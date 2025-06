Das Startup Playbook ist eine Lüge, stellen Sie bessere Fragen.

Wir hören alle die „Gründe warum.“ Industrien laufen auf sie. „Wir priorisieren X, weil es effizient ist.“ „Unsere Medien decken Y, weil es nachrichtenwürdig ist.“ „Dies ist der Weg zum Erfolg, weil es bewährt ist.“ Seit Jahren neige ich und versuche, meine eigene unternehmerische Reise in diese akzeptierten Erzählungen zu passen.





Es war nicht, bis ich eine andere Art von Gewohnheit kultivierte - nicht nur "warum" zu fragen, sondern in Deep Dialoge zu engagieren - dass ich begann, die ungesprochene Logik zu verstehen, die unsichtbaren Regeln, die wirklich regeln, wie Branchen funktionieren.





Viele von uns werden gelehrt, skeptisch zu sein, zu fragen. aber oft führt das nur zu einer oberflächlichen Debatte oder macht uns "diese lästige Person."Die wahre Magie geschieht, wenn man über einfache Vernehmung hinausgeht und in eine tiefere konversationelle Untersuchung geht.





Betrachten Sie die Welt der Marktforschung. Es ist üblich für Unternehmen, saubere Statistiken vor schattigen menschlichen Geschichten zu priorisieren, wenn sie versuchen, ihre Kunden zu verstehen. Der angegebene Grund? „Statistiken sind quantifizierbar und skalierbar.“ Aber wenn Sie einen tiefen Dialog mit Marktforschern und den Führungskräften führen, denen sie berichten, fangen Sie an, eine andere Schicht der Wahrheit zu entdecken. Sie bewegen sich über die oberflächliche Rechtfertigung hinaus, um zu verstehen, dass diese Präferenz oft über den intensiven Druck für verteidigbare Gewissheit in High-Stake-Präsentationen geht. Es geht um die schwerwiegend begrenzte Zeit, die Entscheidungsträger haben, und eine Organisationskultur, in der leicht verdauliche Zahlen mit





Oder betrachten Sie die Faszination der Tech-Medien für diejenigen, die wie viel Geld gesammelt haben, oft als Schatten für Unternehmen, die ein stetiges, profitables Wachstum erzielen.Ein tiefer Dialog zeigt, dass es nicht nur um "Nachrichten" geht.Es geht um die Rolle der Medien in einem Ökosystem, das Unicorn-Narrativen begehrt, ihre Notwendigkeit, "zuerst es zu nennen" für Status und eine Definition von Erfolg, die stark vom Rhythmus des Risikokapital beeinflusst wird.





Meine eigene Reise ist voller Momente, in denen diese Gewohnheit entscheidend war.Als ich MotivBase, eine KI-gestützte kulturelle Intelligenzplattform, baute, sagte mir die Welt des Risikokapitals immer wieder, dass es nicht skalieren würde.





Hätte ich diese Aussagen akzeptiert oder direkt dagegen argumentiert, wäre ich nicht weit gekommen.Stattdessen habe ich (manchmal schmerzhafte) Dialoge eingeleitet.Ich würde fragen: „Hilf mir zu verstehen, wie „skalierbar“ aus Ihrer Sicht aussieht?“ oder „Welche Marker sehen Sie normalerweise in einem Unternehmen, von dem Sie glauben, dass es massives Wachstum erzielen wird?“





Es ging nicht nur um mein Geschäftsmodell, es ging um ihre Modelle. Es ging um Mustererkennung basierend auf ihren vergangenen Erfolgen (und Misserfolgen), dem Druck, dem sie von ihren LPs ausgesetzt waren, um Milliarden-Dollar-Ergebnisse zu finden, und eine Branche, die auf einem bestimmten Archetyp von "Tech-Gründer" und "Tech-Lösung" gebaut wurde.





Das Verständnis dieser ungesprochenen Logik machte sie nicht unbedingt investieren. Aber es tat etwas viel wertvoller: Es gab mir Klarheit und Widerstandsfähigkeit. Es half mir zu verstehen, dass ihr „Nein“ nicht immer eine Reflexion des Potenzials meines Unternehmens war, sondern oft eine Reflexion der unsichtbaren Regeln, die ihre Welt regieren. Dieses Verständnis ermöglichte es mir, alternative Wege zu suchen, zu bootstrap, Glaubwürdigkeit durch Beweise und Kundenerfolg aufzubauen, anstatt nur durch externe Validierung, die nicht für ein Unternehmen wie das meine entworfen wurde.





Diese Gewohnheit des tiefen Dialogs geht nicht darum, ein Argument zu gewinnen. Es geht darum, das Gelände zu verstehen. Es geht darum, die versteckten Ströme zu sehen, die das formen, was die Menschen glauben, dass es möglich, wertvoll oder glaubwürdig ist. Es ist ein Eckpfeiler, um die oft ungesprochenen, unsichtbaren Regeln zu navigieren, die ich in meinem kommenden Buch „Invisible Rules: How to Outsmart the Entrepreneurial Game“ erforsche.





Es ist eine Praxis, die es Ihnen ermöglicht, mit Empathie zu bewegen, Strategien aufzubauen, die in einer tieferen Realität gegründet sind, und letztendlich Ihren eigenen Weg zu schneiden, auch wenn die gut vertrauten nicht zu führen scheinen, wohin Sie gehen wollen.

Möchten Sie frühen Zugriff auf mein Buch?

Treten Sie dem inneren Kreis bei