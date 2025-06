WEF fordert, dass Desinformation als Cyberkriminalität behandelt wird

Wie lange bis Online-Desinformation und Desinformation als Cyberkriminalität betrachtet werden?

Wie lange bis Online-Desinformation und Desinformation als Cyberkriminalität betrachtet werden?





Das World Economic Forum (WEF) veröffentlicht einen Blogbeitrag, der die Schaffung einer globalen Behörde für Cyberkriminalität fordert, die Auslieferungs- und Vollstreckungsbefugnisse über nicht kooperierende Nationen hätte.





In der vergangenen Woche veröffentlichte die WEF eineBlogpostdas Recht, »4 steps towards creating an international agency against cybercrime„in dem die Autoren für die Schaffung einerInternational Cybercrime Coordination Authority (ICCA)"als ein Geheimdienst-Teilungsorgan zwischen gleichgesinnten Nationen zu fungieren, das auch die Macht hat,Standardisierung der Auslieferungsgesetze für Cyberkriminelle„und zu“Kollektive Strafen gegen die Nationen„Das weigert sich, zusammenzuarbeiten.





Es ist an der Zeit, diese Bemühungen durch die Schaffung einer Internationalen Koordinierungsbehörde für Cyberkriminalität (ICCA) zu formalisieren, einer ständigen Allianz von Nationen, die sich der koordinierten Durchsetzung, dem Informationsaustausch, der rechtlichen Harmonisierung und der gemeinsamen Störung der Cyberkriminalitätsinfrastruktur verpflichtet haben. WEF, „4 Schritte zur Schaffung einer internationalen Agentur gegen Cyberkriminalität“, April 2025

Es ist an der Zeit, diese Bemühungen durch die Schaffung einer Internationalen Koordinierungsbehörde für Cyberkriminalität (ICCA) zu formalisieren, einer ständigen Allianz von Nationen, die sich der koordinierten Durchsetzung, dem Informationsaustausch, der rechtlichen Harmonisierung und der gemeinsamen Störung der Cyberkriminalitätsinfrastruktur verpflichtet haben.

WEF, „4 Schritte zur Schaffung einer internationalen Agentur gegen Cyberkriminalität“, April 2025





Der Artikel, der von Anna Sarnek von Amazon Web Services und Ross Haleliuk von Venture in Security geschrieben wurde, ist Teil des WEF-Zentrums für Cybersicherheit, in dem die Autoren argumentieren, dass die Einrichtung einer ICCA weit über die Fähigkeiten des Informationsaustauschs von Gruppen wie den Five Eyes, der UNO und der NATO hinausgeht und in den Bereich der kollektiven Straf- und Auslieferungsbefugnisse über Nationen hinausgeht.





“Während Intelligenz-Sharing-Netzwerke wie Five Eyes und globale Institutionen wie die Vereinten Nationen (UN) historisch eine Rolle im internationalen Krieg gespielt haben, reichen sie nicht aus, um das Ausmaß, die Komplexität und die Geschwindigkeit moderner digitaler Bedrohungen anzugehen.»Sie schreiben.





Für die nicht gewählten Globalisten ist jedes Problem ein globales Problem, und jedes Problem erfordert eine globale Lösung, die in der Bürokratie gebadet ist.





"Die ICCA würde die Auslieferungsgesetze für Cyberkriminalität standardisieren, die Verfahren für den digitalen Beweisaustausch vereinfachen und Staaten, die sich weigern, mit Straftätern zusammenzuarbeiten oder sie aktiv aufzunehmen, kollektive Sanktionen (finanzielle oder diplomatische) auferlegen." WEF, „4 Schritte zur Schaffung einer internationalen Agentur gegen Cyberkriminalität“, April 2025

"Die ICCA würde die Auslieferungsgesetze für Cyberkriminalität standardisieren, die Verfahren für den digitalen Beweisaustausch vereinfachen und Staaten, die sich weigern, mit Straftätern zusammenzuarbeiten oder sie aktiv aufzunehmen, kollektive Sanktionen (finanzielle oder diplomatische) auferlegen."

WEF, „4 Schritte zur Schaffung einer internationalen Agentur gegen Cyberkriminalität“, April 2025





Die WEF-Autoren nutzen Russland als beispielhaften Boogeyman, um Cyberkriminellen einen sicheren Zufluchtsort zu bieten, und wollen, dass die ICCA, einmal gegründet, dem Land „kollektive Strafen auferlegt“, weil es nicht kooperativ ist und Kriminelle aktiv beherbergt.





“Um sichere Paradiese wie Russland zu stoppen, müssen wir die Auslieferungsgesetze für Cyberkriminelle standardisieren und die von Interpol geführte Strafverfolgung stärken.»Sie schreiben.





Bevor jedoch eine internationale Einrichtung eingerichtet wird, die als Hybrid International Cybercriminal Court, Global Police Force und Five Eyes fungieren würde, wird eine Definition dessen, was Cyberkriminalität wirklich ist, erforderlich sein.





“Aufbauend auf der Arbeit der Partnerschaft gegen Cyberkriminalität (PAC) könnte eine weltweit anerkannte rechtliche Definition von Cyberkriminalität Angriffe auf Krankenhäuser, Notfalldienste, Flughäfen und öffentliche Dienstleistungen, Ransomware, digitale Erpressung, Finanzbetrug, Phishing und Identitätsdiebstahl in großem Maßstab umfassen sowie den Betrieb von kriminellen Infrastrukturen wie Botnets und Dark Web-Marktplätzen.„Die Autoren schreiben.





Was die Autoren auslassen, ist, dass die Partnerschaft gegen Cybercrime-Arbeitsgruppe und die WEF im Allgemeinen in dieser Angelegenheit auch Online-“Disinformation” als Bedrohung für demokratische Regierungen betrachten, wie in einem Bericht ausführlich dargelegt.Insight Berichtab November 2020.





"Zusätzlich zu finanziellen Verbrechen nutzen Kriminelle internetbasierte Infrastrukturen, um Terrorismus und Drogenhandel zu unterstützen, und verbreiten Desinformation, um Regierungen und Demokratien zu destabilisieren." WEF, Partnership Against Cybercrime Insight Report, November 2020

"Zusätzlich zu finanziellen Verbrechen nutzen Kriminelle internetbasierte Infrastrukturen, um Terrorismus und Drogenhandel zu unterstützen, und verbreiten Desinformation, um Regierungen und Demokratien zu destabilisieren."

WEF, Partnership Against Cybercrime Insight Report, November 2020





Kommentar zu diesem Punkt ist investigativer Journalist, Autor und Beitragsredakteur beiUnbegrenzte HangoutsWer hat geschrieben »Ending Anonymity: Why the WEF’s Partnership Against Cybercrime Threatens the Future of Privacy» fürDer letzte amerikanische VagabondIm Juli 2021:





“Bemerkenswert ist, dass die WEF-Partnerschaft gegen Cyberkriminalität eine sehr breite Definition von dem verwendet, was ein „Cyberkrimineller“ darstellt, da sie dieses Label leicht auf diejenigen anwenden, die Inhalte posten oder hosten, die als „Disinformation“ angesehen werden und eine Bedrohung für „demokratische“ Regierungen darstellen.» »





Die Online-Verbreitung von Fehl- und Desinformationen sind jetzt Kernbedenken in der Cybersicherheit. \ "Die Cybersicherheit wird weniger über den Schutz der Vertraulichkeit und Verfügbarkeit von Informationen und mehr über den Schutz ihrer Integrität und Herkunft" WEF, Cybersecurity Futures 2030: Neue Grundlagen, Dezember 2023

"Das Vertrauen zu stärken wird ein Schlüsselziel der Cybersicherheitsbemühungen im nächsten Jahrzehnt sein.Die Online-Verbreitung von Fehl- und Desinformation sind jetzt Kernbedenken im Bereich der Cybersicherheit." "Cyber-Sicherheit wird weniger über den Schutz der Vertraulichkeit und Verfügbarkeit von Informationen und mehr über den Schutz ihrer Integrität und Herkunft"

WEF, Cybersecurity Futures 2030: Neue Grundlagen, Dezember 2023





Wenn das nicht genug wäre, erklärte der WEF, dass Online-Desinformation und Desinformation "Kernanliegen der Cybersicherheit» inEin Berichtveröffentlicht am 5. Dezember 2023 unter dem Titel "Cybersecurity Futures 2030: New Foundations» »





Laut dem Bericht »Stabile Regierungen, die langfristigen Technologie- und Cybersicherheitsstrategien folgen, können zu vertrauenswürdigen "Marken" werden und Vorteile bei der Anziehung von Talenten, der Ausnutzung von Führungsmöglichkeiten in multilateralen Normungsprozessen und der Bekämpfung von Desinformationskampagnen erzielen.» »





Schnell vorwärts ein paar Jahre, und der Wunsch, alle Erzählungen, die nicht mit nicht gewählten Globalisten bei der UNO und dem WEF übereinstimmen, auszuschalten, hat sich nur verstärkt.





Zum zweiten Mal in Folge hat der WEF erklärt, dass das größte globale Risiko von Desinformation und Desinformation ist.

WEF: Globale Risiken 2025Bericht:





Polarisierung »weiterhin die Flammen von Desinformation und Desinformation entfacht, die das zweite Jahr in Folge in allen Risikokategorien das wichtigste kurz- bis mittelfristige Anliegen darstellt..





“Bemühungen, dieses Risiko zu bekämpfen, kommen gegen einen formidablen Gegner in Generative AI-geschaffenen falschen oder irreführenden Inhalten, die in großem Maßstab produziert und verteilt werden können.,“ was die gleiche Bewertung war, die im Bericht 2024 gegeben wurde.





Die Global Initiative for Information Integrity on Climate Change reagiert auf die Verpflichtung im Global Digital Compact, der von den Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen auf dem Gipfeltreffen der Zukunft im September 2024 angenommen wurde und die Organisationen der Vereinten Nationen ermutigt, in Zusammenarbeit mit Regierungen und einschlägigen Stakeholdern die Auswirkungen von Fehl- und Desinformation auf die Verwirklichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung zu bewerten. G20-Gipfel im November 2024

Die Global Initiative for Information Integrity on Climate Change reagiert auf die Verpflichtung im Global Digital Compact, der von den Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen auf dem Gipfeltreffen der Zukunft im September 2024 angenommen wurde und die Organisationen der Vereinten Nationen ermutigt, in Zusammenarbeit mit Regierungen und einschlägigen Stakeholdern die Auswirkungen von Fehl- und Desinformation auf die Verwirklichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung zu bewerten.

G20-Gipfel im November 2024





Die G20-Gipfel haben letztes Jahr die "Global Initiative for Information Integrity on Climate Change„Wie ein Versuch“zur Bekämpfung von Desinformationskampagnen, die die Klimaschutzmaßnahmen verzögern und ablenken» »





Im Namen von »information integrityJede Erzählung, die die Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (SDGs) beeinträchtigen könnte, muss gestempelt werden.





Im Rahmen des G20-Gipfels 2024Die Initiative reagiert auf die Verpflichtung des Global Digital Compact, der von den Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen auf dem Gipfel der Zukunft im September 2024 angenommen wurde und die UN-Organe in Zusammenarbeit mit Regierungen und einschlägigen Stakeholdern ermutigt, die Auswirkungen von Fehlinformationen und Desinformation auf die Erreichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung zu bewerten.





UN-Generalsekretär Antonio Guterres sagte, dass die Mitgliedsstaaten zusammenarbeiten müssen, um Klimaschäden zu bekämpfen.





„Wir müssen die koordinierten Desinformationskampagnen bekämpfen, die den globalen Fortschritt im Bereich des Klimawandels behindern, von der unmittelbaren Verneinung bis hin zum Grünwaschen bis hin zur Belästigung von Klimawissenschaftlern. António Guterres, G20-Gipfel im November 2024

„Wir müssen die koordinierten Desinformationskampagnen bekämpfen, die den globalen Fortschritt im Bereich des Klimawandels behindern, von der unmittelbaren Verneinung bis hin zum Grünwaschen bis hin zur Belästigung von Klimawissenschaftlern.

António Guterres, G20-Gipfel im November 2024





Im Jahr 2023 hat die UNO eineUN-Verhaltenskodex für Informationsintegrität auf digitalen Plattformen„Voll mit Politiken, die auf dieSchweigende Stimmen schweigenauf digitalen Plattformen unter dem Vorwand der Minderung von „Fehl- und Desinformation“, die bequem mit Hassreden zusammengefasst wird.





Um Ihnen eine Vorstellung davon zu geben, in welchem Umfang und in welchem Umfang die Vereinten Nationen alles ausrotten wollen, was sie als „Fehl- und Desinformation“ betrachten, sind hier einige politische Empfehlungen, die von der UNO entnommen wurden.Towards a United Nations Code of Conduct» Abschnitt derPolitik kurzdie nicht nur Mitgliedstaaten, sondern auch private Gruppen wie Interessengruppen (z. B. NGOs, Unternehmen, Wissenschaft, usw.), digitale Plattformen, Werbetreibende und Nachrichtenmedien auffordert, das Angebot der Vereinten Nationen zu erfüllen:





Alle Beteiligten sollten sich davon abhalten, Desinformation und Hassrede für irgendeinen Zweck zu nutzen, zu unterstützen oder zu verstärken.

Alle Beteiligten sollten Ressourcen bereitstellen, um den Ursprung, die Verbreitung und die Auswirkungen von Fehlinformationen und Desinformation und Hassreden anzugehen und darüber zu berichten, wobei gleichzeitig die Menschenrechtsnormen und -standards eingehalten werden und weitere Investitionen in Faktenüberprüfungskapazitäten in Ländern und Kontexten getätigt werden sollten.

Alle Beteiligten sollten Schulung und Kapazitätsaufbau fördern, um ein Verständnis dafür zu entwickeln, wie sich Fehl- und Desinformation und Hassreden manifestieren und Präventions- und Minderungsstrategien zu stärken.

Alle Beteiligten sollten dringend und unverzüglich Maßnahmen ergreifen, um die sichere, sichere, verantwortungsvolle, ethische und Menschenrechtsverträgliche Nutzung von künstlicher Intelligenz zu gewährleisten und die Auswirkungen der jüngsten Fortschritte in diesem Bereich auf die Verbreitung von Fehlinformationen, Desinformation und Hassreden anzugehen.

Die Mitgliedstaaten sollten sicherstellen, dass die Öffentlichkeit Zugang zu genauen, transparenten und glaubwürdigen Regierungsinformationen hat, insbesondere zu Informationen, die dem öffentlichen Interesse dienen, einschließlich aller Aspekte der Ziele für nachhaltige Entwicklung.

Die Mitgliedstaaten sollten in die unabhängige Forschung über die Prävalenz und Auswirkungen von Fehl- und Desinformation und Hassreden in Ländern und Sprachen investieren und unterstützen, insbesondere in unterversorgten Kontexten und in anderen Sprachen als Englisch, sodass die Zivilgesellschaft und die Wissenschaft frei und sicher operieren können.

Digitale Plattformen und Werbetreibende sollten sicherstellen, dass Werbung nicht neben falsche oder Desinformation oder Hassrede im Internet platziert wird und dass Werbung, die Desinformation enthält, nicht gefördert wird.

Digitale Plattformen sollten sinnvolle Transparenz in Bezug auf Algorithmen, Daten, Content-Moderation und Werbung gewährleisten.

Digitale Plattformen sollten zugängliche Richtlinien über Fehl- und Desinformation sowie Hassrede veröffentlichen und veröffentlichen und über die Prävalenz koordinierter Desinformation in ihren Diensten und die Wirksamkeit von Maßnahmen zur Bekämpfung solcher Operationen berichten.

Digitale Plattformen sollten die volle Beteiligung der Zivilgesellschaft an den Bemühungen zur Bekämpfung von Fehlinformationen und Desinformation sowie Hassreden sicherstellen.

Nachrichtenmedien sollten sicherstellen, dass alle bezahlten Werbung und Werbeinhalte eindeutig als solche gekennzeichnet sind und frei von Fehl- und Desinformation und Hassreden sind.





In seinen eigenen Worten ist die UNO in erster Linie besorgt über das, was sie als "Missinformation" betrachtet, weil die nicht gewählte globalistische Körperschaft besorgt ist über Informationen, die sich auf sie auswirken könnten.UN-Mandat und materielle Prioritäten"Besonders wenn es um Kritik an seinen Zielen für nachhaltige Entwicklung geht.





Um alles nach Hause zu bringen, fördert der WEF die Schaffung einesInternational Cybercrime Coordination AuthorityAber wie lange dauert es, bis Online-Desinformation und Desinformation als Cyberkriminalität angesehen werden?





Sie sind ein Mörder für die Ermordung des Planeten. Sie begehen Ökocide.





Sie sind ein Fanatiker und was Sie sagen, ist Hassrede.





Sie mögen nicht, was Ihre Vertreter tun und sprechen wollen? Sie untergraben die Autorität demokratischer Regierungen.





Wollen Sie nicht Teil der Agenda 2030 der Vereinten Nationen oder der großen Reset des WEF sein?





Sie unterstützen Diktatoren, Mörder und Terroristen.





Mit sogenannten Hassreden, die ständig zusammen mit Fehlinformationen über "digitale Sicherheit" zusammengeführt werden, wie lange bevor die beiden nicht zu unterscheiden sind?





Tim Hinchliffe, Herausgeber, The Sociable

Tim Hinchliffe, Editor, The Sociable