιακά στοιχεία Αντίσταση στην λογοκρισία: Δεν μπορεί να παγώσει από τις κυβερνήσεις Προγραμματισμός: Μπορεί να προσθέσει χαρακτηριστικά μέσω έξυπνων συμβάσεων Cons: \n \n \n \n \n \n \n Πλήθος: Δύσκολο να κατανοηθεί από τον μέσο χρήστη Κίνδυνος εξασφάλισης: Τα υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία μπορεί να καταρρεύσουν Κίνδυνος εκκαθάρισης: Οι χρήστες μπορούν να χάσουν την ασφάλεια Κίνδυνος αποτυχίας: Μπορεί να αποσυντεθεί σε ακραίες συνθήκες (βλέπε UST) Έκθεση στη μεταβλητότητα: εξακολουθεί να συνδέεται με τις μεταβλητές αγορές κρυπτογράφησης Υψηλές χρεώσεις φυσικού αερίου: Οι λύσεις με βάση το Ethereum είναι δαπανηρές Real-world failures: \n \n \n \n Terra UST (2022): Lost peg, κατέρρευσε από $ 1 σε σχεδόν $ 0 Iron Bank: Πολλαπλά περιστατικά αποσύνθεσης Διάφορα αλγοριθμικά νομίσματα: Πολλά έχουν αποτύχει Η τράπεζα του σιδήρου: Best for: \n \n \n \n Οι χρήστες DeFi είναι άνετοι με την πολυπλοκότητα Οι χρήστες θέλουν αποκέντρωση Προηγμένοι χρήστες κρυπτογράφων 4. Calibration-Based Stablecoins (The O Coin Approach) Η αξία βαθμολογείται με πραγματικές παρατηρήσεις τιμών, αντί να υποστηρίζεται από αποθεματικά. How they work: Example: - της : Calibrated to water price in each currency O Coin The mechanism (O Coin): 1 O_USD = Average price of 1 liter of water in USD\n1 O_EUR = Average price of 1 liter of water in EUR\nOne O currency per fiat currency, all representing the average cost of one liter of water in each fiat currency\nValue determined by user measurements and online bots, not reserves\nUnlimited supply possible (because not backed by physical asset)\nStability maintained through economic incentives\n How O Coin maintains stability: 1. Χρήστες και bots μετρούν τις τιμές του νερού παγκοσμίως ανά fiat νόμισμα Water price measurement: 2. Κάθε νόμισμα O = 1 λίτρο της μέσης τιμής του νερού σε κάθε νόμισμα Calibration: 3. Το σύστημα και οι χρήστες παρακολουθούν τις συναλλαγματικές ισοτιμίες της αγοράς Exchange rate monitoring: 4. Unstable currencies generate coins for stable currency users Economic incentives: 5. «Η τιμωρία του παραβάτη είναι η ανταμοιβή του προσβεβλημένου» The principle: Μάθετε περισσότερα στο https://o.international Pros: \n \n \n \n \n \n \n \n Απεριόριστη προσφορά: Δεν περιορίζεται από τις επιφυλάξεις Παγκόσμια αναφορά: Το νερό είναι προσβάσιμο παντού όπου ζει ο άνθρωπος Δεν απαιτείται υποστήριξη: Αξία από τη βαθμονόμηση, όχι περιουσιακά στοιχεία Αποκεντρωμένη μέτρηση: Οι χρήστες επικυρώνουν τις τιμές και τις συναλλαγματικές ισοτιμίες Σταθερός δείκτης αναφοράς: με βάση τις βασικές ανθρώπινες ανάγκες, καταστολή του πληθωρισμού Μπορεί να χρηματοδοτήσει το καθολικό βασικό εισόδημα: Η απεριόριστη προσφορά χωρίς υποστήριξη επιτρέπει το καθολικό βασικό εισόδημα Μπορεί να χρηματοδοτήσει τον καθαρισμό της γης: Δεν απαιτείται ROI, μόνο σταθερή δημιουργία αξίας Cons: \n \n \n \n \n \n Less proven than traditional approaches New concept: Δυνατότητα μέτρησης: απαιτεί τη συμμετοχή του χρήστη Πρόκληση υιοθεσίας: Χρειάζεται κρίσιμη μάζα χρηστών Κατανόηση της καμπύλης: Πιο περίπλοκη από το "1 νόμισμα = 1 δολάριο" Κανονιστική αβεβαιότητα: Νέο μοντέλο, ασαφείς κανονισμοί Unique advantages: \n \n \n \n \n Κυριαρχία: Κάθε χώρα διατηρεί το δικό της νόμισμα All O currencies equally stable No currency competition: Παγκόσμια ισχύς: Λειτουργεί για όλα τα 142+ νομίσματα Προορισμός κατασκευής: Σχεδιασμένο για UBI και καθαρισμό γης Best for: \n \n \n \n \n Παγκόσμιο σύστημα βασικού εισοδήματος Χρηματοδότηση χωρίς ROI Χώρες που θέλουν νομισματική σταθερότητα χωρίς απώλεια κυριαρχίας Μακροπρόθεσμος οικονομικός μετασχηματισμός Comparison Table: Stablecoin Types Πίνακας σύγκρισης: Τύποι Stablecoin \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n Feature \n Fiat-Backed \n Asset-Backed \n Algorithmic \n Calibration-Based \n \n \n \n \n \n \n Stability Mechanism \n Fiat reserves \n Physical assets \n Smart contracts \n Price observation \n \n \n \n \n \n \n Decentralization \n Low \n Medium \n High \n High \n \n \n \n \n \n \n Supply Limit \n Yes (reserves) \n Yes (assets) \n Yes (collateral) \n No (unlimited) \n \n \n \n \n \n \n Trust Required \n High (issuer) \n (custodian) \n Low (code) \n Medium (users) \n \n \n \n \n \n \n Regulatory Risk \n High \n Medium \n Low \n Medium \n \n \n \n \n \n \n Complexity \n Low \n Low \n High \n Medium \n \n \n \n \n \n \n Use Case \n Trading, payments \n Store of value \n Defi \n Universal Basic Income, Earth Cleaning \n \n \n \n \n \n \n Failure Risk \n Medium \n Low \n High \n Medium Μηχανισμός Σταθερότητας Fiat Αποθεματικά Φυσικά περιουσιακά στοιχεία Έξυπνα συμβόλαια Παρατηρήσεις τιμών Αποκέντρωση Χαμηλή Μέσος High Υψηλός Supply Limit Ναι (από κράτηση) Ναι (Τα στοιχεία ενεργητικού) Ναι (από κοινού) Όχι (χωρίς περιορισμούς) Απαιτείται εμπιστοσύνη High (issuer) (Παρατηρητής Χαμηλός Κώδικας (Low Code) Μέσος όρος (χρήστες) Ρυθμιστικός κίνδυνος Υψηλός Μέσος Low Μέσος πολυπλοκότητα Χαμηλή Χαμηλή Υψηλός Μέσος Use Case Εμπόριο, Πληρωμές Μεγάλη αξία ΔΙΑΦΟΡΑ Παγκόσμιο Βασικό Εισόδημα, Καθαρισμός της Γης Κίνδυνος αποτυχίας Μέσος Χαμηλή Υψηλός Μέσος The Stability Challenge: Why Stablecoins Fail Η πρόκληση της σταθερότητας: Γιατί αποτυγχάνουν τα Stablecoins Common Failure Modes 1. Reserve Insufficiency (Fiat-Backed) Ο εκδότης δεν έχει αρκετά αποθέματα Τρέξτε στο σενάριο της τράπεζας Οι χρήστες δεν μπορούν να 2. Asset Price Collapse (Asset-Backed) Πτώση τιμών χρυσού Η υποστήριξη γίνεται ανεπαρκής Η απομάκρυνση συμβαίνει 3. Death Spiral (Algorithmic) Ο πανικός της αγοράς προκαλεί πωλήσεις Ο αλγόριθμος δεν μπορεί να διατηρήσει το peg - Η κατάρρευση (βλέπε Terra UST) 4. Measurement Failure (Calibration) Ανεπαρκής συμμετοχή των χρηστών -Μεταχειρισμένες μετρήσεις Απώλεια ακρίβειας βαθμονόμησης Το πρόβλημα της εμπιστοσύνης Εμπιστοσύνη Ο εκδότης έχει επιφυλάξεις Fiat-backed: Trust the custodian has assets Asset-backed: Πιστέψτε ότι ο κώδικας λειτουργεί Algorithmic: Εμπιστευθείτε ότι οι μετρήσεις είναι ακριβείς Calibration: Which trust model is most reliable? The question: Real-World Examples and Lessons Πραγματικά παραδείγματα και μαθήματα Ιστορίες επιτυχίας : USDC Καλά ελεγχόμενα αποθεματικά Διαφανής αναφορά - Regulatory compliance - της Η διαφάνεια δημιουργεί εμπιστοσύνη Lesson: DAI: Επέζησε από πολλαπλές συντριβές στην αγορά Εργασίες υπερεκμετάλλευσης Αποκεντρωμένη διακυβέρνηση - της Συντηρητικός σχεδιασμός Lesson: Ιστορίες αποτυχίας Terra UST (2022): Lost peg σε ημέρες - 40+ δισεκατομμύρια δολάρια χαμένα Ο αλγόριθμος δεν μπορούσε να χειριστεί τον πανικό - της Algorithmic stability has limits Lesson: Iron Bank: - Multiple depegging events Θέματα ρευστότητας - της Η ρευστότητα είναι κρίσιμη Lesson: The Future of Stablecoins Το μέλλον των stablecoins Ρυθμιστικό τοπίο Current state: Αυξημένος έλεγχος Απαιτήσεις αποθεματικών Η διαφάνεια απαιτεί - της Περισσότερες ρυθμίσεις έρχονται Trend: Impact: - Fiat-backed: Οι περισσότεροι επηρεασμένοι Αλγόριθμος: Μπορεί να αντιμετωπίσει περιορισμούς - Καλυψία: Ασαφές, νέο μοντέλο Κατευθύνσεις καινοτομίας 1. Hybrid Approaches Συνδυάζοντας πολλαπλούς μηχανισμούς Fiat + Αλγόριθμος Αξιοθέατα + αλγόριθμοι 2. Better Decentralization - Λιγότερη εξάρτηση από μεμονωμένες οντότητες - Κοινοτική διακυβέρνηση Διαφανή αποθεματικά 3. New Calibration Methods Πέρα από την τιμή του νερού Πολλαπλά σημεία αναφοράς, όλα ανθρώπινα επικυρωμένα και διασυνοριακά - Παρατήρηση της πραγματικής αξίας που εξαλείφει τον πληθωρισμό Choosing the Right Stablecoin Επιλέγοντας το σωστό stablecoin Για το εμπόριο - της Υποστηριζόμενη από Fiat (USDT, USDC) Best: - της High liquidity, easy conversion Why: Για την αξία του - της Υποστηριζόμενη από περιουσιακά στοιχεία (PAX Gold) Best: - της Αντιμετώπιση του πληθωρισμού, απτή στήριξη Why: Για το Defi - της Ο αλγόριθμος (DAI) Best: - της Αποκεντρωμένη, προγραμματισμένη Why: Για τον οικονομικό μετασχηματισμό - της Με βάση τη βαθμονόμηση (O Coin) Best: - της Απεριόριστη σταθερή προσφορά χωρίς ανθρώπινη εμπιστοσύνη ή εμπιστοσύνη, UBI και δυναμικό καθαρισμού γης Why: Για καθημερινή χρήση - της Fiat-backed ή με βάση την βαθμονόμηση Best: - της Σταθερότητα και χρηστικότητα Why: The O Coin Innovation: Calibration Without Backing Η καινοτομία O Coin: βαθμονόμηση χωρίς υποστήριξη Γιατί η βαθμονόμηση έχει σημασία Τα παραδοσιακά stablecoins περιορίζονται από την υποστήριξή τους: - Υποστηριζόμενη από Fiat: Περιορισμένη από τις επιφυλάξεις - Υποστηριζόμενα από περιουσιακά στοιχεία: Περιορισμένα από περιουσιακά στοιχεία Αλγοριθμικός: Περιορισμένος από την ασφάλεια Το πρόβλημα: Δεν μπορείτε να χρηματοδοτήσετε το καθολικό βασικό εισόδημα ή τον καθαρισμό της γης αν είστε περιορισμένοι από τα αποθέματα. Τα stablecoins που βασίζονται στην βαθμονόμηση δεν χρειάζονται υποστήριξη - χρειάζονται ακριβείς μετρήσεις. The solution: How O Coin Works 1. Water Price as Universal Reference Το νερό είναι διαθέσιμο παντού Βασικές ανθρώπινες ανάγκες - Οι τιμές αντανακλούν τις τοπικές οικονομικές συνθήκες - της Universal but local 2. Unlimited Supply Δεν υποστηρίζεται από φυσικά περιουσιακά στοιχεία - Μπορεί να δημιουργήσει νομίσματα για UBI Μπορεί να χρηματοδοτήσει τον καθαρισμό της γης - της No reserve limitations 3. Economic Incentive Stability Τα ασταθή νομίσματα παράγουν κέρματα για σταθερά νομίσματα Κυβερνήσεις και άτομα που ενθαρρύνονται να διατηρήσουν τη σταθερότητα - της Self-correcting system 4. Sovereignty Preservation Κάθε χώρα διατηρεί το δικό της νόμισμα - O_USD, O_EUR, O_JPY κ.λπ. - της No currency competition Το όραμα Ψηφιακή έκδοση του υπάρχοντος χρήματος Traditional stablecoins: Νέα χρήματα για νέους σκοπούς O Coin: Use cases: Παγκόσμιο Βασικό Εισόδημα Χρηματοδότηση για τον καθαρισμό της Γης Οικονομική ισότητα Αντιστροφή της μετανάστευσης Conclusion: Understanding Stablecoins in Context Συμπέρασμα: Κατανόηση των Stablecoins στο πλαίσιο Τα stablecoins δεν είναι μόνο «κρυπτοδολάρια» – είναι πειράματα στην σταθερότητα του ψηφιακού χρήματος. Απλό αλλά συγκεντρωτικό Fiat-backed: Απτό αλλά περιορισμένο Asset-backed: Αποκεντρωμένη αλλά πολύπλοκη Algorithmic: Απεριόριστα αλλά καινούργια Calibration-based: The future: Καθώς το cryptocurrency ωριμάζει, πιθανότατα θα δούμε: Περισσότερη κανονιστική σαφήνεια Καλύτερη διαφάνεια Υβριδική προσέγγιση Νέες μέθοδοι βαθμονόμησης The key: Κατανοήστε τι υποστηρίζει το stablecoin σας, ποιος το ελέγχει και τι συμβαίνει όταν τα πράγματα πηγαίνουν στραβά. Η σταθερότητα βασίζεται στον χρησιμοποιούμενο δείκτη αναφοράς και ο κίνδυνος μεταβλητότητας συνδέεται με τον κίνδυνο μεταβλητότητας του δείκτη αναφοράς (Fiat Currency, Assets...) For those interested in economic transformation: Οι προσεγγίσεις που βασίζονται στην βαθμονόμηση όπως το O Coin προσφέρουν κάτι μοναδικό: την ικανότητα δημιουργίας απεριόριστου, σταθερού νομίσματος για σκοπούς που η παραδοσιακή οικονομία δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει. The question isn't whether stablecoins will succeed—it's which approach will prove most reliable, useful, and transformative for humanity's future. Αναφορές & περαιτέρω ανάγνωση - Ανάλυση αγοράς Stablecoin (διαφορετικές πηγές έρευνας κρυπτογράφησης) Ανάλυση κατάρρευσης Terra UST (2022) Η τεκμηρίωση του MakerDAO DAI Έκθεση Tether Reserve - Ο Λευκός Χάρτης του Blockchain ( ) Διεθνής - Κανονισμός Stablecoin (διάφορες ρυθμιστικές πηγές) 

Σημείωση σχετικά με το περιεχόμενο: Αυτό το άρθρο παρέχει μια εκπαιδευτική επισκόπηση των τύπων και μηχανισμών stablecoin.

Αυτό το άρθρο δημοσιεύεται στο πρόγραμμα Business Blogging του HackerNoon.