Die einfachste Erklärung für maschinelles Lernen, die Sie jemals lesen werden

Sie haben wahrscheinlich von maschinellem Lernen und künstlicher Intelligenz gehört, aber sind Sie sicher, dass Sie wissen, was sie sind? Wenn Sie kämpfen, um sie zu verstehen, sind Sie nicht allein. \n \n Maschinelles Lernen ist im Wesentlichen ein Ding-Label. Maschinelles Lernen ist im Wesentlichen ein Ding-Label. Ich bin ein Statist und Neurowissenschaftler nach Ausbildung, und wir Statisten haben einen Ruf, die trockensten, langweiligsten Namen für Dinge auszuwählen. Wir mögen es, genau das zu tun, was es auf dem Teich sagt. Im Gegensatz zu allgemeinem Glauben ist maschinelles Lernen keine magische Kiste der Magie, noch ist es der Grund für $ 30 Milliarden in VC-Finanzierung. , Ihre Beschreibung von etwas zu nehmen und Ihnen zu sagen, welches Label es bekommen sollte. Das klingt viel weniger interessant als das, was Sie auf Hacker News lesen. Aber hätten Sie genug aufgeregt, über dieses Thema zu lesen, wenn wir es in erster Linie Sache-Labeling nennen würden? Wahrscheinlich nicht, was zeigt, dass ein wenig Marketing und Blendung nützlich sein können, um diese Technologie die Aufmerksamkeit zu bekommen, die sie verdient (obwohl nicht aus den Gründen, die Sie vielleicht denken). thing-labeler \n \n Es ist phänomenal nützlich, aber nicht so sci-fi, wie es klingt. Es ist phänomenal nützlich, aber nicht so sci-fi, wie es klingt. Was ist mit künstlicher Intelligenz (AI)? Während die Wissenschaftler über die Nuancen darüber streiten, was KI ist und was nicht ist, verwendet die Industrie den Begriff, um sich auf eine bestimmte Art von maschinellem Lernen zu beziehen. In der Tat sind die meisten Menschen sie nur austauschbar verwenden, und ich kann damit leben. Also geht es bei der KI auch um das Etikettieren von Dingen. Wartest du auf Roboter? Etwas Sci-Fi mit einem eigenen Geist, etwas Humanoides? Nun, die heutige KI ist nicht das. Aber wir sind eine Spezies, die menschliche Merkmale in allem sieht. Wir sehen Gesichter in Toast, Körper in Wolken, und wenn ich zwei Knöpfe auf eine Socke nähe, könnte ich am Ende darüber sprechen. Dass die Sockenpuppe keine Person ist und auch keine KI Lassen Sie mich Ihnen zeigen, warum Sie aufgeregt sein sollten. Was sehen Sie auf dem Foto? Jetzt sag mir, was dein Gehirn mit diesen Pixeln getan hat, um diese Antwort zu bekommen. Sie haben gerade einige ziemlich komplexe Daten durch Ihre Sinne aufgenommen und, wie durch Magie, Sie haben es als "Katze" gekennzeichnet, was für Sie so einfach war! \n \n Maschinelles Lernen ist ein neues Programmierungsparadigma, eine neue Art, Ihre Wünsche an einen Computer zu kommunizieren. Maschinelles Lernen ist ein neues Programmierungsparadigma, eine neue Art, Ihre Wünsche an einen Computer zu kommunizieren. Im traditionellen Programmieransatz würde ein Programmierer über die Pixel und die Etiketten nachdenken, mit dem Universum kommunizieren, Inspiration kanalisieren und schließlich ein Modell handwerklich gestalten. Ein Modell ist ein Rezept, das ein Computer verwendet, um Daten in Etiketten umzuwandeln.Es ist nur ein Code, den die Maschine verwendet, um Eingänge in Ausgänge umzuwandeln, und könnte von einem Programmierer handgefertigt oder von Daten durch einen Algorithmus gelernt werden. Aber denken Sie darüber nach, was diese Anweisungen wären. Was tun Sie eigentlich mit diesen Pixeln? Können Sie es ausdrücken? Und jetzt funktioniert es einfach, Sie wissen nicht einmal, wie es funktioniert. Dieses Rezept ist ziemlich schwer zu finden. Eons der Evolution \n \n Erklären Sie mit Beispielen, nicht mit Anweisungen. Erklären Sie mit Beispielen, nicht mit Anweisungen. Wäre es nicht besser, wenn Sie dem Computer einfach sagen könnten: "Hier, schauen Sie sich eine Reihe von Beispielen von Katzen an, schauen Sie sich eine Reihe von Beispielen von Nicht-Katten an und finden Sie es einfach selbst heraus"? ist das Wesen des maschinellen Lernens. Es ist ein völlig anderes Programmierungsparadigma. Jetzt, anstatt explizite Anweisungen zu geben, programmieren Sie mit Beispielen und der maschinelle Lernalgorithmus findet Muster in Ihren Daten und verwandelt sie in jene Anweisungen, die Sie nicht selbst schreiben konnten. Das \n \n AI ermöglicht es Ihnen, das Unwahrscheinliche zu automatisieren. AI ermöglicht es Ihnen, das Unwahrscheinliche zu automatisieren. Warum ist das aufregend?Es geht darum, unsere Wünsche an Computer in einer Weise auszudrücken, die wir vorher nicht konnten.Wir lieben es, Computer Dinge für uns zu machen.Aber wie können wir möglicherweise Anweisungen geben, wenn die Anweisungen wirklich schwer nachzudenken sind? AI und maschinelles Lernen gehen darum, das Unaussprechliche zu automatisieren.Es geht darum, sich mit Beispielen anstelle von Anweisungen zu erklären.Dies löst eine riesige Klasse von Aufgaben auf, mit denen wir in der Vergangenheit nicht von Computern geholfen werden konnten, weil wir die Anweisungen nicht ausdrücken konnten.Jetzt werden all diese Aufgaben möglich - maschinelles Lernen stellt einen grundlegenden Sprung im menschlichen Fortschritt dar.Es ist die Zukunft und die Zukunft ist da!