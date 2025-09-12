Dirty Pirate Metrics: Wie Sie den Erfolg Ihres Open-Source-Dev-Tools messen können

Tech-Gründer, die von Venture-unterstützt sind, haben immer ein Dashboard mit Zahlen, die sie Anlegern zeigen: Sign-ups, MRR-Projektionen, Wachstumsdiagramme, die ordentlich nach oben neigen. Die Wahrheit ist, die meisten Gründer wissen nicht, wie man die Das ist, wo Pirate Metrics, und noch wichtiger, Dirty Pirate Metrics, kommen. Real Pirate Metrics: Der Ausgangspunkt Der Pirate Metrics-Framework (AARRR: Acquisition, Activation, Retention, Revenue, Referral) wurde von Dave McClure geschaffen, um SaaS-Startups dabei zu helfen, auf Eitelkeitsmetriken (wie Impressionen und Likes) zu achten und sich auf das zu konzentrieren, was tatsächlich Wachstum treibt. Es funktionierte, weil es frühzeitigen Unternehmen eine neue Möglichkeit gab, Fortschritte zu messen, wenn der traditionelle Marketing-Funnel nicht passt. aber wenn Sie ein Entwickler-Tool bauen, das auf GitHub-Stars angewiesen ist, werden Sie schnell sehen, dass AARRR nicht tief genug geht. Startseite » Dirty Pirate Metrics Mein ehemaliger Mentor, Stefan Verkerk (WeTransfer-Gründer-Aktionär, Engel-Investor), erweiterte Pirate Metrics in etwas, das Gründer tatsächlich können Er brach den Funnel weiter, so dass Sie nicht nur "Nutzer kommen und zahlen" messen können, sondern auch die Phasen, in denen Ihr Produkt, Ihre Community und Ihr Team bestimmen, ob Sie leben oder sterben. Führen Sie Ihre Unternehmen auf Dieser Rahmen wird als (weil das Akronym FAAAAARRRT ist). Dirty Pirate Metrics Die Schritte sind: \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n Stiftung & Scaling Adressierbarer Markt Aufmerksamkeit Bewusstsein Aktivierung Aha erstaunlich Einnahmen Inhaftierung Referenzen Das Team Es sieht aus wie eine Menge, aber in Wirklichkeit gibt es Ihnen ein viel klareres Bild, ob Ihr Produkt tatsächlich gesund ist, oder ob Sie nur Ihre Zahlen für Pitch Decks anziehen. Warum es für Gründer so wichtig ist Seien wir ehrlich: Anleger lieben Wachstumskurven, aber Benutzer kümmern sich nicht um Ihr MRR-Chart. Entwickler kümmern sich darum, ob Ihr Tool funktioniert, ihr Problem löst und in ihren Workflow passt. \n \n \n \n \n \n \n \n \n Foundation & Scaling zwingt Sie zu fragen: Was sind die Einschränkungen meines Tools, wie schnell und wie weit skaliert es für Benutzer? Adressierbarer Markt: Baue ich in einem Raum, der es wirklich wert ist? Achtung & Bewusstsein: Wissen Entwickler sogar, dass ich existiere, und verstehen sie, was ich tue? Aktivierung & AHA: Versuchen sie es, und lieben sie es wirklich? Retention: Kommen sie immer wieder zurück, oder schlange ich Benutzer nach einem Testlauf? Einkommen: Was ist mein eigentlicher Nachhaltigkeitsweg: Sponsoring, Enterprise-Lizenzen, Zuschüsse? Referral: Machen meine Nutzer mein Marketing für mich? Team: Wollen die Leute mit mir bauen oder bin ich allein? Realitätsprüfung Wenn Ihr aktueller "Metrik-Deck" hauptsächlich GitHub-Sterne, Discord-Anmeldungen und ein in Excel gezogener Hockey-Stick ist, messen Sie nicht den Erfolg; Sie spielen für Investoren. Dirty Pirate Metrics zwingt Sie, ehrlich zu sein: \n \n \n \n Wo genau fallen die Devs ab? Welcher Teil des Funnels ist gesund und welcher gebrochen? Ist Ihr Unternehmen auf Substanz oder nur auf guter Optik aufgebaut? Wo zu beginnen? Konzentrieren Sie sich nicht auf das, was für Ihre Bühne wichtig ist: \n \n \n \n 0-1000 Benutzer: Aufmerksamkeit & Aktivierung, um Entwickler zu bekommen, um Ihr Tool auszuprobieren. 1.000 bis 10.000 Benutzer: Aufrechterhaltung, um sicherzustellen, dass sie herumlaufen. 10.000+ Nutzer: Umsatz & Team, Aufbau der Nachhaltigkeit und Skalierung Ihres Unternehmens. Bottom line: Dirty Pirate Metrics gibt Ihnen eine Möglichkeit, die Anleger könnten immer noch ihre schönen Charts bekommen, aber Sie werden endlich wissen, ob das, was Sie bauen, echt ist oder nur Theater. Wahre Gesundheit