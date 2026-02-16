Gold, Stolz und eine verschlossene Tür - A Son's Final Goodbye

\n \n \n \n \n Astounding Stories of Super-Science Februar, 2026, von Astounding Stories ist Teil der HackerNoon's Book Blog Post-Serie. Sie können zu jedem Kapitel in diesem Buch hier springen. The Moors and the Fens, Volume 1 (von 3) - Kapitel II: The Wilfulness of Youth Erstaunliche Geschichten der Super-Wissenschaft Februar 2026: Die Mauren und die Fänne, Band 1 (von 3) - Kapitel II Die Willkür der Jugend von J. H. Riddell The Moors and the Fens, Volume 1 (von 3) - Kapitel II: Die Willkür der Jugend Astounding Stories of Super-Science Februar, 2026, von Astounding Stories ist Teil der HackerNoon's Book Blog Post-Serie. hier Erstaunliche Geschichten der Super-Wissenschaft Februar 2026: Die Mauren und die Fänne, Band 1 (von 3) - Kapitel II Die Willkür der Jugend By J. H. Riddell Henry Ivraine hatte kaum abgeschlossen, als die Tür der Wohnung gewaltsam geöffnet wurde, indem er dem hohen Gaunt Baronet, dem "Miser Sir Ernest", zugelassen wurde, wie er von allen, die ihn kannten, allgemein genannt wurde. Er sah aus wie seine Söhne, hatte die schnelle, energische Art des einen und den melancholischen, unzufriedenen Ausdruck des anderen; sein Haar, das einst schwarz gewesen war wie Ernests, war jetzt grau und grizzled; sein Gesicht war rötlich, obwohl anscheinend mehr von Temperament als von großem Alter; seine Augen waren dunkel und scharf, und schien ständig schnelle Blicke in entfernte Ecken in der Suche nach jeder Münze, egal wie unbedeutend; sein Mund, wie die Klammer einer Tasche, schien eine natürliche Abneigung zu haben, um zu öffnen, außer mit einem Schlag; sein ungezähmter Bart gab 22a, haggard Ausdruck zu seinen verschwendeten Merkmalen; seine Hände waren lang und dünn, die Finger »Dann wieder, Henry«, begann er, indem er die brennenden Logs in Eile von ihrer Position entfernte und sie auslöschte, als ob sie das Haus in Flammen stecken wollten, »danach wieder, indem er schlängelte und redete und den Treibstoff verschwendete; du wirst in der Werkstatt noch sterben, Junge; du würdest in einer Woche ein Vermögen ausgeben. „Du hast mir nicht genug Licht hinterlassen, um dich zu informieren“, antwortete der junge Mann wütend und blickte einen Augenblick durch die Dunkelheit auf seinen Eltern, mit einem Blick, in dem Verachtung entschieden die Herrschaft über die kindliche Achtung gewonnen hatte; aber dann, erinnert er sich, 23 dass der Fragesteller sein Vater war, machte er eine starke Anstrengung und fügte in einem anderen Ton hinzu: „Wenn du mir den Namen des Absenders sagst, werde ich dir weitere Details geben können.“ "Es ist eine Rechnung, die ich nicht bezahlen will", bemerkte Sir Ernest, "von einem Schneider namens Turner: Gegenstände - ein Kleiderschrank; ditto, Weste; Betrag, fünf Pfund. »Ich bin mir sicher, dass er es sich nicht leisten kann, es zu verlieren«, sagte Henry herzlich; »ich bestellte diese Artikel, Herr, als ich, auf Ihren Wunsch, zu Oberst Purday ging, um für seine hässliche Tochter vorzuschlagen, die mit Lord Rondeford wegging, bevor ich Zeit hatte, es zu tun. "Und du kannst dafür bezahlen", fügte sein Vater hinzu, "wie du Miss Purday nicht heiraten würdest." »Wie Miss Purday mich nicht heiraten würde, meinst du, Herr«, antwortete Henry: »In meiner Ehre hätte ich damals Xantippe geheiratet, wenn sie nur versprochen hätte, mich körperlich aus 24 Lincolnshire zu bringen. »Oder lieber keine Eile«, spottete sein Vater, der seine eigenen privaten Meinungen zu dem Thema hatte. »Nun, wie ich vorher gesagt habe, kannst du die Rechnung bezahlen.« »Wenn ich die Mittel hätte, das zu tun, so hätte es dir niemals gesandt werden sollen«, sagte Henry. »Was die Dinge angeht, ich hoffe, Herr, du wirst es regeln. "Ja, der letzte - und der letzte - und der letzte, seit Jahren; nein, nein, Henry, das wird mir jetzt nicht tun; ich bin müde von diesem Schreien, ich habe keinen Glauben an dieses Versprechen.Da ich dich nicht lehren kann, ökonomisch zu sein, werde ich diesen Händlern verhindern, dir Kredit zu geben: lass sie einmal oder zweimal ohne ihr Geld gehen, und sie werden ein halbes Dutzend Mal nachdenken, bevor sie dir wieder vertrauen. "Er ist ein armer Mann, Herr, und hat eine große Familie", drängte Henry; "es wäre keine sehr große Summe für dich zu zahlen, und es wäre ein schwerer Verlust für ihn zu ertragen." "Je schwerer der Verlust, desto länger wird er sich daran erinnern", sagte der Baron wild. "Er kann Sie zwingen, die Rechnung zu begleichen", bemerkte sein Sohn. „Ach, und wie, betet ihr?“ "Er kann dich für den Betrag anrufen; ich bin unter dem Alter", rief Henry heiß an. »Lass ihn es einfach ausprobieren!« lächelte der Baron, »Lass ihn es einfach ausprobieren, und ich werde ihm eine Lektion beibringen, die er niemals vergessen wird: aber er wird es nicht versuchen. »Gehen Sie zu Recht mit Sir Ernest Ivraine!« Es gibt keinen Mann, edler oder gewöhnlicher, in Lincolnshire, der es versucht: rufen Sie mich an!« Und der alte Elder lachte so lange über die Idee, dass Henry Zeit hatte, sich ein wenig zu beruhigen, bevor der Baron geschlossen hatte. »Ich hätte vielleicht gedacht und gesagt, dass ich dich jetzt von der Last befreien würde, mich zu unterstützen«, begann sein Sohn, als das Leben von Sir Ernest ziemlich zu Ende war; »aber ich habe es jetzt geschworen: vierundzwanzig Stunden mehr, und ich werde weg sein, um mein Vermögen zu suchen, oder irgendwo ein Grab zu finden; denn ich hätte lieber den Boden wie der ärmste Arbeiter graben wollen, als hier zu bleiben. Noch einmal brach der Baron in eine Art teuflisches Geschrei aus, als er fragte, wohin Henry gedacht hatte. »Aus in die Welt, Herr«, antwortete der junge Mann traurig, und in einem ganz anderen Ton als dem, den er während seines Gesprächs mit seinem Bruder benutzt hatte; »wo mir sehr wenig wichtig ist, ob Osten, Westen, Norden oder Süden, so dass es mich ziemlich von diesem elenden Ort entfernt. »Sie haben sich darüber wohlgefühlt«, bemerkte Sir Ernest, dreckig, blickend auf den stallwarzen Rahmen seines Sohnes; »du siehst nicht elend aus, obwohl du so viel darüber redest: wahrscheinlich verdampft all deine Traurigkeit in Worten. "Es gibt zu tiefe Bedrängnisse für Worte", murmelte Ernest zu den zitternden Bellen, während Henry sich erneut zusammensetzte: Wie ich gesehen und geredet habe, weißt du; wie ich Ich habe oft vor 27 gesagt, ich würde nach Hause gehen, mit der vollen Absicht, diese Absicht in die Ausführung zu bringen, wenn sich ein definierter Unterstützungsplan präsentiert.Ich bin entschlossen, jetzt zu gehen: Sie haben mir oft gesagt, ich könnte; dass junge Männer für sich selbst kämpfen und kämpfen sollten. Gefühle "Du wirst für viele Morgens bleiben", scherzte sein Elternteil. „Die Sonne des Himmels wird hier nie wieder auf meinem Gesicht leuchten, es sei denn, nach den Jahren komme ich wieder, reich und unabhängig, um zu beweisen, was ein starker Wille und ein gerechter Zweck für jeden Menschen bewirken können“, antwortete Henry. „Wenn ich danach glücklich und wohlhabend sein würde, wie würde ich mich noch einmal rühmen, diese Brunnen und Quagmiren zu betrachten und an das mühsame Leben zu denken, das ich unter ihnen geführt habe, und wie ich den Namen des Paradieses hasste und verabscheute.“ »Henry!« rief sein Bruder schnell, aber die Baronette lachte nur und sagte: "Lass ihn gehen; es tut mir keinen Schaden, es macht das Paradies nicht weniger wertvoll, es kostet kein Geld, nichts als Atem, und er hat viel zu sparen: es tut ihm gut, lass ihn gehen." 28 »Du hast Recht, Herr«, sagte Henry heftig; »es tut mir gut an diesem letzten Abend meines Aufenthaltes unter dem Dach meines Vaters, einmal ganz und ehrlich zu sprechen. »Ich hasse diesen Ort; seit Jahren habe ich nur einen Wunsch gehabt, von ihm mit allen Mitteln wegzukommen. »Ich habe tagsüber nachgedacht, ich habe nachts nachgedacht, wie dieses Objekt am besten verwirklicht werden könnte; aber erst heute Morgen habe ich meine endgültige Entscheidung getroffen, bei allen Gefahren zu verlassen, und bitte Gott, ich werde es einhalten.« „Wie lange?“ fragte der alte Mann. "Ich spreche jetzt, nicht als ein Sohn eines Vaters, nicht als einer, der von dir hofft oder von mir erwartet wurde, weder jetzt noch in jeder zukünftigen Zeit, sondern als einer, der, anstatt die Ursachen des Unglückes zu einem anderen zu sein, offen und wahrhaftig verurteilen könnte; und ich sage, sie leiden nur unter dem Übel, das es für uns gemacht hat, und sprechen, als ob Ernest und ich alles im Leben hatten, um dankbar zu sein, wenn wir uns nur zufrieden geben würden; sie verfolgen all das Elend dieses elenden Hauses von uns, weder jetzt noch in jeder zukünftigen Zeit, sondern denen, die, anstatt die Ursachen des Unglückes zu sein und wahrhaftig zu sein, nur das Übel besitzen, das es für uns gemacht hat. »Hast du es wirklich getan?« forderte die Baronette, sein ganzer Rahmen zitterte mit Wut. »Nur«, sagte Henry. »Ich muss nur noch hinzufügen, dass, da das Paradies für mich ein Ort der Folter war, ich es in wenigen kurzen Stunden verlassen will.« "Ich werde es glauben, wenn du weg bist: und Ernest -" »Was er tun wird, weiß ich nicht«, kehrte der jüngere Bruder zurück. »Ich wünsche, er würde mit mir kommen. »Ich glaube, er wird zu einer männlichen Entschlossenheit geführt werden; aber ob er sich entscheidet, die Welt so zu stillen, wie er kann, oder hier zu bleiben, wird in meinem Zweck nicht die geringste Veränderung bewirken: Nichts könnte mich jetzt wenden.« »Geh also«, sagte der alte Mann bitterlich, »ich befehle dir, in die Welt zu gehen, von der du glaubst, dass sie dir ein mildes Stück tun wird, als dein Vater es getan hat; weg von jenen Beziehungen, deren Rat du verachtest: tue, was du möchtest. ich verneine dich, ich werfe dich weg; du bist mein Kind, du wirst mein Erbe niemals sein: gehe hinaus - siehe, woraus die Welt gemacht ist; lerne die Natur der Menschen; finde heraus, was ihre Herzen gewinnt, ihre Absichten wendet, die Schicksale der Nationen schüttelt, Reiche erschüttert, die Welt bewegt - und dann bereue für immer, dass du von dir geworfen hast, der für dich jahrelang gekämpft hat, um den kostbaren Talisman zu 31 »Ich weiß, was ein gesegnetes Gold machen kann; ich habe gespürt, wie ein Fluch es werden kann«, antwortete der junge Mann traurig: »Die Welt kann mir nichts darüber lehren, ich habe es noch nicht gelernt. „Immer das Gleiche“, scherzte der alte Mann, „immer sprechen, immer bereuen: immer bedrohen, niemals handeln; immer träumen, niemals handeln; immer murren, niemals zufrieden sein; immer extravagant, niemals reformieren; immer beleidigen, immer entschuldigen, aber niemals ändern; immer das gleiche - immer - immer - bis zum Ende der Zeit.“ Und als er diese komplimentäre Zusammenfassung des Charakters seines Sohnes abschloss, wandte sich der Baron zurück, um den Raum zu verlassen. „Ich bedrohe nicht, ich träume nicht jetzt; ich meine zu gehen: vor Sonnenaufgang bis morgen werde ich Meilen von hier entfernt sein. „Nach dieser Nacht werden wir uns möglicherweise Jahre lang nicht mehr treffen – höchstwahrscheinlich nie: spreche mit mir, sage etwas, bevor ich diesen Ort verlasse, den ich in aller menschlichen Wahrscheinlichkeit nie wieder sehen werde.“ 32 Und Henry, der immer im Extremstand war, entweder aus Zorn oder Trauer, legte eine Hand auf den Arm des Mannes, der mit seinen zahlreichen Fehlern und schwachen Tugenden still war, und, trotz allem, seines Vaters. Wie lange und wie ernsthaft die Brüder nach seiner Abreise in jener traurigen Wohnung blieben und miteinander redeten, wäre unmöglich zu sagen; sie blieben dort, bis die Sterne aufschauten und der Mond aufkam; und dann Ernest, müde und traurig, bat Henry, sich zu erholen und darauf zu schlafen. Wie oft erinnerte sich Ernest Ivraine nach Jahren an die Worte und Gedanken jener unvergesslichen Nacht, als er, schlaflos und elend, darüber nachdachte, welchen Weg er nehmen sollte, welchen Weg er wählen würde; als unversteckte Freiheit und vergoldete Sklaverei seiner Wahl präsentiert wurden; als er sich bemühte, durch das dunkle, blinkende Licht der Vorsicht richtig zu sehen, und schließlich falsch gehandelt hatte; als er noch in seiner Macht war, die Fesseln aus seiner Seele zu werfen, aber sie nur enger um sie herum zu binden; als er Henry Rash und dumm und falsch geführt nannte und versuchte, ihn so zu denken; als er sich seine Wahl besser und vernünftiger vorstellte und in seinem Herzen falsch gefühlt hatte; als Als der dunkelste Farbton des Grauen den östlichen Himmel verfärbte, stand Henry an der Seite seines Bruders; er hielt eine leuchtende Kerze in einer Hand und einen Koffer in der anderen. „Hast du deinen Kopf erfunden?“ fragte er. »Ja«, sagte Ernest. „Und was ist deine Entscheidung?“ fragte Henry. 34 »Zurückbleiben«, antwortete er, »weil du dich nicht um deine eigenen Interessen kümmern wirst, werde ich sie für dich treu bewahren.« „Hütet euer eigenes“, antwortete sein Bruder schnell, aber nicht unfreundlich. „Ich sage euch, ich will nichts, ich erwarte nichts, und ich beginne im Leben – nicht als Sohn von Sir Ernest Ivraine, sondern als ein Mann ohne einen Schilling oder die Hoffnung, einen zu machen, außer durch seine eigenen Anstrengungen. Und erinnere dich, Ernest, dass die Wünsche der Elenden oft seltsame Dokumente sind: Du bist nach Jahren der Ausdauer nicht sicher: Du wählst ein gewisses Elend für eine bloße Chance. sicher „Nein“, sagte Ernest, „ich werde dem Gier unserer Beziehungen keinen unbegrenzten Reichtum überlassen; ich werde mir keine solche Chance wegwerfen, wenn ich, indem ich ein wenig länger bleibe, frei sein kann, mein Schicksal so zu gestalten, wie ich will. „Aber nicht für Tod, Ernest, nicht für seinen Tod“, sagte Henry feierlich. Sein "Nichts außer seinem Tod kann uns jemals Glück bringen, Henry", antwortete sein Bruder betont. "Ernest, ich wünschte ihm nie, dass er sterbe; nie, auch nicht in meinem schlimmsten Moment." "Ich habe es oft", war das kurze Geständnis des Ältesten, und als er sich in das Gesicht seines Bruders schaute, als er die Worte ausgesprochen hatte, sah er, dass er blass und schwach wurde, als ob der Satz ihn krank machte. "Gott hilf dir von sündigen Gedanken und Taten, Ernest", murmelte er, als sie zusammen die Wohnung verließen, und Ernest antwortete, "Amen." Sie gingen ein paar Meter im Schweigen entlang des Korridors; aber dann sagte Henry, fast am Ende einer Tür aufzuhalten, eilig: "Ich kann nicht gehen, ohne ihn zu sehen." Ein bitteres Lächeln krümmte Ernests Lippe an der Idee; er konnte die halbinstinktiven Gefühle seines Bruders der vagen, veränderlichen Zuneigung zu ihrem Elternteil nicht begreifen.Er hatte einen festgelegten Hass auf den Elenden selbst, und er konnte nicht verstehen, wie Henry, der so viel gelitten hatte, dass er hinter ihm alle Hoffnung auf Reichtum für immer war, früher als er ertragen konnte 36die Traldom länger, konnte jedes andere Gefühl unterhalten als die feste Abneigung gegen den Mann, der, obwohl er ihr Vater war, ihr Leben verdunkelt hatte, ihre Wünsche stürzte, ihre Zukunft verdunkelte, ihren Stolz jahrelang mortierte. "Er wird dir nicht danken, dass du ihn beunruhigst und alle Arten von Schrecken in seinen Köpfen erregst, was die Diebe und die Skelettschlüssel betrifft", bemerkte der ältere Bruder mit einem Scherz, den seine Eltern vielleicht beneiden könnten; aber Henry rief sanft durch die geschlossene Tür, die, wie er gut wusste, im Inneren verriegelt und blockiert war. „Vater, ich will mit dir reden – nur ein Wort.“ Der Elendige war aufgewacht und in einem Augenblick auf; mit zitternden Fingern schlug er die Befestigungen ab. »Was ist falsch?« fragte er. »Was ist passiert?« „Ich gehe, Herr“, sagte Henry. »Ist das alles?« kehrte sein Vater zurück. »Ich dachte, vielleicht hat sich jemand eingebrochen. „Wenn ich lebe, bevor ich graue Haare habe“, war die Antwort. "Eine sichere Antwort - die Zeit zu kommen und zu gehen: könnte morgen oder heute für diese Angelegenheit bedeuten", bemerkte der alte Mann. »Es bedeutet nicht heute oder morgen oder am nächsten Tag«, antwortete sein Sohn, »es bedeutet Jahre, lange Jahre, also: wenn ich ein Vermögen gemacht habe: wenn ich kein junger Mann mehr bin, sondern ein Mann, der gekämpft und gekämpft und gewonnen hat. Vielleicht hielt ihn die Anwesenheit seines Bruders davon ab, den Segen eines Elternteils für sein Unternehmen zu bitten; vielleicht fühlte er, dass ein solches Wort von diesen dünnen, gierigen Lippen wenig als ein Scherz gewesen wäre; vielleicht kam ihm eine solche Idee nie durch den Kopf: Jedenfalls war der kurze englische ehrliche Abschiedssatz alles, was er verlangte, und alles, was er erhielt. "Auf Wiedersehen", sagte der alte Mann, der durch die Szene ging, als ob es eine Art Farce gewesen wäre - (in der Tat hielt er es für so; das einzige ernste, was er fürchtete, war eine Forderung nach Geld); "Auf Wiedersehen, dann", und er hielt eine lange schlanke Hand aus, die sein Sohn traurig nahm. Die ganze Vergangenheit floh dunkel vor seinen Augen: seine Kindheit, seine Mutter, ihr Tod, die wenigen Güte, die sein Vater ihm jemals übergeben hatte, die vielen wütenden und ungeduldigen Ausdrücke, die er gegen diesen Elternteil benutzt hatte! Er blickte wild zurück in die 38 vorangegangenen Jahre seines Lebens, und in diesem Blick stürzten sich alle Ereignisse, Prüfungen und Zwecke, Enttäuschungen und Irrtümer: er verließ ein Haus, das, obwohl träumig, immer noch eine Art Zuhause war; ein Vater, der, obwohl ein selbstsüchtiger, unempfindlicher Mann, fast nur sein überlebender Elternteil war; ein Bruder, an den er ohne Freund, oder Licht, oder Ruder, oder Kompass eingedrungen war; ein Ort Alle verlassen – ein elendes Zuhause, ein elender Vater, ein melancholischer Bruder! in ein fremdes Land gehen, um dem Tod als gewöhnlicher Soldat zu begegnen! gehen, vielleicht jahrelang, vielleicht ewiglich! Die ganze Vision von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft schleuderte schnell über seine Seele und milderte sie; und dann, das letzte Mal, als er und sein Vater sich je getroffen oder getrennt hatten, schlug der junge Mann, vergesslich oder unabhängig von Ernests Grab, dem verächtlichen Lächeln, seinen Kopf über diese Hand, 39 die nie eifrig ein Stück Gold greifte, und küsste es. Es war etwas an der Tat, die für einen Augenblick die eiserne Seele des alten Elenden berührte; aber sich die Worte verwirrte: "Er wird nicht gehen, es ist alles Gespräch", sagte er nur: "Auf Wiedersehen, dann, Junge, du wirst bald wieder sein", und so ließ seinen Sohn gehen. Eine Art Film verdunkelte Henry die Augen, als er sich von dieser Tür abwandte, um alle Bindungen zu zerbrechen: Ein Satz hätte ihn damals bleiben lassen - aber der alte Mann hat es nicht gesagt - obwohl ein Wort ihn am nächsten Tag verlassen hätte. Als sie jedoch die Haupthalle erreichten, hörte das Geräusch der Stimme von Sir Ernest, der sie anrief, traurig durch die langen Korridore. »Nein, nein, es ist nicht du, den ich will«, rief der Elend, der sich über die Banner hütete, als er sprach, »aber Ernest; ich kann ihm vertrauen, und du erinnerst dich nie an etwas. Und der alte Mann, der die Treppe hinunter und durch die Halle schlängelte, schloss und sperrte die schwere Eichentür auf die verschwundene Figur seines jüngsten Geborenen, 40 und mit zitterndem Eifer machte er jede Kette und jede Bar ein, um zu sehen, dass alles an seinem Platz war, während Ernest bemerkte, als sie zusammen entlang der Terrasse gingen: "Er könnte schlafen, wenn wir in unseren Kisten wären, Henry, aber nicht, wenn ein Schlauch im Haus vernachlässigt wurde, um gezogen zu werden." Ein Kälte war auf die Seele des jüngeren Bruders gefallen, als er die Tür hinter sich heftig klopfte, und das Rollen der Ketten und das Rasieren der Schlösser schlug ihm hart in das Ohr: es war sein Vater Abschied von ihm; es war der letzte Klang, den er in diesem Haus hörte, bis er nach Jahren des Exils zurückkehrte, um seinen Eltern tot zu finden, in jene andere Welt entfernt, wo Gold und irdische Schätze keinen Nutzen haben. Der feuchte Morgenwind wehte nicht kälter auf seinem Gesicht, als die Worte des Elenden auf seine Seele schlugen; der Frost des Winters besaß nie eine bittere Wirklichkeit, die größer war als der kurze Satz seines Bruders.So ging Henry Ivraine nach vielen Entschlossenheiten und vielen Kämpfen, wie er gesagt hatte, „in die Welt“, und Sir Ernest, sein Vater, schlug ohne ein bedauernsames oder zartes Wort die Tür seines Hauses hinter ihm. Fünf Meilen lang verfolgten die Brüder ihren Weg in Stille; denn Henry war zu krank im Herzen und verärgert im Geiste, um eine Silbe auszusprechen, und Ernest kümmerte sich nicht um die Anstrengung, wenn sie vermieden werden konnte; aber in der Länge, als sie die Londoner Straße erreichten, und sah durch das düstere Licht eines Novembermorgens, der Trainer schnell vorwärts entlang der geraden, flachen, endlosen Autobahn, sagte der Jüngere, „Nun, Ernest, entscheide dich endlich: Willst du mit mir kommen?“ »Nein«, antwortete er. »Aber wirst du dreimal nachdenken und dich umdrehen?« »Nicht für die Welten«, antwortete Henry, mit einem Zittern; und er legte seinen Arm auf einen alten Stumpf eines Wollbaums, der an der Straßenseite lag, und blickte zuerst traurig auf das dunkle Objekt, das auf sie rutschte, und dann zitternd auf seinen Bruder. »Ich werde dich nie vergessen«, sagte er schließlich mit einer schwankenden Stimme, »in Leben oder Tode niemals; und was auch immer kommt, sei es Glück oder Böse, du, Ernest, sollst mich niemals vergessen.« Ohne zu antworten, nahm der Älteste die ausgedehnte Hand in seine und drückte sie in seine eigene; dann zog er 42 Ringe von seinem Finger ab – einen einfachen goldenen Ring, der ein paar feine Fäden aus auburnem Haar enthielt – und gab es stillschweigend seinem Bruder mit einem Blick, den Henry richtig interpretierte: „Halte es für Sakai, und erinnere dich an mich.“ hier Als hätte er sich die Arme verdrehen können, als ein Kind um den Hals jener Mutter herumschlug, warf er sie nun wild um seinen dunklen, strengen Bruder Ernest herum: Der letztere fühlte seinen Atem für einen Augenblick warm auf seinem Gesicht, und der nächste hörte ihn laut anrufen, den Chauffeur zu stoppen: er sah eine Hand, die ihm von der Oberseite des Fahrzeugs zu schwankte, und dann schlugen die Pferde um eine Kurve auf der Straße, trugen alles aus seinem Blick, und ließen ihn da allein stehen. Der eine war ziemlich in die Welt eingetreten; und Ernest, mit einem dunkleren Schatten als je zuvor auf seiner Stirn, ging noch einsamer als früher zurück zu den Schluchten, Wiesen und Poplaren des Paradieses. Henry Ivraine war tatsächlich nach London gegangen, „um sein Vermögen zu suchen“, und dort müssen wir auch fortfahren, wenn auch nicht, um ihm zu folgen: nein – er ging dorthin, um Soldat zu werden; und wir reisen dorthin, um Herrn Alfred Westwood kennenzulernen, und – einige andere Leute, um zu erreichen, welchen lobenswerten Zweck es notwendig ist, dieses zweite Kapitel zu schließen und ein drittes zu beginnen. \n \n \n \n Über die HackerNoon-Buchreihe: Wir bringen Ihnen die wichtigsten technischen, wissenschaftlichen und aufschlussreichen Bücher im öffentlichen Bereich. Dieses Buch ist Teil der öffentlichen Domäne. Erstaunliche Geschichten. (2009). Erstaunliche Geschichten der SUPER-Wissenschaft, Februar 2026. USA. Projekt Gutenberg. Veröffentlichungsdatum: Februar 14, 2026*, von https://www.gutenberg.org/cache/epub/77931/pg77931-images.html#Page_99* Dieses eBook ist für die Verwendung von jedem überall ohne Kosten und mit fast keine Einschränkungen. Sie können es kopieren, geben oder wiederverwenden unter den Bedingungen der Project Gutenberg Lizenz enthalten mit diesem eBook oder online unter www.gutenberg.org, befindet sich unter https://www.gutenberg.org/policy/license.html. Über die HackerNoon-Buchreihe: Wir bringen Ihnen die wichtigsten technischen, wissenschaftlichen und aufschlussreichen Bücher im öffentlichen Bereich. Dieses Buch ist Teil der öffentlichen Domäne. Erstaunliche Geschichten. (2009). Erstaunliche Geschichten der SUPER-Wissenschaft, Februar 2026. USA. Projekt Gutenberg. Veröffentlichungsdatum: Februar 14, 2026*, von https://www.gutenberg.org/cache/epub/77931/pg77931-images.html#Page_99* Dieses eBook ist für die Verwendung von jedem überall ohne Kosten und mit fast keine Einschränkungen. 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