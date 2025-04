„MBX/HACK The FUN“ eröffnet Anwendungen: Ein Beschleunigungsprogramm für Web3-Spieleentwickler

**Seoul, Südkorea, 24. Februar 2025/Chainwire/--**MARBLEX, das Web3-Gaming-Ökosystem des globalen Gaming-Giganten Netmarble, und Dracoon Ventures , ein auf Web3-Spiele spezialisierter VC, nimmt offiziell Bewerbungen für MBX/HACK the FUN entgegen. Dieses Hybridprogramm kombiniert einen Hackathon mit einer Beschleunigungsinitiative, die Web3-Spieleentwicklern dabei helfen soll, hochwertige Spiele im MARBLEX-Ökosystem zu erstellen, zu verfeinern und erfolgreich auf den Markt zu bringen.





MBX/HACK the FUN ist mehr als ein Accelerator – es ist eine Spiele-Startrampe. Das Programm bietet praktische technische Unterstützung, Mentoring und Möglichkeiten zur Geschäftsbeschleunigung für Web3-Spielestudios. Dieses Programm ist auf Teams zugeschnitten, die bereits über einen spielbaren Build verfügen oder sich in einem fortgeschrittenen Entwicklungsstadium befinden. Darüber hinaus haben die Programmteilnehmer die Möglichkeit, ihre Projekte im April auf der Token2049 Dubai vorzustellen, wo sie mit potenziellen Partnern, Investoren und Herausgebern in Kontakt treten können.





Im Laufe von vier Wochen werden Spielestudios und Entwickler unter Anleitung der Gastgeber und hochkarätiger Web3-Gaming-Experten ihr Gameplay, ihre Tokenomics und ihre Markteinführungsstrategien verfeinern. Das Programm wird mit dem FUN Fest enden, einem hochkarätigen Demo-Tag und einem immersiven Gaming-Event in Dubai, bei dem die Finalisten ihre Spiele Branchenführern, Investoren und wichtigen Partnern im Gaming-Ökosystem vorstellen werden.





Die Gewinnerteams erhalten jeweils einen Preis von über 100.000 US-Dollar, eine Beschleunigung nach dem Programm, weitere Finanzierungsmöglichkeiten und Marketingunterstützung, um einen erfolgreichen Start und langfristiges Wachstum innerhalb des MARBLEX-Ökosystems sicherzustellen. Bewerbungen sind ab sofort möglich und enden am 10. März 2025 (MEZ). Entwickler, die an der Teilnahme am Programm interessiert sind, können sich über die offizielle Website ( https://mbxhack.fun ). Dies ist eine Gelegenheit für Entwickler von Web3-Spielen, mit einem führenden globalen Herausgeber zusammenzuarbeiten und direkt mit echten Spielern in Kontakt zu treten, um erfolgreich zu sein.

Über MARBLEX

MARMOR ist das Web3-Gaming-Ökosystem von Netmarble, einem der weltweit führenden Spieleherausgeber. MARBLEX verbindet Blockchain-Technologie mit immersiven Gaming-Erlebnissen und bietet nahtlosen Zugriff auf Web3-Dienste, darunter Wallets, DeFi SWAP und NFT-Marktplätze.

Weitere Informationen finden Sie unter https://marblex.io

Über Dracoon Ventures

Dracoon Ventures ist ein auf Web3-Spiele spezialisierter VC, der Web3-Gaming-Startups Frühphaseninvestitionen und Wachstumsbeschleunigungsdienste bietet. Mit umfassender Expertise sowohl im traditionellen als auch im Web3-Gaming unterstützt Dracoon Ventures die nächste Generation von Gaming-Pionieren.

Weitere Informationen finden Sie unter https://dracoon.ventures

