Gofaizen & Sherle führen Full-Cycle-CASP-Lizenzierungsservice in Litauen, Polen und Spanien ein

**Tallinn, Estland, 20. Februar 2025--**Gofaizen & Sherle, ein führendes Fintech- und Krypto-Beratungsunternehmen, hat einen Full-Cycle-Service für die Erlangung einer CASP-Lizenz gemäß MICA-Verordnung in Litauen, Polen und Spanien eingeführt. Dieser neue Service soll den Lizenzierungsprozess vereinfachen und sicherstellen, dass Unternehmen die Compliance effizient und pünktlich erreichen.

Umfassende Unterstützung für einen reibungslosen Lizenzierungsprozess

Gofaizen & Sherle bietet eine umfassende Palette an Dienstleistungen, um einen reibungslosen Lizenzierungsprozess zu gewährleisten:





• Geschäftsanalyse und Strategie – Bewertung der regulatorischen Anforderungen im Einklang mit dem Geschäftsmodell des Unternehmens.

„Der Prozess zur Erlangung einer CASP-Lizenz kann im Durchschnitt etwa 6 Monate dauern und umfasst wichtige Phasen wie die Vorbereitung von Dokumenten, die Einreichung, die mögliche Einstellung des erforderlichen Personals und die behördliche Überprüfung.





„Der Prozess zur Erlangung einer CASP-Lizenz kann im Durchschnitt etwa 6 Monate dauern und umfasst wichtige Phasen wie die Vorbereitung von Dokumenten, die Einreichung, die mögliche Einstellung des erforderlichen Personals und die behördliche Überprüfung. Zum Beispiel: in Litauen, VASPs bereits im Land tätig sind, müssen die CASP-Lizenz Antrag so schnell wie möglich. Wenn sie die Lizenz nicht bis zum 31. Mai erhalten, müssen sie ihre Aktivitäten möglicherweise ab dem 1. Juli bis zur Genehmigung einstellen. Wenn Sie jedoch ein neues Kryptoprojekt starten, müssen Sie lediglich eine CASP-Lizenz beantragen. Sobald diese genehmigt ist, können Sie Ihre Tätigkeit im litauischen Kryptosektor aufnehmen“, erklärt Maxim Gasanbekov, Vertriebsleiter und Associated Partner bei Gofaizen & Sherle.





Über Gofaizen & Sherle

Gofaizen & Sherle ist ein führendes Fintech- und Krypto-Beratungsunternehmen mit Sitz in Tallinn, Estland. Das Unternehmen ist auf die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, Lizenzierung und Geschäftsstrukturierung spezialisiert und unterstützt Krypto-Asset-Dienstleister (CASPs) bei der Navigation durch die sich entwickelnde europäische Regulierungslandschaft.





Weitere Informationen zur CASP-Lizenz in Litauen, Polen und Spanien sowie eine fachkundige Beratung erhalten Sie bei:

