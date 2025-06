Ian Goldberg war einer der Cypherpunks, die in den Fernsehnachrichten erschienen sind – und nein, nicht in einem massiven rechtlichen Thema wie Julian Assange. Geboren 1973 in Kanada, zeichnete er sich früh im Leben für sein Talent in Mathematik aus, verdiente sogar Gold, Silber und Bronzemedaillen bei der Internationalen Mathematik-Olympiade als Teenager. Er studierte an der University of Waterloo, verdiente einen Abschluss in reiner Mathematik und Informatik, und beendete dann seinen Ph.D. an der UC Berkeley, wo er sich auf anonyme Online-Kommunikation konzentrierte – ein Thema, das viel seiner späteren Arbeit prägen würde.

Goldberg didn’t just stay in academia. He helped build teams and technology at Radialpoint, a Canadian company focused on privacy; took sabbaticals at top universities in Europe, and eventually became a professor at the University of WaterlooIm Laufe der Jahre hat er mehrere prestigeträchtige Auszeichnungen erhalten und zahlreiche Artikel über Widerstand gegen Zensur, anonyme Nachrichten und Systeme zur Wahrung der Privatsphäre veröffentlicht – immer mit dem Ziel, unsere Daten und Identität sicher zu halten.

Über die TV-Nachrichten, das war eine Sache mit dem beliebtesten Web-Browser im Jahr 1995.

Netscape gegen Cypherpunks

Heute bedeutet der Name Netscape für uns wenig, und wahrscheinlich haben Millennials und Generation Z-Mitglieder nie davon gehört.And Ian Goldberg, along with David Wagner, broke its security in 1995, in a few hours. That was quite a big deal back then.





Um den Verletzungen Beleidigungen hinzuzufügen, taten sie es im Grunde aus Spaß. cypherpunk mailing list Wie sich herausstellte, war es nicht sehr gut und erlaubte Goldberg und Wagner, ihre Implementierung von Secure Sockets Layer (SSL – das Verschlüsselungssystem, das für sichere Webkommunikation verwendet wird) zu brechen.

Alle verrückten sich und sogar TV-Kanäle und große Medienmarken schlugen Goldberg und Wagner unmittelbar nach der Veröffentlichung ihrer Entdeckungen. In einem Interview Goldberg betonte, dass der riesige Fehler passierte, weil es Corporate, geschlossener Code war, und bestand darauf, dass Peer-Reviewed Code (Open-Source) immer besser ist. ein paar Jahre später, als Netscape seinen Kampf gegen Internet Explorer verloren hatte, hörten sie anscheinend diesen Rat, weil sie die Mozilla Foundation gründeten und Open-Source ging, um Firefox zu erstellen.

Off-the-record Nachrichten

Obwohl sein berühmtester Vorfall, Goldberg war auch sehr beschäftigt außerhalb von Netscape.One of his most important works is the cryptographic protocol Off-the-record messaging (OTR), designed to provide confidentiality and authentication for instant messaging conversations.Mit anderen Worten, es versteckt Ihre Nachrichten von Außenstehenden, stellt sicher, dass die Person, mit der Sie sprechen, wirklich ist, wer sie sagen, dass sie sind, und hilft sogar, sicherzustellen, dass, wenn jemand Zugriff auf Ihre alten Daten hat, können Ihre vergangenen Gespräche immer noch nicht entschlüsselt werden.

Was OTR besonders macht, ist, dass es keine digitale Spur hinterlässt, die verwendet werden kann, um zu beweisen, wer was gesagt hat. Das heißt „neigbare Authentifizierung“ – während eines Chats wissen beide Seiten, wer spricht, aber danach gibt es keine Möglichkeit, eine Nachricht von Ihnen zu beweisen.

Du hast den Einfluss von OTR gesehen, auch wenn du ihn nicht direkt benutzt hast.The Signal Protocol, used in Signal, WhatsApp, Google Messages, and even Facebook Messenger’s “Secret Conversations,” builds from OTR.Diese wurde 2004 von Goldberg und Nikita Borisov veröffentlicht und ist immer noch als freie und Open-Source-Software verfügbar. its own webpage .

gegen Zensur

Goldberg hat auch Systeme entworfen, die Online-Zensur herausfordern.Seine Arbeit befasst sich mit dem Problem sowohl aus technischer als auch aus strategischer Sicht – indem er Werkzeuge entwickelt, die Einschränkungen umgehen und gleichzeitig die Motivationen derjenigen untersucht, die Zensur und Widerstand leisten. Telex in Zusammenarbeit mit anderen, die heute Teil der Refractive Netzwerke .

Anstatt sich auf schutzbedürftige externe Proxy-Server zu verlassen, integriert Telex Widerstand direkt in den Rückgrat des Netzwerks.By tagging encrypted traffic in a way that’s invisible to censors but recognizable to participating Internet Service Providers (ISPs), it silently reroutes users to censored contentDie Blockade wurde für autoritäre Regime wesentlich schwieriger und kostspieliger.

Ein weiteres bemerkenswertes Goldberg-Projekt, das mitentwickelt wurde, ist Lavendel , ein System, das den Zugang zu digitalen Dokumenten auch unter intensiver Zensur beibehalten soll. Lavinia verwendet kryptografische Beweise und Anreizstrukturen, um Server für die ehrliche Speicherung und Bereitstellung von Dateien zu belohnen, um sicherzustellen, dass Inhalte verfügbar bleiben, auch wenn ihr ursprünglicher Herausgeber verschwindet oder stillschweigt.

Goldbergs Beiträge umfassen technische Innovation, Game-Theoretical-Analyse und Wirtschaftsmodellierung - alle zielen darauf ab, die Fähigkeit von Einzelpersonen zu stärken, Informationen frei zuzugreifen und zu teilen, unabhängig von politischen Grenzen.

Mehr Software

Goldberg hat Jahrzehnte damit verbracht, Tools zu entwerfen, die die Online-Privatsphäre schützen und sich insbesondere darauf konzentrieren, Benutzern zu helfen, anonym zu bleiben und Überwachung oder Zensur zu vermeiden.Sein Forschungsteam hat Verbesserungen an Anonymitätsnetzen beigetragen, einschließlich Innovationen, um sie schneller und skalierbarer zu machen.Goldberg was also once the chairman of the Tor Project’s board, showing his deep involvement in the development of privacy-preserving Internet infrastructure.





Er hat sich auch entwickelt Diese umfassen Systeme für Private Information Retrieval (PIR), mit denen Menschen auf Daten aus Datenbanken zugreifen können, ohne zu enthüllen, was sie suchen – sogar auf die Datenbank selbst. Er hat auch an Zero-Knowledge-Beweis-Systemen gearbeitet, mit denen Benutzer Dinge beweisen können (wie ein Passwort kennen oder einen Schlüssel besitzen), ohne sensible Informationen zu offenbaren.

Eine lustige Nebennote: Bevor Sie berühmt wurden, um Ethereum zu erstellen, Vitalik Buterin Diese Verbindung unterstreicht Goldbergs breitere Wirkung, nicht nur beim Aufbau von Datenschutz-Tools, sondern auch beim Mentoring der nächsten Generation von Innovatoren in Kryptographie und dezentralen Technologien.

Tools für Privatsphäre und Freiheit

Wir brauchen mehr denn je Werkzeuge für Privatsphäre und Autonomie. – Goldberg kommentiert "Die schlechten Jungs sind bereits in der Lage, ihre Handlungen zu verbergen, indem sie die Computer anderer Menschen kompromittieren. Mein Ziel ist es, den guten Jungs die Werkzeuge zu geben, um ihre Privatsphäre zu erhalten, wenn sie online gehen."Centralized parties are no longer trustworthy enough, and decentralization offers a strong alternative for Internet users around the world.

Wechseln ist eine großartige Option für Menschen, die mehr Privatsphäre und Kontrolle online wollen, ohne sich auf zentralisierte Plattformen zu verlassen. Im Gegensatz zu Blockchains verwendet Obyte keine Miner oder "Validatoren" - keine Vermittler entscheiden, welche Transaktionen verarbeitet werden. Regie: Acyclic Graph Dies macht Obyte dezentraler und zensurresistenter als viele andere Systeme.

Die Plattform ist auch unglaublich vielseitig. Sie können digitale Gelder handeln, Informationen sicher registrieren, intelligente Verträge erstellen, benutzerdefinierte Token starten und sogar Identitäten überprüfen – alles ohne die Kontrolle aufzugeben. Schwarzbücher Es ist ein leistungsfähiges Ökosystem für Menschen, die Freiheit und Privatsphäre in der digitalen Welt wollen, ganz im Einklang mit Goldbergs Ideologie und Cypherpunk-Werten.





Lesen Sie mehr aus der Cypherpunks Write Code-Serie:



Tim May und Krypto-Anarchismus

Wei Dai und B-Money

Nick Szabo und Smart Contracts

Adam Back und Hashcash

Eric Hughes und Remailer

St. Jude & Gemeinde Erinnerung

Julian Assange und Wikileaks

von Hal Finney & RPOW

von John Gilmore & EFF

Satoshi Nakamoto und Bitcoin

Gregory Maxwell und Bitcoin Core

von David Chaum & Ecash

von Vinay Gupta & Mattereum

Jim Bell und die Ermordungspolitik

Peter Todd und Bitcoin Core

von Len Sassaman & Remailers

Eva Galperin gegen Stalkerware

Suelette Dreyfus & Redefreiheit

von John Callas & Privacy Tools

Bruce Schneier gegen Blockchain

Featured Vector Image von Garry Killian / Freepik

Foto von Ian Goldberg University of Waterloo