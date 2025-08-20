Neue Geschichte 1,650 Lesungen

Zwei Stunden mit Cursor veränderten, wie ich AI-Codierung sehe

by
bySébastien Castiel@scastiel

French web developer living in Montréal.

2025/08/20
featured image - Zwei Stunden mit Cursor veränderten, wie ich AI-Codierung sehe
    Speed
    Voice
Sébastien Castiel

About Author

Sébastien Castiel HackerNoon profile picture
Sébastien Castiel@scastiel

French web developer living in Montréal.

Read my stories

KOMMENTARE

avatar

Hängeetiketten

programming#ai-coding#cursor#claude-code#vibe-coding#future-of-software#future-of-software-engineering#coding#hackernoon-top-story

DIESER ARTIKEL WURDE VORGESTELLT IN

TerminalTerminalLiteLiteAlso published here

Related Stories